«Одного уродца я вам назову»: топ-7 самых нелепых зданий Новосибирска по версии архитекторов

Известный блогер Илья Варламов составил свой хит-парад архитектурных уродцев из 100 самых ужасных зданий по всей России. В этом списке оказались два новосибирских здания — новый корпус Новосибирского государственного университета и дом-гриб во дворах на площади Ленина. Читатели НГС возмутились, что столичный блогер обругал город, и поинтересовались, почему подобные рейтинги не составляют профессионалы. Корреспондент НГС поговорила с новосибирскими архитекторами о том, разделяют ли они мнение Ильи Варламова, и попросила составить свой хит-парад уродцев.
— Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства, — написал Илья Варламов в своем блоге. — Она, во-первых, очень долговечна: если какое-то говно построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали ещё в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов.
Дом-гриб
На сотом месте рейтинга оказался дом на Трудовой, 3/1. Это здание с синей крышей прячется во дворах на площади Ленина.
— Если честно, я не понимаю, как это получилось, что там находится внизу и как пристроилась эта огромная синяя крыша с этим балкончиком с мансардными окнами. Внешне это здание настолько уродливо, оно похоже на какой-то нелепый грибок, что с него классно будет начать, — начал рассказ на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Архитектор Игорь Поповский, автор новосибирского планетария, удивился, почему в список попал именно этот дом-гриб. По его словам, таких уродцев в городе несколько и их никто не замечает — на улице Чаплыгина есть такой же «гриб».
Новый главный корпус НГУ
На 98-м месте хит-парада архитектурных уродцев расположился новый главный корпус Новосибирского государственного университета. Блогер Варламов вспомнил, что, когда впервые увидел это здание, подумал, что это новомодный храм или мечеть.
47% читателей НГС согласились с тем, что оба здания, которые Варламов включил в свой список, страшные. Еще 40% встали на защиту нового главного корпуса НГУ, дом-гриб понравился 3 % читателей. Новосибирские архитекторы, скорее, разделили оценку столичного блогера. «В целом я согласен с Варламовым. НГУ — страшная казарма», — говорит архитектор Андрей Буслаев, руководитель бюро Buslaev Architects, победитель рейтинга «Золотая капитель».
— Новый корпус НГУ — постмодернистский объект, который не совпадает с контекстом Академгородка, — считает архитектор Игорь Поповский. — Думаю, купол у него появился потому, что НГУ стремился идентифицировать себя с МГУ. У МГУ — шпиль, а у нас — купол как выражение торжественности. И его даже позолотили.
«Дом Гауди»
В Новосибирске два здания, которые напоминают сибирякам о знаменитом каталонском архитекторе Антонио Гауди. И если первый, возле ресторана «На даче», скорее, удивляет, то второй, на Большевистской, ужасает.
— Антирейтинги я не люблю в принципе. Можно говорить не об уродцах, а о вещах, которые не нравятся. Но несмотря на принципы, одного уродца я вам назову. Это «здание Гауди» на Большевистской. Когда я еду мимо, всегда думаю: «Ну как же так». Варламов его не заметил, но это просто песня. Оно стоит на магистрали, и это просто атас. Это не Гауди, а не знаю что. Дом-гриб хотя бы внутри квартала, а это же лицо города!
Пристройка к Ленина, 12
— К зданию на Ленина, 12 пристроены мусорные объекты. Мусорные уродцы. Меня раздражает то, что у здания выдвинулась на улицу одноэтажная часть. Появился этот пристрой, — продолжает архитектор Поповский.
Здание «Вилки-Ложки» на Речном вокзале
Одно из самых страшных зданий, на которых нет живого места от рекламы, находится на Речном вокзале.
— Еще один мусорный объект — здание, где находится «Вилка-Ложка». Это какой-то грибок, который совершенно не попадает в рамки набережной, — добавляет архитектор Поповский.
Автовокзал
Главный архитектор «АПМ Фефелова ВВ» Мария Фефелова, автор отеля «Марриотт» на площади Ленина, назвала ужасным автовокзал на Красном проспекте.
— Одно из самых непонятный зданий из серии «Как это вообще могло быть» — автовокзал. Я даже не касаюсь его внешности, я говорю о продуманности. Люди там вываливаются на проезжую часть, машины спотыкаются об автобусы. Это просто вакханалия транспортная. Вот кто это сделал? Я не знаю, что может сейчас сравниться с этим шедевром. Вы пытались туда зайти? В жилой дом вход просторнее и правильнее организован, чем в это здание. Я не знаю, кто это нарисовал. Просто не понимаю. Я хотела бы послушать, что думали про транспорт, что думали про потоки и вообще, кто о чем думал, когда это рисовали. Вот это я бы послушала, а все остальное — вопрос вкуса, личных предпочтений.
Темный небоскреб
Денис Герасимов, автор концепта наклонных башен технопарка, бизнес-центра «Кокон» на улице Максима Горького и здания «Бутон» возле часовни на Красном проспекте, самым странным считает небоскреб на Депутатской, за оперным театром.
— Больше всего мне не нравится «СитиЦентр». Оно прям жуткое, мрачное, и так жалко, что теперь нет свободы взгляда за оперным театром. Это вообще самый эконом-небоскреб, — говорит Денис Герасимов.
— Мне кажется, Илья Варламов на профессиональном уровне как публицист с архитектурным образованием и популяризатор архитектуры, человек-СМИ может позволить себе яркий риторический приём и привлекать внимание к качеству архитектуры составлением рейтинга «100 самых уродливых зданий». Это отличный повод начать в средствах массовой информации диалог о качествах архитектуры. К сожалению, в популярных СМИ качество архитектуры обсуждают значительно реже, чем качество автомобилей, — рассуждает Дмитрий Ощепков, архитектор ТМ «Лантерна» (автор лодочной станции, бизнес-центра на Восходе, базы отдыха в Заельцовском бору).
Архитектору Игорю Поповскому понравилась мысль архитектурного критика Григория Ревзина о том, что вся Россия тонет и единственный айсберг — это Москва.
— И Варламов на этом айсберге. Он смотрит на это болото вокруг, и это приводит в раздражение новосибирцев. «Ну дайте нам такие же деньги, не забирайте у нас всё, может, мы лучше сделаем». Эти рейтинги раздражают этим — нет помощи и поддержки, — объясняет архитектор. Он уверен, что в Москве таких зданий-уродов полно — на 15 Новосибирсков хватит.
Что почитать о красивом Новосибирске
Местную архитектуру часто подвергают критике, но даже у нас есть архитектурные жемчужины — причём не только те, которые фигурируют на открытках. Корреспондент НГС попросила современных новосибирских архитекторов составить личный рейтинг непарадных зданий Новосибирска, которые стоит ценить и которыми город может гордиться.
Еще мы составили подборку зданий Новосибирска, которые признали значимыми постройками за последние 30 лет. Их отметили в исследовании архитектуры России с 1980-х годов.
Здесь можно посмотреть на самый титулованный дом города и другие проекты, получившие престижные награды за пределами Сибири.
А какие дома и здания вы считаете самыми уродливыми и красивыми в Новосибирске и почему? Пишите в комментариях.