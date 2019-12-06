В разрушающемся доме. Как изменилась жизнь семьи с ребенком-инвалидом после вмешательства властей

Семья живет в старом двухэтажном бараке, стены которого съедают плесень и грибок Фото: Александр Ощепков

Семья Кригер рассказала НГС свою историю весной этого года. Про старый барак с обвалившимся потолком, сырые стены и плесень, про бездействие управляющей компании и жизнь в маленькой комнате в 13 квадратов. Про болезнь младшей дочери Алёны — у неё синдром Дауна и врождённый порок сердца, а также тяжёлое состояние мамы Инессы, у которой диагностировали рак молочной железы. После публикации разваливающимся домом заинтересовались в прокуратуре, а недавно возбудили уголовное дело по нарушению их жилищных прав. Журналист НГС побывала в гостях у семьи спустя полгода после того, как их проблемы стали известны общественности. О том, что произошло у них за это время, как сейчас выглядит их жильё, и чем помогли чиновники, — в нашем репортаже.



Плесень, которую ничем не вывести

Дмитрий, Инесса, Милана и Алёна по-прежнему живут в двухэтажном доме на улице Горбаня. В квартире, несмотря на обшарпанные грязно-зелёные стены барака, чисто и светло. Правда, в нос тут же ударяет запах сырости.

— Мы недавно вернулись из Москвы, заехали домой, и у меня тут же из-за этой сырости сел голос. Дышать ведь нечем. Слышно, что хрипит, правда? — спрашивает Инесса Кригер. У неё новая короткая стрижка — последствия химиотерапии и лучевой терапии, на которую она и ездила с мужем в столицу. Но о здоровье здесь говорят неохотно: «Мы не для этого вас позвали, как-нибудь в другой раз, с этим мы сами справимся, хотелось бы больше про дом». В самой квартире изменений немного. Детская с разрушающимся потолком всё так же закрыта — теперь вещей в ней прибавилось. Там по-прежнему пылятся ходунки и опора для стояния — вещи, необходимые для младшей дочери Кригеров. Алёна не ходит, но заниматься её здоровьем дома родители не могут — не позволяет пространство.

Слева — так выглядела детская в марте 2019 года, справа — положение дел сейчас. Детская окончательно превратилась в склад вещей, дыра на потолке стала ещё больше, а разваливающийся потолок по-прежнему подпирает деревянная балка Фото: Ольга Бурлакова / Александр Ощепков

— После удаления лимфоузлов вот здесь, — Инесса показывает на область под мышкой, — врачи мне строго-настрого запретили поднимать вещи тяжелее килограмма, пригрозили ампутацией. Но Алёну мне приходится носить на руках, потому что с ходунками тут банально не пройдёшь. Таскаю её на свой страх и риск. Она уже 19 килограммов весит. А как по-другому?

Носить Алёну на руках приходится и вне дома, когда они отправляются к врачу. Как говорит Дмитрий, девочку можно было бы возить на машине, но пока он с супругой был в Москве на лечении, их старенькие «Жигули» угнали и сожгли. Теперь Кригеры остались без транспорта, но кредит за него всё ещё выплачивают. Беспокоятся здесь и за старшую дочь — Милану. До болезни мамы и ухудшения состояния жилья девочка занималась во многих секциях, но сейчас сидит дома, поскольку у семьи нет денег на оплату занятий. Все кредиты, которые брали Кригеры на проведение ремонта в разваливающемся доме, ушли на лечение Инессы.

Во время прихода НГС Милана и Алёна смотрели на кухне мультики — развлечений в небольшой квартире Кригеров не так много Фото: Александр Ощепков

Экскурсию по дому они начинают с комнаты, в которой уже больше года живут вчетвером.



— Плесень ничем не вывести. Угол здесь полностью мокрый. После того, как вы приезжали, мы провели экспертизу — у нас два вида грибка, в том числе потенциально опасный для бронхолёгочной системы. Поэтому постоянно болеем, — рассказывает Дмитрий, указывая на почерневший от плесени угол в зале.

Этот угол постоянно сыреет — его затыкают подушками и мягкими игрушками из-за сильного сквозняка Фото: Александр Ощепков

Инесса достаёт вещи из шкафа — их покрывает серый слой плесени. Такая же ситуация с посудой на кухне. Что-то она выкидывает, что-то приходится часто мыть, дезинфицировать и стирать.

— Еще летом потолок был полностью белый, мы тогда только ремонт сделали. Приехали — а на нём плесень повсюду, — замечает Дмитрий, проходя по узенькому коридору.

Опасное состояние потолка и отсутствующая вентиляция

В комнате «с самой главной достопримечательностью», как называют Кригеры подпорку для потолка, перемены есть, но далеко не положительные. Дыра в потолке просела ещё больше, теперь через неё виден пол соседей со второго этажа. Дмитрий с Инессой опасаются, что когда-нибудь старые деревянные перекрытия рухнут совсем. Ремонтировать эту закрытую комнату никто не приехал, даже после проверки, организованной прокуратурой.

Было — стало: Кригеры опасаются, что потолок рано или поздно рухнет Фото: Ольга Бурлакова / Александр Ощепков

Заявление с просьбой разобраться в произошедшем, которое Кригеры написали после начала проверки прокуратурой, так и осталось без ответа. И это несмотря на то, что представители ведомства приезжали к ним домой. По словам Дмитрия, в прокуратуре изначально их заявление «потеряли», но когда он заявление нашёл, тут же признали, что ответ по нему просто не дали. Прокуратура, по его словам, также не отреагировала на предписание в адрес администрации Кировского района. Как отмечает Дмитрий, в нём были указаны выявленные нарушения и срок для их устранения — 1 месяц. Кригеры, находясь в Москве, решили написать письмо в администрацию президента. В нём они рассказали о своём стареньком доме, о том, как вчетвером ютятся в маленькой комнате, продолжают обивать пороги ведомств и уже больше года не видят никакой реакции со стороны местных властей. К письму они приложили все имеющиеся у них документы и справки. Через некоторое время оттуда пришёл ответ — в администрации президента объяснили, что в их цепочке обращений отсутствует правительство региона, после чего спустили письмо Кригеров туда. Руководство Новосибирской области ответило сразу же: такими делами они не уполномочены заниматься, и направили письмо обратно в мэрию.

— Круг замкнулся. В очередной раз, — вздыхает Инесса.

Вездесущая плесень продолжает покрывать все вещи в доме семьи Фото: Ольга Бурлакова / Александр Ощепков

Другая проблема в квартире Кригеров — вентиляция. Поскольку дом старый и раньше здесь было печное отопление, то после его демонтажа вентиляционные каналы оказались закрыты. Отсюда — плесень и грибок. Но, как заявляют Кригеры, они нашли постановление, согласно которому запрещено проживать в помещениях, где есть проблемы с вентиляцией. В их квартире же такая в принципе отсутствует.

— Поэтому у нас так тяжело дышать. Ночью Алёна просыпается от духоты и ложится на пол, откуда сквозит. Но это же ненормально, ребёнок-инвалид не может спокойно дышать в квартире, — возмущается Инесса.

Кригеры опасаются, что чёрная плесень в их доме может провоцировать онкологию Фото: Александр Ощепков

По поводу вентиляции Дмитрию в управляющей компании заявили, что ею должен заниматься он сам. Но в БТИ запретили проводить какие-либо работы самостоятельно и сказали обратиться с уже готовой проектной документацией, которая «стоит немаленьких денег». Тогда он написал в мэрию, попросив разобраться с тем, кто всё-таки должен заниматься вентиляцией и оплачивать эту документацию. Оттуда пришло письмо, в котором, по словам главы семейства, «чётко указано», что восстановлением вентиляции и всеми сопутствующими вопросами должна заниматься УК. Но ответов из управляющей компании не поступало.



