Дома в иллюминаторе: на территории бывшего завода «Альбумин» строят «Галактику» — показываем проект

Вечером 5 декабря ГК «Союз» представила партнёрам новый проект. Презентация в большом зале «Победы» прошла с аншлагом, люди стояли в проходах: жилого комплекса ждали с нетерпением, причём независимо от застройщика — новые дома «Союз» будет строить на территории завода «Альбумин». Журналист НГС узнала подробности нового жилого комплекса.
Проект десятилетия
Нового строительства на бывшей территории молокозавода «Альбумин» на улице Николая Островского ждали больше 10 лет. После первой продажи завода новое руководство, решив закрыть производство, планировало построить на его месте логистический комплекс, но от идеи отказалось и решило территорию продать.
Площадкой заинтересовался петербургский застройщик «ЛЭК» (сегодня — группа «Л1»), и в 2008 году столичная компания «ПСТ-Монтаж» выкупила для него бывший завод за 430 миллионов рублей. Но строительство так и не началось, и 11,5 лет территорию использовали как склады, пока она переходила из рук в руки.
По данным ЕГРН, барнаульской группе «Союз» «Альбумин» принадлежит с февраля 2018 года, а в сентябре 2019-го его переоформили на дочернего застройщика — компанию «Галактика». Руководитель отдела продаж группы в Новосибирске Александр Свежинцев в разговоре с корреспондентом НГС затруднился назвать сумму сделки, отметив лишь, что вели её непосредственно собственники и она была длительной.
Новый проект
Разрешение на строительство трёх первых домов на «Альбумине» барнаульский застройщик получил ещё в июле, но подробности проекта компания скрывала до этой недели. За это время один из домов уже вырос до пятого этажа, а сейчас забиваются сваи для следующего.
На официальном сайте застройщика есть раздел нового комплекса — его назвали «Галактика», по тематике окружения из улицы Планетной и боулинг-клуба «Квантум», говорит Александр Свежинцев. Но и здесь никакой информации о комплексе нет.
Как рассказал Свежинцев, всего в нём будет 7 домов, названных в честь планет, панели для которых застройщик производит сам в городе Оби. Дома будут переменной этажности: например, этажность первого дома, по разрешению на строительство, варьируется в значениях 2–3–11–18, а один из домов будет высотой 25 этажей.
Первый дом (
— Мы делаем акцент на семейности: более половины квартир в наших комплексах — это двух- и трёхкомнатные, однокомнатных и однокомнатных студий очень мало, меньше половины, — описывает квартирографию руководитель отдела продаж.
Площадь квартир варьируется от 36 квадратов в однёшках до 120 квадратов в четырёхкомнатных — такие квартиры у застройщика появились впервые, признался Свежинцев. Стоимость квартир на старте установлена с 2,5 миллионов рублей за однёшку, двушки и трёшки будут стоить 55–60 тысяч рублей за квадрат. Правда, продажи пока не открыты.
Помимо жилья, в комплексе будут магазины — им отвели первый этаж дома вдоль улицы Николая Островского, который начнут строить летом. В центре «Галактики» логично построят детский сад «Солнышко» на 150 мест — участок для него уже выделили, начать строить его компания рассчитывает в 2020 году и сдать через год.
Вместе с первыми домами сдадут подземную парковку примерно на 350 мест, но на территории запланировали ещё и наземный парковочный комплекс, который в генплане символично назвали «МКС». Двор застройщик планирует закрыть: места для машин и въезды предусмотрены по периметру комплекса.
Благоустройство «Галактики» в компании вообще описывают особенно вдохновенно: ничего подобного «Союз» ещё не делал, признался Александр Свежинцев. Все детские площадки, по задумке застройщика, должны просматриваться из квартир, зоны спорта, наоборот, будут в некотором отдалении. На границе своей территории, вдоль гаражей и железной дороги, примерно гектар отдали парку: здесь будут крупномерные деревья, между которыми зимой зальют каток, сделают небольшой скалодром, яму для скейтеров и роллеров, встроенные батуты. По всей территории запроектировали велобеговую дорожку.
— Мы полностью пересмотрели подход к дворовому благоустройству, — говорит Александр Свежинцев. — Мы делаем анализ тех насаждений, которые можно сажать, более подробно подходим к проекту малых архитектурных форм, детских площадок, стали рассматривать других производителей.
