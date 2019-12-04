«Немцы» против «немцев»: в чем самый маленький кроссовер Audi обошел BMW и Mercedes

Компактный кроссовер Audi Q3 первым из своих собратьев (Q5 и Q7) добрался до нашего рынка с революционными изменениями в архитектуре салона и новым стилем передней и задней оптики. Он очень сильно вырос в размерах, прибавив, например, в длину 10 сантиметров, — далеко не все автомобили так заметно преображаются при смене поколений. И теперь Q3 является самым крупным в своем сегменте среди немецких конкурентов. Хватает ли Audi простора в салоне, почему он жёсток на дороге и что у автомобиля с управляемостью — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.



Новый Audi Q3 Фото: Ольга Бурлакова

Новый Audi Q3 (предоставлен официальным дилером «АЦ Новосибирск») с внезапным зеленым крокодилом в сиреневой шляпе — как яркое пятно на серых зимних дорогах Новосибирска.



Новый стиль оптики Audi Фото: Ольга Бурлакова

Под стать крокодильей зубастой пасти — граненая решетка радиатора с вертикальными прутьями-зубьями. Новый стиль оптики Audi — фары сложной формы с зазубринами.



Задние фонари поменяли свой диодный рисунок Фото: Ольга Бурлакова

Задние фонари поменяли свой диодный рисунок и сузились, а форма кормы стала менее скругленной.



Audi Q3 на новой платформе MQB существенно вырос в размерах Фото: Ольга Бурлакова

Audi Q3 на новой платформе MQB существенно вырос в размерах — длина теперь 4484 мм (плюс 9,6 см), ширина — 1849 мм (плюс 1,8 см). Колесная база расширилась до 2680 мм.



Q3 — самый габаритный среди основных конкурентов в сегменте Фото: Ольга Бурлакова

И выходит, что на текущий момент Q3 — самый габаритный среди основных конкурентов в сегменте: у BMW X1 длина 4447 мм, у Mercedes-Benz GLA — 4424 мм (правда, GLA вот-вот выйдет в новом поколении). Опережает Audi конкурентов и по ширине — на 2,8–4 см.



Впереди проблем с посадкой нет Фото: Ольга Бурлакова

Но есть ли толк от увеличенных габаритов в салоне, что там с простором и удобством? Впереди проблем с посадкой нет, крыша высокая, на голову не давит. Кресла с мощной боковой поддержкой — может быть тесновато полным людям. Центральный подлокотник как бы есть, но он не регулируется ни по высоте, ни по «вылету».



Запас пространства над головой — с кулак Фото: Ольга Бурлакова

Сзади гораздо более спокойные «плоские» сиденья с регулировкой наклона спинки. Запас пространства над головой — с кулак, много места в ступнях, приемлемо в коленях. Впрочем, высокие люди все равно могут задеть ногами передние кресла.



Главная фишка в салоне — новая архитектура передней панели Фото: Ольга Бурлакова

Главная фишка в салоне — новая архитектура передней панели, без выносного дисплея мультимедийки, современная, как у флагманских Q8 и A8. Сенсорный экран интегрирован в переднюю панель и обрамлен фирменной трапецией в стиле радиаторной решетки.



Cмотреть на дисплей и управлять им удобно Фото: Ольга Бурлакова

Может показаться, что расположение экрана под центральными воздуховодами слишком низкое. Но на практике благодаря правильному углу наклона и небольшому повороту в сторону водителя смотреть на дисплей и управлять им удобно.



Q3 получил полностью цифровую приборную панель Фото: Ольга Бурлакова

Q3 получил полностью цифровую приборную панель, но выбрать можно только две разные темы оформления. Графика подчеркнуто простая, всё хорошо считывается, хотя указатели температуры двигателя и уровня топлива по краям живут как бы сами по себе.



Современное рулевое колесо Audi Фото: Ольга Бурлакова

Современное рулевое колесо Audi — это ярко выраженное овальное сечение и не слишком толстый обод. У всех разные предпочтения, но мне не хватало большей «пухлости» руля.



Объем багажника увеличен до 530 литров Фото: Ольга Бурлакова

Объем багажника увеличен до 530 литров, есть электропривод двери и удобные держатели для крышки пола. Внизу запаска и инструменты.



Кроссовер предлагается с наддувными моторами TFSI объемом 1,4 и 2,0 литра Фото: Ольга Бурлакова

Кроссовер предлагается с наддувными моторами TFSI объемом 1,4 и 2,0 литра, мощностью 150 и 180 сил. У нас младший вариант с передним приводом, полному приводу положен только старший мотор.



9,2 секунды до сотни Фото: Ольга Бурлакова

1,4 литра для этой машины (масса 1,6 тонны) с роботизированной коробкой еще не самый худший вариант — динамика приемлемая (9,2 секунды до сотни), подхват быстрый, связь по педали газа прозрачная. В стандартном режиме D акселератор немного придушен и умеренно дозирует тягу — так лучше ехать по пробкам. Если перейти в режим S (выбирается селектором АКП), реакции обостряются, робот дольше остается на пониженной передаче — такой режим подойдет для остальных условий езды.



При наборе скорости роботизированная коробка незаметно перебирает передачи Фото: Ольга Бурлакова

При наборе скорости роботизированная коробка незаметно перебирает передачи, нет никаких рывков и провалов тяги. А вот при интенсивном замедлении в режиме S возможны толчки от переключений вниз, впрочем, не слишком сильные.



Кроссовер не пугает кренами Фото: Ольга Бурлакова

Оказалось, что рулить, входить в повороты и скользить на Audi Q3 получается легко и непринужденно, несмотря на то что на прямой по шоссе не хватает тяжести в баранке. Кроссовер не пугает кренами, ощущается как сбитая легковая машина, остро реагирует на управляющие воздействия и до последнего борется с потерей курса.



Без электронного ограничителя задняя ось задорно скользит Фото: Ольга Бурлакова

На снежном накате ещё надо хорошо постараться, чтобы сорвать Q3 в неуправляемый занос, что с включенной системой стабилизации, что без. В первом случае электроника деликатно, но шустро перекидывает тормозное усилие с колеса на колесо, плавно замедляя машину и выравнивая ее. Без электронного ограничителя задняя ось задорно скользит, но легко корректируется усилием на педали газа.



Сбитая подвеска Q3 не боится раскачек Фото: Ольга Бурлакова

Сбитая подвеска Q3 не боится раскачек на больших ямах, хорошо справляется с рельсами, страхует от схода с траектории — в общем, предоставляет все радости «умеренной жесткости». Но все-таки она жесткая, а это значит, что в салон попадут и стыки, и микрорельеф асфальта, и легкая тряска на неровностях.



Базовая стоимость Audi Q3 — 2 253 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова