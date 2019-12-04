Полноприводное счастье: выбираем лучшие машины для зимы по цене «Соляриса»

Mitsubishi Lancer Evo крайне дорог в эксплуатации. Но для увлечённого водителя ничего иного зимой и не надо Фото: Артем Краснов

Для комфортной езды зимой желателен не только полный привод — в актив «зимней» машине можно записать увеличенный просвет, наличие системы стабилизации, двигатель соразмерного объёма для быстрого прогрева и наличие «тёплых опций». Вот несколько вариантов за сумму до миллиона рублей, по ссылкам в материале — примеры реальных машин. Конечно, мы не охватим всего многообразия, так что предлагайте в комментариях свои варианты.

Honda CR-V хоть и японский кроссовер, в Россию поставлялся либо из Европы, либо из США Фото: Auto.ru

Самый очевидный вариант — взять один из среднеразмерных кроссоверов, например полноприводный Honda CR-V, заслуживший в России хорошую репутацию благодаря надёжности. У CR-V не слишком большой просвет, например у версий 2012–2016 года выпуска он составлял 170–180 мм. В остальном у модели хорошая оснащённость, полный привод и два мотора на выбор: 2 л или 2,4 л. Кстати, машины отличаются не только литражом — у них разная стилистика, иные настройки подвески и приоритеты: европейская версия позиционируется как более управляемая, американская — чуть более комфортная и проходимая.

Nissan Qashqai сменил поколение в 2015 году и тогда же получил российскую прописку Фото: Auto.ru

Nissan Qashqai стал одним из самых популярных кроссоверов благодаря удачному сочетанию качеств: по управляемости он близок к легковым «хетчам», по проходимости — типичный паркетник. За обозначенные деньги можно посмотреть машины как первого, так и второго поколений, а также редкие версии Qashqai +2 с семиместным салоном.

Nissan Qashqai +2 не пользовался большим спросом, но сама идея интересна: автомобиль длиной 4,5 метра предлагал семиместный салон Фото: Auto.ru

До конца 2015 года Qashqai первого поколения импортировали из Великобритании. Машины второй генерации собирают на заводе компании под Петербургом. При покупке автомобиля обращайте внимание на состояние вариатора — этот узел не отличается большой долговечностью и дорог в ремонте.

Suzuki Grand Vitara имела честный полный привод — на кроссоверах такая схема больше не применяется Фото: Auto.ru

Главное преимущество Suzuki Grand Vitara — наличие постоянного полного привода с тремя дифференциалами, блокировкой «центра» и понижающей передачей. У остальных кроссоверов используется упрощённая схема, при которой задние колёса подключаются через муфту по мере необходимости. Поэтому Grand Vitara можно считать промежуточным звеном между кроссоверами и внедорожниками. К сожалению, модель больше не выпускается и доступна только на вторичном рынке.

Mitsubishi Outlander сменил несколько поколений и стал довольно симпатичным, но сохранял концепцию: большой кроссовер за умеренные деньги Фото: Auto.ru

Если требуется автомобиль покрупнее, один из наиболее сбалансированных вариантов — Mitsubishi Outlander. Как и в случае с Nissan Qashqai, большая часть «Аутлендеров» имеет вариатор, что требует осторожности при покупке. Автомобиль бывает семиместным, хотя задний ряд годится в основном для низкорослых пассажиров. В остальном Outlander отличается неплохой управляемостью и хорошо подходит для дальних пробегов.

Subaru Outback понравится прежде всего поклонникам марки. Хотя им есть из чего выбрать: есть ещё полноприводные XV, Impreza, Forester, Legacy... Фото: Auto.ru

Если вам не по душе форм-фактор кроссовера, можно повыбирать из полноприводных универсалов вроде Subaru Outback. Автомобиль несёт отпечаток фирменного субаровского подхода, например имеет оппозитные моторы. Outback — автомобиль крупный и предлагает хороший комфорт для пассажиров, а ещё — несколько типов полного привода: есть варианты с многодисковой муфтой или межосевым дифференциалом (с двигателем 3,6 литра).

Культовый автомобиль 90-х в наши дни уже кажется динозавром, но есть и плюсы, например отличная проходимость Фото: Auto.ru

До миллиона рублей можно купить даже японский внедорожник, хотя возраст будет старше 10 лет. Один из вариантов — Mitsubishi Pajero. Его фишка — фирменная трансмиссия SuperSelect, которая позволяет летом ездить на заднем приводе, зимой — на честном полном, а в тяжёлых условиях блокировать центральный дифференциал и включать понижающую передачу.

Пикап Mitsubishi L200 в качестве зимней машины имеет плюс, например позволяет возить квадроциклы и горнолыжное снаряжение Фото: Auto.ru

Такую же трансмиссию имеет пикап Mitsubishi L200: в выбранном диапазоне цен можно найти L200 в возрасте 6–7 лет. Но будьте осторожны при покупке автомобиля с дизелем: он нуждается в тщательной диагностике, а в регионах с некачественным зимним топливом может стать проблемой.



Renault Duster — редкий кроссовер-иномарка, который можно купить с полным приводом до миллиона рублей Фото: Auto.ru

Можно поискать и среди новых машин. Например, в наш бюджет укладывается добротный Renault Duster без пробега. Автомобиль простоват, у него странная эргономика и неважная шумоизоляция, но в плюсах — хороший просвет, всеядная подвеска и недорогие версии с полным приводом. А ещё — заводской автозапуск на рестайлинговых машинах (после 2016 года).

UAZ Patriot: вместительный, проходимый и неплохо оснащённый автомобиль с архаичным шасси и сомнительным качеством Фото: Auto.ru

Из новых внедорожников до миллиона можно выбрать, например, «УАЗ-Патриот», который мы настойчиво рекомендуем покупать с опционной системой стабилизации. Без неё архаичное шасси «Патриота» делает его весьма норовистым на скользких покрытиях, тем более полный привод с жёстким подключением передних колёс предназначен в основном для езды по рыхлым грунтам.

Chevrolet Niva теряет популярность: её нишу занимают кроссоверы. Зато она предлагает честный полный привод и хорошую проходимость Фото: Auto.ru

Постоянный полный привод есть у Chevrolet Niva. Автомобиль тесноват, имеет маломощный мотор (80 л. с.) и только механические коробки передач, зато он вундеркинд по проходимости. За 800 тысяч предлагают уже топовые комплектации, но даже в них нет климат-контроля и системы стабилизации.