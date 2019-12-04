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Липофреник на эскападе: 7 опасных слов, которые не стоит употреблять, чтобы казаться умнее (проверьте себя)

Все мы порой хотим блеснуть интеллектом, но иногда это выходит боком

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Когда особенно нужно выглядеть презентабельно, мы рассуждаем о чем-то важном, и тут приходит оно — заумное слово

Когда особенно нужно выглядеть презентабельно, мы рассуждаем о чем-то важном, и тут приходит оно — заумное слово

Иногда всем хочется сразить собеседника наповал. В ход идут сложные обороты и умные фразы, если никто ничего не понял — это хороший знак. Но чтобы не выглядеть глупо, лучше просто промолчать или же все-таки действовать по совету Люды Свиридовой из фильма «Москва слезам не верит»: — «И ляпай! Но ляпай уверенно». Редакция НГС.Афиша собрала список опасных слов, которых лучше избегать в обычной разговорной речи, чтобы не попасть в неловкое положение (лучше просто знайте их значение и употребляйте аналоги). В качестве полезного развлечения предлагаем вам отгадать, что значит каждое слово.

Ну что, погнали? 

Есть такое слово — амфиболичный. Звучит красиво, так и хочется где-нибудь применить. Кстати, в повседневной жизни нас окружает много чего амфиболичного — что же это такое? 
 

Есть такое слово — амфиболичный. Звучит красиво, так и хочется где-нибудь применить. Кстати, в повседневной жизни нас окружает много чего амфиболичного — что же это такое? <br /> 

    Визави — слово на слуху, но совсем непонятно. Давайте разберемся, где и когда его можно применять:

    Визави — слово на слуху, но совсем непонятно. Давайте разберемся, где и когда его можно применять:

      «Что за эскападу вы тут устроили?» — сходу и не сообразишь, что имеется в виду. Происходит подмена понятий. Что такое эскапада?

      «Что за эскападу вы тут устроили?» — сходу и не сообразишь, что имеется в виду. Происходит подмена понятий. Что такое эскапада?<br /><br />

        Очень модно сегодня говорить: «Это слишком тривиально, не вариант». Что это значит? 

        Очень модно сегодня говорить: «Это слишком тривиально, не вариант». Что это значит? 

          Если однажды вы где-то увидели или услышали слово «прекариат» — не спешите применять его в речи. Для начала разберитесь со значением. 

          Если однажды вы где-то увидели или услышали слово «прекариат» — не спешите применять его в речи. Для начала разберитесь со значением. 

            Липофреник — это что еще за зверь такой? 

            Липофреник — это что еще за зверь такой? 

              Когда вам говорят про ваши аддикции, что имеется в виду?

              Когда вам говорят про ваши аддикции, что имеется в виду?

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                КОММЕНТАРИИ (1)

                Точняк (любимый человек)
                4 дек 2019 в 10:04

                Главное чтоб душа хорошаябыла, а ум не главное.