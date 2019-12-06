Дома в иллюминаторе: на территории бывшего завода «Альбумин» строят «Галактику» — показываем проект

Строительство идёт с лета, но подробностей застройщик не раскрывал Фото: Александр Ощепков

Вечером 5 декабря ГК «Союз» представила партнёрам новый проект. Презентация в большом зале «Победы» прошла с аншлагом, люди стояли в проходах: жилого комплекса ждали с нетерпением, причём независимо от застройщика — новые дома «Союз» будет строить на территории завода «Альбумин». Журналист НГС узнала подробности нового жилого комплекса.

Проект десятилетия

Нового строительства на бывшей территории молокозавода «Альбумин» на улице Николая Островского ждали больше 10 лет. После первой продажи завода новое руководство, решив закрыть производство, планировало построить на его месте логистический комплекс, но от идеи отказалось и решило территорию продать.



Площадкой заинтересовался петербургский застройщик «ЛЭК» (сегодня — группа «Л1»), и в 2008 году столичная компания «ПСТ-Монтаж» выкупила для него бывший завод за 430 миллионов рублей. Но строительство так и не началось, и 11,5 лет территорию использовали как склады, пока она переходила из рук в руки.

От старого завода ещё остаются несколько складских зданий и административное на улице Николая Островского, 195 — его начнут разбирать в следующем году Фото: Александр Ощепков

По данным ЕГРН, барнаульской группе «Союз» «Альбумин» принадлежит с февраля 2018 года, а в сентябре 2019-го его переоформили на дочернего застройщика — компанию «Галактика». Руководитель отдела продаж группы в Новосибирске Александр Свежинцев в разговоре с корреспондентом НГС затруднился назвать сумму сделки, отметив лишь, что вели её непосредственно собственники и она была длительной.

Новый проект

Разрешение на строительство трёх первых домов на «Альбумине» барнаульский застройщик получил ещё в июле, но подробности проекта компания скрывала до этой недели. За это время один из домов уже вырос до пятого этажа, а сейчас забиваются сваи для следующего.

Дома в комплексе будут разноэтажными, а первый этаж вдоль улицы Николая Островского — коммерческим Фото: предоставлено ГК «Союз»

На официальном сайте застройщика есть раздел нового комплекса — его назвали «Галактика», по тематике окружения из улицы Планетной и боулинг-клуба «Квантум», говорит Александр Свежинцев. Но и здесь никакой информации о комплексе нет.



Как рассказал Свежинцев, всего в нём будет 7 домов, названных в честь планет, панели для которых застройщик производит сам в городе Оби. Дома будут переменной этажности: например, этажность первого дома, по разрешению на строительство, варьируется в значениях 2–3–11–18, а один из домов будет высотой 25 этажей.

От железной дороги жилые дома отделяют две линии гаражей, парковочный комплекс, который назвали «МКС», и парк Фото: предоставлено ГК «Союз»

Первый дом ( № 6 по генплану) получил название «Меркурий» — его построят на углу улиц Николая Островского и Светлая. В шести подъездах в нём будет 468 квартир, по 4–5 на площадке. На вопрос, есть ли у комплекса аналоги в проектах «Союза» Новосибирске или в Барнауле, Свежинцев говорит, что частично есть схожие планировки с барнаульским комплексом «Новая высота», но в целом подход будет другой.

— Мы делаем акцент на семейности: более половины квартир в наших комплексах — это двух- и трёхкомнатные, однокомнатных и однокомнатных студий очень мало, меньше половины, — описывает квартирографию руководитель отдела продаж.

Космическую тематику поддержат не только в названиях домов, но и оформлении подъездов Фото: предоставлено ГК «Союз»

Площадь квартир варьируется от 36 квадратов в однёшках до 120 квадратов в четырёхкомнатных — такие квартиры у застройщика появились впервые, признался Свежинцев. Стоимость квартир на старте установлена с 2,5 миллионов рублей за однёшку, двушки и трёшки будут стоить 55–60 тысяч рублей за квадрат. Правда, продажи пока не открыты.



Помимо жилья, в комплексе будут магазины — им отвели первый этаж дома вдоль улицы Николая Островского, который начнут строить летом. В центре «Галактики» логично построят детский сад «Солнышко» на 150 мест — участок для него уже выделили, начать строить его компания рассчитывает в 2020 году и сдать через год.

