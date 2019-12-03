«Мы аж на диванах подпрыгиваем»: жители центра пожаловались на снос 100-летнего дома-памятника

Один вековой дом на Коммунистической уже снесен, второй — полуразобран Фото: Елена Гурьянова

В тихом центре Новосибирска разгорелся громкий скандал. Жители улицы Коммунистической, 26 пожаловались, что рядом снесли памятник архитектуры и начали копать котлован. Они боятся за свой дом, который может не выдержать строительных работ поблизости, и опасаются, что вместо старинного дома воткнут элитную высотку. Ближе всего к свежему котловану находится подъезд, где живет новый главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Журналист НГС выяснила, подпрыгивает ли он на диване вместе с соседями и что планируют построить на месте памятников архитектуры.



В купеческом квартале в тихом центре снесли памятник архитектуры и начали копать котлован. Как рассказала жительница пятиэтажки на Коммунистической, 26 Марина Решетняк, летом на старинное здание за их домом повесили плакат «Реконструкция и приспособление» — а теперь его полностью сносят.

— Наш дом старый, весь на стяжках. Когда они долбят землю, мы аж на диванах подпрыгиваем. Дом, который снесли, был памятником архитектуры. Что там делают и безопасно ли, завалится наш дом или трещинами пойдет — мы не знаем. Председатель вчера общалась с инспекцией по охране культурного наследия, и там ей сказали, что идёт сложная реконструкция. Но наш-то дом тоже на соплях стоит, и он не пустышка — 40 квартир. Недавно рядом тоже снесли старые дома, потом сделали временную парковку, а сейчас свечку элитную строят, — делится опасениями Марина Решетняк. Управляющая делами ТСЖ дома на Коммунистической, 26 Ольга Клочихина добавляет, что у них не возникало претензий к стройке, пока неделю назад не начали копать котлован — из-за холодной погоды рабочим непросто вытащить старый фундамент экскаватором, поэтому приходится применять ударную силу и вибрации расходятся по всей окрестности.

Жители Коммунистической, 26 переживают, что от их дома до котлована менее 7 метров Фото: Ольга Бурлакова

— Мы у них спрашиваем: по какой причине у вас котлован, если это не новое строительство, а реконструкция? В ответ: мы работаем, у нас есть все разрешения. В нашем доме деревянные перекрытия и смешанный фундамент, а от котлована до стены жилого здания 6,8 метра — и кто за этим следит и контролирует? Коммунистическая, 26 — 1938 года постройки. На том краю, где выкопали котлован, в 60-х годах была подвижка фундаментных плит. Дом весь поехал, стены затрещали, и его быстро поставили на капитальный ремонт, выселили людей. У нас даже в чате дома стоит его фотография с пустыми окнами, когда велось это усиление. Если подойти к дому, то можно увидеть, что все углы здания стянуты металлическими уголками и внутри подъезда проходят балки, которые стягивают кирпичную кладку. А сейчас рядом с нами раскопали котлован по непонятной причине. Памятник архитектуры охраняют, а дом, где живут люди, — нет, — возмущается и переживает Ольга Клочихина. Чем интересны 100-летние дома на Коммунистической

Коммунистическая, 14. Этот кирпичный двухэтажный дом горожанам запомнился как заброшенное здание напротив родильного дома «Авиценны». На его фасаде радостные папы благодарили родильный дом за детей — последним здесь висел плакат со словами «Большое спасибо Татьяне Аксёновне за Андрюшку». Изначально старинный дом строился как доходный. В 1912 году здесь работало известное в городе фотоателье Пожидаева, с 1937 года — городской трест общепита. В конце 1990-х его пытались перестроить под синагогу, но стены не выдержали работ и пошли трещинами.

