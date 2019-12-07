Уже началось: 14 неожиданных новогодних локаций, которые вас удивят (огромный грузовик и чудо на левом)

Строчки из песни возникают в голове сами собой Фото: Анжелика Заворина / Эмилия Ксенофонтова

К Новому году Новосибирск преображается до неузнаваемости — ещё до появления главной ёлки заведения города наперебой выставляют свои интерьеры и ощущение праздника становится еще ближе. Со всех углов поют про Новый год и Рождество, стоят ящики для писем Санты (думаем, Дед Мороз не в обиде), ледяные сани — правда, без оленя, — второе по популярности фотоместо после особняка, где располагается «Жан Хуан Лу». Самым ностальгическим и трогательным по праву считаем красный грузовик, как в рекламе Coca-Cola, — он все-таки доехал до нас, но очень быстро уехал. Корреспондент НГС.Афиша собрала самые яркие и красивые новогодние интерьеры, которые оказались не хуже, чем где-нибудь в Европе.



В прошлые выходные случился ажиотаж на площадке около ТЦ «МЕГА» — ровно на два дня к нам приехал новогодний красный грузовик из рекламы Coca-Cola. Соцсети буквально взрывались от фотографий — атмосфера праздника зашкаливала.

Толпы сибиряков вставали в очередь, чтобы сделать памятные снимки и исполнить маленькую мечту: сколько раз мы все с вами хотели, чтобы это волшебство добралось-таки до Новосибирска?

Тем временем Санта Клаус (куда пропал наш Дед Мороз?) вовсю готовит фотозону во дворе ресторана «Жан Хуан Лу» — кстати, особняк самый первый в городе засиял от света гирлянд, и посыпались фотографии.



Лавочка и ёлка стоят рядом с домом — для тех, кто хочет просто фото, без желания зайти поесть и выпить.



В сквере около театра «Глобус» тоже сказочно уютно — ящик для писем Санта Клаусу, снежная терраса и ледяные сани около входа в бар Sasha.

Фотографии не заставляют себя ждать — всем хочется отвлечься от ежедневной суеты и окунуться в новогоднюю атмосферу.

А еще — это идеальное место для того, чтобы снять лавстори и прихватить с собой ничего не понимающую собаку (на фото мопс Джордан выглядит удивленным), однако он самоотверженно принял авантюру любимых хозяев:



Какая красота наступает в вечернее время — обязательно загляните, если будете проходить мимо.

Там же есть ледяные сани, правда, без оленя — будем считать, что Рудольф в отпуске.

Самой новогодней площадкой по праву можно назвать ту, что у ТЦ «МЕГА», уж там есть все — начиная от гигантских световых снеговиков, заканчивая сахарными леденцами и аркой из гирлянд.

Театральный сквер тоже очаровывает — лучше всего прийти или рано утром, или поздно вечером, когда будет менее людно.

От интерьерных фотостудий так вообще разбегаются глаза — не знаешь, какую выбрать. В этом году в «Зазеркалье» постарались на славу: команда создала уютную комнату, где есть кровать, гирлянды и проектор, который показывает фильм «Один дома», — сразу чувствуешь себя героем новогоднего фильма.

Если ехать по улице Новой, в глубине дворов можно увидеть вот такую красоту. Правда, территория частная, можно только смотреть, заходить не стоит.

А с мышонком напротив магазина Achers не сфотографировался разве что только ленивый: