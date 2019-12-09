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Верните это немедленно! Проверьте, обманывает ли вас интернет-магазин

Новый полезный тест понедельника: проверьте свои покупательские способности

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Если знать свои права, то покупки в интернет-магазинах станут выгоднее

Если знать свои права, то покупки в интернет-магазинах станут выгоднее

Когда хочется и гору подарков на Новый год купить, и в торговых центрах не толкаться, мы благодарим интернет за то, что в нем тоже есть магазины. Одна беда — в онлайн-покупках черт ногу сломит. Сможете купить, а главное — получить то, что вам нужно вовремя и без потерь? А вернуть?

Решайте наш полезный тест прямо сейчас.

Купили рубашку в интернет-магазине. Но распаковали через два месяца, а она уже мала. Можно вернуть в магазин?

    Оформили возврат часов месяц назад, а деньги на карту так и не вернулись. Это нормально?

      Интернет-магазин дал полгода гарантии на ботинки, а они развалились ровно через 6 месяцев и 1 день. Выбрасываем?

        Купили рюкзак на зарубежном сайте, а он с дыркой. Пойдем в российский суд, чтобы вернуть деньги?

          Купили черное нижнее белье, а потом захотели белое. Сможете вернуть, даже если ни разу не надевали?

            Заказали два мешка корма для собаки, а она его не ест. Что делать будете?

              Забыли, что должен приехать курьер, и уехали за город. Магазин теперь просит заново платить за доставку. Имеет право?

                Купили зимние сапоги в мае с гарантией на полгода. Надели в декабре, а они развалились. Как думаете, можно вернуть?

                  Курьер опаздывает и переносит время доставки. Это нормально?

                    Магазин установил лимит: можно приобрести не больше 10 вещей за раз. Он прав?

                      Теперь вы знаете о своих правах гораздо больше и сможете раскусить продавца, пожелавшего обвести вас вокруг пальца. Если это произойдет, смело жалуйтесь в местный Роспотребнадзор или звоните на горячую линию по телефону 8–800–100–0004.

                      А пока можете проверить, как вы ориентируетесь в обычных магазинах — пройдите наш тест о правах покупателей.

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                      КОММЕНТАРИИ (2)

                      алексус
                      9 дек 2019 в 09:34

                      Никогда не беру покупки в инет-магазине, это кот в мешке.. Люди от жадности сами встречают в неприятные ситуации.

                      Гость
                      9 дек 2019 в 09:39

                      Уже 5 лет как не хожу по магазинам, да исключением продовольственных.
                      Во первых, экономлю время. Во-вторых, не люблю толкотню в ТЦ.
                      В-третьих, самое главное, выбора в интернете в раз больше, чем в оффлайне. Не понимаю я, что модно найти в ТЦ, висят везде одни и те же три мятые майки на алкаша.