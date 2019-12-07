«Куда ты рулишь?»: женщина на «Паджеро» сбивает на переходе выскочившую девочку — чья вина? Видео

Улица Связистов в Ленинском районе, нерегулируемый пешеходный переход Фото: «АСТ-54»

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня типичное ДТП на пешеходном переходе — автомобиль сбивает быстро появившегося пешехода. На улице Связистов (Забалуева) женщина за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero не смогла остановиться перед переходом, по которому бежала 15-летняя девочка — в результате ребенка госпитализировали с сотрясениям головного мозга. Нюансы аварии обсудим с экспертом-юристом в сфере ПДД.

29 ноября, улица Связистов в Ленинском районе, нерегулируемый пешеходный переход. Девочка делает шаг в сторону перехода, потом второй — приближающийся Mitsubishi Pajero не снижает скорость, хотя видимость прямая. Далее девочка зачем-то ступает на переход перед автомобилем и начинает убегать от него. Водитель совершает маневр к центру проезжей части, где и сбивает пешехода — смотрите видео.

Видео «АСТ-54»

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 29 ноября в 12:10 водитель-женщина 1977 года рождения, трезвая на Mitsubishi Pajero двигалась по улице Связистов со стороны Титова в сторону улицы Широкая. Напротив дома 5Б по улице Забалуева совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадала девочка 2004 года рождения, учащаяся. Госпитализирована с сотрясением головного мозга.

— В данном ДТП водитель должен был руководствоваться пунктом 14.1 ПДД. На видео видно, что пешеход начала увеличивать скорость лишь после того, как увидела, что водитель не реагирует, то есть не останавливается, не притормаживает. Начало движения пешехода — это просто шаг, а потом уже быстрый бег, после того, когда она уже была на проезжей части. В любом случае в данном ДТП будет виноват водитель, — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко.

Пункт 14.1 ПДД. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.



Избежать подобных происшествий поможет только внимательность с обеих сторон. Пешеходам, прежде чем переходить, нужно убедиться, что водитель машины вас видит и начинает торможение. Автомобилистам же лучше на всякий случай снижать скорость перед переходами (особенно там, где сложные условия видимости) и держать ногу наготове на педали тормоза.