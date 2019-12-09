Бойся колец: 5 самых частых автоподстав — их используют жулики против новосибирских водителей

А вы когда-нибудь попадали в странные ДТП? Расскажите в комментариях Фото: Густаво Зырянов

На прошлой неделе НГС поднял проблему подставных ДТП на улицах Новосибирска — мы писали о пожилом водителе, в которого врезался матёрый подставщик и о автомобилисте, который на месте аварии отдал подставщику 12 тысяч рублей. Сегодня вместе с экспертом мы расскажем о 5 основных дорожных ситуациях, которые мошенники используют, чтобы намеренно столкнуться с потерявшим внимание автолюбителем. О таких ситуациях стоит всегда помнить, руководствоваться правилами и не давать подставщикам ни малейшего шанса.



Прежде стоит отметить, что подставщики всегда действуют строго по ПДД и с точки зрения закона они всегда правы. Жертву выбирают заранее, следят за ней и дожидаются момента, когда та допускает оплошность. Существуют дорожные ситуации, когда риск попасть в подобную аварию особенно велик — многие водители ведь забывают нюансы ПДД и рассчитывают на добропорядочность других участников движения. Но все-таки лучше «доверять и проверять». Съезд с кольцевой развязки не с крайнего правого ряда

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Это самая распространенная ситуация, при которой устраиваются намеренные ДТП. Реалии движения в большом городе таковы, что водители вынуждены использовать для съезда с кругов все ряды, а не только правый — иначе пробки только усилятся. Вот и рассчитывают, что в соседнем правом ряду человек тоже будет съезжать направо, и хотя бы не станет намеренно устраивать таран. Но правила неумолимы: если нет специальной разметки и указателей движения по полосам — съезд только из правого положения.

Сужение правой полосы

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

— Коварные ситуации при перестроении там, где правая полоса сужается. В правилах дорожного движения сказано, что по помехе справа мы разъезжаемся. Но там, где стоит знак сужения проезжей части, там мы с вами разъезжаемся не по помехе справа. Там, где сужение, тот как раз должен остановиться и пропустить автомобиль, идущий слева. Так вот эти товарищи, зная о том, что большинство из нас ПДД знает поверхностно, в таких местах и вылавливают. Они занимают левую полосу и знают, что по большей части люди будут думать, что «меня должны были пропустить, я же являюсь помехой справа». А на самом деле это сужение проезжей части, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. Резкое торможение перед жертвой

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Это грубый и рискованный способ — намеренное торможение с целью устроить ДТП могут зафиксировать регистраторы жертвы или других водителей, камеры наблюдения. Но общее правило «виноват тот, кто сзади» еще никто не отменял, поэтому стоит всегда сохранять достаточную дистанцию до впереди идущих автомобилей и бдительно смотреть за ними, особенно в плотном потоке.

Выезд с прилегающих территорий

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

При выезде со двора или со второстепенной дороги подставщик может сначала вроде как пропускать вас, а потом резко передумать и врезаться. Положение автомобилей на проезжей части однозначно будет свидетельствовать в пользу мошенника, а доказать его умысел очень сложно — нужны свидетели, записи камер. — Вполне возможно и в этой ситуации, вроде как пропускает, иногда бывает даже фарами моргнет, что, мол, проезжай. Ты вроде едешь, а он раз — и виноват будет тот, кто выезжал с прилегающей территории, — говорит Оксана Косицкая.

Движение под зеленую стрелку дополнительной секции светофора

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

При движении под зеленую стрелку водитель обязан уступать другим направлениям, но об этом многие забывают. Особенно неожиданным будет поехать под зеленую стрелку направо (при красном основном сигнале светофора) и встретить автомобиль, совершающий разворот с перпендикулярного направления. Водитель того авто будет прав, ведь он движется на свой зеленый основной свет. Такой схемой подставщики пользуются часто, например, на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Красина.

Самая опасная ситуация?