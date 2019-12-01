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Ольга Бузова, скандальный рэпер и грустный Лазарев: календарь гастролей в Новосибирске на декабрь

Сохраните его себе, чтобы не пропустить визит любимой звезды

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Как часто вы ходите на концерты? Расскажите в комментариях

Как часто вы ходите на концерты? Расскажите в комментариях

Гастрольный график декабря не такой насыщенный, как в предыдущие месяцы — оно и не удивительно, ведь новый год не за горами. Звезды значительно сократили свои визиты, особенно к нам в Сибирь, однако совсем обделенными мы не остались. Самыми яркими персонами (и дорогими) стали Ольга Бузова и рэпер Morgenshtern — сходить к ним на концерт можно за 5 тысяч рублей, а вот Сергей Лазарев просит чуть меньше — всего 4800 рублей. Среди приезжающих найдется кумир для любого возраста и на любой вкус. Для вашего удобства редакция НГС составила график гастролей знаменитостей — смотрим, сохраняем в закладки или просто запоминаем. 

Второй год подряд к нам приезжают ребята из группы «Хлеб» — еще в прошлом году они говорили, как им у нас понравилось и что они обязательно вернутся. Концерт веселых рэперов пройдет 7 декабря в лофте «Подземка». Новичкам мы рекомендуем посмотреть их клипы — будет весело, обещаем. 

Юный музыкант Nileto выступит в рестобаре Vatel. Возможно, интерьер площадки не совсем сочетается с творчеством молодежного певца, но какая разница, где смотреть на кумира — поём «Любимку» и приплясываем. 

Уже который раз зал ресторана Maximillians будет приветствовать Линду. Предварительно можно переслушать любимые песни, закинув их в плеер, максимально проникнуться атмосферой и заряженными на все сто процентов пойти на концерт по-прежнему эпатажной певицы. 

Больше концертов и событий (в том числе для любителей классики) — в нашем календаре гастролей: 

В прошлом месяце провалился концерт скандальной певицы Гречки — а ведь ее назвали музыкальным открытием 2018 года, но Земфира не оценила творчество. НГС сходил на концерт — это было похоже на школьную дискотеку.

А в октябре Тима Белорусских собрал «Экспоцентр» — НГС пытался понять феномен его успеха. Пока в песнях Тимы много личного, а не просто бизнес, иногда про шоколад и жвачки. 

А в марте корреспондент НГС ходил на концерт нашего земляка Элджея — музыкант много раз признался в любви Новосибирску. Координаты родного города набиты у рэпера на лбу — это правда.

 

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КОММЕНТАРИИ (22)

Фото пользователя
1 дек 2019 в 12:10
+7 −1

Заплатите мне 50 т.р. я бы на эту х*рню не пошел!

1 дек 2019 в 12:09
+8 −0

Граждане, подскажите, а кто эти люди и почему на них нужно идти? Судя по фото один их них наверное ювелир-окулист...

Фото пользователя
1 дек 2019 в 12:16
+7 −0

А кто все эти люди? Чем они так знамениты?)))
Неужели на бузову кто-то пойдёт?
Да и эти "рэперы" - все на одну морду...