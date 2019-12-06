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АВТОВАЗ рулит: владелец Lada Vesta и Toyota Camry сравнивает их в лоб

Личный опыт показал, что Vesta отстаёт от Camry не так сильно

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Lada Vesta вышла в 2015 году и стала первой абсолютно новой моделью завода за десять лет

Lada Vesta вышла в 2015 году и стала первой абсолютно новой моделью завода за десять лет

Три года назад Алексей купил Lada Vesta. Позже ему подвернулась хорошая Toyota Camry 2014 года, но он решил не отказываться и от «Весты», используя обе машины попеременно. Кстати, сегодня седан Lada Vesta стоит от 607 тысяч до 875 тысяч рублей, и в этом диапазоне вполне реально найти годную Toyota Camry. Алексей прислал нам отчёт о сравнении двух машин, и его вывод нас весьма удивил. 

Алексей купил автомобиль в коричневом цвете

Алексей купил автомобиль в коричневом цвете

— Купив три года назад Lada Vesta, я был приятно удивлён: отечественный автопром шагнул на новый уровень. Но куча скептиков, экспертов и прочих специалистов твердила с утомительной настойчивостью, что автомобиль — дрянь, повозка и так далее, а все владельцы новой «Весты» просто ничего слаще морковки не ели.

Если говорить обо мне, так и было. На машинах иностранных брендов я ездил в качестве пассажира, изредка — за рулём отцовского джипа. Но в постоянном пользовании иномарок не было.

Но Camry появилась не сразу. После покупки Vesta меня угораздило купить в качестве резервного автомобиля ВАЗ-2115, который позже стал основным для меня. И в сравнении с ним Vesta стала казаться космолётом: тихим, динамичным, напичканным всякими плюшками.

Прошло ровно три года, и тут в голове созрела мысль сменить «пятнарик» на что-нибудь современное. Поиск по объявлениям ничего хорошего не принёс, и тут позвонил старый знакомый из Екатеринбурга. В случайном разговоре выяснилось, что у него есть «ненужная» Toyota Camry.

Camry была в отличном состоянии

Camry была в отличном состоянии

В сухом гараже под толстым слоем пыли стоял аппарат серебристого цвета: Toyota Camry VX 50 с двухлитровым мотором 2014 года выпуска с пробегом 8800 км. Заряда аккумулятора хватило для запуска двигателя, автомобиль был извлечён на свет божий для осмотра, и решение о покупке было принято тут же.

Но всплеска эмоций и удивления, как при смене моей прежней «Приоры» на «Весту», у меня почему-то не возникло. Так я задумался об эксперименте: что, если не садиться в «Ладу» месяца два-три, а потом сравнить? Покажется ли автомобиль ущербным?

Toyota Camry ценится на вторичном рынке и медленно теряет цену

Toyota Camry ценится на вторичном рынке и медленно теряет цену

Начался процесс привыкания к Camry. В ней отсутствовала навигация, которая была в Vesta, а большой экран не поддерживал видеорежим. «Веста», например, позволяет проигрывать видео во время стоянки. Зато в «Тойоте» порадовало управление магнитолой на руле: в «Ладе» переключать радиоканалы с помощью мультируля не получалось. Приёмник сам просканировал радиочастоты и высвечивал доступные каналы, самостоятельно перестраиваясь на доступные радиостанции в Казахстане и Челябинске.

Посадка в Camry ниже, но кресла позволили устроиться с максимальным удобством. Огромный бокс-подлокотник, огромный перчаточный ящик. Устроился и поехал.

Шпиц Уня тестирует подлокотник

Шпиц Уня тестирует подлокотник

У Camry отличная управляемость, но она менее динамичная и прожорливее в городском режиме. На трассе при наборе скорости расход бензина меньше семи литров на сотню. Круиз-контроль менее понятен. Въехав в родную деревню, оценил клиренс. Он по паспорту на два сантиметра меньше, чем у «Весты», и, оказывается, это заметно. Бак на 70 литров вроде бы бездонный, но бортовой компьютер показывает запас хода на 630 километров, у «Весты» при 55 литрах хватает на 815 км. В целом приноровился к автомобилю.

