Что нас ждет в декабре: государство больше не платит за вас ипотеку, но просит отдать налоги

Пока налогоплательщики и автомобилисты запрыгивают в последний вагон поезда с оплаченными налогами и зимней резиной, российское законодательство продолжает меняться. Декабрь в стране начинается с того, что ипотечников лишают главной государственной льготы, рецепты на лекарства окончательно обновили, а сим-картам прописали отечественную защиту от иностранной разведки. Подробности обо всем этом читайте прямо сейчас.
Государство больше не помогает с ипотекой
Завершается программа реструктуризации ипотеки для заемщиков, попавших в сложную ситуацию. С 2015 года государство оплачивало за них неустойку, снижало процентную ставку и переводило долларовую ипотеку в рублевую, но 31 декабря всё закончится.
У ипотечников остаются льготные каникулы, на которые можно уйти один раз, чтобы полгода платить за кредит частично или не платить вообще. Но эта функция доступна только тем, кто попал в трудное положение — получил инвалидность или лишился работы.
Подробнее о каникулах мы рассказывали раньше, а по этой ссылке можете почитать о пяти способах договориться с банком, если платить за кредитную квартиру вы больше не можете.
Но просит вас заплатить налоги
2 декабря — последний день, когда вы можете заплатить налоги за 2018 год. Уже со вторника на сумму неоплаченного налога ФНС начислит пени, а самого налогоплательщика включат в разряд должников.
Заплатить необходимо за имущество (дом, квартиру, гараж, садовый домик и хозяйственные постройки), землю и транспорт. Как пройти квест с налоговой и не остаться в должниках — ищите в нашей инструкции.
И сменить резину на зимнюю
1 декабря — последний день, когда автомобилистам нужно переобуться. По правилам регламента «О безопасности колесных транспортных средств», зимней резиной авто должны быть укомплектованы с декабря до конца февраля.
Но даже если вы этого не сделали, штрафов вам не грозит: власти и законодатели обсуждают наказание за нарушение регламента не первый год, но на практике реальный штраф, который может выписать ГИБДД водителю-нарушителю, — это штраф за изношенную резину.
Три «наркоманских» препарата поместили под статью
Сразу три лекарства попали в список сильнодействующих и ядовитых веществ, за продажу этих препаратов без рецепта теперь будут наказывать по уголовной статье. Речь идет о прегабалине (противосудорожное), тапентадоле (опиоидный анальгетик) и тропикамиде (медики используют его для расширения зрачка) — препараты популярны среди наркоманов, дают эффект опиатов.
Отныне продавать лекарства будут только по рецепту, за незаконное хранение и продажу грозит штраф до 200 тысяч рублей или реальный срок — до 8 лет лишения свободы.
Врачам прописали новые рецепты на лекарства
И к другим новостям медицины: завершается переход на новые рецептурные бланки. Реформу с рецептами Минздрав начал ещё в апреле, но из-за сложностей перехода министерство разрешило еще полгода пользоваться старыми и новыми бланками одновременно.
Вместе с рецептами меняются плавила назначения лекарств: во-первых, бланк по желанию пациента может быть электронным; во-вторых, вводятся ограничения на количество препаратов, которые можно вписать в один рецепт. Бланк формы № 148-1/у-06 (л) больше применяться не будет, а все льготные лекарства будут выписываться только на бланке № 148-1/у-04 (л).
В России появятся сим-карты с защитой от иностранной разведки
С декабря в России будут выпускать сим-карты с отечественным шифром: переход к российской криптографии стартует 1 декабря, следует из приказа Минкомсвязи.
Программа перехода называется «Конус», по просьбе ФСБ специалисты будут прошивать симки не иностранными, как раньше, а российскими шифрами, а также оснащать сети операторов связи модулями безопасности, на которых будут храниться секретные ключи абонентов, пишет РБК. Необходимость отечественного крипта в ФСБ объяснили борьбой с иностранной разведкой. На пользователях переход к новому крипту отразится только на цене за симку: себестоимость новой карты увеличится на 1 доллар — с 15 до 80 рублей.
Скорая денежная помощь пострадавшим в ЧС
31 декабря вступает в силу закон, совершенствующий систему ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе подробно прописано, как создаются комиссии на разных уровнях власти, за что и в какой доле они несут ответственность. Например, вводить режим ЧС в регионах могут губернаторы. Но самое главное — закон разрешает оперативные выплаты пострадавшим от ЧС: единовременную выплату и прочую финансовую помощь.
— Власти на местах смогут оперативно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и потерявшим всё своё имущество, — отмечал ранее председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Расходы на материальную помощь будут компенсироваться за счет федерального бюджета.
Об изменениях в российском законодательстве мы рассказываем каждый месяц. Последние выпуски можно всегда найти здесь.