В жилье из маневренного фонда отказали — А ещё там говорят, будто мы специально не пускаем в комнату для ремонта потолка. Но куда мы съедем? В жилье из маневренного фонда нам отказали, а делать ремонт тут, когда мы дома, опасно, да ещё с ребёнком-инвалидом и больной женой, — поясняет Дмитрий. Зато управляющая компания летом этого года подала на Кригеров в суд — их обвинили в препятствии в проведении ремонта. — Судья объяснил «управляшке», что жильцы проживают в муниципальной квартире и не обязаны заниматься предоставлением вам доступа. Да и объём работ здесь такой, что нам тут нельзя находиться во время ремонта. В суде был ещё представитель мэрии. Мы пришли к такому решению: мы пускаем управляющую компанию для ремонта в дом, а нам предоставляют жильё в маневренном фонде. Иск был закрыт, — продолжает он.

Отремонтировать потолок в детской не удаётся уже больше года Фото: Александр Ощепков

Через некоторое время из отдела по маневренному фонду пришло уведомление, что жильё семье действительно найдено. Правда, это оказалась крошечная квартира-студия площадью примерно 20–25 квадратов — немногим больше комнаты, в которой уже год ютятся члены семьи. Когда Дмитрий приехал в отдел решать вопрос с увеличением площади жилья, чтобы семья из четырёх человек смогла в нём разместиться, ему отказали даже в предоставлении той студии.

— Я пытался понять почему. Нам объяснили, что отказ из-за того, что у нас на руках нет ордера на квартиру. Это такая маленькая бумажка формата А6, которая уже физически не существует. Возраст этого ордера равен возрасту нашего дома. Есть справка из ЖЭУ, что там она не хранится, при этом я зарегистрирован здесь на законных основаниях, имею все права. Получается, сведения об ордере зафиксированы, только самого ордера нет. Из-за одной маленькой бумажки они отказываются подписывать договор и предоставлять жильё, — отмечает он. Очередной отказ и суд Параллельно со спорами с управляющей компанией и отделом по маневренному фонду Кригеры занимаются решением вопроса с предоставлением жилья маленькой Алёне — девочка-инвалид имеет право на внеочередное его получение. Два года назад, пока мама с папой собирали документы для подтверждения диагноза девочки и постановки её на учёт в качестве нуждающейся, постановление, определяющее внеочередное право Алёны на жилое помещение, утратило силу. О том, что это произойдёт, в администрации Кировского района, для которой Дмитрий и Инесса собирали справки, семью не предупредили. Поставить их на учёт в очередь с неполным комплектом документов, пока постановление ещё действовало, тоже отказались.

Девочка-инвалид лишилась внеочередного права на жильё Фото: Александр Ощепков

Кригерам предложили встать в общую очередь, как нуждающимся. Срок ожидания жилья в такой очереди — минимум 30 лет.

— То есть нашему ребёнку придётся ждать 30 лет, чтобы иметь возможность свободно перемещаться по квартире в инвалидном кресле. Но какие 30 лет? Ей же сейчас это надо! — говорит Инесса.

Дмитрий и Инесса продолжают обращаться в суды Фото: Александр Ощепков

Кригеры вновь обратились в прокуратуру с жалобой на жилищной отдел районной администрации, где отказались принимать неполный комплект документов. Прокуратура дала ответ, в котором сообщила, что якобы семья Кригер встала на учет, но право на внеочередное предоставление жилья не заявляла.

— То есть в администрации действительно считают, что право ребенка на льготную очередь возникает не на основании постановлений или диагнозов на момент действия этих постановлений, а с момента принятия заявления, — замечает Дмитрий. По этому поводу Кригеры обратились в суд. Первое заседание по делу уже прошло, у Дмитрия приняли все документы и назначили следующее — в январе. Вода льётся под дом Проблемы в старом доме продолжают возникать с завидной периодичностью. Канализационные трубы прогнили, потому вода какое-то время лилась под дом, из-за чего деревянные покрытия постоянно разрушаются. Чтобы как-то остановить это, Дмитрию пришлось на «скорую руку сооружать что-то из пластика».

Дмитрий и Инесса делают косметический ремонт, но это не помогает — дом рушится буквально на глазах Фото: Александр Ощепков

Самая плачевная ситуация в ванной — стенка возле стиральной машины сгнила почти полностью, в ней зияет дыра на кухню. Об этом знают в управляющей компании, но уверяют, что перекрытия — не их зона ответственности и, по словам Дмитрия и Инессы, советуют им «самим как-то этим заниматься».

