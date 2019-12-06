Горы соли и самый завидный жених города: НГС вспомнил необычные и шикарные свадьбы 2019 года

Каждая из этих пар провела свой день свадьбы по особенному Фото: Павел Сурков

Сейчас уже не модно устраивать свадьбы как в начале 2000-х — с огромным пышным платьем, тамадой, выкупом и частушками от свидетелей. Взгляды на важный и торжественный день стали гораздо проще — достаточно просто жениха с невестой и их любви друг к другу. Классические атрибуты в виде белого платья (иногда не белого) и букета все же остались, а фата канула в Лету. Чтобы день отличался от других предыдущих, молодожёны придумывают особенные фишки. Корреспондент НГС поговорила с молодоженами 2019 года: они рассказали о своих реализованных мечтах — одни устраивают благотворительный забег, другие делают тату вместо колец и ради фото забираются на огромные горы соли, а третьи влюбляется друг в друга на фейковой свадебной фотосессии.



Мария, 33 года, специалист по работе с молодёжью Денис, 41 год, инженер-разработчик систем освещения



Все вырученные с забега средства пара отдала приюту для животных Академгородка — там находится больше всего собак Фото: предоставили Мария и Денис Потаповы

Рассказывает Мария:



— Мы познакомились ещё в 2015 году, какое-то время повстречались и расстались. Каждый создал свою семью, но не сложилось. На этой почве мы снова начали общаться и встретились весной 2019 года, через полгода решили пожениться.

Марина и Денис оба любители бега Фото: предоставили Мария и Денис Потаповы

Регистрация была 3 октября, совпала с днем рождения мужа, а забег 12 октября — мы просто выбрали свободную дату, чтобы никому не мешать. Идея с забегом — моя, накануне было подобное благотворительное мероприятие. Мы с мужем поговорили и тоже решили устроить благотворительный забег, а вырученные средства отдать приюту.

Зайка очень активная собака, поэтому ее не получилось взять с собой на банкет Фото: предоставили Мария и Денис Потаповы

Бежали любители, не спортсмены, забег был костюмированный — так веселее, я была в свадебном платье, муж в костюме. Фотопрогулка была в Академгородке вместе с нашей собакой. Зайка гиперактивная, поэтому ее роль на празднике закончилась на этапе фотосессии.

Дизайн колец Марина придумала сама, правда, признается, что немного подсмотрела идею Фото: предоставили Мария и Денис Потаповы

Сама свадьба была более чем скромная. В ЗАГСе мы были вдвоем, после встретились с моей сестрой и тётей мужа и пошли в ресторан. Самое дорогое, что было на свадьбе, — мои кроссовки, стоили около 9 тысяч рублей. Ещё кольца: мой дизайн, частично подсмотренный, — 27 тысяч рублей.

В кроссовках молодожены чувствовали себя особенно комфортно Фото: предоставили Мария и Денис Потаповы

Платье самое обычное, даже не свадебное, около 6 тысяч. Это не первый наш брак, мы не захотели сильно заморачиваться, мы хотели, чтобы нам было удобно и чтобы было что-то, что нас характеризует, — в нашем варианте это кроссовки. Вся свадьба обошлась примерно в 60 тысяч рублей.

Елена, 26 лет, QA-инженер в IT-компании Алексей, 26 лет, инженер в транспортной компании

Больше всего Елене и Алексею запомнился момент первой встречи в день свадьбы: «Мы собирались в разных местах, а после встречались в студии, чтобы прочитать письма» Фото: Елена Жукова и Михаил Тарусин, Photo memories

Рассказывает Елена: — Мы вместе уже 3,5 года, познакомились в туре MaxBus в Шерегеше. Начали общаться, через полгода стали жить вместе, а еще через два года Лёша сделал мне предложение. Идея свадьбы возникла сама собой. У нас все повороты судьбы происходят в горах, поэтому мы аккуратно внедряли их в оформление — начали с колец, продолжили приглашениями и тортом, закончили максимально неожиданной фотосессией на песчаном карьере, который тоже выглядит как горы.

Локация была найдена случайно — объект находится под охраной и находиться посторонним там нельзя Фото: Елена Жукова и Михаил Тарусин, Photo memories

Одна гора была белая из соли, а другая — почти черная — из мелкой крошки. Мы решили внедрить соль в оформление — сделали кристаллы. А после свадебного путешествия сделали еще одну фотосессию на солёном озере Бурсоль на Алтае.