Полностью построить комплекс в ГК «Союз» рассчитывают за 5 лет. Объём инвестиций в проект представитель застройщика назвать не смог. По оценкам экспертов, он может составить порядка 4–5 миллиардов рублей.
Что вокруг
Сегодня окружение «Галактики» комфортным не назовёшь: территорию с трёх сторон окружает частный сектор и промзона, с четвёртой — линия гаражей и железная дорога. По улице Николая Островского в пробке стоят в основном грузовые машины, а из двух маршрутов, автобуса
— Я не могу поймать, во сколько она ходит. Сейчас, по идее, она должна уйти, а её нет. Или я её прокараулила, и сейчас надо ждать 20 минут — я тогда опоздаю на работу. Прямо не знаю, что делать, — пожаловалась журналисту НГС местная жительница Светлана.
От «Альбумина» до парка «Берёзовая роща» примерно 7 минут пешком через частный сектор, до метро — около 15 минут по улицам Войкова, Кольцова и Алейская. По словам Александра Свежинцева, сейчас застройщик ведёт переговоры с районной администрацией, чтобы благоустроить путь к метро. Алексей Васильевич живёт на другой стороне железнодорожной линии, на Плехановском жилмассиве, и каждый день проходит по этому маршруту.
— Я постоянно здесь на работу и с работы хожу, по Войкова и мимо троллейбусного парка. Там дорога езженная, её всё время чистят, тротуар нормальный — не везде, правда. Свет почти везде, только один кусочек на Кольцова есть, где темновато. Здесь, на Николая Островского, утром вообще иллюминация полная, как днём.
Плехановский жилмассив расположен примерно на таком же удалении от железной дороги, как и «Галактика», но Алексей Васильевич говорит, что хоть и живёт в одном из ближайших к ней домов, совсем не слышит поездов.
— Во-первых, они сейчас мало ездят, не так, как в советское время, взад-вперёд. Бывает, что проходит поезд тяжёлый, чувствуется. Во-вторых, к этому привыкаешь.
Оценка экспертов
По мнению опрошенных НГС экспертов, сегодня всё окружение «Галактики» — это один большой минус: и промзона, и железная дорога, и частный сектор. Кроме того, в шаговой доступности негусто инфраструктуры: ближайшие школы относятся к другим районам, рядом есть школа на Промышленной, 1/1 и две школы возле метро «Берёзовая роща», ближайшие детские сады — на Гоголя.
По мнению директора RID Analytics Елены Ермолаевой, застройщик промахнулся, сделав ставку на просторные квартиры.
— Они, наверное, наслушались: иногда звучит мнение, что у нас перебор малых квартир, будет дефицит двушек, трёшек. На самом деле, по тому, что мы видим в продажах, ничего подобного: на этапе сдачи остаются непроданными трёх- и четырёхкомнатные квартиры, иногда двушки, а однёшки почти никогда не зависают, — говорит Елена Еромолаева. — Скорее всего, им придётся перерабатывать квартирографию в следующих очередях, чтобы привести в адекват к рынку.
Но главный плюс проекта — его цена — с лихвой перекроет все минусы, считает управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон.
— В диаметре километра человек за те же деньги сможет купить только однёшку, а здесь сразу двушку может. Это неоспоримый плюс, вообще неоспоримый, — отмечает он.
Кроме того, по его словам, у застройщика хорошая репутация: строит «Союз» качественно, а дома сдаёт в срок или раньше срока.
Для некоторых плюсом может оказаться станция электрички «Плехановская», считает Елена Ермолаева: отсюда можно без проблем доехать до Новосибирска-Главного, а оттуда уже — куда угодно. С учётом того, что, по словам местных жителей, улица Николая Островского фактически стоит утром и вечером, это может быть актуально.
Эксперт по новостройкам Dasha.agency Максим Юрьев окружение комплекса отметил как минус временный.
— По мне, это очень перспективное место для развития, — считает он. — На территориях заводов в основном склады — их тоже распродадут, и город будет развиваться в эту сторону.
«Альбумин» не первое крупное производство, на месте которого со временем появится жильё: масштабное строительство сегодня развернулось на территории жирового комбината, а ещё один молокозавод в тихом центре уже уступил место элитному жилому комплексу.
При этом совсем рядом с новым проектом «Союза», на территории бывшего трамвайного депо, тоже вырос жилой комплекс: журналисты НГС побывали там одними из первых.