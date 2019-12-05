Веселый «Хлеб», новый «Идиот» и «Снежная Vilka»: 15 крутых событий для ваших выходных

Веселье обычно начинается с вечера пятницы. Если не собираетесь в ресторан или в гости, предлагаем сходить на концерт, в кино или всю ночь протанцевать в баре (у самого дерзкого как раз день рождения в эти выходные дни). Стартует гастро-фестиваль «Снежная Vilka» — пройти мимо просто невозможно (обещают море вкусной еды), дома можно не готовить. Если предпочитаете тихий культурный отдых — советуем посмотреть фотовыставку по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» или взглянуть на новую интерпретацию Достоевского «Идиот». В мире кино уже начали звенеть рождественские бубенцы — Эмилия Кларк играет депрессивного эльфа, а Эдвард Нортон (уже в другом фильме) борется с преступностью и с самим собой. Не обходится и без драмы: «Простой карандаш» и «Конец близок» — истории не для слабонервных. А если нравится пощекотать нервишки — вышла парочка ужастиков, от которых кровь стынет в жилах.