Для Алексея изготовили кольцо с лесом, для Елены — с горами, каждый выбрал картинку того места, где чувствует себя комфортнее всего

Фото: Елена Жукова и Михаил Тарусин, Photo memories

Свадьба обошлась нам примерно в 400–450 тысяч рублей. Самое дорогое — банкет и алкоголь, сэкономили на видеографе, большой бюджет ушел на декор. Его можно было сделать самим, но нам не хотелось никого напрягать с помощью, поэтому мы обратились к профессионалам.

Фото: Елена Жукова и Михаил Тарусин, Photo memories

Нам очень повезло с локациями на фотосессиях: соляные горы — это закрытый объект, он находится под охраной, но мы об этом не знали. С охраной удалось договориться, просто спросив, можно ли сделать несколько фото к свадьбе, нам разрешили, но небольшой инструктаж по безопасности все же провели.

В день свадьбы ребят пустили на территорию закрытого ЖК просто потому, что они понравились охране. Фото: Елена Жукова и Михаил Тарусин, Photo memories

Виктория, 31 год, ведущий менеджер компании

Даниил, 20 лет, студент



Даниил очень переживал перед фотосессией и первое время держался скованно Фото: Павел Сурков

Рассказывает Виктория: — Мы вместе 11 месяцев, знакомы более 3 лет. Все началось 1 января этого года — мы посмотрели друг на друга по-другому. И для меня, и для Даниила изначально не стояло вопроса о создании пары, были просто эмоции, страсть, которые захватывали дух и разница в возрасте добавляла только перчинку.

Виктория и Даниил шутят, что их друг другу подарил Дед Мороз: их отношения начались 1 января 2019 года Фото: Павел Сурков

Нам предложили сняться в роли молодоженов — планировалась большая творческая съемка, и мы показались всей команде неординарной парой. Для Даниила это было впервые, изначально я узнала, хочет ли он, и что для меня оказалось удивительным — он полностью доверился мне, и мы приняли предложение.

Когда Даниил увидел меня в образе невесты, в его глазах появились искорки. Во время съемки нам постоянно говорили, что мы семья, у нас на лице появлялась улыбка и становилось больше больше тепла между нами. Мы смеялись и смотрели друг на друга влюбленным взглядом. Для нас это стало новым этапом, и мы задумались о будущем, точно поняли, что любим друг друга, несмотря на возрастную разницу и на все то, на что влияет эта разница.

Они очень сильно прониклись этим днем — получать поздравления от неосведомленных было вдвойне приятно Фото: Павел Сурков

После публикации фото нам начали прилетать поздравления от всех — и даже от тех, от кого не ожидали. Желали всего самого хорошего и радовались за нас. Мы же от этого смеялись, по-доброму, и всем говорили, что нет, это все просто фотосесия, мы просто модели. Самой звездной свадьбой в городе стал день бракосочетания борца Романа Власова и шпажистки Виолетты Колобовой — пара познакомилась на Олимпийском балу — НГС писал об этом событии в сентябре.

Роман — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а Виолетта — бронзовый призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фехтованию на шпагах.

Торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожёны и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки. В день своей свадьбы другие молодожёны — Мария Овчинникова и Данил Шуляк сделали совместные татуировки:

Молодожёны не хотели как-то особенно выделять свой день, просто провели его для себя с максимальным комфортом Фото: Никита Хнюнин, «Это живые фото»

— Желания сделать что-то необычное и кого-то впечатлить у нас точно не было. Тату захотел муж, и мы сделали его в форме арки, которая была на регистрации. Вместо застолья был фуршет на улице, на территории большого коттеджа, диджей играл музыку. Наших гостей не нужно развлекать, они очень дружные, так что не было и программы никакой, — рассказала Мария корреспонденту. Истории других интересных девушек (и парней!)

Сибирячка-крошка, рост которой всего 130 см, рассказала, как выживать в этом мире, если ты другая.

А холостяк месяца — бизнесмен Иван — буквально взорвал комментарии своим рассказом, почему он не может найти девушку.

До этого мы публиковали историю модели, которая оставила успешную карьеру, чтобы помогать бездомным животным.

