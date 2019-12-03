Зимние шины стали обязательными: рассказываем, что ждёт нарушителей

С началом календарной зимы все легковые автомобили в России обязаны переобуваться в зимние шины — таковы требования технического регламента «О безопасности транспортных средств...». Отвечаем на самые популярные вопросы: что грозит за езду на летней резине, нужен ли знак «Шипы» и можно ли использовать «всесезонку»?
Новая редакция регламента вступила в силу ещё в ноябре прошлого года, поэтому уже вторую зиму с декабря по февраль зимняя резина обязательна для легковых машин и лёгких грузовиков полной массой до
У легковушек зимняя резина должна быть на всех колёсах автомобиля, а остаточная глубина протектора должна составлять не менее
Введение штрафа за использование летней резины зимой обсуждается с
— Если автомобилист на летней резине попадёт в ДТП и экспертиза установит, что причиной является использование летней резины в нарушение регламента, это может стать одним из факторов в пользу виновности водителя, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Такая же ситуация с превышением скорости: штрафа за превышение в пределах
Правда, эта логика применима в основном к сложным ДТП, для разбора которых назначается экспертиза. В мелких авариях, как правило, виновным признаётся водитель, получивший административный штраф. И в этом смысле ездоки на летней резине оказываются «вне закона», потому что штрафа по КоАП за подобное не предусмотрено.
Зимней считается резина, на боковине которой есть маркировка в виде снежинки и горной вершины. Кроме того, регламент разрешает зимние шины с маркировкой
Какую резину вы используете зимой?
Знак «Шипы» стал необязательным: в прошлом году вступили в силу поправки в ПДД, отменяющие это нелепое требование.
А вот ответы на часто задаваемые вопросы о зимней резине: сколько она стоит, чем лучше шипы и нужно ли качать зимние шины азотом.