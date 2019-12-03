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«Так себя обезобразить»: в Новосибирске начали предлагать «губы дьявола» (девушки негодуют)

Жуткий тренд в косметологии добрался и до нас, но с этой новинкой всё не так просто

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А вам нравятся такие необычные губы или вы считаете, что это перебор?&nbsp;

А вам нравятся такие необычные губы или вы считаете, что это перебор? 

В соцсетях последние несколько дней бушуют споры относительно нового тренда — губы дьявола, губы-зонтики, губы-осьминожки — вариантов названия много. Это аномальная форма губ, которую якобы предлагают косметологи, как последнюю крутую новинку. Реакция на «адские» губы разная, и народ разделился на два лагеря: верю и не верю. Корреспондент НГС поговорила с косметологом, который активно продвигает услугу в своем профиле Instagram. Дарья Чашкова не боится чёрного пиара и вместе со своими клиентами поддерживает хайповую акцию — специалист говорит, что такие губы действительно имеют место в реальной жизни. 

— Эту фишку предложил Емельян Брауде специально для пользователей Instagram. Причем он объявил это как конкурс среди косметологов, чтобы оценить их способности работать в разных техниках, с разными пациентами и выполнять их запросы. За лучшую работу он пообещал приз — 1000 долларов, — рассказывает Дарья.

Справка: Емельян Брауде — российский косметолог и звезда соцсети Instagram. В кругах, близких к этой теме, его имя ассоциируется со скандалами. Брауде называют хирургом-самозванцем: у него нет медицинского образования, а сам он называет себя скорее экспертом, чем косметологом. Он занимается обучением специалистов без диплома и придумал несколько скандальных и опасных техник, по которым теперь работают косметологи по всей России.

Как и многие пользователи, Дарья не вникла в суть истории и поверила в существование конкурса. 

— Тогда такого ажиотажа еще не было, я просто смотрела, как люди реагируют на работу косметологов. Когда появились первые варианты — я сразу поняла, что это фотошоп, в некоторых случаях очень сомнительный. Я начала мониторить, читать комментарии, быстро сообразила, что это просто хайп. 

Дарья захотела побыстрее раскрутить свои аккаунты и собрать комментарии и показы на этой теме.

— С постоянными клиентами мы договорились отфотошопить губы и выложить в Сеть. Нам казалось, что это слишком очевидно, но пользователи поверили — те, кто не знает меня как специалиста. Некоторые писали мне лично и ставили под сомнение — я отнекивалась, говорила — может шутка, а может и нет. 

«Мир сходит с ума», — пишет свою реакцию на фото пользователь с именем decoration2209.

«Такая девочка красивая и так себя обезобразить, печально», — поддерживает предыдущего комментатора dasha01102003.

«Идеальные губы для тех, кто навсегда хочет отбить у общества желание взаимодействовать с вами», — говорит lirene1689.

В соцсетях с огромной скоростью распространяются коллажи и видеоролики аномальных губ. Дарья говорит, что есть косметологи, которые в реальности сделали такие губы, — форма продержится недолго и может быть актуальна для фриков, любителей нестандартной внешности.

— «Губы дьявола» не станут новым трендом в косметологии, их не будут делать все подряд, я в том числе своим клиентам никогда не предложу такую услугу, — рассказывает Дарья. 

Кроме губ, ажиотаж вокруг которых скоро утихнет совсем, в Сети появляется новая фишка — рисунок пресса на животе. Нужно понимать, что это очередная шутка, которую не стоит воспринимать всерьез. 

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КОММЕНТАРИИ (80)

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3 дек 2019 в 12:35

твою ж мать , а

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3 дек 2019 в 12:33

Как будто герпес на губах.

3 дек 2019 в 12:36

я уже говорил что женщины не очень то умны?

если завтра будет мода растягивать нижнюю губу и блюдце туда вставлять, как туземские племена -женщины и это начнут делать