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Страна и мир Истории

«От голоса Ельцина я вздрагивала»: истории пяти людей с очень редкими именами

Спорим, вы пять раз подумаете, прежде чем назвать так своих детей?

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И им еще с этим именем жить!

И им еще с этим именем жить!

Месяц назад мы рассказывали, как поживает тезка самой большой страны, почему парень из Челябинска стал называть себя Пельменем и как дела у Юлия, которого всё время путают с конём из мультика про богатырей. Если бы к героям из прошлой подборки присоединились ребята, о которых мы расскажем сейчас, мир бы точно вздрогнул. Хотя бы потому, что одна Россия — хорошо, две — лучше. А три — это уже сверхдержава.

Ищите сегодня истории тезки нашей страны, а также откровения Аурики, Ленуцы и Шамсинуры. На сладенькое — новости из паспортного стола от Пельменя (вы удивитесь!).

«В любой непонятной ситуации достаю паспорт»

Ленуцу назвали в честь сестры

Ленуцу назвали в честь сестры

В каждой второй семье можно найти родственников-тезок. Но если Машами или Святославами сегодня никого не удивишь, то как вам две Ленуцы за одним столом? Такая встреча вполне может случиться в Волгограде, где живет Ленуца Дорофеева. Точно так же зовут ее двоюродную сестру.

— Сестра старше меня на десять лет. Папа, когда познакомился с ней, был просто очарован милым ребенком и решил тоже назвать меня Ленуца, — объясняет девушка.

Жизнь нашей героини — сплошной квест: тем, кто не верит, приходится показывать паспорт. Тем, кто забывает имя, напоминать. С недавних пор у Ленуцы даже появилось правило: для непродолжительных знакомств представляться Аленой, чтобы не стать участницей еще одного допроса.

— С садика меня все звали Леной. В школе я занималась спортом и часто выступала на соревнованиях, мне подписывали грамоты как Дорофеевой Елене. Но потом папа сказал: «Вот зовут тебя Ленуца, так будь Ленуцой!» С того момента я стала представляться настоящим именем.

«Учителя не выговаривают с первого раза ни имя, ни фамилию»

Шамсинуру часто пытаются назвать Сашей — но девушке так совсем не нравится

Шамсинуру часто пытаются назвать Сашей — но девушке так совсем не нравится

Подружкой Ленуцы вполне может стать Шамсинура, которая тоже живет в Волгограде. Девушка рассказывает, что имя ей дала мама — в честь прабабушки. И с ним она чувствует себя легко.

Тяжеловато приходится тем, кто попытается с первого раза выговорить фамилию Шамсинуры, она будет посложнее имени — Атиамахомедова.

— Близкие друзья называют Шура, некоторые — Шами, Шамси, Шурёнок, Шама. Преподаватели, как и учителя, не выговаривают с первого раза, тем более мою фамилию. А когда оглашают список присутствующих, называют не мою фамилию, а имя, — признается девушка. — Некоторые тоже называют Шурой. Кто-то говорит, что моё имя похоже на имя Саша, но оно почему-то мне не по душе.

Дуэт Лунуцы и Шамсинуры вполне может быть трио, если к нему присоединится Рафаэлла. Историю девушки-конфеты ищите на V1.RU.

«Вздрагивала, когда слышала голос Ельцина»

Россияна признается, что в детстве от голоса Бориса Николаевича ей становилось не по себе

Россияна признается, что в детстве от голоса Бориса Николаевича ей становилось не по себе

На Урале живет почти тезка нашей страны: Россияна именем гордится и с удовольствием рассказывает свою историю. Её родители учились на искусствоведов — видимо, оттуда пошла любовь к изящной словесности. Они долго штудировали словарь имен и остановились на Россияне.

