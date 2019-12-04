Липофреник на эскападе: 7 опасных слов, которые не стоит употреблять, чтобы казаться умнее (проверьте себя)

Иногда всем хочется сразить собеседника наповал. В ход идут сложные обороты и умные фразы, если никто ничего не понял — это хороший знак. Но чтобы не выглядеть глупо, лучше просто промолчать или же все-таки действовать по совету Люды Свиридовой из фильма «Москва слезам не верит»: — «И ляпай! Но ляпай уверенно». Редакция НГС.Афиша собрала список опасных слов, которых лучше избегать в обычной разговорной речи, чтобы не попасть в неловкое положение (лучше просто знайте их значение и употребляйте аналоги). В качестве полезного развлечения предлагаем вам отгадать, что значит каждое слово.

