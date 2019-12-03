Моя бабушка играет в «Контру». Как живёт известная на всю страну геймерша баба Аня из Искитима

Анна Сандалова живёт в небольшом доме в частном секторе Искитима Фото: Густаво Зырянов

Анна Сандалова — 64-летняя пенсионерка из Искитима, ставшая популярной два года назад. Баба Аня — под этим именем она стримит и ведёт канал на YouTube. Баба Аня уже успела побывать в нескольких шоу на центральных каналах, стать героиней фильма и нескольких публикаций. Играми Анна Михайловна увлеклась ещё в 90-х, когда вместе с дочерью освоила «Денди». Сейчас часовые стримы она называет «таблеточкой», которая всегда избавит от головной боли и даст энергию. У Анны Сандаловой трое детей и шестеро внуков. Бабушкой она стала и для 8-летних стримеров из других городов, которые во время игры просят Анну Михайловну дать совет о том, как жить в этом мире. Корреспонденты НГС побывали в гостях у популярной на всю страну стримерши, которая нашла свой способ борьбы с унынием, проблемами со здоровьем и бытовой неустроенностью.

В Искитим Анна Сандалова и её родители переехали из Казахстана Фото: Густаво Зырянов

Анна Михайловна живёт в небольшом доме в частном секторе Искитима. Светлая кухня, небольшие комнатки, за окном заснеженный огород, где летом растёт картошка. Анна Михайловна живёт вместе со своей младшей дочерью Машей и годовалой внучкой, которую называют Александрой Сергеевной.

— Чара, свои, — ласково говорит Анна Михайловна своей звонкой собаке. — Сейчас обнюхает и будет дружить, просто она чуть-чуть выдерга.

Анна Михайловна стримит дома у дочери, так как у неё в частном секторе недостаточно быстрый интернет Фото: Густаво Зырянов

У Анны Сандаловой трое детей: сын, который сейчас живёт в другом городе, и две дочери — Татьяна и Мария. Татьяна — многодетная мать, у неё четверо мальчиков, старшие как раз и познакомили Анну Михайловну с миром «Майнкрафта» и «Контр-Страйка».

— Вообще всё началось давным-давно, когда мои старшие внуки были гораздо младше, в 2015 году. У Гриши школа была, а тут игры. Гоняла его, потому что игра «Майнкрафт» мне казалась кровожадной, хотя тогда я ещё не знала, какие игры дальше, — вспоминает Анна Михайловна начало своего увлечения. — Потом смотрю, а он уже подсел на что-то другое, ещё кровожаднее — как стрельнет, кровь хлещет. Говорю: «Уроки делать!». А он: «Я не могу, 90 минут надо отыграть, это КС-ка». Я смотрю — там люди вооружились и бегают, думаю, что за КС-ка такая...

Вместе с ней живут дочь Маша и внучка Александра Фото: Густаво Зырянов

Компьютерные игры вошли в жизнь Анны Михайловны ещё в 90-х, когда родилась младшая дочь. Девочка просила показать мультики. Для Маши игра «Денди» была мультиком, а для Анны Михайловны — игрой, которой она увлеклась, развлекая своего ребёнка.

Позже появились компьютеры. Анна Михайловна была секретарём-машинисткой, работала с компьютером в магазине, экран и клавиатура для неё были в порядке вещей — она уже виртуозно владела «Косынкой», «Весёлой фермой», «травила кристаллики».

Так что к серьёзным играм Анна Михайловна была готова. Внукам нужно было делать уроки, а игру бросать нельзя.

Анна Сандалова с дочерью и сыном Фото: предоставлено Анной Сандаловой

— Я тогда говорю Грише: «Делай уроки, я продолжу». Попробовала за него доиграть. Потом стала частенько доигрывать. А дальше, пока он в школе, я потихоньку в его игру входила несколько раз (смеётся). И вот так подсела маленечко, конечно. Он приходит, говорит: «Ты заходила». А я: «Нет-нет». Но там-то действительно видно.

Позже внуки сделали Анне Михайловне отдельный донат. А потом старший предложил подключить её к чату и предупредил, что могут задавать всякие вопросы, и они посыпались.



— Бабка, ты откуда и зачем ты вообще здесь? — вспоминает первые вопросы Анна Михайловна. — Бабушка в КС-ке? Ё-моё. Или было: «Шуруй отсюда, иди семечками торгуй, со своими бабками где-нибудь разговаривай».

Анна Михайловна сразу решила, что не будет реагировать на негатив, тем более, было немало подписчиков и с позитивным настроем

Фото: Густаво Зырянов

— Я говорю: «Вот посижу с вами, маленько поиграю, у меня поднимается настроение, улучшается здоровье», — привела пример диалогов в стриме Анна Михайловна. — Это моё лекарство. Все валидол, корвалол принимают, а я принимаю КС-очку. Поиграла в КС — и весело, хорошо.

Дальше стало добрее и веселее — ей начали делать комплименты, говорить, что она весёлая, просили рассказать про свою жизнь. О том, что она не будет ругаться, так и сказала в эфире. Тем более, считает баба Аня, этого добра и так в интернете хватает. Больше старается поздравлять подписчиков — с хорошей погодой, с новым днём или с любым праздником. Сейчас у неё порядка 200 подписчиков. Особенно интересно, говорит она, общаться с детьми, которые только начинают играть.

