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12 странных и легендарных работ с выставки иронического искусства в Новосибирске (есть даже меховой Ленин!)

Показываем работы, которые обязательно надо увидеть, — и подсказываем, как сделать это бесплатно

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В металлических кокошниках можно делать селфи

В металлических кокошниках можно делать селфи

События такого масштаба в Новосибирске не было уже давно. В центре культуры ЦК19 на Свердлова, 13 открылась выставка сибирского иронического концептуализма — [sic]. Её совершенно спокойно можно назвать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири», которая проходила в Новосибирске в 2013 году. Правда, та выставка была меньше: и по количеству объектов, и по количеству участников. Здесь же всё организовано с каким-то сибирским размахом: более 30 участников и более 100 объектов и картин. Журналист НГС Илья Калинин выбрал дюжину работ, которые необходимо увидеть каждому. Хотя, конечно, посмотреть на этой выставке стоит все работы. 

Коврики как произведение искусства

Коврики как произведение искусства

Масштабная выставка сибирского иронического концептуализма с коротким названием [sic] открылась в пятницу, 29 ноября. Расположение работ в условном топе — абсолютно рандомное.

Баннер с выставки «Соединённые Штаты Сибири»

Баннер с выставки «Соединённые Штаты Сибири»

[sic] можно считать продолжением легендарной выставки «Соединённые Штаты Сибири»: вот такой рекламный баннер этой выставки висел в центре города несколько недель. И — о, ужас! — никто не оскорблялся. Собственно, это — первый экспонат из 12, который надо увидеть. Одна из степенных зрительниц, глядя на плакат, философски заметила: «Если трёх богатырей раздеть, они примерно также будут выглядеть».

Картина новосибирского художника, который переехал<b class="_"> </b>в Москву, —&nbsp;Игоря Шерко

Картина новосибирского художника, который переехал в Москву, — Игоря Шерко

Самое главное, как утверждают организаторы, выставка будет интересна и понятна всем, даже тем, кто при упоминании «Черного квадрата» Малевича, традиционно морщится: «Я тоже так могу». Потому что здесь не просто современное искусство, а в первую очередь — ироническое. То есть, если и будет квадрат, то вот такой.

Кутузов Артёма Лоскутова

Кутузов Артёма Лоскутова

И, кстати, ответ на извечный вопрос антагонистов художника Артёма Лоскутова здесь тоже можно найти. «А покажите мне хоть одну картину Лоскутова!» — «А вот хоть одна: розовый Кутузов! Это — лот № 2 из обязательной к просмотру дюжины. Кстати, разные Кутузовы у Лоскутова разлетаются, как горячие пирожки. Одна даже есть в коллекции известного галериста Марата Гельмана.

Эта работа Славы Мизина находится в Третьяковской галерее

Эта работа Славы Мизина находится в Третьяковской галерее

На выставке есть работы, и которые уже плотно вошли в историю мирового современного искусства, и которые выполнены совсем недавно и пока ещё неизвестны широкой публике. Вот эта фоторабота Славы Мизина — современная классика. Крест из колбасы — своеобразная трактовка картины всё того же Малевича, а находится эта колбаса вместе с остальными работами из серии «Кухонный супрематизм» в Третьяковской галереи. Объект № 3 из тех, что нужно увидеть.

Василий Слонов за работой

Василий Слонов за работой

Репортаж о выставке готовился накануне открытия, поэтому часть работ ещё была не развешана, разложена и даже вынесена в зал. Не было, например, 9-метровой картины новосибирского художника Кости Ерёменко, её обещают смонтировать в декабре, и некоторых работ красноярского художника Василия Слонова. На фото Слонов готовит постамент под очередной объект.

Лапти с шипами

Лапти с шипами

Ещё одна работа этого красноярского художника. Возможно, это — лапти российского футболиста. Или что-то ещё. Каждый может решить для себя сам. Это четвёртый объект из нашей дюжины условно лучших.

Из «обувной» серии красноярского художника Василия Слонова

Из «обувной» серии красноярского художника Василия Слонова

Таких «говорящих» обувок у Василия Слонова целая серия. Эта пара, наверное, вполне подойдёт под какие-нибудь ноги-циркули. По-моему, это очень даже наглядно продемонстрировано.

Че Бурашки Дамира Муратова

Че Бурашки Дамира Муратова

Слонов — художник достаточно известный. Хотя бы своей серией картинок «Welcome! Sochi 2014», которая гуляет по интернету. Не менее легендарный и омский художник Дамир Муратов — автор работы, ставшей интернет-мемом Che Burashka. Безусловно, такое тоже обязательно стоит посмотреть. Работа № 5.

В кокошнике продюсер выставки Юлия Чурилова

В кокошнике продюсер выставки Юлия Чурилова

Шестым объектом пусть будет один из металлических кокошников Василия Слонова. Эта коллекция в Новосибирске ещё не была. В кокошниках можно делать селфи, если аккуратно под них подлезть. Головных уборов там очень много: каждый найдёт на любой вкус. На фото в кокошнике — продюсер выставки Юлия Чурилова.

