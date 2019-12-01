Ольга Бузова, скандальный рэпер и грустный Лазарев: календарь гастролей в Новосибирске на декабрь

Как часто вы ходите на концерты? Расскажите в комментариях

Гастрольный график декабря не такой насыщенный, как в предыдущие месяцы — оно и не удивительно, ведь новый год не за горами. Звезды значительно сократили свои визиты, особенно к нам в Сибирь, однако совсем обделенными мы не остались. Самыми яркими персонами (и дорогими) стали Ольга Бузова и рэпер Morgenshtern — сходить к ним на концерт можно за 5 тысяч рублей, а вот Сергей Лазарев просит чуть меньше — всего 4800 рублей. Среди приезжающих найдется кумир для любого возраста и на любой вкус. Для вашего удобства редакция НГС составила график гастролей знаменитостей — смотрим, сохраняем в закладки или просто запоминаем.

Второй год подряд к нам приезжают ребята из группы «Хлеб» — еще в прошлом году они говорили, как им у нас понравилось и что они обязательно вернутся. Концерт веселых рэперов пройдет 7 декабря в лофте «Подземка». Новичкам мы рекомендуем посмотреть их клипы — будет весело, обещаем.

Юный музыкант Nileto выступит в рестобаре Vatel. Возможно, интерьер площадки не совсем сочетается с творчеством молодежного певца, но какая разница, где смотреть на кумира — поём «Любимку» и приплясываем.

Уже который раз зал ресторана Maximillians будет приветствовать Линду. Предварительно можно переслушать любимые песни, закинув их в плеер, максимально проникнуться атмосферой и заряженными на все сто процентов пойти на концерт по-прежнему эпатажной певицы.

Больше концертов и событий (в том числе для любителей классики) — в нашем календаре гастролей:

