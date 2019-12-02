Ума хватит? Попробуйте решить новый ОГЭ для школьников

В следующем году структура выпускных школьных тестов — ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ — опять поменяется. Выпускникам предстоит не только решить задания, но и доказать, что способны применить свои знания на практике: помнить формулы и определения — недостаточно! Девятиклассникам предлагают прямо на экзамене изучить план земельного участка и решить, сколько тротуарной плитки на него понадобится. И это еще не самое сложное!
Мы нашли тесты, которые 9-й класс будет решать следующим летом, а вы можете — прямо сейчас. Будьте внимательны и не выходите за поля.
Начнем с русского языка. Вместо каких цифр в этом тексте должны стоять запятые?
«В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что Земля — шар (9) вращающийся вокруг Солнца».
«В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что Земля — шар (9) вращающийся вокруг Солнца».
Вопрос из биологии: что из перечисленного отличает шимпанзе от человека?
Движемся дальше, задание по математике: на тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.
И снова задание по русскому: укажите предложения, в которых средством выразительности речи является эпитет.
Физика. Продолжите фразу: вода, замерзая, может разрывать горные породы, потому что...
Задание по химии (учтите, мы выбрали самое легкое).
Какие два вещества не реагируют друг с другом?
Какие два вещества не реагируют друг с другом?
Задание по информатике поставило нас в тупик. А как с ним справитесь вы?
Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: (x > 16) И НЕ (x нечётное).
Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: (x > 16) И НЕ (x нечётное).
Вопросик по истории.
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1894–1914 годов. Какой из них выпадает из этого ряда?
Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1894–1914 годов. Какой из них выпадает из этого ряда?
Теперь попробуйте ответить на вопрос по обществознанию.
На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-ются)...
На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-ются)...
И напоследок география.
Традиционными занятиями какого из перечисленных народов являются оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя?
Традиционными занятиями какого из перечисленных народов являются оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя?