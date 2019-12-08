«Одного уродца я вам назову»: топ-7 самых нелепых зданий Новосибирска по версии архитекторов

В городе есть целые уродливые площади — гостиница «Турист» на площади Маркса часто попадала в топ зданий, которые не нравятся горожанам

Фото: Татьяна Кривенко

Известный блогер Илья Варламов составил свой хит-парад архитектурных уродцев из 100 самых ужасных зданий по всей России. В этом списке оказались два новосибирских здания — новый корпус Новосибирского государственного университета и дом-гриб во дворах на площади Ленина. Читатели НГС возмутились, что столичный блогер обругал город, и поинтересовались, почему подобные рейтинги не составляют профессионалы. Корреспондент НГС поговорила с новосибирскими архитекторами о том, разделяют ли они мнение Ильи Варламова, и попросила составить свой хит-парад уродцев.

— Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства, — написал Илья Варламов в своем блоге. — Она, во-первых, очень долговечна: если какое-то говно построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали ещё в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов.

Дом-гриб На сотом месте рейтинга оказался дом на Трудовой, 3/1. Это здание с синей крышей прячется во дворах на площади Ленина.

— Если честно, я не понимаю, как это получилось, что там находится внизу и как пристроилась эта огромная синяя крыша с этим балкончиком с мансардными окнами. Внешне это здание настолько уродливо, оно похоже на какой-то нелепый грибок, что с него классно будет начать, — начал рассказ на своем YouTube-канале Илья Варламов.

Архитектор Игорь Поповский, автор новосибирского планетария, удивился, почему в список попал именно этот дом-гриб. По его словам, таких уродцев в городе несколько и их никто не замечает — на улице Чаплыгина есть такой же «гриб».



Компания, построившая дом-гриб, специализируется на мансардных пристройках и располагается в этом же здании Фото: Александр Ощепков

Новый главный корпус НГУ

На 98-м месте хит-парада архитектурных уродцев расположился новый главный корпус Новосибирского государственного университета. Блогер Варламов вспомнил, что, когда впервые увидел это здание, подумал, что это новомодный храм или мечеть.

Некоторые сравнивают здание НГУ с роботом R2D2 из «Звездных войн» Фото: Юлия Шипицина

47% читателей НГС согласились с тем, что оба здания, которые Варламов включил в свой список, страшные. Еще 40% встали на защиту нового главного корпуса НГУ, дом-гриб понравился 3 % читателей. Новосибирские архитекторы, скорее, разделили оценку столичного блогера. «В целом я согласен с Варламовым. НГУ — страшная казарма», — говорит архитектор Андрей Буслаев, руководитель бюро Buslaev Architects, победитель рейтинга «Золотая капитель».

— Новый корпус НГУ — постмодернистский объект, который не совпадает с контекстом Академгородка, — считает архитектор Игорь Поповский. — Думаю, купол у него появился потому, что НГУ стремился идентифицировать себя с МГУ. У МГУ — шпиль, а у нас — купол как выражение торжественности. И его даже позолотили.



«Дом Гауди»

В Новосибирске два здания, которые напоминают сибирякам о знаменитом каталонском архитекторе Антонио Гауди. И если первый, возле ресторана «На даче», скорее, удивляет, то второй, на Большевистской, ужасает.

Этот дом-волнушку на Большевистской некоторые называют домом Гауди — с этим вряд ли согласился бы великий архитектор Фото: Ольга Бурлакова

— Антирейтинги я не люблю в принципе. Можно говорить не об уродцах, а о вещах, которые не нравятся. Но несмотря на принципы, одного уродца я вам назову. Это «здание Гауди» на Большевистской. Когда я еду мимо, всегда думаю: «Ну как же так». Варламов его не заметил, но это просто песня. Оно стоит на магистрали, и это просто атас. Это не Гауди, а не знаю что. Дом-гриб хотя бы внутри квартала, а это же лицо города!

Пристройка к Ленина, 12 — К зданию на Ленина, 12 пристроены мусорные объекты. Мусорные уродцы. Меня раздражает то, что у здания выдвинулась на улицу одноэтажная часть. Появился этот пристрой, — продолжает архитектор Поповский.

Первый этаж здания на Ленина, 12 разросся в сторону проезжей части Фото: Ольга Бурлакова

Здание «Вилки-Ложки» на Речном вокзале

Одно из самых страшных зданий, на которых нет живого места от рекламы, находится на Речном вокзале.



— Еще один мусорный объект — здание, где находится «Вилка-Ложка». Это какой-то грибок, который совершенно не попадает в рамки набережной, — добавляет архитектор Поповский.

Замусоренное рекламой здание «Вилки-Ложки» на Речном вокзале плохо вписывается в обновленную набережную Фото: Алёна Истомина

Автовокзал

Главный архитектор «АПМ Фефелова ВВ» Мария Фефелова, автор отеля «Марриотт» на площади Ленина, назвала ужасным автовокзал на Красном проспекте.

Архитектор Мария Фефелова не понимает, кто сумел придумать таким неудобным автовокзал и сочувствует людям и автобусам Фото: Ольга Бурлакова

— Одно из самых непонятный зданий из серии «Как это вообще могло быть» — автовокзал. Я даже не касаюсь его внешности, я говорю о продуманности. Люди там вываливаются на проезжую часть, машины спотыкаются об автобусы. Это просто вакханалия транспортная. Вот кто это сделал? Я не знаю, что может сейчас сравниться с этим шедевром. Вы пытались туда зайти? В жилой дом вход просторнее и правильнее организован, чем в это здание. Я не знаю, кто это нарисовал. Просто не понимаю. Я хотела бы послушать, что думали про транспорт, что думали про потоки и вообще, кто о чем думал, когда это рисовали. Вот это я бы послушала, а все остальное — вопрос вкуса, личных предпочтений.



Темный небоскреб Денис Герасимов, автор концепта наклонных башен технопарка, бизнес-центра «Кокон» на улице Максима Горького и здания «Бутон» возле часовни на Красном проспекте, самым странным считает небоскреб на Депутатской, за оперным театром.

— Больше всего мне не нравится «СитиЦентр». Оно прям жуткое, мрачное, и так жалко, что теперь нет свободы взгляда за оперным театром. Это вообще самый эконом-небоскреб, — говорит Денис Герасимов.

Здание «СитиЦентра» за оперным театром вызывает неодобрение многих архитекторов Фото: Александр Ощепков

— Мне кажется, Илья Варламов на профессиональном уровне как публицист с архитектурным образованием и популяризатор архитектуры, человек-СМИ может позволить себе яркий риторический приём и привлекать внимание к качеству архитектуры составлением рейтинга «100 самых уродливых зданий». Это отличный повод начать в средствах массовой информации диалог о качествах архитектуры. К сожалению, в популярных СМИ качество архитектуры обсуждают значительно реже, чем качество автомобилей, — рассуждает Дмитрий Ощепков, архитектор ТМ «Лантерна» (автор лодочной станции, бизнес-центра на Восходе, базы отдыха в Заельцовском бору).