— Мы, что называется, в очередной раз офигели, — усмехается Инесса. — Сил возмущаться уже не осталось.

Так выглядит стенка в ванной комнате Кригеров Фото: Ольга Бурлакова / Александр Ощепков

Пол в комнатах тоже продолжает разрушаться, его Дмитрий пытается латать и перестилать, но средств на новый ремонт уже не осталось.

Напоследок Дмитрий Кригер показывает подъезд их дома. Из-за отсутствия фундамента и постоянной воды под двухэтажкой она будто бы «едет». Поэтому жильцы вынуждены регулярно затягивать петли в дверях, иначе по-другому закрыть квартиру невозможно. Он показывает на полусгнившие трубы в подвале — именно здесь скапливается вся вода весной, во время таяния снега.

Несколько досок в подвале подъезда — единственное изменение за последние девять месяцев Фото: Ольга Бурлакова / Александр Ощепков

— Уж не знаю, что этой весной будет, утонем, наверное. Хотя вот, смотрите, здесь доски постелили, — показывает Дмитрий на маленький участок пола перед подвалом. — Наверное, это единственное изменение за всё это время. В остальном всё так же.

Недавно дело семьи Кригер взял под свой контроль Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по нарушению их жилищных прав. Сейчас следователи запрашивают документы из управляющей компании и администрации Кировского района. Дом Кригеров вновь наполнился представителями различных ведомств — СК, прокуратуры, Роспотребнадзора. А директор управляющей компании, обслуживающей дом, в котором проживают Дмитрий, Инесса и их дети, заявил, что с семьёй им не удалось договориться, и в очередной раз указал, что жильцы препятствуют ремонту. Что говорят в управляющей компании По словам директора «Домовой +» Михаила Петрова, еще в 2017 году представители компании осмотрели помещение с обваливающимся потолком, составили акт и готовы были провести работы, однако столкнулись с сопротивлением со стороны жильцов.

— С квартирой № 4 (в ней проживает семья Кригер. — Прим. ред.) нам не удалось договориться, доступ нам отказались предоставить, мотивируя это тем, что хотят добиться признания дома аварийным или же признать помещение непригодным для проживания. Я с одной стороны их-то понимаю — да, условия в квартире критичные, так сказать. Но бездействия с нашей стороны никакого нет, — рассказал директор УК.

Он также отметил, что ещё одну квартиру в этом доме, которая принадлежит хозяевам по праву собственности, им удалось успешно отремонтировать, но с квартирой № 4 «ничего не выходит». Это жильё Кригеры занимают по договору соцнайма.

Плесень и грибок в квартире № 4 директор УК объясняет «заделанными» вентиляционными каналами, оставшимися после демонтажа печного отопления. Кригерам он посоветовал самостоятельно открыть вентиляционный продух.

— Это же их собственность. Они должны содержать её в надлежащем состоянии. Если они не хотят жить в таких условиях, значит они должны сами эти каналы открыть. Это не относится к общедомовой собственности, — констатировал еще на прошлой неделе Михаил Петров.

Что говорят в мэрии Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме семьи Кригер запланирован в период с 2023 по 2025 годы, пояснили корреспонденту НГС в отделе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. Рабочие отремонтируют крышу, фасад, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализования и водоотведения. Ремонт межэтажного перекрытия в той самой закрытой комнате могут сделать и раньше.

— При условии обеспечения допуска в квартиру семьи, управляющая организация ООО «Домовой+» готова организовать работу по ремонту перекрытия, и обратиться в департамент за предоставлением субсидии на возмещение затрат, — уточнили в департаменте.

Для получения жилья в маневренном фонде семье необходимо представить пакет документов, в том числе правоустанавливающий документ на квартиру (договор социального найма).

— Ввиду отсутствия у семьи Кригер правоустанавливающего документа на квартиру, им даны разъяснения о необходимости обращения в отдел по жилищным вопросам администрации Кировского района для оформления договора социального найма. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города готов предоставить жилое помещение маневренного фонда на время ремонта квартиры после представления ими необходимого пакета документов, — добавили там.

Дом, где живет семья Кригеров, дождется капремонта только через 3–5 лет Фото: Александр Ощепков