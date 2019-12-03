Ставок больше нет? Почему ипотека дешевеет, но ее никто не берет

Ипотека станет доступнее. А жилье? Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Пока ипотечные проценты стремятся к историческому минимуму, потребители не торопятся воспользоваться щедрыми предложениями. Ключевая ставка Центробанка падала за год несколько раз, и, как прямое следствие, подешевели жилищные кредиты. Но почему вместе с этим упал спрос и стоит ли вам задумываться о рефинансировании уже сейчас?

Похоже, что планы российского правительства по поводу снижения ипотечной ставки могут сбыться, и к 2024 году она действительно достигнет уровня 7,9%. Во всяком случае, такие показатели заложены в нацпроекте «Жилье и городская среда», а текущая ситуация намекает на то, что подобные цифры реально достижимы. Но проверить это мы сможем только через несколько лет. А пока обратимся к сухой статистике.



По статистике Банка России, на 1 октября средневзвешенная ипотечная ставка в стране составила 9,68% годовых. Это на 0,23 процентного пункта ниже, чем на 1 сентября. Да и вообще такие показатели стали минимальными за последние пару лет. Но, по мнению экспертов, настоящих рекордов стоит ждать в следующем году.

— Действия регулятора — всегда серьезный сигнал для участников рынка. Вслед за коррекцией ключевой ставки ЦБ РФ ведущие ипотечные банки пересмотрели ставки в сторону снижения, — поясняет руководитель «Абсолют Банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева. — Средняя рыночная ставка по ипотеке при этом опустилась до 9,68% годовых. Таким образом, практически достигнут рекордный минимум лета 2018 года — тогда ставка снизилась до 9,6% годовых. Вероятно, следующий год станет временем новых рекордов. В первом полугодии 2020 года можно будет ожидать снижения средних ипотечных ставок по новым кредитам до 9% годовых.



В сентябре средняя ставка равнялась 9,68%. Почти до этого же уровня она падала в сентябре 2018 года Фото: Александр Подопригора / 161.RU

По данным аналитического центра Дом.рф, уже в ноябре средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье. В том же нацпроекте «Жилье и городская среда» было запланировано, что в 2019 году средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен быть равен 8,9%. Таким образом, у банков еще целый месяц, чтобы не подвести авторов проекта. И на это есть все шансы. Руководитель ипотечного направления «Уральского банка реконструкции и развития» Елена Ботош не исключает, что снижение еще будет в самое ближайшее время.



— За год Центробанк РФ уже четыре раза снизил ключевую ставку. По нашим прогнозам, очередное снижение возможно и на декабрьском заседании, — говорит Елена Ботош. — Этот фактор простимулирует банки пересмотреть стоимость ипотеки. Возможно, новую волну снижения ставок мы сможем увидеть уже в начале следующего года.

Стоит дожидаться минимальных ставок Однако, несмотря на снижение ставок, люди несколько охладели к самой идее ипотеки. По данным Банка России, всего с начала 2019 года в стране выдано чуть больше миллиона жилищных кредитов, что на 14,2% меньше, чем год назад.

— В 2017 году и в первой половине 2018 года ипотека пользовалась большим спросом у заемщиков. Однако этот тренд переломился, когда Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, — отмечает Елена Ботош. — После этого банки начали фиксировать спад клиентской активности. Даже несмотря на то, что с середины этого года ключевая ставка вновь начала снижение и ипотека стала доступнее для заемщиков, мы не фиксируем роста спроса.

«По моему мнению, на это есть несколько причин. А именно — высокая база ажиотажного 2018 года и рост стоимости жилья» Елена Ботош, руководитель ипотечного направления «Уральского банка реконструкции и развития»

Не исключено также, что покупатели (в том числе потенциальные) просто выжидают подходящего момента, когда ставка станет еще ниже, чтобы тогда приобрести жилье. Но в этом случае ест риск остаться у разбитого корыта: дешевеющая ипотека может повысить спрос, девелоперы рискуют не справиться с увеличением объемов, а стоимость квадратного метра запросто поползет вверх. По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса «Альфа-банка» в Екатеринбурге Татьяны Парсиевой, если потребность в собственном жилье сейчас наиболее актуальна, то с решением лучше не медлить.

— Условия по ипотечному кредитованию на текущий момент являются комфортными: низкая ставка, широкий выбор программ. При возможности незначительного снижения процентной ставки в следующем году стоимость недвижимости может вырасти, — рассказывает Татьяна Парсиева. — Поэтому решение вопроса — купить жилье сейчас или дождаться большего снижения ставки в следующем году — исключительно желание и возможности каждого.



«Конечно, есть смысл подождать с покупкой, если вы планируете создать семью, завести второго-третьего ребенка или переехать на Дальний Восток» Татьяна Парсиева, руководитель дирекции розничного бизнеса «Альфа-банка» в Екатеринбурге

Когда выгодно рефинансировать



Вопрос о возможном увеличении стоимости квадратного метра у экспертов не вызывает сомнений, в отличие от роста доходов населения. Тем не менее ожидается, что объемы выдачи ипотечных кредитов еще вырастут. В 2020 и 2021 годах. По мнению Светланы Ковалевой, наиболее сильные игроки ипотечного рынка покажут рост выдач жилищных кредитов на 30–50%. Вместе с тем банки уже готовятся к новой волне рефинансирования ипотечных кредитов. Но если вы уже потираете руки в надежде, что скоро сможете платить меньше по существующему кредиту, предложение подойдет не всем.

— Надо учитывать, что интерес к рефинансированию ипотечных кредитов у заемщиков появляется всегда, когда разница между ставками достигает 1,5% и выше. В противном случае заходить в рефинансирование экономически невыгодно, — поясняет Светлана Ковалева. — Ведь при рефинансировании заемщик несет дополнительные затраты. Среди них оценка недвижимости, госпошлина, страхование залога. Также возможны комиссии от банка — первичного кредитора за справки об остатке задолженности и т. д.



Когда выгодно рефинансироваться — решать только вам Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— Всплеск интереса к этому продукту пришелся на 2017–2018 годы, когда многие заемщики перекредитовывались на более выгодных условиях, снижая стоимость кредита на 2–3 процентных пункта, — добавляет Елена Ботош. — Если посмотреть на рынок, то в январе 2019 года средняя ставка по ипотеке на вторичку составляла 10,42%, а в октябре — 9,61%. Возможно, для многих заемщиков разница менее 0,8 процентного пункта не такая значительная, чтобы сейчас рефинансировать кредит. Поэтому я думаю, что до конца года большого развития рефинансирования ипотеки можно не ждать.

Прежде чем решиться рефинансировать ипотечный кредит, эксперты советуют ответить на вопрос: а выгодно ли это вам? Например, если вы брали кредит на покупку жилья в 2009 году по ставке 16% годовых, то рефинансировать его в 2019 по ставке 8,69%, конечно, выгодно — разница очевидна. Но если вы взяли кредит по ставке 10% годовых, а рефинансировать хотите по ставке 8,69%, то разница составит 1,31%. Это позволит сократить срок кредита на пару лет и снизит общую сумму выплат за кредит. Точно рассчитать сумму вам поможет ипотечный калькулятор, которым вы можете воспользоваться в том банке, в котором у вас оформлена ипотека. Но если смотреть на сегодняшние ипотечные ставки и перспективные данные того же 2024 года, то рефинансирование кажется все менее актуальным продуктом.



А вы бы взяли ипотеку сейчас или подождете рекордного минимума?