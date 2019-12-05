Оставить нельзя выбросить: почему вы не можете расстаться со старой одеждой

Теплую тряпку для кота еще можно оставить, но остальное... Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Только не говорите, что у вас скромный гардероб и вы никогда не задумывались о том, что от некоторых вещей неплохо было бы избавиться. Но вот только как? Дряхлая рубашка, в которую никогда уже не влезете, напоминает о первом свидании, туфли на шпильках для похода в театр, куда вы собираетесь последние пять лет, стали малы... А свадебное платье, которому сто лет в обед, вообще хранит каждая вторая женщина. И зачем?

Чтобы разобраться, что не так с вашим гардеробом, как правильно расстаться с лишними вещами и освободить место для чего-то новенького, мы обратились к психологу и стилисту. Настало время расстаться со страхами и надеждами.



Почему мы копим вещи?

Тут три причины. Это страх, сентиментальность и надежда. Если говорить о страхе, то здесь всплывает наше наследие. Мы, может быть, не застали лишений войны, но хорошо помним о них из школьной программы и музейных экспозиций. У многих свежо в воспоминаниях советское детство и 90-е годы, когда было сложно достать вещи, а одежда была вариантом инвестиций. Чтобы заполучить те же джинсы, надо было копить или долго объяснять родителям, как сильно они нужны. И выбросить их — означает пустить по ветру определенные вложения. Плюс, по мнению психолога Марии Либерман, привычные вещи, лежащие на своих местах, дают ощущение постоянства и безопасности мира. Другой важный аспект — сентиментальность.

— Это про ассоциативную память. Когда мужчина выкидывает рубашку, в которой пошел на первое свидание, у него появляется иллюзия, что он отказывается от эмоциональной памяти, пласта своей жизни, — приводит пример Мария Либерман, — Кто-то хранит свадебное платье. Понятно, что пройдет 20 лет, и ни женщина, ни ее дочка это свадебное платье не наденут. Но хранят. Может быть, у человека это был лучший день в жизни?

«Благодаря ассоциативной памяти у человека есть такое свойство: на самом деле нам не вещь жалко выкинуть, а утратить воспоминание» Мария Либерман, психолог

Безнадежнее остальных выглядит третья причина, имя которой — надежда. Это тот вариант, когда мы покупаем вещи, потому что искренне верим, что когда-нибудь в них влезем, они нам пригодятся в театре, где мы никогда не были, — причин может быть тьма. Да и вообще, в голове складывается идеальная картина мира, к которой мы стремимся в своих мечтах. И в непонятном порыве покупаем вещи, которые потом не знаем, куда надевать.

Вещи, которые вы не надевали больше года, вряд ли когда-то пригодятся Фото: Сеть городских порталов

— Это надежда на другую жизнь. Жизнь в другом теле, жизнь, в которой есть театры, где нужно выгуливать вечерние платья и туфли на каблуках. Это про то, каким человек мечтает стать и не хочет с этой мечтой прощаться, — говорит Мария Либерман, — Понятно, что многие не худеют, не покупают билеты в театр или идут в джинсах, но картинка другой жизни в голове есть. В надежде на нее мы и покупаем вещи, реальная жизнь с которыми несовместима. Взять их и выкинуть — это попрощаться с надеждами.

Картинка «идеального себя», по мнению специалистов, есть у многих в голове. В детстве она появляется в связи с планами на взрослое будущее, во взрослом будущем — с видами на вероятное резкое богатство, переезд в другую страну или внезапное изменение внешности в лучшую сторону. Складывается определенный образ. Он может расти изнутри, а может быть насажен сверху. Запросто начитаться советов в интернете по поводу того, как должна выглядеть женщина, а после купить все необходимые атрибуты. А время «идеальной тебя» никак не приходит.



«План не сбывается, потому что он чужой и не интегрировался в личность» Мария Либерман, психолог

Точно так же работает эта ситуация и с мужчинами. «Взрослый мужчина должен ходить в костюме и галстуке», — сказали однажды маленькому мальчику, и он это запомнил. Стал старше, купил себе костюмы, туфли и галстуки, а ходить в них некуда. Здесь и начинается разрыв между реальностью и картинкой, которая должна была сложиться.

Как избавиться от лишнего?

Популярная точка зрения гласит, что когда жизнь заполнена хламом и старьем, в ней нет места новому. И здесь каждому надо определиться, что он выбирает — прошлое или настоящее? Если речь о мечтах и идеальном образе, надо (желательно, конечно, еще перед покупкой чего-нибудь ненужного) задать себе вопрос: что я делаю, чтобы стать своим же идеалом, и правда ли этого хочу лично я? Найти ответы несложно. Если вы действительно сидите на диете, чтобы влезть в то самое платье, то можете его не выкидывать. Но если ему уже тысяча лет, а вы так и не решили снизить обороты еды, смиритесь и попрощайтесь с ожиданиями. Крест на себе ставить не стоит, но хотя бы прекратите себя обманывать.



