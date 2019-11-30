12 странных и легендарных работ с выставки иронического искусства в Новосибирске (есть даже меховой Ленин!)

В металлических кокошниках можно делать селфи Фото: Густаво Зырянов

События такого масштаба в Новосибирске не было уже давно. В центре культуры ЦК19 на Свердлова, 13 открылась выставка сибирского иронического концептуализма — [sic]. Её совершенно спокойно можно назвать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири», которая проходила в Новосибирске в 2013 году. Правда, та выставка была меньше: и по количеству объектов, и по количеству участников. Здесь же всё организовано с каким-то сибирским размахом: более 30 участников и более 100 объектов и картин. Журналист НГС Илья Калинин выбрал дюжину работ, которые необходимо увидеть каждому. Хотя, конечно, посмотреть на этой выставке стоит все работы.

Коврики как произведение искусства Фото: Густаво Зырянов

Масштабная выставка сибирского иронического концептуализма с коротким названием [sic] открылась в пятницу, 29 ноября. Расположение работ в условном топе — абсолютно рандомное.

Баннер с выставки «Соединённые Штаты Сибири» Фото: Густаво Зырянов

[sic] можно считать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири»: вот такой рекламный баннер этой выставки висел в центре города несколько недель. И — о, ужас! — никто не оскорблялся. Собственно, это — первый экспонат из 12, который надо увидеть. Одна из степенных зрительниц, глядя на плакат, философски заметила: «Если трёх богатырей раздеть, они примерно также будут выглядеть».

Картина новосибирского художника, который переехал в Москву, — Игоря Шерко Фото: Густаво Зырянов

Самое главное, как утверждают организаторы, выставка будет интересна и понятна всем, даже тем, кто при упоминании «Черного квадрата» Малевича, традиционно морщится: «Я тоже так могу». Потому что здесь не просто современное искусство, а в первую очередь — ироническое. То есть, если и будет квадрат, то вот такой.



Кутузов Артёма Лоскутова Фото: Густаво Зырянов

И, кстати, ответ на извечный вопрос антагонистов художника Артёма Лоскутова здесь тоже можно найти. «А покажите мне хоть одну картину Лоскутова!» — «А вот хоть одна: розовый Кутузов! Это — лот № 2 из обязательной к просмотру дюжины. Кстати, разные Кутузовы у Лоскутова разлетаются, как горячие пирожки. Одна даже есть в коллекции известного галериста Марата Гельмана.



Эта работа Славы Мизина находится в Третьяковской галерее Фото: Густаво Зырянов

На выставке есть работы, и которые уже плотно вошли в историю мирового современного искусства, и которые выполнены совсем недавно и пока ещё неизвестны широкой публике. Вот эта фоторабота Славы Мизина — современная классика. Крест из колбасы — своеобразная трактовка картины всё того же Малевича, а находится эта колбаса вместе с остальными работами из серии «Кухонный супрематизм» в Третьяковской галереи. Объект № 3 из тех, что нужно увидеть.



Василий Слонов за работой Фото: Густаво Зырянов

Репортаж о выставке готовился накануне открытия, поэтому часть работ ещё была не развешана, разложена и даже вынесена в зал. Не было, например, 9-метровой картины новосибирского художника Кости Ерёменко, её обещают смонтировать в декабре, и некоторых работ красноярского художника Василия Слонова. На фото Слонов готовит постамент под очередной объект.



Лапти с шипами Фото: Густаво Зырянов

Ещё одна работа этого красноярского художника. Возможно, это — лапти российского футболиста. Или что-то ещё. Каждый может решить для себя сам. Это четвёртый объект из нашей дюжины условно лучших.



Из «обувной» серии красноярского художника Василия Слонова Фото: Густаво Зырянов

Таких «говорящих» обувок у Василия Слонова целая серия. Эта пара, наверное, вполне подойдёт под какие-нибудь ноги-циркули. По-моему, это очень даже наглядно продемонстрировано.



Че Бурашки Дамира Муратова Фото: Густаво Зырянов

Слонов — художник достаточно известный. Хотя бы своей серией картинок «Welcome! Sochi 2014», которая гуляет по интернету. Не менее легендарный и омский художник Дамир Муратов — автор работы, ставшей интернет-мемом Che Burashka. Безусловно, такое тоже обязательно стоит посмотреть. Работа № 5 .



В кокошнике продюсер выставки Юлия Чурилова Фото: Густаво Зырянов

Шестым объектом пусть будет один из металлических кокошников Василия Слонова. Эта коллекция в Новосибирске ещё не была. В кокошниках можно делать селфи, если аккуратно под них подлезть. Головных уборов там очень много: каждый найдёт на любой вкус. На фото в кокошнике — продюсер выставки Юлия Чурилова.



Работа «Синих носов»: Че Гевара на диване Фото: Густаво Зырянов

Позиция № 7 в нашем топ-12. Картина новосибирской арт-группы «Синие носы». Из серии фоторабот с различными политическими деятелями на диване в абсолютно домашней обстановке. У «Синих носов» есть и ещё одна серия с персонажами в масках с лицами известных политиков, но на выставке эта серия не представлена. Возможно, решили не рисковать с новым законом об оскорблении власти.



«Пора в Москву» от Константина Ерёменко Фото: Густаво Зырянов

Эту картину Константина Ерёменко, наверное, комментировать не стоит. На всякий случай. Всё из тех же соображений. Пусть это будут четыре обычных мужика с окраины, которые сильно захотели в Москву. Ну, например, как три сестры Чехова. А тут пусть будут четыре брата Ерёменко.



Ленин-воробей Фото: Густаво Зырянов

Надо заметить, что на выставке очень много иронии над Лениным, но как-то незаметен, например, Путин. Уже московский художник Александр Шабуров («Синие носы») даже заметил: «Хватит шутить над Лениным! Давайте иронизировать над современными мифами, а не над прошлым». «Так уголовная статья же», — заметил кто-то из толпы.



Зимний Ленин Фото: Густаво Зырянов

Но некоторые объекты с Лениным были прекрасны. И глазу, и на ощупь. Например, вот этот: «Ленин в зимнем уборе». Это мех. Автор Наташа Юдина (Томск). Восьмая работа, которую обязательно надо увидеть. Хотя, по мнению многих, это вообще один из самых ярких объектов.



Ватная бритва Слонова Фото: Густаво Зырянов

Ещё один объект приятный на ощупь. Девятый в топ-12. Бритва из ваты красноярского Слонова. Рассказывают, что его ватная серия появилась в те времена, когда слово «вата» стала каким-то нарицательным и оскорбительным в политических дискуссиях. А художник таким образом вернул вате её мягкое и нестрашное значение.



Светлая голова Ленина Фото: Густаво Зырянов

И снова Ленин. Просветлённый или освещённый. В общем, со светом в голове. В буквальном смысле. Справа — один из кураторов выставки, новосибирский писатель и публицист Сергей Самойленко.



Огнетушители Слонова Фото: Густаво Зырянов

Серия огнетушителей Василия Слонова — «Любовь». Организаторы выставки уверяют, что огнетушители действующие. Проверять никто не стал — поверили на слово.



Это тоже огнетушитель Фото: Густаво Зырянов

Ещё один огнетушитель из той же серии. Вот какой-то из этих красных предметов от любовного пожара стоит обозначить десятым пунктом в нашем топе. Какой — выберите сами, в зависимости от степени вашей романтичности.



Картина автора из Уфы Фото: Густаво Зырянов

Серия совершенно безумных картин на тему армейской службы уфимского автора Рината Волигамси (в быту — Исмагилова). Хоть одну их них, но увидеть обязательно надо. Объект № 1 1.



Ленин-Будда Фото: Густаво Зырянов

И опять Ленин. Но уже просветлённый в ином смысле. Потому что этот Ленин — Будда. Автор работы Маяна Нассыбуллова. Когда-то она училась, жила и творила в Новосибирске, но потом перебралась в Москву. По версии авторов московского музея «Гараж», Маяна входит в число лучших современных художников страны. И пусть это будет последний объект в нашей субъективной подборке из 12 самых-самых.



Омоним как ОМОН Фото: Густаво Зырянов

Шутки про нашу действительность на выставке тоже присутствовали. Порой очень тонкие и даже, можно сказать, изысканные. Как, например, вот этот балахон с надписью «Омоним», выполненной в стиле нашивки на форме бойцов ОМОНа. Омоним в языкознании — слово, однозвучное с другим, но отличное от него по значению: например «коса» — заплетенные волосы, и «коса» — сельскохозяйственное орудие.



Фото: Густаво Зырянов