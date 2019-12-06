Новая автоподстава: новосибирец отдал на месте 12 000 после ДТП на кольце Фрунзе — Ипподромская. Видео

ДТП произошло вечером Фото: читатель НГС

На этой неделе НГС рассказывал о серийном автоподставщике, который промышляет на кольцевых развязках и использует дорогой в ремонте праворульный Nissan Fuga. В похожую ситуацию попал наш читатель Юрий — в его автомобиль на кольце Фрунзе — Ипподромская врезался старенький Nissan Cefiro. Мужчине пришлось заплатить деньги на месте, и он до сих пор уверен, что это была автоподстава. Мы нашли видеозапись этого столкновения — подробности рассказывает Дмитрий Косенко.

Вечером 1 декабря Юрий вместе со своей семьей (за рулем была жена) на черном Opel Astra двигался по улице Фрунзе со стороны центра, на развязке с Ипподромской они намеревались свернуть в сторону Сухого лога. На кольце они находились во второй полосе справа, и в момент съезда с кольца произошла авария.

— Нас с правой стороны обгоняет, с нами ровняется Cefiro года, наверное, 1993-го. Вся ржавая, битые двери, белой краской на несколько раз закрашены. И начинает нас таранить, руль резко дает влево и бьет со всей дури в правую дверь. И продолжает нас вытеснять налево, не снижая скорости. Разбивает мне крыло и отрывает бампер, царапает все четыре свои элемента со своей левой стороны. Мы такого удара наглого, тарана просто не ожидали, — вспоминает Юрий.

Момент аварии оказался запечатлен онлайн-камерами, на записи действительно видно, как белый автомобиль, казалось бы съезжающий с кольца вниз, вдруг начинает брать левее и после удара не торопится тормозить — смотрите видео.

Видео «Электронного города»

Пострадавший автовладелец говорит, что на умышленно подстроенное ДТП указывали и другие обстоятельства: манера общения, заготовленный аварийный знак, желание взять деньги наличными.

— Я выхожу, задаю ему только один вопрос: «Зачем ты это сделал?». Он мне: «Правила нужно знать». Я говорю, ну я понимаю, что ты справа, но ты же со мной параллельно вниз спускался. Он говорит: «Да, я потом передумал, решил поехать налево». Больше всего меня удивило, что когда он остановился, то вынес из салона уже раскрытый знак аварийной остановки. У него были заготовленные фразы, человек был достаточно наглый, — объясняет Юрий.

Руководитель юридической компании «Автоюрист» Денис Алмазов на основе видеозаписи ДТП делает вывод, что формально виноват водитель черного Opel, но в действиях водителя белого Cefiro можно усмотреть определенный умысел на подставную аварию. — Да, похоже. Ещё и проехал вперед, после того как почти остановился, чтобы весь бок левый ободрать. Белый не мог не видеть помеху слева, ехали на одном уровне. Но виноват левый автомобиль, надо занимать крайнее правое положение перед поворотом или съездом в данном случае, — комментирует Денис Алмазов. В итоге участники ДТП решили разойтись на месте. С учётом плачевного состояния Cefiro Юрий сначала предложил заплатить 5 тысяч рублей, но в итоге сошлись на 12 тысячах — эта сумма (за ремонт 4 элементов) быстро устроила водителя Nissan.



Это подстава?