Работа «Синих носов»: Че Гевара на диване&nbsp;

Работа «Синих носов»: Че Гевара на диване 

Позиция № 7 в нашем топ-12. Картина новосибирской арт-группы «Синие носы». Из серии фоторабот с различными политическими деятелями на диване в абсолютно домашней обстановке. У «Синих носов» есть и ещё одна серия с персонажами в масках с лицами известных политиков, но на выставке эта серия не представлена. Возможно, решили не рисковать с новым законом об оскорблении власти.

«Пора в Москву» от Константина Ерёменко

«Пора в Москву» от Константина Ерёменко

Эту картину Константина Ерёменко, наверное, комментировать не стоит. На всякий случай. Всё из тех же соображений. Пусть это будут четыре обычных мужика с окраины, которые сильно захотели в Москву. Ну, например, как три сестры Чехова. А тут пусть будут четыре брата Ерёменко.

Ленин-воробей

Ленин-воробей

Надо заметить, что на выставке очень много иронии над Лениным, но как-то незаметен, например, Путин. Уже московский художник Александр Шабуров («Синие носы») даже заметил: «Хватит шутить над Лениным! Давайте иронизировать над современными мифами, а не над прошлым». «Так уголовная статья же», — заметил кто-то из толпы.

Зимний Ленин

Зимний Ленин

Но некоторые объекты с Лениным были прекрасны. И глазу, и на ощупь. Например, вот этот: «Ленин в зимнем уборе». Это мех. Автор Наташа Юдина (Томск). Восьмая работа, которую обязательно надо увидеть. Хотя, по мнению многих, это вообще один из самых ярких объектов.

Ватная бритва Слонова

Ватная бритва Слонова

Ещё один объект приятный на ощупь. Девятый в топ-12. Бритва из ваты красноярского Слонова. Рассказывают, что его ватная серия появилась в те времена, когда слово «вата» стала каким-то нарицательным и оскорбительным в политических дискуссиях. А художник таким образом вернул вате её мягкое и нестрашное значение.

Светлая голова Ленина

Светлая голова Ленина

И снова Ленин. Просветлённый или освещённый. В общем, со светом в голове. В буквальном смысле. Справа — один из кураторов выставки, новосибирский писатель и публицист Сергей Самойленко.

Огнетушители Слонова

Огнетушители Слонова

Серия огнетушителей Василия Слонова — «Любовь». Организаторы выставки уверяют, что огнетушители действующие. Проверять никто не стал — поверили на слово.

Это тоже огнетушитель

Это тоже огнетушитель

Ещё один огнетушитель из той же серии. Вот какой-то из этих красных предметов от любовного пожара стоит обозначить десятым пунктом в нашем топе. Какой — выберите сами, в зависимости от степени вашей романтичности.

Картина автора из Уфы

Картина автора из Уфы

Серия совершенно безумных картин на тему армейской службы уфимского автора Рината Волигамси (в быту — Исмагилова). Хоть одну их них, но увидеть обязательно надо. Объект № 11.

Ленин-Будда&nbsp;

Ленин-Будда 

И опять Ленин. Но уже просветлённый в ином смысле. Потому что этот Ленин — Будда. Автор работы Маяна Нассыбуллова. Когда-то она училась, жила и творила в Новосибирске, но потом перебралась в Москву. По версии авторов московского музея «Гараж», Маяна входит в число лучших современных художников страны. И пусть это будет последний объект в нашей субъективной подборке из 12 самых-самых.

Омоним как ОМОН

Омоним как ОМОН

Шутки про нашу действительность на выставке тоже присутствовали. Порой очень тонкие и даже, можно сказать, изысканные. Как, например, вот этот балахон с надписью «Омоним», выполненной в стиле нашивки на форме бойцов ОМОНа. Омоним в языкознании — слово, однозвучное с другим, но отличное от него по значению: например «коса» — заплетенные волосы, и «коса» — сельскохозяйственное орудие.

Выставка сибирского иронического концептуализма проработает до 12 января 2020 года. Стоимость билетов — 200–300 рублей. Но в дни, когда здесь будут проходить специальные лекции на тему современного искусства, вход на выставку за час до лекции, если зарегистрироваться заранее, станет бесплатным. Записывайте даты: 30 ноября, 11, 14 и 15 декабря. Время начала лекции можно посмотреть на centreforculture19.timepad.ru. Здесь же надо пройди регистрацию.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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30 ноя 2019 в 15:04

В субботу надо работать, а не по выставкам ходить.

30 ноя 2019 в 15:07

Спасибо за подсказку!! Обязательно сходим, повеселимся.Чудесно!

с богаткова
30 ноя 2019 в 15:05

откуда в рабочий день там столько людей? безработные все что ли?