— Тут можно говорить даже о некотором ритуале прощания. Нужно признать свой 50-й размер, принять себя в нем и понять, что вы на это соглашаетесь, каждый день покупая себе булочку, — говорит Мария Либерман, — Если речь о том, какими должны быть идеальная женщина или идеальный мужчина, — нужно проверить, чей это голос говорит в вашей голове. Этот путь правда выбрали вы или какой-нибудь модный журнал? Если не вы, то попросите прощения у журнала и скажите ему, что вы приняли другое решение.

Подумайте, кто заставил вас купить все это? Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Теперь — о сентиментальности. Какую-то одежду действительно можно хранить. Например, трогательно беречь бабушкины вещи, открыть сундук и найти ее платья, прикоснуться к эмоциям и воспоминаниям. С остальным нужно просто правильно попрощаться. Вспомнить с женой или мужем первое свидание, обсудить, как это было, в конце концов, сфотографировать те вещи, которые вам напоминают о событии. Находясь в памяти телефона, они будут вызывать точно те же эмоции, что и в гардеробе. От разницы способа запечатления момента ничего не изменится. Также можно хранить в самом темном углу свою стройотрядовскую куртку и медитировать на нее раз в год, а можно встретиться с однокурсниками — это будет даже лучший способ оживить воспоминания.

Многие вещи дороги как память, но их можно хранить и в фотоальбоме Фото: Сеть городских порталов

Тяжелее прощаться с вещами в хорошем состоянии. Вы в них уже не влезаете, ваши дети вряд ли такое наденут, а выбросить все равно жалко? Помогайте нуждающимся. И желательно — адресно.

— Вы получите утешение, что вещь продолжает служить, а вместе с этим — компенсацию чувства вины перед собой или предками, чьи голоса могут осуждать вас за вещевую утилизацию, — уверяет Мария Либерман, — Кроме того, хорошей мотивацией станет то, что в обмен на старое в шкафу поместится что-то новое. Это закон течения энергии в природе. Заставлять себя жестоко, а вот сторговаться можно. Хочешь новое платье? А какое ты готова выкинуть, чтобы обзавестись обновкой? Никакое? Значит, у тебя нет нужды в обновлениях, не обманывай себя — у тебя все есть.

Покупать новое — не всегда про одежду

Любовь к шопингу далеко не всегда объясняется тем, что человеку действительно нужны новые вещи. Иногда необходим сам акт покупки как вознаграждения себя, чтобы получить сиюминутную радость. Но часто такие приобретения хранятся все в том же шкафу, что и остальной хлам.



— Сейчас есть и другая фишка — людей просто не радуют покупки. Они не получают никаких эмоций от приобретения новой одежды, — говорит преподаватель по кастомайзингу одежды Ольга Жидких. — Вместе с тем не секрет, что у многих висят вещи с бирками, купленные, но ни разу не надетые. Было время распродаж и тотального дефицита товара. При возможности люди при скидках скупали все, и у многих они так и остались лежать.

Узнали себя? Вам в помощь кастомайзинг. Это возможность «настроить» одежду под свой вкус. Такое переделывание оживит запылившиеся вещи и подарит новые эмоции своим хозяевам. К тому же вы на какое-то время займетесь полезным делом, а в результате получите что-то особенное и эксклюзивное. Если раньше мамы и бабушки занимались подобным из-за дефицита, то сейчас это тренд № 1 во всем мире. Например, это может выглядеть так.



У кастомайзинга есть несколько направлений. Самое простое — декор изделия. С помощью аппликации, нашивки, вышивки старые вещи начнут выглядеть по-новому. Другое направление требует более профессиональных навыков. Человек должен хотя бы уметь держать иголку в руке. Еще лучше, если он владеет швейной машинкой. Тогда можно заменить рукава, спинку, карманы, воротник. Подходите к делу с фантазией, представьте себя дизайнером одежды. Переделайте дорогие сердцу вещи под стильный современный гардероб. Здесь вариантов много — от футболок до верхней одежды.

Можно украсить даже дырки!

Даже вещь, которую подарила мама двадцать лет назад, будет радовать еще больше, если проявить творческий подход. Ведь к эмоциям добавится еще и гордость за себя. Украсить можно даже дырявую одежду, если подойти к этому с выдумкой.

— Главное, чтобы не было катышков, чтобы текстура и фактура были подходящими для носки, — уверяет Ольга Жидких. — В остальном если у какой-то вещи уже несовременный силуэт, она немодная, дырявая, но еще имеет некоторый товарный вид, не растянута, не потеряла форму, она вам подойдет.

Надеемся, эти несложные советы помогут вам избавиться от страха. А если нет, то посмотрите, какая одежда раздражает женщин в мужчинах, а от какой женской одежды мужчины не в восторге. Возможно, это окажется куда более действенным. На данный момент есть другая фишка — людей просто не радуют покупки.

