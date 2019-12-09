Верните это немедленно! Проверьте, обманывает ли вас интернет-магазин

Когда хочется и гору подарков на Новый год купить, и в торговых центрах не толкаться, мы благодарим интернет за то, что в нем тоже есть магазины. Одна беда — в онлайн-покупках черт ногу сломит. Сможете купить, а главное — получить то, что вам нужно вовремя и без потерь? А вернуть?
Решайте наш полезный тест прямо сейчас.
Купили рубашку в интернет-магазине. Но распаковали через два месяца, а она уже мала. Можно вернуть в магазин?
Оформили возврат часов месяц назад, а деньги на карту так и не вернулись. Это нормально?
Интернет-магазин дал полгода гарантии на ботинки, а они развалились ровно через 6 месяцев и 1 день. Выбрасываем?
Купили рюкзак на зарубежном сайте, а он с дыркой. Пойдем в российский суд, чтобы вернуть деньги?
Купили черное нижнее белье, а потом захотели белое. Сможете вернуть, даже если ни разу не надевали?
Заказали два мешка корма для собаки, а она его не ест. Что делать будете?
Забыли, что должен приехать курьер, и уехали за город. Магазин теперь просит заново платить за доставку. Имеет право?
Купили зимние сапоги в мае с гарантией на полгода. Надели в декабре, а они развалились. Как думаете, можно вернуть?
Курьер опаздывает и переносит время доставки. Это нормально?
Магазин установил лимит: можно приобрести не больше 10 вещей за раз. Он прав?
Теперь вы знаете о своих правах гораздо больше и сможете раскусить продавца, пожелавшего обвести вас вокруг пальца. Если это произойдет, смело жалуйтесь в местный Роспотребнадзор или звоните на горячую линию по телефону 8–800–100–0004.
А пока можете проверить, как вы ориентируетесь в обычных магазинах — пройдите наш тест о правах покупателей.