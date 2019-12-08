Бес ступенчатый: тестируем Lada Vesta с новым автоматом, который сменил проблемного «робота»

О роботизированной коробке на «Весте» можно забыть Фото: Артем Краснов

Маркетологи АВТОВАЗа так боятся слова на букву «в», что во всех коммуникациях называют новую коробку для Lada Vesta «автоматом». Даже официальный индекс модели читается как Lada Vesta AT вместо традиционного CVT. При этом слова «робот» и обозначения АМТ в Тольятти не боялись, хотя у роботизированных трансмиссий репутация куда хуже, чем у вари... В общем, чем у бесступенчатых трансмиссий.

Длинный селектор удобен: выбранный режим подсвечивается, а фиксация на позициях D и R достаточно чёткая. Качнув рычаг влево, включаем ручной режим Фото: Артем Краснов

Кстати, вариатор Jatco JF015E, который Lada Vesta получила вслед за XRAY Cross, а тот — вслед за дюжиной моделей Renault и Nissan, является не такой уж бесступенчатой трансмиссией. Роль автоматического сцепления у него выполняет гидротрансформатор, а для увеличения тяги на малых и средних скоростях есть ещё двухступенчатый планетарный редуктор. Он решает традиционную для вариаторов проблему с узковатым динамическим диапазоном — то есть отношением максимального и минимального передаточных чисел. На малом ходу редуктор делает «Весту» более тяговитой и снижает риск пробуксовки ремня, а при разгоне выше 100 км/час включает верхний диапазон трансмиссии.

Двигатель H4M разработал альянсом Renault-Nissan, но его производство локализовано на АВТОВАЗе Фото: Артем Краснов

Прежний «робот» АМТ, разработанный совместно с ZF, отправили на пенсию, и вариатор теперь — безальтернативный «автомат» для Vesta. В паре с ним модель получила ещё и двигатель H4M (113 л.с.), который ставился на первые версии Vesta, но потом был заменён родными вазовскими моторами 1,6 (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.). Сейчас двигатель H4M выпускают на самом АВТОВАЗе, что позволило уложить его стоимость в вестовский бюджет.

Сам по себе вариатор Jatco JF015E нам уже встречался: например, его ставят на Renault Arkana . В отличие от «робота», который напрягал рваной работой и «невесомостью» при переключениях , вариатор интуитивен и большую часть времени работает по следующему алгоритму: поддаёшь газ — стрелка тахометра взлетает вверх, выходишь на круизный режим — обороты падают, как пульс коматозника. Происходит это быстро, легко и, в общем, не требует водительского внимания.

Интерьер седана в топовой комплектации Exclusive за 925 тысяч рублей Фото: Артем Краснов

При отпускании тормоза Vesta трогается с места без касания педали газа — удобный режим для городской тошниловки. «Робота», правда, со временем научили делать так же, но «гидротрансформаторный» старт комфортнее: и мягче, и за сцепление не переживаешь (его тут просто нет). «Роботизированная» Vesta брала с места более дерзко, но потом настройки трансмиссии смягчили, а главное, эта дерзость всё равно не поддерживалась последующим разгоном. Поэтому настройки вариатора кажутся более гармоничными: обывательской машине дерзость ни к чему. При активной езде вариатор охотно переключается на пониженные передачи и создаёт эффект торможения двигателем, а в спокойном режиме старается быть незаметным.

Расход топлива не пострадал: что с «роботом», что с вариатором среднее значение — 9 л / 100 км. У «механической» Vesta 1.6 и 1.8 расход даже чуть выше Фото: Артем Краснов

По паспорту седан Vesta AT разгоняется до 100 км/час за 11,3 секунды, что весьма неплохо: конкуренты вроде Hyundai Solaris 1.6 MT выступают примерно на том же уровне, а у «роботизированной» Vesta это занимало 14 секунд. Мы попробовали ускориться с места до скорости 105 км/час по спидометру и насчитали порядка 12,3–12,5 секунды, но здесь нужно учитывать зимние шины, мёрзлый асфальт и необкатанный мотор Vesta, поэтому в целом паспортные данные выглядят более-менее реалистичными. Вариаторы, как и «автоматы» вообще, всегда сглаживают острые углы, поэтому Vesta AT располагает к плавной езде — при рутинных перемещениях по мегаполису придраться не к чему. При интенсивных обгонах порой хочется большего, но проблема тут скорее не в вариаторе, а в умеренной мощности самого мотора H4M, который больше подходит для городских разъездов. Вариатор исправно крутит двигатель до оборотов пиковой мощности, но не зависает на них, чтобы избежать эффекта «троллейбусного» разгона. В движении Vesta AT очень напоминает автомобиль с гидромеханическим «автоматом».

