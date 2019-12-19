«Жук ждет хозяйку»: сибирячку преследует новый знакомый — он избил её коллегу и называет себя мужем

Ирина решилась на огласку, чтобы защитить себя и близких Фото: Ирина Мамаева

Сибирячку Ирину Мамаеву преследует знакомый — мужчина взломал её социальные сети, избил коллегу по работе. Саму Ирину он забрасывает сообщениями странного содержания. Девушка написала заявление в полицию и обратилась в НГС, потому что переживает за себя и своих близких. Публикуем её историю о том, как дружба, так и не переросшая в нечто большее, закончилась бессонными ночами, угрозами и заявлением в полицию. Девушка уверена — её терроризирует психически неадекватный человек. Она написала заявление в полицию по ч. 1 и 2 ст. 128 УК РФ (клевета), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 и 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) — копия документа есть в распоряжении редакции. Но ответа пока не получила.

— Долго молчала, надеялась, что «само пройдёт», человек успокоится. Но становится только хуже. Поэтому решила придать делу огласку, потому что опасаюсь за свою безопасность и безопасность близких мне людей, — рассказывает сибирячка.

«Ты моя жена навечно» Ребята познакомились два года назад на обучающих курсах. Ещё пару месяцев после обучения они продолжали общаться. Потом Станислав предложил Ирине отношения, но она отказалась. После этого он какое-то время писал и признавался девушке в любви.

Пылкий поклонник стал слишком навязчивым, и летом прошлого года Ирина добавила его в черный список Фото: Ирина Мамаева

— После этого он периодически присылал мне подарки (сертификаты, деньги), но я ничего не принимала. Вообще не относилась к ситуации серьёзно до того момента, когда в апреле этого года он напал на моего коллегу. Оказалось, что это уже второе нападение. Первое было ещё летом 2018 года. По факту причинения вреда здоровью и материального ущерба было возбуждено административное и уголовное дело, — рассказывает девушка.

По словам Ирины, всё это время мужчина пишет их общим знакомым, рассказывая, что она является его женой.

Поклонник получил доступ к странице Ирины в социальной сети и поменял её семейное положение на «замужем», а также разместил её фотографии у себя на странице в социальной сети с подписью «Больше жизни люблю жену» Фото: Ирина Мамаева

— Преследователь каким-то образом получил доступ к моей странице, в разделе «семейное положение» указал, что я являюсь его женой. Сейчас я уже специально не удаляю эту информацию со своей страницы, чтобы не быть голословной. Также он удалил у меня из друзей 400 человек и переписку с ними — преимущественно, мужчин, — рассказывает Ирина.

Самое интересное во всей этой истории, что Станислав никак не общается с девушкой. — Звоню — трубку не берёт. Однако от этого не легче, и его действия я расцениваю как психологическое насилие, — делится Ирина с НГС.

Ирина пытается выйти на связь с навязчивым поклонником, чтобы прекратить преследование, но в ответ получает сообщения вроде "Ты моя жена навечно" Фото: Ирина Мамаева

Эта переписка — единственная их коммуникация за долгое время Фото: Ирина Мамаева

Ирина по профессии психолог. По её мнению, у мужчины может быть серьёзное личностное расстройство.

— А вообще, если честно, страшно. Надоело всё время ходить и оглядываться — не следят ли за мной? Устала жить как на пороховой бочке — в страхе и ожидании, что же ещё он выкинет. Сейчас просто хочется, чтобы это всё поскорее закончилось, — заключает она. Как наказать преследователя по закону? Как объяснил НГС адвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Потапов и партнёры» Николай Потапов, в России нет каких-то действенных правовых механизмов для защиты женщин в подобных ситуациях.

— В США, например, выносят запретительные судебные приказы. Суть состоит в том, что человеку предписывают воздержаться от определенных действий в отношении другого физического лица (звонков, сообщений, посещений). И нарушение такого приказа может повлечь уголовную ответственность. Санкции норм российского уголовного права не всегда могут сработать и защитить. Поведение преследователя может быть отвратительным и аморальным, но до сферы применения Уголовного кодекса не дотягивать, — считает адвокат. — Здесь ситуация крайне сложная. Заявлением о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни полицейские точно заниматься не будут, поскольку это не их подследственность, они не имеют полномочий. С претензиями по клевете, скорее всего, порекомендуют обратиться к мировому судье, а в части статьи 137 УК РФ направят материал в органы Следственного комитета. Остается неправомерный доступ к компьютерной информации, но эту статью Уголовного закона к числу «рабочих» отнести, к сожалению, нельзя.