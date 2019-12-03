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Обзор

Зимние шины стали обязательными: рассказываем, что ждёт нарушителей

С декабря по февраль все легковушки должны «носить» зимнее

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Не важно, выбрали вы шипованные или фрикционные шины, главное, чтобы они были фрикционными

Не важно, выбрали вы шипованные или фрикционные шины, главное, чтобы они были фрикционными

С началом календарной зимы все легковые автомобили в России обязаны переобуваться в зимние шины — таковы требования технического регламента «О безопасности транспортных средств...». Отвечаем на самые популярные вопросы: что грозит за езду на летней резине, нужен ли знак «Шипы» и можно ли использовать «всесезонку»?

Новая редакция регламента вступила в силу ещё в ноябре прошлого года, поэтому уже вторую зиму с декабря по февраль зимняя резина обязательна для легковых машин и лёгких грузовиков полной массой до 3,5 тонны. Для большегрузов подобных требований нет.

У легковушек зимняя резина должна быть на всех колёсах автомобиля, а остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм. Не допускается установка на одну ось шин разного типа, например, отличающихся моделью. Требования относятся ко всем регионам России, включая южные.

Введение штрафа за использование летней резины зимой обсуждается с 2016 года: депутаты предлагают сумму в 2000 рублей. Однако законопроект до сих пор не принят, поэтому наказать водителя по статье КоАП РФ за езду на летней резине не могут. Но есть и неявный способ наказания.

— Если автомобилист на летней резине попадёт в ДТП и экспертиза установит, что причиной является использование летней резины в нарушение регламента, это может стать одним из факторов в пользу виновности водителя, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Такая же ситуация с превышением скорости: штрафа за превышение в пределах 20 км/ч нет, но если доказано, что водитель нарушал, допустим, на 11 км/ч, его могут признать виновным в аварии.

Правда, эта логика применима в основном к сложным ДТП, для разбора которых назначается экспертиза. В мелких авариях, как правило, виновным признаётся водитель, получивший административный штраф. И в этом смысле ездоки на летней резине оказываются «вне закона», потому что штрафа по КоАП за подобное не предусмотрено.

Зимняя резина маркируется значком в виде снежинки и горной вершины, а внедорожные типы — литерами M+S

Зимняя резина маркируется значком в виде снежинки и горной вершины, а внедорожные типы — литерами M+S

Зимней считается резина, на боковине которой есть маркировка в виде снежинки и горной вершины. Кроме того, регламент разрешает зимние шины с маркировкой M+S, которые многие называют всесезонными. Такой тип резины используют в основном владельцы внедорожников. По сцепным свойствам шины M+S являются компромиссом между летней и полноценной зимней резиной. 

Какую резину вы используете зимой?

    Знак «Шипы» стал необязательным: в прошлом году вступили в силу поправки в ПДД, отменяющие это нелепое требование.

    А вот ответы на часто задаваемые вопросы о зимней резине: сколько она стоит, чем лучше шипы и нужно ли качать зимние шины азотом.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Житель центра
    3 дек 2019 в 08:14

    Давно пора, а то нищеброды купят в кредит ржавое, поганое ВЕДРО, а денег на шины уже не остается... Вот и ездят на лысой резине, на смех всему городу, стыдоба.