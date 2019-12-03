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Моя бабушка играет в «Контру». Как живёт известная на всю страну геймерша баба Аня из Искитима

В прямом эфире она рассказывает подписчикам о Ленине, отжимается и разбивает яйца об голову

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Анна Сандалова живёт в небольшом доме в частном секторе Искитима

Анна Сандалова живёт в небольшом доме в частном секторе Искитима

Анна Сандалова — 64-летняя пенсионерка из Искитима, ставшая популярной два года назад. Баба Аня — под этим именем она стримит и ведёт канал на YouTube. Баба Аня уже успела побывать в нескольких шоу на центральных каналах, стать героиней фильма и нескольких публикаций. Играми Анна Михайловна увлеклась ещё в 90-х, когда вместе с дочерью освоила «Денди». Сейчас часовые стримы она называет «таблеточкой», которая всегда избавит от головной боли и даст энергию. У Анны Сандаловой трое детей и шестеро внуков. Бабушкой она стала и для 8-летних стримеров из других городов, которые во время игры просят Анну Михайловну дать совет о том, как жить в этом мире. Корреспонденты НГС побывали в гостях у популярной на всю страну стримерши, которая нашла свой способ борьбы с унынием, проблемами со здоровьем и бытовой неустроенностью. 

В Искитим Анна Сандалова и её родители переехали из Казахстана

В Искитим Анна Сандалова и её родители переехали из Казахстана

Анна Михайловна живёт в небольшом доме в частном секторе Искитима. Светлая кухня, небольшие комнатки, за окном заснеженный огород, где летом растёт картошка. Анна Михайловна живёт вместе со своей младшей дочерью Машей и годовалой внучкой, которую называют Александрой Сергеевной.

— Чара, свои, — ласково говорит Анна Михайловна своей звонкой собаке. — Сейчас обнюхает и будет дружить, просто она чуть-чуть выдерга.

Анна Михайловна стримит дома у дочери, так как у неё в частном секторе недостаточно быстрый интернет

Анна Михайловна стримит дома у дочери, так как у неё в частном секторе недостаточно быстрый интернет

У Анны Сандаловой трое детей: сын, который сейчас живёт в другом городе, и две дочери — Татьяна и Мария. Татьяна — многодетная мать, у неё четверо мальчиков, старшие как раз и познакомили Анну Михайловну с миром «Майнкрафта» и «Контр-Страйка».

— Вообще всё началось давным-давно, когда мои старшие внуки были гораздо младше, в 2015 году. У Гриши школа была, а тут игры. Гоняла его, потому что игра «Майнкрафт» мне казалась кровожадной, хотя тогда я ещё не знала, какие игры дальше, — вспоминает Анна Михайловна начало своего увлечения. — Потом смотрю, а он уже подсел на что-то другое, ещё кровожаднее — как стрельнет, кровь хлещет. Говорю: «Уроки делать!». А он: «Я не могу, 90 минут надо отыграть, это КС-ка». Я смотрю — там люди вооружились и бегают, думаю, что за КС-ка такая...

Вместе с ней живут дочь Маша и внучка Александра

Вместе с ней живут дочь Маша и внучка Александра

Компьютерные игры вошли в жизнь Анны Михайловны ещё в 90-х, когда родилась младшая дочь. Девочка просила показать мультики. Для Маши игра «Денди» была мультиком, а для Анны Михайловны — игрой, которой она увлеклась, развлекая своего ребёнка.

Позже появились компьютеры. Анна Михайловна была секретарём-машинисткой, работала с компьютером в магазине, экран и клавиатура для неё были в порядке вещей — она уже виртуозно владела «Косынкой», «Весёлой фермой», «травила кристаллики».

Так что к серьёзным играм Анна Михайловна была готова. Внукам нужно было делать уроки, а игру бросать нельзя.