— Именем своим горжусь с детства. Возможно, благодаря имени рано пришло понимание собственной уникальности, непохожести на других, — рассказывает девушка. — Помню, что в подростковом возрасте (это были 90-е) вздрагивала, когда по телевизору звучало только вошедшее в обращение «Дорогие россияне!» (так начинал свой спич президент Борис Ельцин. — Прим. ред.). Мне кажется, что редкое имя — это ответственность. Ты никогда не остаешься незамеченным. Ты своего рода первопроходец, пионер, и история твоей жизни — часть общей судьбы имени, его энергетики.

Россияна признается, что часто люди запоминают, что у нее особенное имя, а вот какое — с ходу сказать не могут. Гаяна, Рушана, Снежана, Роксолана — девушку называют по-разному. Семья и друзья привыкли к сокращенному Яна, а муж ласково кличет Рося или Росси.

Кстати, в Екатеринбурге живут еще Мальвина и Эллада — почитать истории этих девушек можно на E1.RU.

«Назвали в честь сестры Ротару»

Саша — слишком просто, а вот Аурика — в самый раз

Саша — слишком просто, а вот Аурика — в самый раз

При рождении эту девушку назвали Сашей. С именем она прожила неделю, и им же была представлена всей семье. Но случился нежданчик: регистрировать дочь в ЗАГСе доверили отцу, который по дороге в отделение передумал и назвал ребенка Аурикой — в честь сестры Софии Ротару. Тягаться с молдавскими корнями главы семьи оказалось бесполезно.

— Маме он об этом сказал только через несколько дней. Она была в шоке и не представляла, как скажет это бабушкам, внучки которых носят имена Вика, Кристина и Надя, — рассказывает Аурика.

Детство тюменки с оригинальным именем осложнила еще и фамилия — Рошка. Аурика вспоминает, как одноклассники пытались придумать оригинальное прозвище, но у них ничего не вышло. За 25 лет к имени девушка привыкла, но чтобы не вызывать недоумение у курьеров, доставщиков и других случайных людей, она представляется Викой.

— Летом я работала вожатой в детских лагерях и для того, чтобы дети, особенно маленькие, запоминали, как меня зовут, вспоминала песню «Отпетых мошенников». Я напевала строчку «А у реки», они хихикали, подпевали и запоминали меня. Я отработала много смен в разных образовательных центрах и лагерях, везде эта песня мне помогала.

Как сейчас коверкают имя Аурики и обижается ли она на это, знает 72.RU. Узнайте и вы.

Был Пельмень, стал Билет

Этот парень меняет имена чаще, чем вы обновляете свой плей-лист

Этот парень меняет имена чаще, чем вы обновляете свой плей-лист

Не успели познакомить вас с Пельменем, как парень загремел сначала в военкомат, а затем — в паспортный стол. Теперь он — Билет Призыва нет.

— Армия оказалась ближе, чем мне казалось, поэтому я решил взять имя-оберег от неё, — поделился новостью юноша. — Теперь я клиент небезызвестной компании ПризываНет.ру, которая легально освобождает призывников от армии.

Южноуралец рассказывает, что вернуть настоящее имя (оно довольно скромное — Роман Грошев) он всё же намерен, правда, уже не знает когда. Прежнее имя Пельмень тоже взял из корыстных побуждений: за смену документов парню пообещали 200 кг еды, которую он так и не получил. Чем мотивировал себя парень в этот раз — отсрочкой или деньгами — расскажут на 74.RU.

А если вы носитель оригинального имени или знаете людей, о которых нужно рассказать всей стране, пишите на rednews@iportal.ru. Мы ждем ваших писем!

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КОММЕНТАРИИ (11)

Я не робот
7 дек 2019 в 10:25

От ельцина всю страну трясло.

7 дек 2019 в 10:44

Для девушки с фамилией Атиамахомедова имя Шамсинура (традиционное для исламских стран, букв. "солнечный луч") вполне естественно.

Так что не надо объявлять "странными" иноязычные имена, по крайней мере, применительно к носителям соответствующих культур.

Ну а последний случай - это совсем другое.

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7 дек 2019 в 10:32

кто-нибудь в стране дал сыну имя путин? а в честь ленина давали. потому что он был хорошим вождём. об этом пел егор летов