Зимние шины стали обязательными: рассказываем, что ждёт нарушителей

Не важно, выбрали вы шипованные или фрикционные шины, главное, чтобы они были фрикционными Фото: Артем Краснов

С началом календарной зимы все легковые автомобили в России обязаны переобуваться в зимние шины — таковы требования технического регламента «О безопасности транспортных средств...». Отвечаем на самые популярные вопросы: что грозит за езду на летней резине, нужен ли знак «Шипы» и можно ли использовать «всесезонку»? Новая редакция регламента вступила в силу ещё в ноябре прошлого года, поэтому уже вторую зиму с декабря по февраль зимняя резина обязательна для легковых машин и лёгких грузовиков полной массой до 3,5 тонны . Для большегрузов подобных требований нет.

У легковушек зимняя резина должна быть на всех колёсах автомобиля, а остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм . Не допускается установка на одну ось шин разного типа, например, отличающихся моделью. Требования относятся ко всем регионам России, включая южные.



Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Введение штрафа за использование летней резины зимой обсуждается с 2016 года : депутаты предлагают сумму в 2000 рублей . Однако законопроект до сих пор не принят, поэтому наказать водителя по статье КоАП РФ за езду на летней резине не могут. Но есть и неявный способ наказания. — Если автомобилист на летней резине попадёт в ДТП и экспертиза установит, что причиной является использование летней резины в нарушение регламента, это может стать одним из факторов в пользу виновности водителя, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Такая же ситуация с превышением скорости: штрафа за превышение в пределах 20 км/ч нет, но если доказано, что водитель нарушал, допустим, на 11 км/ч , его могут признать виновным в аварии.

Правда, эта логика применима в основном к сложным ДТП, для разбора которых назначается экспертиза. В мелких авариях, как правило, виновным признаётся водитель, получивший административный штраф. И в этом смысле ездоки на летней резине оказываются «вне закона», потому что штрафа по КоАП за подобное не предусмотрено.



Зимняя резина маркируется значком в виде снежинки и горной вершины, а внедорожные типы — литерами M+S Фото: ГИБДД

Зимней считается резина, на боковине которой есть маркировка в виде снежинки и горной вершины. Кроме того, регламент разрешает зимние шины с маркировкой M+S , которые многие называют всесезонными. Такой тип резины используют в основном владельцы внедорожников. По сцепным свойствам шины M+S являются компромиссом между летней и полноценной зимней резиной.

Какую резину вы используете зимой?