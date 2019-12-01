Как бросить есть хлеб за 8 минут: смотрите, почему вам его нельзя

Соль, хлеб, дрожжи, раздражительность, депрессия, ощущение разбитости — вам чего? Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Диетолог, завпроизводством столовой и рэпер-рецидивист. Эти люди могли встретиться в одном месте разве что во время разговора о насущном. То есть о хлебе. Мы выяснили, как этот продукт может испортить ваше настроение и почему свежие булки и высший сорт — не всегда хорошо. А еще нашли кучу рецептов, как им вылечиться, и узнали, можно ли пользоваться народными советами. В качестве бонус-трека — мастер-класс от музыканта Сiропа, который не понаслышке знает, какие вещи можно сделать из хлебного мякиша.



Черный или белый?

Вечная битва черного и белого хлеба по поводу пользы специалистами решается однозначно: белый хлеб — самый бестолковый. Готовят его из муки высшего сорта. Но за этим громким названием скрываются особенности технологии. По сути, такая мука лишена зерновой оболочки, нет пищевых волокон и витаминов группы В.

— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.



Выбирать хлеб иногда стоит не только по своему вкусу, но и по рекомендациям врача Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

По сравнению с белым хлебом ржаной специалисты называют однозначно полезным. Но и здесь есть свои подводные камни. В нем больше витаминов, но больше и пекарских дрожжей. Диетический состав у него более богатый, и такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но его не рекомендуют людям с кислотозависимыми заболеваниями: гастритами, язвенными болезнями, отчасти панкреатопатией. Несколько кусков бородинского хлеба у таких пациентов вызовут брожение и газообразование из-за дрожжей и большого количества клетчатки.



Золотой серединой можно назвать «серые» сорта хлебов. В них идет смесь пшеничной и ржаной муки. При добавлении цельнозерновых злаков, орехов, семян подсолнечника или кунжута получается более десертный продукт. Но он все равно будет более приемлемым, чем тот же «Подмосковный» батон.

Почему один хлеб испортится через три дня, а другой пролежит недели, и ничего?

Перед отпуском оставили дома булку хлеба, а когда вернулись, она оказалась так же свежа и ароматна? Знайте: в ней точно что-то не то.

— Это химия плюс большое количество сахара. Если интересно, какая именно химия, посмотрите, например, состав тостового хлеба Harry’s, — говорит заведующий производством корпоративной столовой Никита Корнет.

Даже на упаковках хлеба не всегда пишут полный и точный состав продукта — иногда для этого элементарно не хватает места.

— В промышленности идет отбеленная мука, отбеливается такой химией, от которой волосы дыбом, — рассказывает Галина Барташевич. — Если бы это писали на упаковке, было бы неприятно узнать, что там есть окислители. Самый безобидный ингредиент — аскорбиновая кислота Е300. Все остальное только звучит красиво: перекись кальция Е930, азодикарбонамид Е927, перекись бензоила Е938, сульфат кальция Е516, тиосульфат натрия Е539 и масса другого. Также используют L-цистеин, натриевые соли и глютатеон — для увеличения клейковины и ускорения вызревания теста.

Примерно такая операция помогает вывести хлеб на чистую воду Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Некоторые из этих составляющих вполне себе горючие, так что таким хлебом можно и печь топить, и угли для мангала разжечь. Еще один бич — модифицированный крахмал (Е1405, Е1414, Е1423 и прочие «ешки», которые можно перечислять полдня). Он улучшает структуру теста, и из-за него хлеб долго не черствеет. По словам специалистов, разрыхлители, усилители и отбеливатели хоть и повышают органолептические свойства хлеба, на него приятно смотреть, у него приятный хлебный запах, но это мусорная еда.

Хлебцы лучше хлеба?

Специалисты говорят, что это правда, но только отчасти. Не надо забывать, что в одном хлебце содержится 12–13 калорий, а ограничиться одной-двумя штучками бывает очень сложно. Нам кажется, они такие легкие, маленькие и безвредные, что несложно вместо двух штук сжевать пять или шесть. Итоговые калории посчитать не сложно. Плюс готовятся хлебцы из прессованной муки со всеми усилителями, которые нивелируют диетическую ценность продукта. Проще выпечь свой хлеб, слегка его подсушить, чтобы убрать пекарские дрожжи, и есть с удовольствием.



