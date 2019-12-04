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Полноприводное счастье: выбираем лучшие машины для зимы по цене «Соляриса»

Автомобили стоят до миллиона рублей

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Mitsubishi Lancer Evo крайне дорог в эксплуатации. Но для увлечённого водителя ничего иного зимой и не надо

Mitsubishi Lancer Evo крайне дорог в эксплуатации. Но для увлечённого водителя ничего иного зимой и не надо

Для комфортной езды зимой желателен не только полный привод — в актив «зимней» машине можно записать увеличенный просвет, наличие системы стабилизации, двигатель соразмерного объёма для быстрого прогрева и наличие «тёплых опций». Вот несколько вариантов за сумму до миллиона рублей, по ссылкам в материале — примеры реальных машин. Конечно, мы не охватим всего многообразия, так что предлагайте в комментариях свои варианты. 

Honda CR-V хоть и японский кроссовер, в Россию поставлялся либо из Европы, либо из США

Honda CR-V хоть и японский кроссовер, в Россию поставлялся либо из Европы, либо из США

Самый очевидный вариант — взять один из среднеразмерных кроссоверов, например полноприводный Honda CR-V, заслуживший в России хорошую репутацию благодаря надёжности. У CR-V не слишком большой просвет, например у версий 2012–2016 года выпуска он составлял 170–180 мм. В остальном у модели хорошая оснащённость, полный привод и два мотора на выбор: 2 л или 2,4 л. Кстати, машины отличаются не только литражом — у них разная стилистика, иные настройки подвески и приоритеты: европейская версия позиционируется как более управляемая, американская — чуть более комфортная и проходимая.

Nissan Qashqai сменил поколение в 2015 году и тогда же получил российскую прописку

Nissan Qashqai сменил поколение в 2015 году и тогда же получил российскую прописку

Nissan Qashqai стал одним из самых популярных кроссоверов благодаря удачному сочетанию качеств: по управляемости он близок к легковым «хетчам», по проходимости — типичный паркетник. За обозначенные деньги можно посмотреть машины как первого, так и второго поколений, а также редкие версии Qashqai +2 с семиместным салоном.

Nissan Qashqai +2 не пользовался большим спросом, но сама идея интересна: автомобиль длиной 4,5 метра предлагал семиместный салон

Nissan Qashqai +2 не пользовался большим спросом, но сама идея интересна: автомобиль длиной 4,5 метра предлагал семиместный салон

До конца 2015 года Qashqai первого поколения импортировали из Великобритании. Машины второй генерации собирают на заводе компании под Петербургом. При покупке автомобиля обращайте внимание на состояние вариатора — этот узел не отличается большой долговечностью и дорог в ремонте.

Suzuki Grand Vitara имела честный полный привод — на кроссоверах такая схема больше не применяется

Suzuki Grand Vitara имела честный полный привод — на кроссоверах такая схема больше не применяется

Главное преимущество Suzuki Grand Vitara — наличие постоянного полного привода с тремя дифференциалами, блокировкой «центра» и понижающей передачей. У остальных кроссоверов используется упрощённая схема, при которой задние колёса подключаются через муфту по мере необходимости. Поэтому Grand Vitara можно считать промежуточным звеном между кроссоверами и внедорожниками. К сожалению, модель больше не выпускается и доступна только на вторичном рынке.

Mitsubishi Outlander сменил несколько поколений и стал довольно симпатичным, но сохранял концепцию: большой кроссовер за умеренные деньги&nbsp;

Mitsubishi Outlander сменил несколько поколений и стал довольно симпатичным, но сохранял концепцию: большой кроссовер за умеренные деньги 

Если требуется автомобиль покрупнее, один из наиболее сбалансированных вариантов — Mitsubishi Outlander. Как и в случае с Nissan Qashqai, большая часть «Аутлендеров» имеет вариатор, что требует осторожности при покупке. Автомобиль бывает семиместным, хотя задний ряд годится в основном для низкорослых пассажиров. В остальном Outlander отличается неплохой управляемостью и хорошо подходит для дальних пробегов.

Subaru Outback понравится прежде всего поклонникам марки. Хотя им есть из чего выбрать: есть ещё полноприводные XV, Impreza, Forester, Legacy...

