Маргулис заглянул в тайный новосибирский подвал, где готовят новогодний телеэфир для россиян

Евгений Маргулис перед выступлениями в Новосибирске заглянул в подвал компании LBL Production Фото: Ольга Бурлакова

Бывший музыкант группы «Машина времени» Евгений Маргулис приехал в Новосибирск с двумя концертами, а перед выступлениями заглянул в подвал Дома актёра. Именно здесь монтируют телепередачу «Квартирник у Маргулиса» и выпуск новогоднего эфира федерального телеканала. Журналист НГС Илья Калинин побывал в тайном подвале вместе с музыкантом.

Своеобразную экскурсию Евгению Маргулису провёл гендиректор компании Вячеслав Гольдфельд (справа) Фото: Ольга Бурлакова

Бывший музыкант «Машины времени» Евгений Маргулис заглянул перед своими концертами в подвал, где уже несколько недель идёт работа над новогодним эфиром НТВ и известной музыкальной передачей «Квартирник у Маргулиса». Популярную программу монтируют именно здесь, на территории LBL Production, в старинном подвале Дома актёра. Компания LBL входит в FreeMotion Group, которая делает «Квартирник»: снимает в Москве, а всё остальное — в Новосибирске.

Здесь создают не только новогодний эфир НТВ, но и программу «Квартирник у Маргулиса» Фото: Ольга Бурлакова

Первый «Квартирник» вышел в ноябре 2015 года на телеканале «Ч». Снимали передачу в лофте супруги Маргулиса, где изначально должна была быть керамическая мастерская. Героями первого эфира стали музыканты группы «ЧайФ». Примерно через полгода передача переехала на НТВ. Новосибирцы участвуют во всём телевизионном процессе: и режиссируют, и монтируют, и пишут сценарий с выбором гостей передачи.



Придумывают все «Квартирники» и пишут сценарии тоже в Новосибирске Фото: Ольга Бурлакова

Всех героев «Квартирника» придумывают в Новосибирске и согласовывают с Маргулисом. Правда, потом итоговый вариант утверждают с руководством телеканала. Но каких-то особых проблем с этим никогда не было, заметил продюсер проекта и генеральный директор FreeMotion Group и LBL Production Вячеслав Гольдфельд. В программе на НТВ появлялись даже такие критически настроенные к российской власти музыканты как Шевчук, Гребенщиков, Макаревич, Кортнев.



В Новосибирске программу Маргулиса делают с самого начала, более того — один из авторов идеи «Квартирника» тоже из Новосибирска Фото: Ольга Бурлакова

Передача «Квартирник у Маргулиса» возникла из настоящего квартирника, который прошёл в том же лофте на дне рождения участника «Машины времени». «Это была пьянка-гулянка, и мы чудили там полночи», — вспомнил вечеринку, с которой всё началось, Евгений Маргулис. С тех пор уже на телевизионные «квартирники» собираются исключительно знакомые и друзья музыкантов и авторов этой передачи. Вход на «Квартирник» бесплатный, но зрители нередко приносят на запись в качестве «билета» что-нибудь выпить и что-нибудь поесть.



Евгений Маргулис и сотрудницы LBL Фото: Ольга Бурлакова

— Выпивается, но в меру. Потому что пьяные рожи на экране — это как-то очень стрёмно. Михал Михалычу Жванецкому понравилось. Мы его снимали, а на столе стояли чайные чашки с некой жидкостью, похожей на чай. Он спросил, мол, что это? Коньяк, говорю. «А что, так можно? У тебя, что, в передаче пьют? — удивился он. — Какая прекрасная программа!» — со смехом вспомнил одну из записей Евгений Маргулис.



У компьютера режиссёр монтажа Денис Велинский Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, Жванецкого уговаривали сняться в передаче чуть ли не дольше всех — полтора года, — а он отказывался, потому что не принимал формат. Под Михаила Жванецкого даже сделали особый выпуск: сатирик читал свои околомузыкальные миниатюры, а в паузах музыканты группы «Запрещённые барабанщики» исполняли музыку, которая поразила Жванецкого в детстве.



Генеральный директор LBL Production и FreeMotion Group, а также продюсер проекта Вячеслав Гольдфельд Фото: Ольга Бурлакова

— Какого бы размера, каких бы масштабов звезды ни были, «Квартирник» — всегда для них небольшой стресс. Потому что это живой звук, ты не можешь спрятаться ни за какими фонограммами, зритель сидит прямо здесь, и многие исполнители первые, например, три песни очень напряжены. Но это нормальная ситуация: все звёзды — тоже люди, они волнуются. Плюс у нас есть замечательный нюанс: мы практически никогда не вырезаем из программы ошибки, — заметил Вячеслав Гольдфельд.



Один из директоров Евгения Маргулиса — выпускник НГУ Валерий Запесоцкий Фото: Ольга Бурлакова

Из немузыкантов, кроме Жванецкого, у Маргулиса в гостях побывали актёр Леонид Каневский, актёр Юрий Стоянов и артист эстрады и клоунады Юрий Гальцев. Говорят, давно хочет попасть в передачу Иван Ургант, но пока ведущий Первого канала не может найти свободное время. Или (как пошутил Евгений Маргулис) возможно, это «проблемы канальных подводных камней».



Просмотр фрагмента нового новогоднего эфира НТВ Фото: Ольга Бурлакова

Два года назад авторам «Квартирника» руководство НТВ предложило поработать над передачей, которая выходит в новогодний эфир телеканала. Первый опыт в Новый год — 2019 оказался удачным, и даже идея Гольдфельда сжечь новогоднюю ёлку в эфире была одобрена руководством телекомпании. Сгорающая ёлка даже попала в уже готовый ролик нового новогоднего вечера НТВ, который сейчас монтируется в Новосибирске. Ролик пока ещё не выдавали в эфир канала.



Студия, в которой кипит работа над эфирами НТВ, расположилась в старинном подвале Дома актёра Фото: Ольга Бурлакова

Что-то показывать из уже отснятого новогоднего вечера запрещено по условиям договора. Но Маргулис и Гольдфельд рассказали, что запись прошла в начале ноября, в ней поучаствовало порядка 70 артистов, которые выступали в самых неожиданных дуэтах. Например, вместе спели датская уличная группа Brothers Moving и Леонил Агутин. Также в новогоднем эфире-«квартирнике» поучаствовали Юрий Шевчук, Александр Розенбаум, Сосо Павлиашвили, Борис Гребенщиков, группа «Нервы», Глюкоза, «Би-2», Лариса Долина, Noize МС и многие другие. Ведущий новогоднего эфира НТВ Евгений Маргулис, соведущий — Олег Гаркуша из «АукцЫона».



«Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста