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Развлечения Обзор

Уже началось: 14 неожиданных новогодних локаций, которые вас удивят (огромный грузовик и чудо на левом)

Старинный особняк с иллюминацией, базар с идеей и снежное кафе — в фотоподборке НГС

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Строчки из песни возникают в голове сами собой&nbsp;

Строчки из песни возникают в голове сами собой 

К Новому году Новосибирск преображается до неузнаваемости — ещё до появления главной ёлки заведения города наперебой выставляют свои интерьеры и ощущение праздника становится еще ближе. Со всех углов поют про Новый год и Рождество, стоят ящики для писем Санты (думаем, Дед Мороз не в обиде), ледяные сани — правда, без оленя, — второе по популярности фотоместо после особняка, где располагается «Жан Хуан Лу». Самым ностальгическим и трогательным по праву считаем красный грузовик, как в рекламе Coca-Cola, — он все-таки доехал до нас, но очень быстро уехал. Корреспондент НГС.Афиша собрала самые яркие и красивые новогодние интерьеры, которые оказались не хуже, чем где-нибудь в Европе.

В прошлые выходные случился ажиотаж на площадке около ТЦ «МЕГА» — ровно на два дня к нам приехал новогодний красный грузовик из рекламы Coca-Cola. Соцсети буквально взрывались от фотографий — атмосфера праздника зашкаливала.

Толпы сибиряков вставали в очередь, чтобы сделать памятные снимки и исполнить маленькую мечту: сколько раз мы все с вами хотели, чтобы это волшебство добралось-таки до Новосибирска? 

Тем временем Санта Клаус (куда пропал наш Дед Мороз?) вовсю готовит фотозону во дворе ресторана «Жан Хуан Лу» — кстати, особняк самый первый в городе засиял от света гирлянд, и посыпались фотографии. 


Лавочка и ёлка стоят рядом с домом — для тех, кто хочет просто фото, без желания зайти поесть и выпить.


В сквере около театра «Глобус» тоже сказочно уютно — ящик для писем Санта Клаусу, снежная терраса и ледяные сани около входа в бар Sasha.

Фотографии не заставляют себя ждать — всем хочется отвлечься от ежедневной суеты и окунуться в новогоднюю атмосферу. 

А еще — это идеальное место для того, чтобы снять лавстори и прихватить с собой ничего не понимающую собаку (на фото мопс Джордан выглядит удивленным), однако он самоотверженно принял авантюру любимых хозяев:

Какая красота наступает в вечернее время — обязательно загляните, если будете проходить мимо. 

Там же есть ледяные сани, правда, без оленя — будем считать, что Рудольф в отпуске.

Самой новогодней площадкой по праву можно назвать ту, что у ТЦ «МЕГА», уж там есть все — начиная от гигантских световых снеговиков, заканчивая сахарными леденцами и аркой из гирлянд.

Театральный сквер тоже очаровывает — лучше всего прийти или рано утром, или поздно вечером, когда будет менее людно.

От интерьерных фотостудий так вообще разбегаются глаза — не знаешь, какую выбрать. В этом году в «Зазеркалье» постарались на славу: команда создала уютную комнату, где есть кровать, гирлянды и проектор, который показывает фильм «Один дома», — сразу чувствуешь себя героем новогоднего фильма.

Если ехать по улице Новой, в глубине дворов можно увидеть вот такую красоту. Правда, территория частная, можно только смотреть, заходить не стоит. 

А с мышонком напротив магазина Achers не сфотографировался разве что только ленивый:

Даже без праздника в нашем городе есть на что посмотреть (и где сфоткаться) — корреспонденты НГС.Афиша собрали 6 фото, которые сняты как будто в центре мировых столиц, но на самом деле на соседней улице. Вы будете удивлены. 

Мы могли что-то упустить: если вы знаете, где в нашем городе еще есть красивые новогодние интерьеры, — делитесь локациями в комментариях под статьей. 

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новый годпраздникНовосибирскновогодний интерьер
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КОММЕНТАРИИ (44)

7 дек 2019 в 11:09

Думаю надо запретить Санта-Клаусов. Что за американские напевы в сибирском городе? Дед Мороз у нас 100 лет был! Что, американцы и до Деда Мороза добрались? НЕ ДАДИМ В ОБИДУ ДЕДА!!!! Гнать всех Сант отсюда!

7 дек 2019 в 11:27

Я должна ликовать от вида грузовика с рекламой Кока-Колы? Правда? А в ящик для писем Санта-Клаусу хочется бросить пожелание, чтоб он валил отсюда. Вообще даже удивительно, что хоть что-то по-русски написано. Да, вспоминаешь о низкопоклонстве перед Западом и в чем-то соглашаешься.

7 дек 2019 в 11:23

Про....ли культуру свою. Мы где живем? В России или в Америке? Какие ЛИТЕРС ТУ САНТА? Повсюду веет западом... Тьфу!