Анна Сандалова с дочерью и сыном

Анна Сандалова с дочерью и сыном

— Я тогда говорю Грише: «Делай уроки, я продолжу». Попробовала за него доиграть. Потом стала частенько доигрывать. А дальше, пока он в школе, я потихоньку в его игру входила несколько раз (смеётся). И вот так подсела маленечко, конечно. Он приходит, говорит: «Ты заходила». А я: «Нет-нет». Но там-то действительно видно.

Позже внуки сделали Анне Михайловне отдельный донат. А потом старший предложил подключить её к чату и предупредил, что могут задавать всякие вопросы, и они посыпались.

— Бабка, ты откуда и зачем ты вообще здесь? — вспоминает первые вопросы Анна Михайловна. — Бабушка в КС-ке? Ё-моё. Или было: «Шуруй отсюда, иди семечками торгуй, со своими бабками где-нибудь разговаривай».

Анна Михайловна сразу решила, что не будет реагировать на негатив, тем более, было немало подписчиков и с позитивным настроем<br>

Анна Михайловна сразу решила, что не будет реагировать на негатив, тем более, было немало подписчиков и с позитивным настроем

— Я говорю: «Вот посижу с вами, маленько поиграю, у меня поднимается настроение, улучшается здоровье», — привела пример диалогов в стриме Анна Михайловна. — Это моё лекарство. Все валидол, корвалол принимают, а я принимаю КС-очку. Поиграла в КС — и весело, хорошо.

Дальше стало добрее и веселее — ей начали делать комплименты, говорить, что она весёлая, просили рассказать про свою жизнь. О том, что она не будет ругаться, так и сказала в эфире. Тем более, считает баба Аня, этого добра и так в интернете хватает. Больше старается поздравлять подписчиков — с хорошей погодой, с новым днём или с любым праздником. Сейчас у неё порядка 200 подписчиков. Особенно интересно, говорит она, общаться с детьми, которые только начинают играть.

— Иногда дети загадывают мне загадки. Поначалу один мальчик писал: «У меня бабушка недавно умерла, я с вами пообщался — как будто со своей бабушкой поговорил». Приятно было слышать, — делится Анна Михайловна. — Они меня иногда просят не уходить, рассказать о том, как раньше жили. Я говорю: «Когда мы были пионерами, не сидели, как вы. Мы ходили макулатуру собирать». Мне кажется, сейчас спроси детей, некоторые даже не знают, кто такой Ленин.

Анна Михайловна была дважды замужем, у неё трое детей

Анна Михайловна была дважды замужем, у неё трое детей

Анне Сандаловой 61 год. Она родилась в Казахстане, в Семипалатинской области. В 10 лет вместе с родителями приехала в Шипуново, а затем в Искитим. Она окончила индустриальный техникум, после которого немного поработала в лаборатории. На какое-то время уезжала жить в Стрижевой Томской области. Несколько лет жила на Алтае, в небольшой деревне, куда уехала со своим вторым мужем, двумя своими и двумя его детьми, а также с общей дочерью Машей.

— А там такая глухомань, такая деревня! Но он хотел скот, деревню, ферму. Мы только дом успели построить, потом дети подросли, а там школы нормальной нет, — рассказывает Анна Михайловна.

Семейная жизнь не сложилась. Как говорит Анна Михайловна: «Папа от нас маленечко сбежал». В итоге они продали дом на Алтае и вернулись в Искитим.

Анна Сандалова со старшей дочерью Татьяной

Анна Сандалова со старшей дочерью Татьяной

Стримы Анна Михайловна ведёт не из дома, так как в частном секторе, где она живёт, слабый интернет, а игра не должна зависать. Соседи знают, чем увлекается Анна Михайловна, и частенько сообщают ей, что видели по телевизору или внуки показывают в игре.

— А мне кажется, всё равно многие играют. Я не поверю, что нет старушечек таких. Не в играх, так в «Одноклассниках». Как откроешь — вижу, сидят там. А я во «ВКонтакте» выхожу чаще — или фотографии выставлю, или поздравлю с днём рождения — у меня больше 4 тысяч друзей, стараюсь поздравить каждого.