Хлеб «с пылу, с жару» — лучше всего?

Хотя вам и приятно взять в руки горячий хлеб, который только что достали из печи, многие эксперты считают, что ему, как вину, надо «подышать». И желательно сутки или двое. Есть версия, что за это время пекарские дрожжи прекращают размножаться, а хлеб становится более диетическим. Но здесь мнения диетологов разделились. Часть считают, что пекарские дрожжи термофильны и выживают, даже несмотря на выпечку. Другие уверяют, что этого не может быть, что при термической обработке дрожжи погибают, и хлеб можно есть абсолютно спокойно хоть сразу из печи, обжигая пальцы.

Выдерживать два дня хлеб на производстве никто не станет — это уже ваша ответственность Фото: Максим Воробьев / E1.RU

Если вы всерьез решили дать хлебу отдохнуть пару дней, прежде чем отрезать первый кусок, помните, что не каждый продукт будет вас дожидаться. Тот же багет за это время станет сухарем.

— Багет сохнет из-за большого количества дрожжей. Их добавляют в таком количестве именно для багетного вкуса и структуры, — говорит Никита Корнет. — Дрожжи запускают определенные химические процессы, перерабатывают сахара, содержащиеся в муке, благодаря чему хлеб становится легким и воздушным.



Ни в коем случае не стоит заворачивать багет в пакет, пытаясь сохранить его долговечность. Тогда в лучшем случае выделяемая мякишем влага сделает корочку мягкой и менее вкусной, в худшем — хлеб просто заплесневеет.

Если срезать плесень — такой хлеб можно есть?

Только если вы хотите провести эксперимент над своим кишечником. Такой хлеб нельзя давать даже птицам, его лучше сразу без сожалений отправить в помойку. Никакая срезанная корка его не спасет, потому что нити плесневого грибка пронизывают всю булку вдоль и поперек. Мы их не видим, но они портят весь продукт сразу. Даже приготовленные из такого продукта сухари могут нанести удар по микрофлоре толстого кишечника. А вместе с этим вы рискуете получить газообразование, вздутие, дисбактериоз и настоящую войну микробов в кишечнике.

— Когда меняется состав микробиоты, как ни странно, меняется даже характер: раздражительность, депрессия, ощущение разбитости, — утверждает Галина Барташевич. — Кроме того, это может отразиться на качестве кожи: угревая сыпь, высыпания.



В отличие от других хлебов, багет лучше съесть быстрее Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Что можно вылечить хлебом?

К слову, ту же угревую сыпь можно вылечить тем же хлебом. Во всяком случае, так уверяют косметологи-народники. В общей сложности наберется несколько десятков советов, как помочь себе встать на ноги, сохранить красоту, избавиться от головной боли и заболеваний кишечника, снять порчу, приворожить человека, и все это благодаря хлебу. Одна только верхняя корочка, если верить лекарям, может помочь сразу от многих недугов. Якобы потому, что она «силу огня в печи взяла, ее и отдает».

Но наши эксперты говорят, что пригодиться вам булка может только в косметических целях. Размочите хлеб в молоке, сливках, минеральной или простой воде — вот вам готовая маска. В качестве маски хлеб может использоваться благодаря дрожжам, витаминам группы В и клейковине. Нанесите смесь на кожу, и когда она начнет подсыхать, почувствуете на себе эффект лифтинга. Но лечить суставы только хлебным мякишем неправильно. Лучше вовремя обратиться к врачу и не пропустить ту стадию, когда специалисты еще успеют чем-то помочь. Случается, многие пациенты запускают суставы так крепко, что никаким хлебом не поможешь — только отмаливать.

Что еще можно сделать из хлеба?

Всем прекрасно известны истории о том, что даже Владимир Ленин лепил из хлеба шахматы и чернильницы. Поговаривают, из этого же материала он сделал даже апрельские тезисы, октябрьскую революцию, НЭП.

Хлеб действительно может служить материалом для разного рода вещей. Четки, нарды, шахматы, шашки, игральные кости, фигурки и пепельницы, клейстер для бумаги и карты — без хлеба в местах не столь отдаленных всего этого не было бы. Об этом нам рассказал рэпер-рецидивист Сiроп (Алексей Загорин).



Хлеб в тюрьме не только еда, но и стратегическое сырье Фото: Олег Каргаполов / 74.RU