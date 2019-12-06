Горы соли и самый завидный жених города: НГС вспомнил необычные и шикарные свадьбы 2019 года

Сейчас уже не модно устраивать свадьбы как в начале 2000-х — с огромным пышным платьем, тамадой, выкупом и частушками от свидетелей. Взгляды на важный и торжественный день стали гораздо проще — достаточно просто жениха с невестой и их любви друг к другу. Классические атрибуты в виде белого платья (иногда не белого) и букета все же остались, а фата канула в Лету. Чтобы день отличался от других предыдущих, молодожёны придумывают особенные фишки. Корреспондент НГС поговорила с молодоженами 2019 года: они рассказали о своих реализованных мечтах — одни устраивают благотворительный забег, другие делают тату вместо колец и ради фото забираются на огромные горы соли, а третьи влюбляется друг в друга на фейковой свадебной фотосессии.
Мария, 33 года, специалист по работе с молодёжью
Денис, 41 год, инженер-разработчик систем освещения
Рассказывает Мария:
— Мы познакомились ещё в 2015 году, какое-то время повстречались и расстались. Каждый создал свою семью, но не сложилось. На этой почве мы снова начали общаться и встретились весной 2019 года, через полгода решили пожениться.
Регистрация была 3 октября, совпала с днем рождения мужа, а забег 12 октября — мы просто выбрали свободную дату, чтобы никому не мешать. Идея с забегом — моя, накануне было подобное благотворительное мероприятие. Мы с мужем поговорили и тоже решили устроить благотворительный забег, а вырученные средства отдать приюту.
Бежали любители, не спортсмены, забег был костюмированный — так веселее, я была в свадебном платье, муж в костюме. Фотопрогулка была в Академгородке вместе с нашей собакой. Зайка гиперактивная, поэтому ее роль на празднике закончилась на этапе фотосессии.
Сама свадьба была более чем скромная. В ЗАГСе мы были вдвоем, после встретились с моей сестрой и тётей мужа и пошли в ресторан. Самое дорогое, что было на свадьбе, — мои кроссовки, стоили около 9 тысяч рублей. Ещё кольца: мой дизайн, частично подсмотренный, — 27 тысяч рублей.
Платье самое обычное, даже не свадебное, около 6 тысяч. Это не первый наш брак, мы не захотели сильно заморачиваться, мы хотели, чтобы нам было удобно и чтобы было что-то, что нас характеризует, — в нашем варианте это кроссовки. Вся свадьба обошлась примерно в 60 тысяч рублей.
Елена, 26 лет, QA-инженер в IT-компании
Алексей, 26 лет, инженер в транспортной компании
Рассказывает Елена:
— Мы вместе уже 3,5 года, познакомились в туре MaxBus в Шерегеше. Начали общаться, через полгода стали жить вместе, а еще через два года Лёша сделал мне предложение.
Идея свадьбы возникла сама собой. У нас все повороты судьбы происходят в горах, поэтому мы аккуратно внедряли их в оформление — начали с колец, продолжили приглашениями и тортом, закончили максимально неожиданной фотосессией на песчаном карьере, который тоже выглядит как горы.
Одна гора была белая из соли, а другая — почти черная — из мелкой крошки. Мы решили внедрить соль в оформление — сделали кристаллы. А после свадебного путешествия сделали еще одну фотосессию на солёном озере Бурсоль на Алтае.
Свадьба обошлась нам примерно в 400–450 тысяч рублей. Самое дорогое — банкет и алкоголь, сэкономили на видеографе, большой бюджет ушел на декор. Его можно было сделать самим, но нам не хотелось никого напрягать с помощью, поэтому мы обратились к профессионалам.
Нам очень повезло с локациями на фотосессиях: соляные горы — это закрытый объект, он находится под охраной, но мы об этом не знали. С охраной удалось договориться, просто спросив, можно ли сделать несколько фото к свадьбе, нам разрешили, но небольшой инструктаж по безопасности все же провели.
Виктория, 31 год, ведущий менеджер компании
Даниил, 20 лет, студент
Рассказывает Виктория:
— Мы вместе 11 месяцев, знакомы более 3 лет. Все началось 1 января этого года — мы посмотрели друг на друга по-другому. И для меня, и для Даниила изначально не стояло вопроса о создании пары, были просто эмоции, страсть, которые захватывали дух и разница в возрасте добавляла только перчинку.
Нам предложили сняться в роли молодоженов — планировалась большая творческая съемка, и мы показались всей команде неординарной парой. Для Даниила это было впервые, изначально я узнала, хочет ли он, и что для меня оказалось удивительным — он полностью доверился мне, и мы приняли предложение.
Когда Даниил увидел меня в образе невесты, в его глазах появились искорки. Во время съемки нам постоянно говорили, что мы семья, у нас на лице появлялась улыбка и становилось больше больше тепла между нами. Мы смеялись и смотрели друг на друга влюбленным взглядом. Для нас это стало новым этапом, и мы задумались о будущем, точно поняли, что любим друг друга, несмотря на возрастную разницу и на все то, на что влияет эта разница.
После публикации фото нам начали прилетать поздравления от всех — и даже от тех, от кого не ожидали. Желали всего самого хорошего и радовались за нас. Мы же от этого смеялись, по-доброму, и всем говорили, что нет, это все просто фотосесия, мы просто модели.
Самой звездной свадьбой в городе стал день бракосочетания борца Романа Власова и шпажистки Виолетты Колобовой — пара познакомилась на Олимпийском балу — НГС писал об этом событии в сентябре.
Роман — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а Виолетта — бронзовый призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фехтованию на шпагах.
Торжественная церемония прошла в Мещанском ЗАГСе столицы, а на банкет молодожёны и гости отправились в семейный ресторан «Поместье» в парке Серебряного бора на берегу Москвы-реки.
В день своей свадьбы другие молодожёны — Мария Овчинникова и Данил Шуляк сделали совместные татуировки:
— Желания сделать что-то необычное и кого-то впечатлить у нас точно не было. Тату захотел муж, и мы сделали его в форме арки, которая была на регистрации. Вместо застолья был фуршет на улице, на территории большого коттеджа, диджей играл музыку. Наших гостей не нужно развлекать, они очень дружные, так что не было и программы никакой, — рассказала Мария корреспонденту.
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