— Иногда дети загадывают мне загадки. Поначалу один мальчик писал: «У меня бабушка недавно умерла, я с вами пообщался — как будто со своей бабушкой поговорил». Приятно было слышать, — делится Анна Михайловна. — Они меня иногда просят не уходить, рассказать о том, как раньше жили. Я говорю: «Когда мы были пионерами, не сидели, как вы. Мы ходили макулатуру собирать». Мне кажется, сейчас спроси детей, некоторые даже не знают, кто такой Ленин.

Анна Михайловна была дважды замужем, у неё трое детей Фото: предоставлено Анной Сандаловой

Анне Сандаловой 61 год. Она родилась в Казахстане, в Семипалатинской области. В 10 лет вместе с родителями приехала в Шипуново, а затем в Искитим. Она окончила индустриальный техникум, после которого немного поработала в лаборатории. На какое-то время уезжала жить в Стрижевой Томской области. Несколько лет жила на Алтае, в небольшой деревне, куда уехала со своим вторым мужем, двумя своими и двумя его детьми, а также с общей дочерью Машей.

— А там такая глухомань, такая деревня! Но он хотел скот, деревню, ферму. Мы только дом успели построить, потом дети подросли, а там школы нормальной нет, — рассказывает Анна Михайловна.

Семейная жизнь не сложилась. Как говорит Анна Михайловна: «Папа от нас маленечко сбежал». В итоге они продали дом на Алтае и вернулись в Искитим.

Анна Сандалова со старшей дочерью Татьяной Фото: предоставлено Анной Сандаловой

Стримы Анна Михайловна ведёт не из дома, так как в частном секторе, где она живёт, слабый интернет, а игра не должна зависать. Соседи знают, чем увлекается Анна Михайловна, и частенько сообщают ей, что видели по телевизору или внуки показывают в игре.



— А мне кажется, всё равно многие играют. Я не поверю, что нет старушечек таких. Не в играх, так в «Одноклассниках». Как откроешь — вижу, сидят там. А я во «ВКонтакте» выхожу чаще — или фотографии выставлю, или поздравлю с днём рождения — у меня больше 4 тысяч друзей, стараюсь поздравить каждого.

В молодости Анна Михайловна занималась разными видами спорта, в последние годы менее подвижна из-за проблем со здоровьем Фото: Густаво Зырянов

Место, откуда Анна Михайловна ведёт стримы, — общежитие, в котором дали две комнаты её старшей дочери Татьяне. Татьяна — учитель информатики, сейчас в декрете, младшему, четвертому сыну, всего один год.

Дети уже привыкли к тому, что бабушка приходит поиграть. Весёлая баба Аня для них — это привычное явление, ведь Анна Михайловна много лет была Снегурочкой и даже Дедом Морозом на праздниках, вела городские ёлки.

— Раньше мы с внуком на танцульки бегали здесь недалеко. Года три назад ходили на пенную вечеринку, я там с круга не сходила. Все мокрые были до предела, пена же сыплется, — рассказывает Анна Михайловна. — Меня если качнёшь, я буду долго качаться.

Анна Сандалова часто вела праздники Фото: предоставлено Анной Сандаловой

Анна Михайловна уже побывала на нескольких шоу на центральных каналах, в том числе в шоу «Мужское / Женское», где поспорила с Гордоном и Барановской. Главная претензия заключалась в том, что все сидят в интернете и другой жизни нет.



— Я говорю: «Я внуков не забрасывала. Успеваем мы и пироги настряпать, и зарядку делать. Тем более, к концу года народились у меня двое сразу, — констатирует Анна Михайловна. — А психика... Да сейчас в фильмах больше всего этого. А игрушки какие? Мне самой иногда страшно смотреть на эти зашитые лица.

У старшей дочери Татьяны четверо сыновей. На фото Татьяна с младшим Фото: Густаво Зырянов

Анна Михайловна поделилась, что сейчас мечтает о том, чтобы её дети были устроены, главное, чтобы получилось с жильём. Младшая дочь с внучкой живут вместе с ней в небольшом домике, а старшая Татьяна в общежитии, где постоянно влажно от прорыва труб.

Анна Михайловна всегда немного подкрашена, с хорошей причёской и лёгкой улыбкой. Иногда, говорит она, на душе скребут кошки, но можно поиграть — и тогда становится легче.

Анна Сандалова начала играть в «Майнкрафт» и «Контр-Страйк» несколько лет назад Фото: Густаво Зырянов

Ещё недавно она занималась спортом — бегала, ходила на лыжах. Но потом начались проблемы с ногами. Больше всего она опасается парализации, потому что её маму и бабушку это не обошло.

— Вот этого я не хочу — ни себе, ни детям. Хоть как, хоть ползать. Я говорю: если меня парализует, я мышку, наверное, еще держать буду в руке. Сидеть и играть с вами, — смеётся баба Аня.

Анна Михайловна показывает картины, которые написала её дочь Татьяна Фото: Густаво Зырянов