«Муж с ней из жалости»: многодетная мама с формами ответила на критику хейтеров по поводу ее веса

За свои 30 лет сибирячка успела побывать в разной форме Фото: Вероника Абросимова

Полгода назад НГС рассказывал о необычной многодетной маме. Вероника увлекается ездой на мотоцикле, нашла любовь и вышла замуж после сложного развода, а сейчас отстаивает права женщин с формами на возможность быть яркими и успешными в любом весе. После родов сибирячка и сама поправилась на 35 килограммов и превратилась из стройной танцовщицы в полную девушку. Вероника заметила, что в любом весе и статусе находились люди, которые готовы были осудить «неправильные» формы и образ жизни. Но она нашла способ бороться с этим. Публикуем авторскую колонку блогера на эту тему.



Что вы видите на моих фото, где красивее и сексуальнее? Тут не будет однозначного ответа.

Первое фото сделано совсем недавно, второе и третье — 3 и 4 года назад Фото: Вероника Абросимова

Борцы за фитоняшность скажут — секс 4 года назад. Бодипозитивщики — сейчас. Яжматеря скажут — нет ничего прекрасней беременной женщины. Хейтерам всё не понравится. Одному будет слишком голо, другому — слишком одето, третьему — горизонт завален. Никогда не будет так, чтобы всех всё устраивало. И не надо. Главное — это нравиться себе. В каждый период моей жизни находились те, кто давал непрошеные советы и экспертные оценки. Чего пытаются добиться люди, говоря о том, что им во мне что-то не нравится? Наверное, думают, что человек ради них поторопится исправиться. Вот малая часть рекомендаций, адресованных мне незнакомыми людьми: — О, кольцо в носу, это чтобы её привязывать как бычка?

— На мотоцикле она ездит, ага, суицидница, надо умнее быть, дома сидеть, борщи варить.

— Ой, толстая — это она ленивая, а говорит про любовь к себе, потому что смирилась. А муж с ней из жалости, мог и получше найти.

И какая бы я ни была — располневшая, худая, с пирсингом или без, родившая детей или нет, готовящая борщи или покупающая пельмени, — всё равно найдутся люди, которые попытаются уколоть. Раньше, лет в 20, я могла расстраиваться, злиться, негодовать от непонимания, почему же человеку есть дело до чужой жизни, чужих увлечений, чужих хобби или веса.

Весь маркетинг построен так, чтобы женщины больше потребляли, постоянно хотели себя совершенствовать. Придуманные эталоны красоты втягивают нас в гонку за идеалом. Ведь всем необходимо покупать новые коллекции, красить ногти, депилировать во всех местах — и вообще надо соответствовать.

Это в нашей стране воспринимается без фильтра, всё за чистую монету, без включения разума.

— Все делают губы? Значит надо делать, я же не хуже остальных, — думаю, так рассуждает большинство.

В любом своем состоянии, любом весе, тогда и сейчас — я это я. Красивая, сексуальная, горячая, с чувством юмора — ничего не изменилось с переменой внешнего вида. Сейчас я такая, и я кайфую от этого, обожаю каждый свой изгиб, каждую растяжку — это моё тело, и у него есть история. Менять в первую очередь необходимо не тело, а то, что в голове. Любить себя, с уважением относиться к своим желаниям, прислушиваться к потребностям — вот здоровое отношение к телу. Если ты устал и ощущаешь, что необходимо полениться, значит, это надо себе позволить, а не доводить себя до стресса, что у некоторых автоматически вызовет задержку жидкости и набор веса.

Можно сходить с ума по каждому килограмму и по итогу оставаться несчастной, неинтересной, глупой или ещё какой-нибудь, но думать, что все проблемы решит «идеальная» форма. Да, встречают по одёжке, но быть стильным, ухоженным, опрятным, разносторонним и настоящим гораздо важнее, чем 90–60–90. Я знаю женщин, целью жизни которых было похудение, потому что в своём весе они видели главного врага, причину отсутствия отношений с мужчинами, отказ в повышении на работе. Но добившись нужных изгибов, их проблемы не исчезли. В такой момент женщина сталкивается с реальностью. Ей удобнее грешить на вес, чем признать, что она не интересна как личность или не компетентна как профессионал.

Я знаю шаблонных красоток, которые абсолютно несчастны и одиноки.

Знаю девушек плюс-сайз, которые живут яркой жизнью, с успешной карьерой, идеальными семьями и толпой поклонников. Есть мужчины, которым очень важен вес их женщин. Такие мужчины самоутверждаются за счёт женщин, там и речи нет о любви. А женщины терпят из-за нелюбви к себе, превращают свою жизнь в сплошной невроз и диету, граничащую с паранойей.

В эпоху потребления и культа тела люди забывают, что человек — это не только ноги, руки, грудь, а ещё и набор личностных качеств. Как скучно говорить только о вреде глютена, правильной или неправильной пище и количестве тренировок. Скучно обсуждать брови, губы, депиляцию. Я хочу передать привет хейтерам, которые под каждой статьей пишут свое экспертное мнение. Переходят на личности, додумывают истории, предполагают то, чего нет, дают свои оценки или обидные названия женщинам. Мне кажется, что это неприемлемо для здорового общества. И если эти люди будут чуть меньше осуждать других и чуть больше заниматься собой, то мир станет в разы добрее и приятнее.

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До этого мы публиковали честный рассказ об обратной стороне родительства. Многодетная мама Анна Жагорина рассказала, с чем пришлось столкнуться лично ей.

Жестко про «диванных экспертов» высказалась и мама ребенка с аутизмом — лингвист Светлана Гладкова. Почитайте, что ей иногда приходится слышать в свой адрес. Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

