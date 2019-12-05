Веселый «Хлеб», новый «Идиот» и «Снежная Vilka»: 15 крутых событий для ваших выходных

1
Концерт в музее «Поиск. Идея. Эксперимент»
Камерный вечер классической музыки пройдет в Екатерининском зале Художественного музея. Для зрителей будет выступать дуэт ENCHANTE«DUO в составе Евгении Стратан (флейта) и Анастасии Леонихиной (рояль). В качестве усиления эффекта музыкальный раздел будет дополнен мультимедийной программой «Музыка и живопись XX века». Маленький бонус: билет на камерный вечер даёт вам право бесплатно посещать постоянную экспозицию музея.
Где: НГХМ (Екатерининский зал) — Красный проспект, 5.
Когда: 7 декабря
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: 350 рублей
2
Выставка «Мастер и Маргарита»
Новая визуальная интерпретация романа Михаила Булгакова от французского фотохудожника Жана-Даниэля Лорьё (особенно известен своими работами в мире моды). Всем неравнодушным советуем сходить — вас ждет 50 завораживающих кадров, которые можно увидеть в Белой галерее кинотеатра «Победа».
Где: кинотеатр «Победа», Белая галерея
Когда: с 8 декабря по 1 февраля
Во сколько: с 13:00 до 21:00
Сколько стоит: 350 рублей
3
Киноночь Криса Хэмсворта
Это когда Тор умеет не только кидать молот, но и перевоплощаться в других персонажей. Будем смотреть четыре фильма: «Тор: Рагнарек», «Хижина в лесу», «Гонка», «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"» и «Белоснежка и охотник». Кроме кино для зрителей предлагается чай, кофе, печенье и лежание на удобных пуфах. А еще настольные игры и игровые приставки.
Где: Антикафе Fun-time — ул. Державина, 1.
Когда: 6 декабря
Во сколько: с 22:00 до 09:00
Сколько стоит: 400 рублей
4
Концерт группы «Хлеб»
В прошлом году рэперы уже были у нас — встреча получилась веселой и приятной. В этот раз должно быть еще лучше, ведь ребята привезли новые треки и хотят презентовать альбом «Звёзды». Когда-то слишком сатиричные, а сейчас уже немного лиричные — музыканты выступят на сцене лофта «Подземка» уже в эту субботу (внимание, возможно глотание шпаг).
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 7 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1300 рублей — 2000 рублей
5
Stand-Up с Женей Сидоровым
Веселый концерт с участием московского комика. Недавно Женя Сидоров участвовал в Roast Battle, где его соперником выступил Руслан Белый. Победу одержал Евгений. Самое время немного посмеяться — приходите в лекторий-бар «Поток» в воскресенье вечером и берите друзей.
Где: лекторий-бар «Поток»
Когда: 8 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 500 рублей
6
День рождения бара Nebar
Дерзкий, но при этом очень душевный бар отмечает свой первый день рождения. По такому случаю вечеринка будет длиться сразу два дня подряд — неожиданные конкурсы, много крутой музыки и безумные танцы на барной стойке (для смелых девушек). Специальные гости — Tati (экс-Газгольдер) в пятницу и MC Виталик Madstyle — в субботу. Будет жарко. А еще обещают подарки и торт.
Где: бар Nebar, Ядринцевская, 14
Когда: 6 и 7 декабря
Во сколько: всю ночь
Сколько стоит: на входе может действовать депозит 1000 рублей, справки по телефону 388–58–37
7
Экскурсия по мэрии и её окрестностям
На этот раз Константин Голодяев будет рассказывать про городское здание мэрии — специальная авторская экскурсия. Помним, что мэрия — режимный объект, поэтому необходимо сообщить в Музей Новосибирска свои данные для составления списка участников. Голодяев обещает пройтись не только по самому зданию, но и по его окрестностям — заглянуть в малоизвестные дворы и рассказать их историю, должно быть очень увлекательно.
Где: сбор у перехода станции метро «Площадь Ленина», выход к зданию мэрии
Когда: 6 декабря
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: 200 рублей, запись по телефону 228–75–47 и
8
Art Food Festival «Снежная Vilka»
С удобного дворика за Центральной гостиницей вереница гастро-фестивалей съехала из-за снега и непогоды. Однако вкусно поесть мы хотим постоянно, и зима не повод не проводить пирушку совсем. На этот раз Vilka пройдет в старом корпусе Центрального рынка — что уже само по себе интересно. Много вкусной еды, новогодний базар, большие зимние концерты, фотозоны и другие развлечения — не пропустите самое вкусное мероприятие этих выходных.
Где: Мичурина, 12/1 (старый корпус Центрального рынка)
Когда: 7 и 8 декабря
Во сколько: суббота: с 11:00 до 23:00, воскресенье с 11:00 до 21:00
Сколько стоит: вход свободный
9
Спектакль «Идиот»
Если вы еще не успели посмотреть новую интерпретацию романа Фёдора Достоевского — обязательно это сделайте. Князь Мышкин — загадка русской культуры, и именно поэтому над комплексом Мышкина бьются режиссёры, сценаристы, художники и ученые. Но вот беда — вскрыть его природу никак не получается. Андрей Прикотенко не остался в стороне и попробовал раскрыть этого персонажа по-своему, на современный лад — посмотрите, что из этого вышло.
Где: театр «Старый дом»
Когда: 6 и 7 декабря
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 1000 рублей до 2500 рублей
10
Концерт Евгения Маргулиса & Co
Советский и российский певец, гитарист, бас-гитарист, автор песен, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации посетил наш город с концертом. В эту пятницу Маргулис выступит для зрителей с праздничной программой «When I’m 64», которая приурочена к грядущему дню рождения музыканта (днем ранее Маргулис выступит в Доме ученых Академгородка).
Где: ДКЖ
Когда: 6 декабря
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1000 рублей до 3000 рублей
11
«Сиротский Бруклин»
В ролях Эдвард Нортон, Алек Болдуин, Брюс Уилисс и много других звёздных актёров. Сценаристом и режиссером выступил опять же Эдвард Нортон.
Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке.
18+
12
«Рождество на двоих»
Эмилия Кларк снова блистает на большом экране. Романтичная история о девушке Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров. Она злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни, но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.
16+
13
«Конец сезона»
Трио — Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская. Это история про трёх сестер, которые волею судьбы оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Девушки живут мечтой о Москве и настоящей любви. Одну из них никак не оставляет прошлое, другая ищет женского счастья, а третья переживает кризис семейной жизни. И параллельно на тихом побережье появляется опасный убийца.
16+
14
«Простой карандаш»
Российская драма о размеренной жизни провинциального города. Антонина приезжает в город по своим личным причинам и устраивается на работу в местную школу учительницей рисования. Вскоре она понимает, что всех, включая взрослых, держит в страхе местный хулиган — девушка не намерена мириться с таким положением дел, но остальные жители города предпочитают делать вид, что все хорошо, и не высовываются.
16+
15
«Рожденный после смерти»
Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждёт ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
16+