АВТОВАЗ рулит: владелец Lada Vesta и Toyota Camry сравнивает их в лоб

Lada Vesta вышла в 2015 году и стала первой абсолютно новой моделью завода за десять лет Фото: Артем Краснов

Три года назад Алексей купил Lada Vesta. Позже ему подвернулась хорошая Toyota Camry 2014 года, но он решил не отказываться и от «Весты», используя обе машины попеременно. Кстати, сегодня седан Lada Vesta стоит от 607 тысяч до 875 тысяч рублей, и в этом диапазоне вполне реально найти годную Toyota Camry . Алексей прислал нам отчёт о сравнении двух машин, и его вывод нас весьма удивил.

Алексей купил автомобиль в коричневом цвете Фото: читатель 74.RU

— Купив три года назад Lada Vesta, я был приятно удивлён: отечественный автопром шагнул на новый уровень. Но куча скептиков, экспертов и прочих специалистов твердила с утомительной настойчивостью, что автомобиль — дрянь, повозка и так далее, а все владельцы новой «Весты» просто ничего слаще морковки не ели.



Если говорить обо мне, так и было. На машинах иностранных брендов я ездил в качестве пассажира, изредка — за рулём отцовского джипа. Но в постоянном пользовании иномарок не было.

Но Camry появилась не сразу. После покупки Vesta меня угораздило купить в качестве резервного автомобиля ВАЗ-2115, который позже стал основным для меня. И в сравнении с ним Vesta стала казаться космолётом: тихим, динамичным, напичканным всякими плюшками.

Прошло ровно три года, и тут в голове созрела мысль сменить «пятнарик» на что-нибудь современное. Поиск по объявлениям ничего хорошего не принёс, и тут позвонил старый знакомый из Екатеринбурга. В случайном разговоре выяснилось, что у него есть «ненужная» Toyota Camry.

Camry была в отличном состоянии Фото: читатель 74.RU

В сухом гараже под толстым слоем пыли стоял аппарат серебристого цвета: Toyota Camry VX 50 с двухлитровым мотором 2014 года выпуска с пробегом 8800 км. Заряда аккумулятора хватило для запуска двигателя, автомобиль был извлечён на свет божий для осмотра, и решение о покупке было принято тут же.



Но всплеска эмоций и удивления, как при смене моей прежней «Приоры» на «Весту», у меня почему-то не возникло. Так я задумался об эксперименте: что, если не садиться в «Ладу» месяца два-три, а потом сравнить? Покажется ли автомобиль ущербным?

Toyota Camry ценится на вторичном рынке и медленно теряет цену Фото: Toyota

Начался процесс привыкания к Camry. В ней отсутствовала навигация, которая была в Vesta, а большой экран не поддерживал видеорежим. «Веста», например, позволяет проигрывать видео во время стоянки. Зато в «Тойоте» порадовало управление магнитолой на руле: в «Ладе» переключать радиоканалы с помощью мультируля не получалось. Приёмник сам просканировал радиочастоты и высвечивал доступные каналы, самостоятельно перестраиваясь на доступные радиостанции в Казахстане и Челябинске.

Посадка в Camry ниже, но кресла позволили устроиться с максимальным удобством. Огромный бокс-подлокотник, огромный перчаточный ящик. Устроился и поехал.

Шпиц Уня тестирует подлокотник Фото: читатель 74.RU

У Camry отличная управляемость, но она менее динамичная и прожорливее в городском режиме. На трассе при наборе скорости расход бензина меньше семи литров на сотню. Круиз-контроль менее понятен. Въехав в родную деревню, оценил клиренс. Он по паспорту на два сантиметра меньше, чем у «Весты», и, оказывается, это заметно. Бак на 70 литров вроде бы бездонный, но бортовой компьютер показывает запас хода на 630 километров, у «Весты» при 55 литрах хватает на 815 км. В целом приноровился к автомобилю.

Интерьер Lada Vesta: пластик грубоват, дизайн — на любителя, но серьёзных претензий нет Фото: Артем Краснов

Camry богаче, дизайн консервативен, но любители марки ценят такой подход Фото: Toyota

Покатался пару месяцев и абсолютно привык. Ничего особенного я для себя не открыл. Пришло время сесть в свою «Весту» и попытаться оценить её объективно.

Что сказать? На водительском сиденье «Весты» показалось ощутимо тесней, хотя это первый из отечественных автомобилей, в котором я спокойно поместился со своим ростом 193 см. Нет дополнительных ящичков для мелочи, к которым уже привык. Более жёсткий пластик. Пассажирские сиденья в обеих машинах не регулируются по высоте, но посадка в «Весте» кажется более высокой. Супруга долго не могла привыкнуть к Camry: возмущалась, что едет, сидя на земле. Задние пассажиры, которые не обделены простором и в «Ладе», в «Тойоте» вообще приобрели автономию, тем более что для них выведена пара воздуходувов. И если на степных и неровных дорогах задние пассажиры «Весты» жаловались на тряску, в «Тойоте» не поступило ни одного нарекания.

Для своего класса (В/С) у Vesta довольно просторные задние сиденья, но Camry больше на два класса, поэтому комфортнее для задних пассажиров Фото: Артем Краснов

Даже по сравнению с весьма немалой по габаритам «Ладой» Camry выглядит впечатляюще — всё-таки машины разного класса. Несмотря на размеры, к габаритам привык достаточно быстро, но развороты и прочие манёвры на стоянке выполняются тяжелей: Camry менее поворотлива. На дороге «Тойота» подобна огромному кораблю: чувствуется мощь. Она хорошо держит дорогу. На «лежачих полицейских» подвеска реагирует спокойней, и автомобиль не вздрагивает, словно раненый конь. Динамики двухлитрового мотора не хватает для уверенного и резкого обгона. Утопив педаль в пол, ощущаешь, что автомобиль сначала думает, а только потом начинает разгоняться. Но и в «Весте» приходилось переходить на третью передачу для более динамичного разгона. Когда ездил на большие расстояния, показалось, что «Веста» подвержена продольной раскачке на кочках, а Camry идет уверенно, как утюг по белью.

Но вот главный вывод — пусть Camry превосходит «Весту» по всем параметрам, но в целом ужаса и безнадёги, которые возникали при перемещении своей тушки в ВАЗ-2115, у меня не было. Чуть-чуть не так, где-то проще... Но, если не придираться, Vesta — достойный автомобиль даже в сравнении с её величеством Camry…

Имея 600–800 тысяч рублей, вы бы предпочли...

А вообще выбор подержанных автомобилей за стоимость новой Lada Vesta огромен: можно найти полноприводный городской кроссовер , почти новый седан В-класса или даже спортивный родстер .