Lada Vesta с прежним «роботом» продавалась неважно: лишь один покупатель из десяти выбирал автоматическую трансмиссию Фото: Артем Краснов

Спортивного режима у вариатора нет, но есть ручной. Нужен ли он? Я попробовал ездить в «мануале» и большого смысла не обнаружил: в отличие от «механики», почувствовать рукой, какая включена передача, невозможно — индикация только на панели приборов. Даже в ручном режиме вариатор самостоятельно меняет свои виртуальные передачи вверх и вниз, если вы вышли за рабочий диапазон двигателя. Но есть ситуации, когда ручной режим полезен: например, перед сложными обгонами можно заранее включить пониженную передачу. Вариатор останется на ней, пока обороты не достигнут предельных 6000, что позволяет выдоить двигатель до последней лошади. До сих пор в арсенале АВТОВАЗа было два типа автоматических трансмиссий: старая четырёхступенчатая гидромеханика Jatco, которая ставится на «Гранты», и упомянутый «робот». Первая съедала динамику разгона и отличалась прожорливостью, «робот» в принципе вызывал много нареканий. На фоне этой пары вариатор — определённо шаг вперёд.

Проблема в том, что у конкурентов, вроде Hyundai Solaris, KIA Rio и Volkswagen Polo — честные гидромеханические «автоматы» о шести ступенях, которые традиционно считаются наименее проблемными типами автоматических трансмиссий.

Вариатор крупнее механической коробки передач по вертикали, но его установка не повлияла на дорожный просвет: у стандартной «Весты» он составляет 178 мм, у SW — 203 мм. Защита картера съедает порядка 30 мм Фото: Артем Краснов

Что до вариаторов вообще и Jatco JF015E в частности, репутация у них не самая солнечная . Правда, коробка выпускается не первый год и за это время прошла несколько модернизаций, так что часть детских болезней побеждена. В том числе за счёт более плавной настройки вариатора специально для Vesta — это позволяет избежать перегрузок при активной езде.

Кстати, при эксплуатации вариаторов важно не пренебрегать простыми правилами, например, своевременно менять масло и фильтры, потому что львиная доля проблем с Jatco JF015E возникает из-за появления в масле металлических продуктов износа.

В морозы гидротрансформатор желательно прогревать, переводя на месте селектор в положение D примерно на полминуты. После старта некоторое время лучше двигаться в плавном режиме, не нагружая трансмиссию. И вариаторные машины нельзя запускать «с толкача». Для среднеценовых моделей концерна Renault-Nissan, в который входит и АВТОВАЗ, вариаторы сегодня являются основным типом автоматической трансмиссии и ставятся на множество моделей, включая Nissan Juke, Qashqai, Murano, Renault Kaptur, а скоро и Duster. Lada стала в некотором смысле заложницей ситуации — разрабатывать шестиступенчатый автомат специально для неё просто невыгодно.

Самый доступный седан Lada Vesta Classic Start Plus AT стоит от 737 тысяч рублей. Близкая по комплектации версия Start Plus с механикой, лишённая только подогрева сидений и бокса-подлокотника, дешевле на 85 тысяч рублей, но, помимо указанных опций, вариаторная версия отличается мотором и наличием дисковых задних тормозов.

Общая доплата за двигатель H4M и вариатор — порядка 85 тысяч рублей Фото: Артем Краснов

У конкурентов доплата за «автоматизмы» меньше, например Solaris просит порядка 40 тысяч рублей. Но общая стоимость получается выше вестовской даже у «Соляриса» с двигателем 1,4 литра (от 859 тысяч), не говоря об 1,6 (от 884 тысяч). Близкая ситуация с KIA Rio, который в версии 1,6 AT обойдётся минимум в 860 тысяч. У Volkswagen Polo доплата за автомат составляет 45 тысяч, а минимальная цена — от 872 тысяч рублей. То есть автоматические конкуренты дороже Vesta на 120–150 тысяч рублей, а это, как говорится, аргумент. Острее конкуренция со стороны Renault Logan: доплата за четырёхступенчатый автомат всего 30 тысяч, а цены стартуют от 735 тысяч рублей, то есть сравнимы с «Вестой».

Вариатор предлагается для Lada Vesta SW Cross, но колёса большего размера и увеличенная масса снижают динамику разгона Фото: Артем Краснов

У Vesta вариатор положен не только седану, но и универсалу, включая вседорожную версию SW, а цена в топовой комплектации составляет 983 тысяч рублей. Дороже — только Vesta Sport.

В целом вариатор хорошо вписался в концепцию «Весты» и не требует привыкания, если вы в принципе ездили на машинах с автоматом. Динамика разгона получается средненькой, но интуитивность работы хорошая. Главной проблемой остаётся имидж вариаторов.

Впрочем, опыт Lada XRAY Cross, который получил этот вариатор ещё летом, настраивает на оптимизм. Так, если продажи «экс-реев» с «роботом» в 2019 году составляли порядка 130 машин в месяц, то с появлением вариатора подскочили втрое. Японская трансмиссия в паре с импортным мотором вызывает у россиян больше доверия, чем компромиссный «робот» и вазовский двигатель.