Разбирать вековой кирпичный дом напротив «Авиценны» начали в мае 2019 года Фото: Александр Ощепков

В мае этого года здесь начались строительные работы — застройщик пообещал, что дом-памятник в тихом центре разберут и заново отстроят из того же кирпича. Разрешение на реставрацию и приспособление дома выдано в конце 2015 года. Заказчиком работ выступает компания «СтройНовосибирск», которой руководит Сергей Судариков. Строительного паспорта на объекте нет.

Коммунистическая, 16. Необычный деревянный дом в уникальном для Новосибирска стиле модерн построили в 1915 году. Долгое время здесь находились различные учреждения, в том числе отделение милиции и офисы управлений дорог и дорожного строительства. Собственники пытались продать его за 40 миллионов рублей, но не нашли покупателя. Именно для этого здания на стройке висит паспорт — в нем указано, что работы по реставрации закончатся 31 декабря 2020 года. По словам жителей Коммунистической, 26, новодел-пристройку к нему снесли и сейчас на этом месте делают котлован.

Так выглядел дом на Коммунистической, 16 в уникальном для города стиле модерн до реставрации Фото: Александр Ощепков

Что говорят строители Сейчас на стройплощадке уже нет векового кирпичного дома, а деревянный стоит без окон в полуразобранном состоянии. Корреспондент НГС поинтересовалась у рабочего на стройке, сможет ли купить здесь квартиру, но тот ответил, что они не строят жилой дом. Как сообщил главный инженер компании «СибСтрой» Андрей Соболев, который работает здесь по договору подряда, они восстанавливают памятник в тех же границах.



— По проекту существует опорная стенка, которая ведет к неразрушению дальше нашего котлована. На все есть экспертиза и получены разрешения. Там живет одна женщина, которая на полном серьезе учит меня копать котлованы, а я занимаюсь реставрацией памятников года, наверное, с 99-го. Вместо снесенного дома № 14 в тех же границах будет стоять крепкий нормальный современной постройки дом. Это памятник, мы его просто восстанавливаем. Строим один в один как было. За этим присматривает инспекция по охране памятников, поэтому жители могут спать спокойно, — объясняет главный инженер Андрей Соболев, уточняя, что памятник деревянного зодчества по Коммунистической, 16 также сохранит свои размеры.

У старинного дома на Коммунистической, 16 была пристройка — её снесли и сделали котлован Фото: Ольга Клочихина

Строитель подчеркивает, что для обоих домов будут делать котлованы — это необходимо для нормальных фундаментов, потому что технологии строительства за прошедший век изменились.

— Котлован мы уже закончили копать. К концу января сделаем там фундамент, и его закопают. 14-й дом неоднократно горел, там жили бомжи, и им (соседям. — Прим. ред.) это дело нравилось? А когда станет нормальный памятник, им это не нравится? Там всё заросло какими-то кустами непонятными, там же вообще ужас был, — возмущается недовольством соседей Андрей Соболев.

Что делают надзорные органы Жители дома на Коммунистической, 26 обратились в инспекцию по охране памятников культуры с просьбой разъяснить, на каких основаниях, когда и кем выдано разрешение на реконструкцию и что туда входит, но пока ответа не получили.

— По регламенту у них 15 дней на ответ, — говорит Ольга Клочихина.

Корреспондент НГС также направила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать работы на объектах культурного наследия, но к моменту выхода материала ответ не был получен. По иронии судьбы в самом близком к котловану подъезде живет главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. В ответ на вопрос, подпрыгивает ли он от строительных работ вместе с соседями, он сообщил, что в это время работает.

В доме рядом со снесенными памятниками архитектуры живет главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин Фото: Ольга Бурлакова

— Я просто на работе в это время, когда там работы идут, поэтому мне сложно подпрыгивать. Там ведутся работы по сохранению объектов культурного наследия. Всё, что там делается, — это работы по реставрации и приспособлению. Как только первые жители обратились в инспекцию, то инспекция направила запрос в Госархстройнадзор. Госархстройнадзор должен провести проверку и дать оценку, — объясняет Александр Ложкин.

