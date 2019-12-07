«От голоса Ельцина я вздрагивала»: истории пяти людей с очень редкими именами

И им еще с этим именем жить! Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Месяц назад мы рассказывали, как поживает тезка самой большой страны, почему парень из Челябинска стал называть себя Пельменем и как дела у Юлия, которого всё время путают с конём из мультика про богатырей. Если бы к героям из прошлой подборки присоединились ребята, о которых мы расскажем сейчас, мир бы точно вздрогнул. Хотя бы потому, что одна Россия — хорошо, две — лучше. А три — это уже сверхдержава.

Ищите сегодня истории тезки нашей страны, а также откровения Аурики, Ленуцы и Шамсинуры. На сладенькое — новости из паспортного стола от Пельменя (вы удивитесь!).

«В любой непонятной ситуации достаю паспорт»

Ленуцу назвали в честь сестры Фото: архив героини публикации

В каждой второй семье можно найти родственников-тезок. Но если Машами или Святославами сегодня никого не удивишь, то как вам две Ленуцы за одним столом? Такая встреча вполне может случиться в Волгограде, где живет Ленуца Дорофеева. Точно так же зовут ее двоюродную сестру. — Сестра старше меня на десять лет. Папа, когда познакомился с ней, был просто очарован милым ребенком и решил тоже назвать меня Ленуца, — объясняет девушка. Жизнь нашей героини — сплошной квест: тем, кто не верит, приходится показывать паспорт. Тем, кто забывает имя, напоминать. С недавних пор у Ленуцы даже появилось правило: для непродолжительных знакомств представляться Аленой, чтобы не стать участницей еще одного допроса. — С садика меня все звали Леной. В школе я занималась спортом и часто выступала на соревнованиях, мне подписывали грамоты как Дорофеевой Елене. Но потом папа сказал: «Вот зовут тебя Ленуца, так будь Ленуцой!» С того момента я стала представляться настоящим именем.

«Учителя не выговаривают с первого раза ни имя, ни фамилию»

Шамсинуру часто пытаются назвать Сашей — но девушке так совсем не нравится Фото: архив героини публикации

Подружкой Ленуцы вполне может стать Шамсинура, которая тоже живет в Волгограде. Девушка рассказывает, что имя ей дала мама — в честь прабабушки. И с ним она чувствует себя легко. Тяжеловато приходится тем, кто попытается с первого раза выговорить фамилию Шамсинуры, она будет посложнее имени — Атиамахомедова. — Близкие друзья называют Шура, некоторые — Шами, Шамси, Шурёнок, Шама. Преподаватели, как и учителя, не выговаривают с первого раза, тем более мою фамилию. А когда оглашают список присутствующих, называют не мою фамилию, а имя, — признается девушка. — Некоторые тоже называют Шурой. Кто-то говорит, что моё имя похоже на имя Саша, но оно почему-то мне не по душе. Дуэт Лунуцы и Шамсинуры вполне может быть трио, если к нему присоединится Рафаэлла. Историю девушки-конфеты ищите на V1.RU. «Вздрагивала, когда слышала голос Ельцина»

Россияна признается, что в детстве от голоса Бориса Николаевича ей становилось не по себе Фото: архив героини публикации

На Урале живет почти тезка нашей страны: Россияна именем гордится и с удовольствием рассказывает свою историю. Её родители учились на искусствоведов — видимо, оттуда пошла любовь к изящной словесности. Они долго штудировали словарь имен и остановились на Россияне.

— Именем своим горжусь с детства. Возможно, благодаря имени рано пришло понимание собственной уникальности, непохожести на других, — рассказывает девушка. — Помню, что в подростковом возрасте (это были 90-е) вздрагивала, когда по телевизору звучало только вошедшее в обращение «Дорогие россияне!» (так начинал свой спич президент Борис Ельцин. — Прим. ред.). Мне кажется, что редкое имя — это ответственность. Ты никогда не остаешься незамеченным. Ты своего рода первопроходец, пионер, и история твоей жизни — часть общей судьбы имени, его энергетики. Россияна признается, что часто люди запоминают, что у нее особенное имя, а вот какое — с ходу сказать не могут. Гаяна, Рушана, Снежана, Роксолана — девушку называют по-разному. Семья и друзья привыкли к сокращенному Яна, а муж ласково кличет Рося или Росси. Кстати, в Екатеринбурге живут еще Мальвина и Эллада — почитать истории этих девушек можно на E1.RU. «Назвали в честь сестры Ротару»



Саша — слишком просто, а вот Аурика — в самый раз Фото: архив героини публикации

При рождении эту девушку назвали Сашей. С именем она прожила неделю, и им же была представлена всей семье. Но случился нежданчик: регистрировать дочь в ЗАГСе доверили отцу, который по дороге в отделение передумал и назвал ребенка Аурикой — в честь сестры Софии Ротару. Тягаться с молдавскими корнями главы семьи оказалось бесполезно.

— Маме он об этом сказал только через несколько дней. Она была в шоке и не представляла, как скажет это бабушкам, внучки которых носят имена Вика, Кристина и Надя, — рассказывает Аурика. Детство тюменки с оригинальным именем осложнила еще и фамилия — Рошка. Аурика вспоминает, как одноклассники пытались придумать оригинальное прозвище, но у них ничего не вышло. За 25 лет к имени девушка привыкла, но чтобы не вызывать недоумение у курьеров, доставщиков и других случайных людей, она представляется Викой. — Летом я работала вожатой в детских лагерях и для того, чтобы дети, особенно маленькие, запоминали, как меня зовут, вспоминала песню «Отпетых мошенников». Я напевала строчку «А у реки», они хихикали, подпевали и запоминали меня. Я отработала много смен в разных образовательных центрах и лагерях, везде эта песня мне помогала. Как сейчас коверкают имя Аурики и обижается ли она на это, знает 72.RU. Узнайте и вы. Был Пельмень, стал Билет

Этот парень меняет имена чаще, чем вы обновляете свой плей-лист Фото: Роман Грошев / Vk.com

Не успели познакомить вас с Пельменем, как парень загремел сначала в военкомат, а затем — в паспортный стол. Теперь он — Билет Призыва нет.