В молодости Анна Михайловна занималась разными видами спорта, в последние годы менее подвижна из-за проблем со здоровьем

В молодости Анна Михайловна занималась разными видами спорта, в последние годы менее подвижна из-за проблем со здоровьем

Место, откуда Анна Михайловна ведёт стримы, — общежитие, в котором дали две комнаты её старшей дочери Татьяне. Татьяна — учитель информатики, сейчас в декрете, младшему, четвертому сыну, всего один год.

Дети уже привыкли к тому, что бабушка приходит поиграть. Весёлая баба Аня для них — это привычное явление, ведь Анна Михайловна много лет была Снегурочкой и даже Дедом Морозом на праздниках, вела городские ёлки.

— Раньше мы с внуком на танцульки бегали здесь недалеко. Года три назад ходили на пенную вечеринку, я там с круга не сходила. Все мокрые были до предела, пена же сыплется, — рассказывает Анна Михайловна. — Меня если качнёшь, я буду долго качаться.

Анна Сандалова часто вела праздники

Анна Сандалова часто вела праздники

Анна Михайловна уже побывала на нескольких шоу на центральных каналах, в том числе в шоу «Мужское / Женское», где поспорила с Гордоном и Барановской. Главная претензия заключалась в том, что все сидят в интернете и другой жизни нет.

— Я говорю: «Я внуков не забрасывала. Успеваем мы и пироги настряпать, и зарядку делать. Тем более, к концу года народились у меня двое сразу, — констатирует Анна Михайловна. — А психика... Да сейчас в фильмах больше всего этого. А игрушки какие? Мне самой иногда страшно смотреть на эти зашитые лица.

У старшей дочери Татьяны четверо сыновей. На фото Татьяна с младшим

У старшей дочери Татьяны четверо сыновей. На фото Татьяна с младшим

Анна Михайловна поделилась, что сейчас мечтает о том, чтобы её дети были устроены, главное, чтобы получилось с жильём. Младшая дочь с внучкой живут вместе с ней в небольшом домике, а старшая Татьяна в общежитии, где постоянно влажно от прорыва труб.

Анна Михайловна всегда немного подкрашена, с хорошей причёской и лёгкой улыбкой. Иногда, говорит она, на душе скребут кошки, но можно поиграть — и тогда становится легче.

Анна Сандалова начала играть в «Майнкрафт» и «Контр-Страйк» несколько лет назад&nbsp;

Анна Сандалова начала играть в «Майнкрафт» и «Контр-Страйк» несколько лет назад 

Ещё недавно она занималась спортом — бегала, ходила на лыжах. Но потом начались проблемы с ногами. Больше всего она опасается парализации, потому что её маму и бабушку это не обошло.

— Вот этого я не хочу — ни себе, ни детям. Хоть как, хоть ползать. Я говорю: если меня парализует, я мышку, наверное, еще держать буду в руке. Сидеть и играть с вами, — смеётся баба Аня.

Анна Михайловна показывает картины, которые написала её дочь Татьяна

Анна Михайловна показывает картины, которые написала её дочь Татьяна

Но об этом, говорит она, лучше не думать. Сейчас на канале бабы Ани уже меньше активности — раньше она и яйца била о свою голову, и отжималась — словом «дурковала», смеётся её дочь Татьяна. Сейчас просто получает удовольствие от стримов, и, кстати, не исключает вероятности, что «возьмёт и пойдёт на "Дом-2"».

Недавно Анна Сандалова стала главной героиней многосерийного документального фильма о российских киберспортсменах «Рокетджамп».

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пенсионерыонлайн-игрыстримы
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КОММЕНТАРИИ (4)

Народ
3 дек 2019 в 20:06

Новость достойная НГС ( новосибирские городские сплетни)

с богаткова
3 дек 2019 в 20:04

Куда деньги тратит с донатов? например зубы не вставила вижу.

Фото пользователя
3 дек 2019 в 20:04

Лучше расскажите о бабушках и дедушках из числа комментаторов нгс.