Государство их не просило: 4 истории о людях, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами

Они не ждут помощи сверху и берут дело в свои руки: строят дороги из глины и палок там, где непролазные болота, разбирают соседний совхоз, чтобы построить себе дорогу, и разрушают тротуары, по которым ни проехать ни пройти. Зачем? Читайте прямо сейчас четыре истории о радикальном урбанизме, на который людей толкнуло желание жить лучше.
Разобрали соседний совхоз, чтобы сделать дорогу
Пермское село Пыскор построили еще в 1558 году при Строгановых, и, видимо, только графам-промышленникам оно было нужно. Медеплавильный завод дожил до XIX века, а вместе с производством из Пыскора утекли местные жители: до нашего времени остались тысяча самых крепких и еще столько же дачников, заглядывающих в село летом.
Но человеческие радости аборигенам Пыскора не чужды. Однажды селяне решили отметить яблочный Спас. Нашли площадку (у разрушенной церкви), артистов и зрителей. К празднику было готово всё, кроме дороги. Ехать по Пыскору — испытывать на прочность вестибулярный аппарат. Местные жители не раз просили у властей залатать огромные ямы, но получили только щебенку. Камнями заделали ямки, а верхний слой положили из того, что попалось под руку. В ход пошли здания осиротевшего соседнего совхоза, который селяне буквально растащили по кирпичикам.
Дорогу делали коллективно: кто с лопатой бегал, кто кувалдой орудовал. Дорожное ноу-хау можно патентовать, тем более что опыт у пыскорцев уже не первый: несколько лет назад этими же кирпичами они заделали еще одну дорогу в селе. И ездят по ней до сих пор!
Как живет село на краю пермской цивилизации, а также фотографии яблочного Спаса, ради которого заделали дорогу, ищите в репортаже 59.RU.
Егерь вымостил дорогу в суд
И если пыскорцам светил только народный суд, то челябинскому егерю Ихтиандру Шарипову пришлось побегать по судам официальным и даже заручиться поддержкой шоумена и телеведущего Ивана Урганта. А всё для того, чтобы не платить 2,5 миллиона государству. Солидный штраф мужчине выписали, после того как он своими руками проложил почти километр дороги в поле, чтобы охотники могли по-человечески пробираться до базы. Благие намерения не оценили чиновники Россельхознадзора и подали на егеря в суд.
— Там не поле, а полевая дорога, — оправдывался егерь. — Я ее просто поднял с помощью песка и глины, потому что люди, приезжавшие на охоту, ходили пешком полтора километра: проехать не могли. Там непроходимые болота. Я проявил инициативу, но мне помогали всем миром — охотники солярку давали. А виноватым остался я один!
Несколько месяцев Ихтиандр не вылезал из судов. Егерь пошел на принцип и до последнего настаивал на своей невиновности. В итоге его заметил Иван Ургант. В одном из выпусков своей программы телеведущий описал этот случай так.
— Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Почему? Он же помогал государству… Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле и без откатов.
Видео: Вечерний Ургант / YouTube.com
То ли целебный эффект федерального телевидения, то ли сработало коллективное осознание благих намерений, очередной суд отменил штраф егерю. А что сказал в финальном слове главный герой этой истории, знает 74.RU.
Превратил стихийную парковку в детскую площадку
Одним волевым решением Евгений Костенко из Волгограда смог убрать из двора стихийную парковку, познакомился со всеми соседями, придумал развлечение для детей из ближайших домов и разозлил всех местных бабушек. А надо-то было всего лишь построить детскую площадку. Когда вы в следующий раз задумаетесь, как вас достали припаркованные где попало машины, вспомните пример этого волгоградца.
Три года мужчина не знал, где выгуливать детей, потому что единственную свободную площадку занимали своими машинами автолюбители. Но однажды решил, что надо брать дело в свои руки. Расклеил объявления по подъездам, призывая соседей выйти из сумрака квартир и сделать место для детского отдыха. На призыв ожидаемо не откликнулся никто. Тогда Евгений вышел один и начал работать. Для обустройства пригодилось всё: старые шины (собрал целую гору в шиномонтажных мастерских), балки, железные трубы, даже панцирная сетка, которая превратилась в своеобразный батут. Соседи, увидев активную работу во дворе, всё же пришли на помощь.
— Женщины носили песок, красили, — улыбается Евгений. — Деньгами помогали совсем чуть-чуть. Но зато кто-то предложил привезти с работы ненужные трубы, кто-то занялся сваркой. Многое мы сделали и из тополей, которые пришлось немного подпилить. Уж больно опасно они нависали над площадкой.
Всего три месяца, и во дворе появились полоса препятствий», качели, мостики и другие детские радости. И, хотя первое время еще слышалось возмущенное бульканье от ворчливых пенсионеров в стиле «да кто это разрешил?» и «на каком основании?», счастливые вопли детей окончательно их заглушили. Сейчас детский уголок в стиле «хендмейд» стал новым местом знакомства не только для ребятни, но и для их родителей. Во всех подробностях рассмотреть его вы можете в репортаже V1.RU.
Поставил точку в вопросе благоустройства кувалдой
Владимир Журата в Красноярске знают как радикального борца за доступную среду: в 2016 году он приехал с молотком на улицу Тотмина и расколотил бордюр. Казалось бы, за такой поступок дебоширу можно было выписать штраф, а то и отправить в изолятор на пару суток, но городские власти не только не подали на Журата в суд, но и починили дорогу.
Корни этой истории уходят в далекий 2013 год, именно с того момента Журат постоянно жаловался на бордюр, мешавший колясочнику проехать к больнице. Три года чиновничьего игнора, и Владимир ставит жирную точку в вопросе благоустройства. Естественно, кувалдой.
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Видео: Радио «Свобода» / youtube.com
Когда об этой истории заговорила вся страна, власти собрали мобильную бригаду, которая понижала бордюры по всему Красноярску. Кстати, отдадим должное нашему герою: через год Журат вернулся на улицу Тотмина, чтобы проверить доступность любимой дороги. Остался инвалид доволен? Ответ знает NGS24.RU.
Еще раньше мы рассказывали вам про пермяка, который засадил деревьями никому не нужный сквер, и про 96-летнюю бабушку-дорожницу из Архангельска. Читайте эти истории по ссылке. А если у вас есть не менее увлекательные, пишите на почту rednews@iportal.ru, и мы расскажем их всей стране.