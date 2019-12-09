Верните это немедленно! Проверьте, обманывает ли вас интернет-магазин

Когда хочется и гору подарков на Новый год купить, и в торговых центрах не толкаться, мы благодарим интернет за то, что в нем тоже есть магазины. Одна беда — в онлайн-покупках черт ногу сломит. Сможете купить, а главное — получить то, что вам нужно вовремя и без потерь? А вернуть?



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