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Тест-драйв

«Немцы» против «немцев»: в чем самый маленький кроссовер Audi обошел BMW и Mercedes

Тест-драйв: смотрим, как Audi Q3 вырос в размерах и повзрослел в салоне

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Компактный кроссовер Audi Q3 первым из своих собратьев (Q5 и Q7) добрался до нашего рынка с революционными изменениями в архитектуре салона и новым стилем передней и задней оптики. Он очень сильно вырос в размерах, прибавив, например, в длину 10 сантиметров, — далеко не все автомобили так заметно преображаются при смене поколений. И теперь Q3 является самым крупным в своем сегменте среди немецких конкурентов. Хватает ли Audi простора в салоне, почему он жёсток на дороге и что у автомобиля с управляемостью — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Новый Audi Q3

Новый Audi Q3

Новый Audi Q3 (предоставлен официальным дилером «АЦ Новосибирск») с внезапным зеленым крокодилом в сиреневой шляпе — как яркое пятно на серых зимних дорогах Новосибирска.

Новый стиль оптики Audi

Новый стиль оптики Audi

Под стать крокодильей зубастой пасти — граненая решетка радиатора с вертикальными прутьями-зубьями. Новый стиль оптики Audi — фары сложной формы с зазубринами.

Задние фонари поменяли свой диодный рисунок

Задние фонари поменяли свой диодный рисунок

Задние фонари поменяли свой диодный рисунок и сузились, а форма кормы стала менее скругленной.

Audi Q3 на новой платформе MQB существенно вырос в размерах

Audi Q3 на новой платформе MQB существенно вырос в размерах

Audi Q3 на новой платформе MQB существенно вырос в размерах — длина теперь 4484 мм (плюс 9,6 см), ширина — 1849 мм (плюс 1,8 см). Колесная база расширилась до 2680 мм.

Q3 — самый габаритный среди основных конкурентов в сегменте

Q3 — самый габаритный среди основных конкурентов в сегменте

И выходит, что на текущий момент Q3 — самый габаритный среди основных конкурентов в сегменте: у BMW X1 длина 4447 мм, у Mercedes-Benz GLA — 4424 мм (правда, GLA вот-вот выйдет в новом поколении). Опережает Audi конкурентов и по ширине — на 2,8–4 см.

Впереди проблем с посадкой нет

Впереди проблем с посадкой нет

Но есть ли толк от увеличенных габаритов в салоне, что там с простором и удобством? Впереди проблем с посадкой нет, крыша высокая, на голову не давит. Кресла с мощной боковой поддержкой — может быть тесновато полным людям. Центральный подлокотник как бы есть, но он не регулируется ни по высоте, ни по «вылету».

Запас пространства над головой — с кулак

Запас пространства над головой — с кулак

Сзади гораздо более спокойные «плоские» сиденья с регулировкой наклона спинки. Запас пространства над головой — с кулак, много места в ступнях, приемлемо в коленях. Впрочем, высокие люди все равно могут задеть ногами передние кресла.

Главная фишка в салоне — новая архитектура передней панели

Главная фишка в салоне — новая архитектура передней панели

Главная фишка в салоне — новая архитектура передней панели, без выносного дисплея мультимедийки, современная, как у флагманских Q8 и A8. Сенсорный экран интегрирован в переднюю панель и обрамлен фирменной трапецией в стиле радиаторной решетки.

Cмотреть на дисплей и управлять им удобно

Cмотреть на дисплей и управлять им удобно

Может показаться, что расположение экрана под центральными воздуховодами слишком низкое. Но на практике благодаря правильному углу наклона и небольшому повороту в сторону водителя смотреть на дисплей и управлять им удобно.

Q3 получил полностью цифровую приборную панель

Q3 получил полностью цифровую приборную панель

Q3 получил полностью цифровую приборную панель, но выбрать можно только две разные темы оформления. Графика подчеркнуто простая, всё хорошо считывается, хотя указатели температуры двигателя и уровня топлива по краям живут как бы сами по себе.

Современное рулевое колесо Audi

Современное рулевое колесо Audi

Современное рулевое колесо Audi — это ярко выраженное овальное сечение и не слишком толстый обод. У всех разные предпочтения, но мне не хватало большей «пухлости» руля.

Объем багажника увеличен до 530 литров

Объем багажника увеличен до 530 литров

Объем багажника увеличен до 530 литров, есть электропривод двери и удобные держатели для крышки пола. Внизу запаска и инструменты.

Кроссовер предлагается с наддувными моторами TFSI объемом 1,4 и 2,0 литра

Кроссовер предлагается с наддувными моторами TFSI объемом 1,4 и 2,0 литра

Кроссовер предлагается с наддувными моторами TFSI объемом 1,4 и 2,0 литра, мощностью 150 и 180 сил. У нас младший вариант с передним приводом, полному приводу положен только старший мотор.

9,2 секунды до сотни

9,2 секунды до сотни

1,4 литра для этой машины (масса 1,6 тонны) с роботизированной коробкой еще не самый худший вариант — динамика приемлемая (9,2 секунды до сотни), подхват быстрый, связь по педали газа прозрачная. В стандартном режиме D акселератор немного придушен и умеренно дозирует тягу — так лучше ехать по пробкам. Если перейти в режим S (выбирается селектором АКП), реакции обостряются, робот дольше остается на пониженной передаче — такой режим подойдет для остальных условий езды.

При наборе скорости роботизированная коробка незаметно перебирает передачи

При наборе скорости роботизированная коробка незаметно перебирает передачи

При наборе скорости роботизированная коробка незаметно перебирает передачи, нет никаких рывков и провалов тяги. А вот при интенсивном замедлении в режиме S возможны толчки от переключений вниз, впрочем, не слишком сильные.

Кроссовер не пугает кренами

Кроссовер не пугает кренами

Оказалось, что рулить, входить в повороты и скользить на Audi Q3 получается легко и непринужденно, несмотря на то что на прямой по шоссе не хватает тяжести в баранке. Кроссовер не пугает кренами, ощущается как сбитая легковая машина, остро реагирует на управляющие воздействия и до последнего борется с потерей курса.

Без электронного ограничителя задняя ось задорно скользит

Без электронного ограничителя задняя ось задорно скользит

На снежном накате ещё надо хорошо постараться, чтобы сорвать Q3 в неуправляемый занос, что с включенной системой стабилизации, что без. В первом случае электроника деликатно, но шустро перекидывает тормозное усилие с колеса на колесо, плавно замедляя машину и выравнивая ее. Без электронного ограничителя задняя ось задорно скользит, но легко корректируется усилием на педали газа.

Сбитая подвеска Q3 не боится раскачек

Сбитая подвеска Q3 не боится раскачек

Сбитая подвеска Q3 не боится раскачек на больших ямах, хорошо справляется с рельсами, страхует от схода с траектории — в общем, предоставляет все радости «умеренной жесткости». Но все-таки она жесткая, а это значит, что в салон попадут и стыки, и микрорельеф асфальта, и легкая тряска на неровностях.

Базовая стоимость Audi Q3 — <nobr class="_">2 253 000</nobr> рублей

Базовая стоимость Audi Q3 — 2 253 000 рублей

Базовая стоимость Audi Q3 — 2 253 000 рублей, но в такую машину надо многое докупать — от климата да заднего парктроника. Топовая 2-литровая версия с полным приводом стоит 2 870 000 рублей, здесь многие вещи уже входят в комплектацию (электропривод крышки багажника, климат, обогрев руля, круиз), но все ещё остается широкое поле для выбора опций.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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4 дек 2019 в 09:09

куплю себе Q7. Очень круто сделали.

Чеченец
4 дек 2019 в 09:23

У миня Приора да вашпэ топ, занижана, эй русский слыш да

4 дек 2019 в 09:15

Это вёдра на колёсах. Тесла - автомобиль!