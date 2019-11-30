12 странных и легендарных работ с выставки иронического искусства в Новосибирске (есть даже меховой Ленин!)

События такого масштаба в Новосибирске не было уже давно. В центре культуры ЦК19 на Свердлова, 13 открылась выставка сибирского иронического концептуализма — [sic]. Её совершенно спокойно можно назвать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири», которая проходила в Новосибирске в 2013 году. Правда, та выставка была меньше: и по количеству объектов, и по количеству участников. Здесь же всё организовано с каким-то сибирским размахом: более 30 участников и более 100 объектов и картин. Журналист НГС Илья Калинин выбрал дюжину работ, которые необходимо увидеть каждому. Хотя, конечно, посмотреть на этой выставке стоит все работы.
Масштабная выставка сибирского иронического концептуализма с коротким названием [sic] открылась в пятницу, 29 ноября. Расположение работ в условном топе — абсолютно рандомное.
[sic] можно считать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири»: вот такой рекламный баннер этой выставки висел в центре города несколько недель. И — о, ужас! — никто не оскорблялся. Собственно, это — первый экспонат из 12, который надо увидеть. Одна из степенных зрительниц, глядя на плакат, философски заметила: «Если трёх богатырей раздеть, они примерно также будут выглядеть».
Самое главное, как утверждают организаторы, выставка будет интересна и понятна всем, даже тем, кто при упоминании «Черного квадрата» Малевича, традиционно морщится: «Я тоже так могу». Потому что здесь не просто современное искусство, а в первую очередь — ироническое. То есть, если и будет квадрат, то вот такой.
И, кстати, ответ на извечный вопрос антагонистов художника Артёма Лоскутова здесь тоже можно найти. «А покажите мне хоть одну картину Лоскутова!» — «А вот хоть одна: розовый Кутузов! Это — лот
На выставке есть работы, и которые уже плотно вошли в историю мирового современного искусства, и которые выполнены совсем недавно и пока ещё неизвестны широкой публике. Вот эта фоторабота Славы Мизина — современная классика. Крест из колбасы — своеобразная трактовка картины всё того же Малевича, а находится эта колбаса вместе с остальными работами из серии «Кухонный супрематизм» в Третьяковской галереи. Объект
Репортаж о выставке готовился накануне открытия, поэтому часть работ ещё была не развешана, разложена и даже вынесена в зал. Не было, например, 9-метровой картины новосибирского художника Кости Ерёменко, её обещают смонтировать в декабре, и некоторых работ красноярского художника Василия Слонова. На фото Слонов готовит постамент под очередной объект.
Ещё одна работа этого красноярского художника. Возможно, это — лапти российского футболиста. Или что-то ещё. Каждый может решить для себя сам. Это четвёртый объект из нашей дюжины условно лучших.
Таких «говорящих» обувок у Василия Слонова целая серия. Эта пара, наверное, вполне подойдёт под какие-нибудь ноги-циркули. По-моему, это очень даже наглядно продемонстрировано.
Слонов — художник достаточно известный. Хотя бы своей серией картинок «Welcome! Sochi 2014», которая гуляет по интернету. Не менее легендарный и омский художник Дамир Муратов — автор работы, ставшей интернет-мемом Che Burashka. Безусловно, такое тоже обязательно стоит посмотреть. Работа
Шестым объектом пусть будет один из металлических кокошников Василия Слонова. Эта коллекция в Новосибирске ещё не была. В кокошниках можно делать селфи, если аккуратно под них подлезть. Головных уборов там очень много: каждый найдёт на любой вкус. На фото в кокошнике — продюсер выставки Юлия Чурилова.
Позиция
Эту картину Константина Ерёменко, наверное, комментировать не стоит. На всякий случай. Всё из тех же соображений. Пусть это будут четыре обычных мужика с окраины, которые сильно захотели в Москву. Ну, например, как три сестры Чехова. А тут пусть будут четыре брата Ерёменко.
Надо заметить, что на выставке очень много иронии над Лениным, но как-то незаметен, например, Путин. Уже московский художник Александр Шабуров («Синие носы») даже заметил: «Хватит шутить над Лениным! Давайте иронизировать над современными мифами, а не над прошлым». «Так уголовная статья же», — заметил кто-то из толпы.
Но некоторые объекты с Лениным были прекрасны. И глазу, и на ощупь. Например, вот этот: «Ленин в зимнем уборе». Это мех. Автор Наташа Юдина (Томск). Восьмая работа, которую обязательно надо увидеть. Хотя, по мнению многих, это вообще один из самых ярких объектов.
Ещё один объект приятный на ощупь. Девятый в топ-12. Бритва из ваты красноярского Слонова. Рассказывают, что его ватная серия появилась в те времена, когда слово «вата» стала каким-то нарицательным и оскорбительным в политических дискуссиях. А художник таким образом вернул вате её мягкое и нестрашное значение.
И снова Ленин. Просветлённый или освещённый. В общем, со светом в голове. В буквальном смысле. Справа — один из кураторов выставки, новосибирский писатель и публицист Сергей Самойленко.
Серия огнетушителей Василия Слонова — «Любовь». Организаторы выставки уверяют, что огнетушители действующие. Проверять никто не стал — поверили на слово.
Ещё один огнетушитель из той же серии. Вот какой-то из этих красных предметов от любовного пожара стоит обозначить десятым пунктом в нашем топе. Какой — выберите сами, в зависимости от степени вашей романтичности.
Серия совершенно безумных картин на тему армейской службы уфимского автора Рината Волигамси (в быту — Исмагилова). Хоть одну их них, но увидеть обязательно надо. Объект
И опять Ленин. Но уже просветлённый в ином смысле. Потому что этот Ленин — Будда. Автор работы Маяна Нассыбуллова. Когда-то она училась, жила и творила в Новосибирске, но потом перебралась в Москву. По версии авторов московского музея «Гараж», Маяна входит в число лучших современных художников страны. И пусть это будет последний объект в нашей субъективной подборке из 12 самых-самых.
Шутки про нашу действительность на выставке тоже присутствовали. Порой очень тонкие и даже, можно сказать, изысканные. Как, например, вот этот балахон с надписью «Омоним», выполненной в стиле нашивки на форме бойцов ОМОНа. Омоним в языкознании — слово, однозвучное с другим, но отличное от него по значению: например «коса» — заплетенные волосы, и «коса» — сельскохозяйственное орудие.
Выставка сибирского иронического концептуализма проработает до 12 января 2020 года. Стоимость билетов — 200–300 рублей. Но в дни, когда здесь будут проходить специальные лекции на тему современного искусства, вход на выставку за час до лекции, если зарегистрироваться заранее, станет бесплатным. Записывайте даты: 30 ноября, 11, 14 и 15 декабря. Время начала лекции можно посмотреть на centreforculture19.timepad.ru. Здесь же надо пройди регистрацию.