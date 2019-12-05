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Развлечения
Обзор

Веселый «Хлеб», новый «Идиот» и «Снежная Vilka»: 15 крутых событий для ваших выходных

Самые яркие мероприятия и тусовки города в релакс-подборке от НГС

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Фильмы про Новый год и Рождество будут выходить теперь каждую неделю&nbsp;

Фильмы про Новый год и Рождество будут выходить теперь каждую неделю 

Веселье обычно начинается с вечера пятницы. Если не собираетесь в ресторан или в гости, предлагаем сходить на концерт, в кино или всю ночь протанцевать в баре (у самого дерзкого как раз день рождения в эти выходные дни). Стартует гастро-фестиваль «Снежная Vilka» — пройти мимо просто невозможно (обещают море вкусной еды), дома можно не готовить. Если предпочитаете тихий культурный отдых — советуем посмотреть фотовыставку по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» или взглянуть на новую интерпретацию Достоевского «Идиот». В мире кино уже начали звенеть рождественские бубенцы — Эмилия Кларк играет депрессивного эльфа, а Эдвард Нортон (уже в другом фильме) борется с преступностью и с самим собой. Не обходится и без драмы: «Простой карандаш» и «Конец близок» — истории не для слабонервных. А если нравится пощекотать нервишки — вышла парочка ужастиков, от которых кровь стынет в жилах. 

1

Концерт в музее «Поиск. Идея. Эксперимент»

Камерный вечер классической музыки пройдет в Екатерининском зале Художественного музея. Для зрителей будет выступать дуэт ENCHANTE«DUO в составе Евгении Стратан (флейта) и Анастасии Леонихиной (рояль). В качестве усиления эффекта музыкальный раздел будет дополнен мультимедийной программой «Музыка и живопись XX века». Маленький бонус: билет на камерный вечер даёт вам право бесплатно посещать постоянную экспозицию музея. 

Где: НГХМ (Екатерининский зал) — Красный проспект, 5.

Когда: 7 декабря
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: 350 рублей 

2

Выставка «Мастер и Маргарита»

Новая визуальная интерпретация романа Михаила Булгакова от французского фотохудожника Жана-Даниэля Лорьё (особенно известен своими работами в мире моды). Всем неравнодушным советуем сходить — вас ждет 50 завораживающих кадров, которые можно увидеть в Белой галерее кинотеатра «Победа».

Где: кинотеатр «Победа», Белая галерея
Когда: с 8 декабря по 1 февраля

Во сколько: с 13:00 до 21:00
Сколько стоит: 350 рублей

3

Киноночь Криса Хэмсворта

Это когда Тор умеет не только кидать молот, но и перевоплощаться в других персонажей. Будем смотреть четыре фильма: «Тор: Рагнарек», «Хижина в лесу», «Гонка», «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» и «Белоснежка и охотник». Кроме кино для зрителей предлагается чай, кофе, печенье и лежание на удобных пуфах. А еще настольные игры и игровые приставки.

Где: Антикафе Fun-time — ул. Державина, 1.

Когда: 6 декабря
Во сколько: с 22:00 до 09:00
Сколько стоит: 400 рублей

4

Концерт группы «Хлеб»

В прошлом году рэперы уже были у нас — встреча получилась веселой и приятной. В этот раз должно быть еще лучше, ведь ребята привезли новые треки и хотят презентовать альбом «Звёзды». Когда-то слишком сатиричные, а сейчас уже немного лиричные — музыканты выступят на сцене лофта «Подземка» уже в эту субботу (внимание, возможно глотание шпаг). 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 7 декабря 
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1300 рублей — 2000 рублей

5

Stand-Up с Женей Сидоровым

Веселый концерт с участием московского комика. Недавно Женя Сидоров участвовал в Roast Battle, где его соперником выступил Руслан Белый. Победу одержал Евгений. Самое время немного посмеяться — приходите в лекторий-бар «Поток» в воскресенье вечером и берите друзей. 

Где: лекторий-бар «Поток»
Когда: 8 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 500 рублей

6

День рождения бара Nebar

Дерзкий, но при этом очень душевный бар отмечает свой первый день рождения. По такому случаю вечеринка будет длиться сразу два дня подряд — неожиданные конкурсы, много крутой музыки и безумные танцы на барной стойке (для смелых девушек). Специальные гости — Tati (экс-Газгольдер) в пятницу и MC Виталик Madstyle — в субботу. Будет жарко. А еще обещают подарки и торт. 

