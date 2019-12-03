«Так себя обезобразить»: в Новосибирске начали предлагать «губы дьявола» (девушки негодуют)

А вам нравятся такие необычные губы или вы считаете, что это перебор?

В соцсетях последние несколько дней бушуют споры относительно нового тренда — губы дьявола, губы-зонтики, губы-осьминожки — вариантов названия много. Это аномальная форма губ, которую якобы предлагают косметологи, как последнюю крутую новинку. Реакция на «адские» губы разная, и народ разделился на два лагеря: верю и не верю. Корреспондент НГС поговорила с косметологом, который активно продвигает услугу в своем профиле Instagram. Дарья Чашкова не боится чёрного пиара и вместе со своими клиентами поддерживает хайповую акцию — специалист говорит, что такие губы действительно имеют место в реальной жизни.

— Эту фишку предложил Емельян Брауде специально для пользователей Instagram. Причем он объявил это как конкурс среди косметологов, чтобы оценить их способности работать в разных техниках, с разными пациентами и выполнять их запросы. За лучшую работу он пообещал приз — 1000 долларов, — рассказывает Дарья.

Справка: Емельян Брауде — российский косметолог и звезда соцсети Instagram. В кругах, близких к этой теме, его имя ассоциируется со скандалами. Брауде называют хирургом-самозванцем: у него нет медицинского образования, а сам он называет себя скорее экспертом, чем косметологом. Он занимается обучением специалистов без диплома и придумал несколько скандальных и опасных техник, по которым теперь работают косметологи по всей России.

Как и многие пользователи, Дарья не вникла в суть истории и поверила в существование конкурса.

— Тогда такого ажиотажа еще не было, я просто смотрела, как люди реагируют на работу косметологов. Когда появились первые варианты — я сразу поняла, что это фотошоп, в некоторых случаях очень сомнительный. Я начала мониторить, читать комментарии, быстро сообразила, что это просто хайп.