Интерьер Lada Vesta: пластик грубоват, дизайн — на любителя, но серьёзных претензий нет

Интерьер Lada Vesta: пластик грубоват, дизайн — на любителя, но серьёзных претензий нет

Camry богаче, дизайн консервативен, но любители марки ценят такой подход

Camry богаче, дизайн консервативен, но любители марки ценят такой подход

Покатался пару месяцев и абсолютно привык. Ничего особенного я для себя не открыл. Пришло время сесть в свою «Весту» и попытаться оценить её объективно.

Что сказать? На водительском сиденье «Весты» показалось ощутимо тесней, хотя это первый из отечественных автомобилей, в котором я спокойно поместился со своим ростом 193 см. Нет дополнительных ящичков для мелочи, к которым уже привык. Более жёсткий пластик. Пассажирские сиденья в обеих машинах не регулируются по высоте, но посадка в «Весте» кажется более высокой. Супруга долго не могла привыкнуть к Camry: возмущалась, что едет, сидя на земле. Задние пассажиры, которые не обделены простором и в «Ладе», в «Тойоте» вообще приобрели автономию, тем более что для них выведена пара воздуходувов. И если на степных и неровных дорогах задние пассажиры «Весты» жаловались на тряску, в «Тойоте» не поступило ни одного нарекания.

Для своего класса (В/С) у Vesta довольно просторные задние сиденья, но Camry больше на два класса, поэтому комфортнее для задних пассажиров

Для своего класса (В/С) у Vesta довольно просторные задние сиденья, но Camry больше на два класса, поэтому комфортнее для задних пассажиров

Даже по сравнению с весьма немалой по габаритам «Ладой» Camry выглядит впечатляюще — всё-таки машины разного класса. Несмотря на размеры, к габаритам привык достаточно быстро, но развороты и прочие манёвры на стоянке выполняются тяжелей: Camry менее поворотлива. На дороге «Тойота» подобна огромному кораблю: чувствуется мощь. Она хорошо держит дорогу. На «лежачих полицейских» подвеска реагирует спокойней, и автомобиль не вздрагивает, словно раненый конь. Динамики двухлитрового мотора не хватает для уверенного и резкого обгона. Утопив педаль в пол, ощущаешь, что автомобиль сначала думает, а только потом начинает разгоняться. Но и в «Весте» приходилось переходить на третью передачу для более динамичного разгона. Когда ездил на большие расстояния, показалось, что «Веста» подвержена продольной раскачке на кочках, а Camry идет уверенно, как утюг по белью.

Но вот главный вывод — пусть Camry превосходит «Весту» по всем параметрам, но в целом ужаса и безнадёги, которые возникали при перемещении своей тушки в ВАЗ-2115, у меня не было. Чуть-чуть не так, где-то проще... Но, если не придираться, Vesta — достойный автомобиль даже в сравнении с её величеством Camry…

Имея 600–800 тысяч рублей, вы бы предпочли...

    А вообще выбор подержанных автомобилей за стоимость новой Lada Vesta огромен: можно найти полноприводный городской кроссовер, почти новый седан В-класса или даже спортивный родстер.

    Из всех Vesta больше всего нам импонирует универсал SW Cross, но цены на него стартуют от 792 тысяч рублей. Полного привода нет даже за доплату

    Из всех Vesta больше всего нам импонирует универсал SW Cross, но цены на него стартуют от 792 тысяч рублей. Полного привода нет даже за доплату

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    6 дек 2019 в 08:38

    А чего скромничать, например тойота неуправляемая от слова никак, аварийная, угнать может каждый начинающий угонщик, бензин жрет как хороший грузовик, салон может для японцев и нормальный, но для человека 180 и выше уже дискомфорт, в итоге продаётся только благодаря жесткой рекламе тойтовских продажников и откатам в бюджет, на этом фоне ,,даже,, Веста выглядит удачнее , я уже молчу про бюджетные немцы типа фальца или Опеля за 300 тр.

    Всёлый НЕ молочник
    6 дек 2019 в 08:38

    Это тоже самое что сравнивать попу с пальцем.

    Гость
    6 дек 2019 в 08:50

    Веста, хорошая попытка, Но нет 😂