Subaru Outback понравится прежде всего поклонникам марки. Хотя им есть из чего выбрать: есть ещё полноприводные XV, Impreza, Forester, Legacy...

Если вам не по душе форм-фактор кроссовера, можно повыбирать из полноприводных универсалов вроде Subaru Outback. Автомобиль несёт отпечаток фирменного субаровского подхода, например имеет оппозитные моторы. Outback — автомобиль крупный и предлагает хороший комфорт для пассажиров, а ещё — несколько типов полного привода: есть варианты с многодисковой муфтой или межосевым дифференциалом (с двигателем 3,6 литра).

Культовый автомобиль 90-х в наши дни уже кажется динозавром, но есть и плюсы, например отличная проходимость

Культовый автомобиль 90-х в наши дни уже кажется динозавром, но есть и плюсы, например отличная проходимость

До миллиона рублей можно купить даже японский внедорожник, хотя возраст будет старше 10 лет. Один из вариантов — Mitsubishi Pajero. Его фишка — фирменная трансмиссия SuperSelect, которая позволяет летом ездить на заднем приводе, зимой — на честном полном, а в тяжёлых условиях блокировать центральный дифференциал и включать понижающую передачу. 

Пикап Mitsubishi L200 в качестве зимней машины имеет плюс, например позволяет возить квадроциклы и горнолыжное снаряжение

Пикап Mitsubishi L200 в качестве зимней машины имеет плюс, например позволяет возить квадроциклы и горнолыжное снаряжение

Такую же трансмиссию имеет пикап Mitsubishi L200: в выбранном диапазоне цен можно найти L200 в возрасте 6–7 лет. Но будьте осторожны при покупке автомобиля с дизелем: он нуждается в тщательной диагностике, а в регионах с некачественным зимним топливом может стать проблемой.

Renault Duster — редкий кроссовер-иномарка, который можно купить с полным приводом до миллиона рублей

Renault Duster — редкий кроссовер-иномарка, который можно купить с полным приводом до миллиона рублей

Можно поискать и среди новых машин. Например, в наш бюджет укладывается добротный Renault Duster без пробега. Автомобиль простоват, у него странная эргономика и неважная шумоизоляция, но в плюсах — хороший просвет, всеядная подвеска и недорогие версии с полным приводом. А ещё — заводской автозапуск на рестайлинговых машинах (после 2016 года).

UAZ Patriot: вместительный, проходимый и неплохо оснащённый автомобиль с архаичным шасси и сомнительным качеством

UAZ Patriot: вместительный, проходимый и неплохо оснащённый автомобиль с архаичным шасси и сомнительным качеством

Из новых внедорожников до миллиона можно выбрать, например, «УАЗ-Патриот», который мы настойчиво рекомендуем покупать с опционной системой стабилизации. Без неё архаичное шасси «Патриота» делает его весьма норовистым на скользких покрытиях, тем более полный привод с жёстким подключением передних колёс предназначен в основном для езды по рыхлым грунтам.

Chevrolet Niva теряет популярность: её нишу занимают кроссоверы. Зато она предлагает честный полный привод и хорошую проходимость

Chevrolet Niva теряет популярность: её нишу занимают кроссоверы. Зато она предлагает честный полный привод и хорошую проходимость

Постоянный полный привод есть у Chevrolet Niva. Автомобиль тесноват, имеет маломощный мотор (80 л. с.) и только механические коробки передач, зато он вундеркинд по проходимости. За 800 тысяч предлагают уже топовые комплектации, но даже в них нет климат-контроля и системы стабилизации.

Какой формат автомобиля оптимален для вас зимой?

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фото пользователя
    4 дек 2019 в 08:53

    Столько несоответствий в статье, что не хватило выдержки сделать на кждое замечание. Автор, без обид, но слишком уж субъективный и непрофессиональный подход...

    Фото пользователя
    4 дек 2019 в 08:48

    Хайлендер однозначно зимой лучше.

    Николай
    4 дек 2019 в 08:57

    И ни одной Тойоты! Вот это да! Интересно кто эту статейку написал?