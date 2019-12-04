Пять по цене одной: как заменить дорогие таблетки дешевым аналогом без вреда для здоровья

Если заранее поподробней изучить список лекарств, то можно существенно сэкономить Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Тратиться на лекарства каждый год приходится всё больше: аналитики DSM Group подсчитали, что только в 2019-м медицинские препараты подорожали на 3,4%. Логично, что в такой ситуации люди пытаются сэкономить. Обойтись без таблеток совсем нельзя, поэтому набирают популярность дженерики — препараты с аналогичным действием, многие из которых стоят дешевле оригинала.

В интернете не первый год гуляют таблицы с тайным знанием от медиков, где вместо дорогого зарубежного «Нурофена» предлагается использовать отечественный «Ибупрофен», а вместо австрийского препарата для повышения иммунитета — настойку эхинацеи.



Работает ли такая схема? Как сэкономить в деньгах и не потерять здоровье? Мы разбирались в компании медиков, фармацевтов и экспертов рынка.

Сэкономить и не подорвать здоровье

Как бы ни привлекали таблицы с дешевыми аналогами популярных лекарств, доверять им не стоит. Неизвестно, кто их составлял, потому что в открытую доктора советовать лекарства и дженерики не берутся: опасаются обвинений в рекламе и предвзятости. Но дают рекомендации: хотите сэкономить — смотрите действующее вещество в препарате и выбирайте дешевый аналог лекарства, в составе которого есть то же самое. Например, в известном средстве от боли в суставах «Вольтарен» действующее вещество — диклофенак, который российские компании производят под незапатентованным названием. И стоит почти вдвое дешевле знаменитого аналога: 139 рублей в среднем против 299.

Изучать рынок лекарств самостоятельно бесполезно: без специальных знаний можно нарваться на подделку. Поэтому Минздрав озаботился собственной, теперь уже официальной таблицей о взаимозаменяемых препаратах. Только до нее еще надо дожить.



— Система оценки взаимозаменяемости сейчас проходит становление, эту работу планируют завершить к 2025 году. Тем не менее уже сейчас появились первые данные о лекарствах, которые могут применяться вместо дорогих аналогов, — говорит заведующая отделением клинической фармакологии Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона Александра Морозова.



Скоро аптекарей обяжут рассказывать о дешевых аналогах дорогих лекарств, но пока приходится изучать состав препаратов самим Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Подсмотреть эти данные можно на сайте Госреестра. Вбиваете название препарата или его действующего компонента, и система выдает список лекарств с данными о производителе. Цену на лекарства она не подскажет, но вы можете найти ее по электронному каталогу аптек. Так, например, в строке поиска препарата вбиваем «Диклак» - это дорогое словенское лекарство от боли и воспалений. Когда сайт его найдет - рядом с названием препарата вы увидите основное действующее вещество, в нашем случае - диклофенак. Введите это слово в поиске и получите полный список препаратов с тем же действующим веществом. Российский аналог будет дешевле.

Сэкономить вполне реально: европейский антибиотик «Клацид», который в аптеках стоит в среднем 500 рублей, можно заменить российским «Кларитромицином» в два-три раза дешевле. Простой «Ацикловир» стоит от 15 рублей за тюбик — дешевле зарубежных аналогов мази от герпеса. Медики рекомендуют перед покупкой консультироваться с врачами. Они знают больше, чем дадут сухие данные реестра, а потому могут подсказать, какой конкретно препарат подойдет тому или иному пациенту.

Со списком лекарств из реестра можно смело идти в аптеку - узнаете цену и выберете самый дешевый препарат Фото: Александр Подопригора / 161.RU

Почему врачи советуют дорогие препараты?

По большому счету дженерики — это те же самые лекарства, только изготовленные под другим торговым названием. Когда некая компания разрабатывает новое лекарственное средство, то получает на него патент. Некоторое время производить его может только обладатель патента. Как долго — это зависит от законодательства страны, где препарат был зарегистрирован. В то же время лекарство получает непатентованное международное название. Когда срок действия патента истекает, производить лекарственное средство может другая фармкомпания. Единственное ограничение — в составе оно должно быть указано под международным названием. Так, например, всем известная «Но-Шпа» — это не что иное, как «Дротаверин». Он давно производится в России под этим названием и стоит значительно дешевле.



— Врач, к которому вы приходите в поликлинику, по закону должен выписать препарат именно по международному непатентованному названию. В аптеке вам уже предлагают препараты разных производителей, которые это вещество содержат, — объясняет заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова. В ближайшее время фармацевтов должны обязать предлагать в первую очередь самые дешевые препараты, содержащие необходимое покупателю лекарственное средство. Однако нередко дорогой препарат рекомендуют еще до того, как пациент дойдет до аптеки. Доктор пишет в официальном бланке одно, а на словах советует другое. По словам фармакологов, так происходит, потому что в одних препаратах медики уверены больше, чем в других. Пациенты, в свою очередь, нередко подозревают врачей в том, что фармкомпании приплачивают им за такие рекомендации. Не сказать, что такие предположения совсем уж безосновательны: прецеденты были, фирмы даже открыто говорили об этом. Но сейчас подобная практика вне закона — как врачам, так и фармацевтам запрещено иметь договоренности с представителями фармкомпаний, получать от них деньги и даже подарки. За это доктора могут лишить права на медицинскую деятельность.

Аптекарей и врачей, уличенных в заговоре с фармкомпаниями, теперь можно наказать по закону Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

— Нам очень важно, чтобы это были качественные лекарства, однако не всегда закупаемая субстанция соответствует всем требованиям. Регламент обязывает фармацевтические компании, чтобы было одно и то же количество действующего вещества, а концентрация в крови совпадала хотя бы на 80 процентов. Такие исследования проводят на здоровых добровольцах, — рассказывает фармаколог.

То есть в результате мы получаем информацию о том, как лекарство подействует на здорового человека. А вот его клиническую эквивалентность, то есть воздействие на больного, проверяют далеко не все компании. Сейчас в профессиональном сообществе активно обсуждается введение исследований четвертой фазы, то есть, проведение проверки уже на пациентах. Только после этого мы сможем окончательно доказать эффективность отечественных дженериков, что позволит ограничить использование лекарственных препаратов.

Для чего вообще нужны дженерики

С точки зрения покупателя всё просто: дженерики зачастую стоят дешевле оригинальных препаратов. По подсчетам маркетингового агентства DSM Group, на сегодняшний день средняя рыночная цена абстрактного оригинального лекарственного средства — 464 рубля за упаковку, а его дешевой копии — всего 144 рубля. У фармацевтов свое видение ситуации: дело в том, что многие дженерики производятся в России, а потому могут спасти ситуацию, если вдруг зарубежные компании решат уйти с рынка. Поэтому отечественный рынок стараются развивать. Для пациентов и здесь есть своя выгода — в среднем отечественные лекарства стоят в 3,5 раза ниже импортных.



— Если вы локализуете производство здесь, ваш препарат, вероятно, будет стоить дешевле. Кроме того, запуская в клиническую практику дженерик, не нужно проводить большого количества сложных клинических испытаний, их уже провели создатели оригинального препарата. Это тоже снижает цену, — объясняет Изможерова.



По статистике люди все чаще стали выбирать дженерики вместо оригинальных импортных лекарств Фото: Александр Подопригора / 161.RU