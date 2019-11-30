Государство их не просило: 4 истории о людях, которые устали от обещаний властей и сделали всё сами

Они не заканчивали строительные факультеты, чтобы делать дороги и детские площадки. Их этому научила жизнь Фото: «Пермь активная» / vk.com, Петр Елисеев / 74.RU, Алексей Волхонский / V1.RU, Глисков Александр / facebook.com

Они не ждут помощи сверху и берут дело в свои руки: строят дороги из глины и палок там, где непролазные болота, разбирают соседний совхоз, чтобы построить себе дорогу, и разрушают тротуары, по которым ни проехать ни пройти. Зачем? Читайте прямо сейчас четыре истории о радикальном урбанизме, на который людей толкнуло желание жить лучше.

Разобрали соседний совхоз, чтобы сделать дорогу

Кто яблочному Спасу рад, тот и дорогу ради него построит Фото: «Пермь активная» / vk.com

Пермское село Пыскор построили еще в 1558 году при Строгановых, и, видимо, только графам-промышленникам оно было нужно. Медеплавильный завод дожил до XIX века, а вместе с производством из Пыскора утекли местные жители: до нашего времени остались тысяча самых крепких и еще столько же дачников, заглядывающих в село летом.



Но человеческие радости аборигенам Пыскора не чужды. Однажды селяне решили отметить яблочный Спас. Нашли площадку (у разрушенной церкви), артистов и зрителей. К празднику было готово всё, кроме дороги. Ехать по Пыскору — испытывать на прочность вестибулярный аппарат. Местные жители не раз просили у властей залатать огромные ямы, но получили только щебенку. Камнями заделали ямки, а верхний слой положили из того, что попалось под руку. В ход пошли здания осиротевшего соседнего совхоза, который селяне буквально растащили по кирпичикам.



Большую стройку в Пыскоре скромно именуют субботником Фото: «Пермь активная» / vk.com

Дорогу делали коллективно: кто с лопатой бегал, кто кувалдой орудовал. Дорожное ноу-хау можно патентовать, тем более что опыт у пыскорцев уже не первый: несколько лет назад этими же кирпичами они заделали еще одну дорогу в селе. И ездят по ней до сих пор!



Первая дорога пролежала год, а потом жители Пыскора решили построить вторую. По своей уникальной технологии Фото: 59.RU

Как живет село на краю пермской цивилизации, а также фотографии яблочного Спаса, ради которого заделали дорогу, ищите в репортаже 59.RU.

Егерь вымостил дорогу в суд

Дорога до охотничьей базы возмутила чиновников Россельхознадзора Фото: 74.RU

И если пыскорцам светил только народный суд, то челябинскому егерю Ихтиандру Шарипову пришлось побегать по судам официальным и даже заручиться поддержкой шоумена и телеведущего Ивана Урганта. А всё для того, чтобы не платить 2,5 миллиона государству. Солидный штраф мужчине выписали, после того как он своими руками проложил почти километр дороги в поле, чтобы охотники могли по-человечески пробираться до базы. Благие намерения не оценили чиновники Россельхознадзора и подали на егеря в суд.



— Там не поле, а полевая дорога, — оправдывался егерь. — Я ее просто поднял с помощью песка и глины, потому что люди, приезжавшие на охоту, ходили пешком полтора километра: проехать не могли. Там непроходимые болота. Я проявил инициативу, но мне помогали всем миром — охотники солярку давали. А виноватым остался я один!



Егерь-мастер Ихтиандр принципиально бился в суде — не за дорогу, а за свое честное имя Фото: Петр Елисеев / 74.RU

Несколько месяцев Ихтиандр не вылезал из судов. Егерь пошел на принцип и до последнего настаивал на своей невиновности. В итоге его заметил Иван Ургант. В одном из выпусков своей программы телеведущий описал этот случай так.

— Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Почему? Он же помогал государству… Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле и без откатов.



Видео: Вечерний Ургант / YouTube.com

То ли целебный эффект федерального телевидения, то ли сработало коллективное осознание благих намерений, очередной суд отменил штраф егерю. А что сказал в финальном слове главный герой этой истории, знает 74.RU.

Превратил стихийную парковку в детскую площадку

Если у вас скопились лишние шины, можем подсказать адресок в Волгограде Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Одним волевым решением Евгений Костенко из Волгограда смог убрать из двора стихийную парковку, познакомился со всеми соседями, придумал развлечение для детей из ближайших домов и разозлил всех местных бабушек. А надо-то было всего лишь построить детскую площадку. Когда вы в следующий раз задумаетесь, как вас достали припаркованные где попало машины, вспомните пример этого волгоградца.

При строительстве детской площадки ни один автомобиль не пострадал Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Три года мужчина не знал, где выгуливать детей, потому что единственную свободную площадку занимали своими машинами автолюбители. Но однажды решил, что надо брать дело в свои руки. Расклеил объявления по подъездам, призывая соседей выйти из сумрака квартир и сделать место для детского отдыха. На призыв ожидаемо не откликнулся никто. Тогда Евгений вышел один и начал работать. Для обустройства пригодилось всё: старые шины (собрал целую гору в шиномонтажных мастерских), балки, железные трубы, даже панцирная сетка, которая превратилась в своеобразный батут. Соседи, увидев активную работу во дворе, всё же пришли на помощь.

— Женщины носили песок, красили, — улыбается Евгений. — Деньгами помогали совсем чуть-чуть. Но зато кто-то предложил привезти с работы ненужные трубы, кто-то занялся сваркой. Многое мы сделали и из тополей, которые пришлось немного подпилить. Уж больно опасно они нависали над площадкой.

На такой площадке можно и просто веселиться, и к ГТО готовиться Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Всего три месяца, и во дворе появились полоса препятствий», качели, мостики и другие детские радости. И, хотя первое время еще слышалось возмущенное бульканье от ворчливых пенсионеров в стиле «да кто это разрешил?» и «на каком основании?», счастливые вопли детей окончательно их заглушили. Сейчас детский уголок в стиле «хендмейд» стал новым местом знакомства не только для ребятни, но и для их родителей. Во всех подробностях рассмотреть его вы можете в репортаже V1.RU.

Поставил точку в вопросе благоустройства кувалдой

Владимир Журат расколотил бордюр, на который три года жаловался чиновникам Фото: Глисков Александр / facebook.com

Владимир Журата в Красноярске знают как радикального борца за доступную среду: в 2016 году он приехал с молотком на улицу Тотмина и расколотил бордюр. Казалось бы, за такой поступок дебоширу можно было выписать штраф, а то и отправить в изолятор на пару суток, но городские власти не только не подали на Журата в суд, но и починили дорогу.

Корни этой истории уходят в далекий 2013 год, именно с того момента Журат постоянно жаловался на бордюр, мешавший колясочнику проехать к больнице. Три года чиновничьего игнора, и Владимир ставит жирную точку в вопросе благоустройства. Естественно, кувалдой.



Смотреть это видео без эмоций у вас вряд ли получится



Видео: Радио «Свобода» / youtube.com