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Что нас ждет в декабре: государство больше не платит за вас ипотеку, но просит отдать налоги

7 важных изменений в законах, с которыми завершится этот год

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Заплатили налоги? Живите спокойно еще год

Заплатили налоги? Живите спокойно еще год

Пока налогоплательщики и автомобилисты запрыгивают в последний вагон поезда с оплаченными налогами и зимней резиной, российское законодательство продолжает меняться. Декабрь в стране начинается с того, что ипотечников лишают главной государственной льготы, рецепты на лекарства окончательно обновили, а сим-картам прописали отечественную защиту от иностранной разведки. Подробности обо всем этом читайте прямо сейчас.

Государство больше не помогает с ипотекой

Завершается программа реструктуризации ипотеки для заемщиков, попавших в сложную ситуацию. С 2015 года государство оплачивало за них неустойку, снижало процентную ставку и переводило долларовую ипотеку в рублевую, но 31 декабря всё закончится.

У ипотечников остаются льготные каникулы, на которые можно уйти один раз, чтобы полгода платить за кредит частично или не платить вообще. Но эта функция доступна только тем, кто попал в трудное положение — получил инвалидность или лишился работы. 

И без государственной помощи можно&nbsp; полгода отдохнуть от ипотеки. Только обстоятельства для таких каникул у вас должны быть весомыми

И без государственной помощи можно  полгода отдохнуть от ипотеки. Только обстоятельства для таких каникул у вас должны быть весомыми

Подробнее о каникулах мы рассказывали раньше, а по этой ссылке можете почитать о пяти способах договориться с банком, если платить за кредитную квартиру вы больше не можете.

Но просит вас заплатить налоги

2 декабря — последний день, когда вы можете заплатить налоги за 2018 год. Уже со вторника на сумму неоплаченного налога ФНС начислит пени, а самого налогоплательщика включат в разряд должников.

Заплатить необходимо за имущество (дом, квартиру, гараж, садовый домик и хозяйственные постройки), землю и транспорт. Как пройти квест с налоговой и не остаться в должниках — ищите в нашей инструкции.

И сменить резину на зимнюю

1 декабря — последний день, когда автомобилистам нужно переобуться. По правилам регламента «О безопасности колесных транспортных средств», зимней резиной авто должны быть укомплектованы с декабря до конца февраля.

Но даже если вы этого не сделали, штрафов вам не грозит: власти и законодатели обсуждают наказание за нарушение регламента не первый год, но на практике реальный штраф, который может выписать ГИБДД водителю-нарушителю, — это штраф за изношенную резину.

Ездить на зимней резине регламент обязывает всю зиму. Но если вы не переобулись, штрафовать вас не будут (а зря)

Ездить на зимней резине регламент обязывает всю зиму. Но если вы не переобулись, штрафовать вас не будут (а зря)

Три «наркоманских» препарата поместили под статью

Сразу три лекарства попали в список сильнодействующих и ядовитых веществ, за продажу этих препаратов без рецепта теперь будут наказывать по уголовной статье. Речь идет о прегабалине (противосудорожное), тапентадоле (опиоидный анальгетик) и тропикамиде (медики используют его для расширения зрачка) — препараты популярны среди наркоманов, дают эффект опиатов.

Отныне продавать лекарства будут только по рецепту, за незаконное хранение и продажу грозит штраф до 200 тысяч рублей или реальный срок — до 8 лет лишения свободы.

Врачам прописали новые рецепты на лекарства

И к другим новостям медицины: завершается переход на новые рецептурные бланки. Реформу с рецептами Минздрав начал ещё в апреле, но из-за сложностей перехода министерство разрешило еще полгода пользоваться старыми и новыми бланками одновременно.

Вместе с рецептами меняются плавила назначения лекарств: во-первых, бланк по желанию пациента может быть электронным; во-вторых, вводятся ограничения на количество препаратов, которые можно вписать в один рецепт. Бланк формы № 148-1/у-06 (л) больше применяться не будет, а все льготные лекарства будут выписываться только на бланке № 148-1/у-04 (л).

В России появятся сим-карты с защитой от иностранной разведки

С декабря в России будут выпускать сим-карты с отечественным шифром: переход к российской криптографии стартует 1 декабря, следует из приказа Минкомсвязи.

Программа перехода называется «Конус», по просьбе ФСБ специалисты будут прошивать симки не иностранными, как раньше, а российскими шифрами, а также оснащать сети операторов связи модулями безопасности, на которых будут храниться секретные ключи абонентов, пишет РБК. Необходимость отечественного крипта в ФСБ объяснили борьбой с иностранной разведкой. На пользователях переход к новому крипту отразится только на цене за симку: себестоимость новой карты увеличится на 1 доллар — с 15 до 80 рублей.

Скорая денежная помощь пострадавшим в ЧС

Люди, потерявшие в пожарах, наводнениях и прочих ЧС жилье и вещи, будут получать скорую материальную помощь

Люди, потерявшие в пожарах, наводнениях и прочих ЧС жилье и вещи, будут получать скорую материальную помощь

31 декабря вступает в силу закон, совершенствующий систему ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе подробно прописано, как создаются комиссии на разных уровнях власти, за что и в какой доле они несут ответственность. Например, вводить режим ЧС в регионах могут губернаторы. Но самое главное — закон разрешает оперативные выплаты пострадавшим от ЧС: единовременную выплату и прочую финансовую помощь.

— Власти на местах смогут оперативно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и потерявшим всё своё имущество, — отмечал ранее председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Расходы на материальную помощь будут компенсироваться за счет федерального бюджета.

Об изменениях в российском законодательстве мы рассказываем каждый месяц. Последние выпуски можно всегда найти здесь.

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новые законыипотекаЧСФСБрецептзимняя резина

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КОММЕНТАРИИ (10)

1 дек 2019 в 11:16

Видимо Сирии помогать важнее, чем своему народу. Очередной штраф корячится и очередной запрет..... ничего нового

1 дек 2019 в 11:32

С этим государством всё ясно. Расходимся.

Qwerty
1 дек 2019 в 11:06

Надо за летнюю резину штрафовать. Тогда никакой Злой3,14 на дорогу выезжать не будет и на дороге станет свободнее. Особенно прулей 95 года будет меньше.