Где: бар Nebar, Ядринцевская, 14
Когда: 6 и 7 декабря
Во сколько: всю ночь
Сколько стоит: на входе может действовать депозит 1000 рублей, справки по телефону 388–58–37

7

Экскурсия по мэрии и её окрестностям

На этот раз Константин Голодяев будет рассказывать про городское здание мэрии — специальная авторская экскурсия. Помним, что мэрия — режимный объект, поэтому необходимо сообщить в Музей Новосибирска свои данные для составления списка участников. Голодяев обещает пройтись не только по самому зданию, но и по его окрестностям — заглянуть в малоизвестные дворы и рассказать их историю, должно быть очень увлекательно. 

Где: сбор у перехода станции метро «Площадь Ленина», выход к зданию мэрии

Когда: 6 декабря
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: 200 рублей, запись по телефону 228–75–47 и 8 913 735–03–37

8

Art Food Festival «Снежная Vilka»

С удобного дворика за Центральной гостиницей вереница гастро-фестивалей съехала из-за снега и непогоды. Однако вкусно поесть мы хотим постоянно, и зима не повод не проводить пирушку совсем. На этот раз Vilka пройдет в старом корпусе Центрального рынка — что уже само по себе интересно. Много вкусной еды, новогодний базар, большие зимние концерты, фотозоны и другие развлечения — не пропустите самое вкусное мероприятие этих выходных. 

Где: Мичурина, 12/1 (старый корпус Центрального рынка)

Когда: 7 и 8 декабря 
Во сколько: суббота: с 11:00 до 23:00, воскресенье с 11:00 до 21:00
Сколько стоит: вход свободный

9

Спектакль «Идиот»

Если вы еще не успели посмотреть новую интерпретацию романа Фёдора Достоевского — обязательно это сделайте. Князь Мышкин — загадка русской культуры, и именно поэтому над комплексом Мышкина бьются режиссёры, сценаристы, художники и ученые. Но вот беда — вскрыть его природу никак не получается. Андрей Прикотенко не остался в стороне и попробовал раскрыть этого персонажа по-своему, на современный лад — посмотрите, что из этого вышло. 

Где: театр «Старый дом»
Когда: 6 и 7 декабря
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 1000 рублей до 2500 рублей

10

Концерт Евгения Маргулиса & Co

Советский и российский певец, гитарист, бас-гитарист, автор песен, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации посетил наш город с концертом. В эту пятницу Маргулис выступит для зрителей с праздничной программой «When I’m 64», которая приурочена к грядущему дню рождения музыканта (днем ранее Маргулис выступит в Доме ученых Академгородка).

Где: ДКЖ
Когда: 6 декабря 
Во сколько: 19:00 
Сколько стоит: от 1000 рублей до 3000 рублей

11

«Сиротский Бруклин»

В ролях Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Брюс Уилисс и много других звёздных актёров. Сценаристом и режиссером выступил опять же Эдвард Нортон.

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. 
18+

12

«Рождество на двоих»

Эмилия Кларк снова блистает на большом экране. Романтичная история о девушке Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров. Она злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни, но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

16+

13

«Конец сезона»

Трио — Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская. Это история про трёх сестер, которые волею судьбы оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Девушки живут мечтой о Москве и настоящей любви. Одну из них никак не оставляет прошлое, другая ищет женского счастья, а третья переживает кризис семейной жизни. И параллельно на тихом побережье появляется опасный убийца. 

16+

14

«Простой карандаш»

Российская драма о размеренной жизни провинциального города. Антонина приезжает в город по своим личным причинам и устраивается на работу в местную школу учительницей рисования. Вскоре она понимает, что всех, включая взрослых, держит в страхе местный хулиган — девушка не намерена мириться с таким положением дел, но остальные жители города предпочитают делать вид, что все хорошо, и не высовываются. 
16+

15

«Рожденный после смерти»

Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
16+

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КОММЕНТАРИИ (4)

5 дек 2019 в 09:03

Интересно сходить на Снежную вилку)

Фото пользователя
5 дек 2019 в 09:03

Улетаю на выходные в Хорватию... У меня там коттедж...

Виталий
5 дек 2019 в 09:03

Деревенские радости для понаехавших менеджеров. Эх нажрутся реднеки ипотечные.