Во дворе запланировали скалодром, роллердром и встроенные батуты Фото: предоставлено ГК «Союз»

Вместе с первыми домами сдадут подземную парковку примерно на 350 мест, но на территории запланировали ещё и наземный парковочный комплекс, который в генплане символично назвали «МКС». Двор застройщик планирует закрыть: места для машин и въезды предусмотрены по периметру комплекса.

Благоустройство «Галактики» в компании вообще описывают особенно вдохновенно: ничего подобного «Союз» ещё не делал, признался Александр Свежинцев. Все детские площадки, по задумке застройщика, должны просматриваться из квартир, зоны спорта, наоборот, будут в некотором отдалении. На границе своей территории, вдоль гаражей и железной дороги, примерно гектар отдали парку: здесь будут крупномерные деревья, между которыми зимой зальют каток, сделают небольшой скалодром, яму для скейтеров и роллеров, встроенные батуты. По всей территории запроектировали велобеговую дорожку.

Зимой во дворе можно будет построить снежный городок и залить каток, но стоимость обслуживания территории ещё не установлена Фото 1: предоставлено ГК «Союз»

— Мы полностью пересмотрели подход к дворовому благоустройству, — говорит Александр Свежинцев. — Мы делаем анализ тех насаждений, которые можно сажать, более подробно подходим к проекту малых архитектурных форм, детских площадок, стали рассматривать других производителей.

Полностью построить комплекс в ГК «Союз» рассчитывают за 5 лет. Объём инвестиций в проект представитель застройщика назвать не смог. По оценкам экспертов, он может составить порядка 4–5 миллиардов рублей. Что вокруг

Сегодня окружение «Галактики» комфортным не назовёшь: территорию с трёх сторон окружает частный сектор и промзона, с четвёртой — линия гаражей и железная дорога. По улице Николая Островского в пробке стоят в основном грузовые машины, а из двух маршрутов, автобуса № 44 и маршрутки № 19 , более-менее часто ходит только маршрутка.

— Я не могу поймать, во сколько она ходит. Сейчас, по идее, она должна уйти, а её нет. Или я её прокараулила, и сейчас надо ждать 20 минут — я тогда опоздаю на работу. Прямо не знаю, что делать, — пожаловалась журналисту НГС местная жительница Светлана.

К метро сегодня можно пройти через частный сектор: местные жители говорят, что улицы здесь чистят, а фонарей нет только на одном участке Фото: Александр Ощепков

От «Альбумина» до парка «Берёзовая роща» примерно 7 минут пешком через частный сектор, до метро — около 15 минут по улицам Войкова, Кольцова и Алейская. По словам Александра Свежинцева, сейчас застройщик ведёт переговоры с районной администрацией, чтобы благоустроить путь к метро. Алексей Васильевич живёт на другой стороне железнодорожной линии, на Плехановском жилмассиве, и каждый день проходит по этому маршруту.

— Я постоянно здесь на работу и с работы хожу, по Войкова и мимо троллейбусного парка. Там дорога езженная, её всё время чистят, тротуар нормальный — не везде, правда. Свет почти везде, только один кусочек на Кольцова есть, где темновато. Здесь, на Николая Островского, утром вообще иллюминация полная, как днём.

Плехановский жилмассив расположен примерно на таком же удалении от железной дороги, как и «Галактика», но Алексей Васильевич говорит, что хоть и живёт в одном из ближайших к ней домов, совсем не слышит поездов.

Товарный поезд, который проходил мимо во время изучения территории корреспондентами НГС, слышно почти не было: здесь они ходят на низкой скорости, стыков между рельсами почти нет, а от улицы Николая Островского его отделяют гаражи Фото: Александр Ощепков

— Во-первых, они сейчас мало ездят, не так, как в советское время, взад-вперёд. Бывает, что проходит поезд тяжёлый, чувствуется. Во-вторых, к этому привыкаешь.



Оценка экспертов

По мнению опрошенных НГС экспертов, сегодня всё окружение «Галактики» — это один большой минус: и промзона, и железная дорога, и частный сектор. Кроме того, в шаговой доступности негусто инфраструктуры: ближайшие школы относятся к другим районам, рядом есть школа на Промышленной, 1/1 и две школы возле метро «Берёзовая роща», ближайшие детские сады — на Гоголя.

По мнению директора RID Analytics Елены Ермолаевой, застройщик промахнулся, сделав ставку на просторные квартиры.

Эксперты уверены, что через несколько лет частный сектор уступит место многоэтажкам Фото: Александр Ощепков