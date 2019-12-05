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Проблема

Самый глупый перекрёсток: на магистральной улице стоит внезапный знак «Уступи дорогу». Многие бьются

Изучаем опасный перекресток, где большинство уступает меньшинству

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Четырехполосная улица Кирова в месте пересечения с улицей Воскова

Четырехполосная улица Кирова в месте пересечения с улицей Воскова

В новом проекте НГС «Самый глупый перекрёсток» мы будем разбираться с перекрестками и развязками Новосибирска, движение и приоритет на которых вызывают большие вопросы. Это будут самые глупые, нелепые и опасные образцы неправильной организации дорожного движения в городе — присылайте нам свои примеры таких перекрестков. Сегодня в обзоре — пересечение улиц Кирова и Воскова, где 4-полосная большая дорога внезапно перестаёт быть главной и многие водители этого совершенно не ожидают. 

Четырехполосная улица Кирова в месте пересечения с улицей Воскова при движении от Выборной в центр внезапно перестает быть главной — висит знак «Уступи дорогу». Уступать приходится встречным автомобилям, поворачивающим налево на узенькую второстепенную улицу Воскова, которая становится главной. Разумеется, не все автомобилисты готовы к такому повороту событий, многие ведь привыкли, что раз улица большая, то она всегда главная. 

— Практически ежедневно наблюдаю аварии на этом участке по причине абсолютно нелогичного приоритета между главной и второстепенной дорогами, Воскова и Кирова соответственно. Понятно, что городской транспорт должен обладать преимуществом и именно с этой целью расставлены знаки на перекрёстке. Вопрос в другом: что мешает решить проблему по-человечески? Сколько ещё наблюдать искореженный транспорт и покалеченных людей или весь бюджет уходит на новую разметку и работу эвакуаторов? Что должно произойти или кто должен высказаться о полной чуши на дороге, чтобы сохранить здоровье людей и целостность нашего же имущества, — так описывает ежедневную ситуацию на перекрестке наш читатель Алексей. 

Знаки приоритета были установлены еще в советские времена

Знаки приоритета были установлены еще в советские времена

Только за последнее время в сводках ГИБДД здесь зафиксировано два ДТП — аварии произошли 14 октября и 6 ноября, оба столкновения с материальным ущербом. Знаки приоритета были установлены еще в стародавние советские времена для того, чтобы троллейбусам было легче поворачивать с Кирова налево, для разворота по улице Воскова. Тогда еще не существовало соединения Кирова с районом Пединститута и количество машин по Кирова в сторону центра было минимальным. 

По Кирова в сторону центра за час проезжает 1344 автомобиля

По Кирова в сторону центра за час проезжает 1344 автомобиля

Но теперь-то транспортные потоки существенно изменились — мы обследовали перекресток и оценили количество автомобилей по зеленому и красному направлениям (смотри схему). По Кирова в сторону центра за час проезжает 1344 автомобиля, на Воскова поворачивают 132 машины в час. То есть направление с 10-кратным преимуществом в численности потока уступает малочисленному направлению. 

Троллейбусы ездят не часто

Троллейбусы ездят не часто

Да, троллейбусам надо безопасно поворачивать на Воскова, но они тут проезжают по одной штуке в 7–10 минут. За это время в транспортном потоке по Кирова встречается несколько разрывов, когда можно спокойно и безопасно совершить поворот. 

Предаварийные ситуации здесь можно увидеть каждый день

Предаварийные ситуации здесь можно увидеть каждый день

В нынешней же ситуации невнимательные автомобилисты, не ожидающие встретить знак «Уступи дорогу» на прямой магистральной улице, рискуют врезаться в поворачивающих. Предаварийные ситуации здесь можно увидеть каждый день — водители только в последний момент тормозят в опасной близости от поворачивающих машин. 

Правильный ли приоритет установлен на перекрестке Кирова — Воскова?

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    Главная дорогаприоритетСамый глупый перекрёстокДТП
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    КОММЕНТАРИИ (125)

    5 дек 2019 в 09:06

    Дебилы кто не смотрит на знаки там постоянно бьются

    Гость
    5 дек 2019 в 09:09

    Да каким бы не был глупым знак, просто следуй ему.
    А это вообще как, водители не ожидают, что широкая Кирова внезапно становится второстепенной?
    Знак то для кого висит?
    Водятлы в шары долбятся?

    Нюрберг
    5 дек 2019 в 09:11

    Если ездить по правилам, то никаких аварий не будет. Учите мат.часть.