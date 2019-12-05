«Хмельная деревяшка»: 10 смешных, странных и загадочных названий новосибирских заведений

Точка с шаурмой на площади Маркса Фото: Стас Соколов

Удачное название предприятия — половина успеха. Особенно в наше время, когда фотография притягивающей взгляд вывески может моментально разлететься по соцсетям. Иногда, правда, предприниматели заходят слишком далеко в своём желании сделать что-то оригинальное. Обозреватель НГС собрал небольшую коллекцию смешных, загадочных или просто странных вывесок, которые украшают (или украшали ещё недавно) улицы Новосибирска.

Новосибирск — город победившей шаурмы. Точки, где крутят эти свёртки с мясом и овощами, можно встретить на каждом углу. И очередному новому заведению приходится искать новые пути к кошелькам клиентов. Владельцы точки на фото выше выбрали невероятно многогранное название. Здесь и любовь (love), и тлен (точнее пепел — ash), и смесь английского с ближневосточным.

Исторически довольно часто название шло от каких-то местных устоявшихся топонимов. Эта точка с бургерами и шаурмой стоит бок о бок с общественной баней, так что общая концепция была очевидна.



Маленькая закусочная на Никитина Фото: Стас Соколов

Сеть булочных из Екатеринбурга выбрала для себя в качестве имени собственного возможное альтернативное название самого формата подобных магазинов. Тут открывается по истине необъятное поле для лингвистических экспериментов: Колбасичная, Пивничная, Обувничная.



Сеть булочных из Екатеринбурга Фото: Стас Соколов

Даже если вам уже сильно за 30 и с карьерой не сложилось, то всё равно есть надежда стать королём. Хотя бы алко. Ну хоть что-то.

Точка барнаульской сети алкомаркетов на Богдана Хмельницкого Фото: Стас Соколов

Изучение математики может принести пользу в совершенно неожиданных местах. Гуманитарий наверняка пройдёт мимо этой вывески, даже не поняв, о чём вообще тут идёт речь. А вот студент НГТУ (магазин расположен в соседнем квартале от студгородка) разберется с полувзгляда. Конечно, если он тоже не гуманитарий (там нынче есть и такие).

Магазин на Блюхера Фото: Стас Соколов

Чтобы клиенты не чувствовали себя обманутыми, недорогая парикмахерская не должна обещать много. Стиля у вас, может быть, не будет, но стилёк гарантирован. Как говорится, а что вы хотели за эти деньги?

Сеть демократичных парикмахерских Фото: Стас Соколов

Название, от которого так и веет чем-то родным, теплым, хотя, возможно, не особо активным.



Заведение на Комсомольской Фото: Стас Соколов

Хорошо, когда владельцы предприятия торговли сразу, без обиняков, дают понять, что ждёт покупателя внутри. В самом деле, продукты бывают разными: программные, нефтепродукты, продукты жизнедеятельности. А тут всё сразу ясно и понятно.



Новый торговый центр на Маркса Фото: Стас Соколов

Сеть «Рыбный день» настолько популярна, что обзавелась подражателями. Но не у всех, конечно, есть возможности открывать такие же большие магазины. Вот и название себе люди выбрали в соответствии с масштабами бизнеса.

Павильон на Титова Фото: Стас Соколов

Бренд, который описывает сразу всё и вся. И нарисовано грамотно, согласитесь. Смотришь — и хочется что-нибудь схавать. Что, не хочется? Ужасно, ужасно далеки вы от народа. То есть от пипла.

Уличная летняя точка, работавшая на Михайловской набережной Фото: Стас Соколов