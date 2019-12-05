«Пошёл к чертям мой опыт зимнего торможения»: житель Академгородка — о том, чем плох реагент «Бионорд»

Так «Бионорд» выглядит вблизи Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске второй год продолжается эксперимент по борьбе против снега и льда на дорогах при помощи химического реагента «Бионорд». Недавно НГС показывал, как им обрабатывают городские магистрали. Житель Академгородка — фотограф Закир Умаров — на себе испытал действие реагентов. Он рассказал, почему после обработки улиц водителям сложнее управлять машиной. Далее — от первого лица.

— Уже второй год в нашем Новосибирске применяется реагент «Бионорд» (не во всех районах, как утверждает мэрия) для борьбы со снегом на дорогах. Я не хотел делать каких-либо скоропалительных выводов. Смотрел, изучал, но теперь пришло время сделать первый анализ. Причём я не даю оценки «хорошо/плохо».



Итак, с чем я лично столкнулся: первое — стало грязно в любой мороз. Разжиженная смесь попадает на машину, которая теперь требует более частой мойки, под арками колёс создаются сталактиты под морозный вечер. А ведь раньше я очень любил температуры ниже 10–15 градусов мороза, поскольку машина держалась достаточно долго в чистом состоянии. Забудьте!

Теперь на дороге жижа даже в морозы от –20 и ниже. В этом году я лично видел жидкость при температуре –29 градусов!

Второе: приходится чаще тратиться на незамерзайку, чтобы чистить лобовое стекло от постоянного налета. И как реакция рынка на новую потребность: только сегодня насчитал от Академгородка до города 15 (!) машин, торгующих у трассы незамерзающей жидкостью.

Третье: пошёл к чертям мой опыт зимнего торможения! Много лет катаюсь по зимним дорогам и уже через несколько торможений на любом авто понимал, что от него ждать. Я уже не говорю про свою полноприводную BMW — считал, что собаку на ней съел в плане понимания ее тормозных качеств. Но это было привычно и понятно на четырёх типах дорог: чистый асфальт, гололед (обычный после перепадов температуры), чистая снежная трасса (бывает после свежих снегопадов, когда еще не убрали трассу) и, собственно, дорога, отсыпанная песком нашими эксплуатирующими дорожными службами (как раньше боролись с гололедом).

А сейчас из-за реагента стало скользко всегда, и я никогда не знаю результат торможения. Скорее всего, если судить по наблюдениям, «Бионорд», в зависимости от внешней температуры, вперемешку со снегом создает самые разные типы «каши» на дороге. От крупнозерновой мягкой фракции до грязной воды со снегом с различными физическими свойствами. В зависимости от значения температуры и количества первоначального снега на дороге ситуация будет меняться в течение дня. Этакая импровизация на дорогах — создай свое покрытие! Итог — я не знаю, как тормозить, там нет никакого опыта и выработать его невозможно, поскольку исходные условия постоянно танцуют.

Уже лично два раза наезжал на пешеходную разметку и один раз даже пролетел её, хотя желал пропустить пешеходов, смотрящих на меня с укором.

Ну не тормозит машина, и всё! Некоторые скажут — надо ездить медленнее, с учетом новых качеств покрытия. И отчасти будут правы. Но поскольку качество покрытия меняется несколько раз в сутки, научиться прогнозировать тормозной путь или накопить опыт торможения просто невозможно.

Отсюда следует, что эта «неуверенная» манера езды может способствовать созданию пробок нового типа. Я чаще стал видеть пробки без причин, по сути, просто из-за того, что многие стали медленнее трогаться с места и держать заведомо большую дистанцию, чем обычно. Стало больше аварий для тех, кто не учёл изменения дорожных условий и гоняет по привычке. Как справедливо отмечают читатели, нужно анализировать статистику. Но если статистика говорит только об авариях, то я всё чаще вижу «беспричинные» пробки, которые можно анализировать на основе данных программ-навигаторов.

Кроме того, стало чаще заносить на поворотах. Раньше можно было рассчитывать на свой опыт и знать правильную скорость входа в поворот. При наличии уже ставшей для нас привычной колейности на дорогах, с неопытным водителем это может сыграть злую шутку. Апдейт. В ходе обсуждения с коллегами-водителями все замечания подтвердились и, что удивительно, оказывается, многие замечали это, но полагали, что что-то не так с ними самими и их машинами. А оказалось, что у всех одинаковые проблемы на дорогах. «Бионорд» дороже, чем применявшаяся ранее песчаная смесь, он эффективно разжижает снег, заставляет всех чувствовать себя неуверенно, даже водителей со стажем. А тех, кто не анализирует, — жестко наказывает через ДТП. В этом смысле «Бионорд», возможно, и ведёт к постепенному уменьшению аварий в городе, но если всех лишить личного транспорта, то результат будет еще лучше. Я думаю, что причина применения мэрией дорогого «Бионорда» в том, что это, скорее всего, значительно уменьшает нагрузку на их стареющий автопарк, который нужен для уборки снега на дорогах. Я действительно почти не вижу сейчас привычной снегоуборочной техники в городе, посмотрим что будет при новых грядущих снегопадах. Ну а то, что город стал донельзя грязным даже зимой, а не только в межсезонье, так это ничего — с майскими дождями всё очистится! Само собой разумеется.

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