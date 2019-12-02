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Ума хватит? Попробуйте решить новый ОГЭ для школьников

Тесты, которые в школах будут сдавать в 2020 году, появились в Сети. Сделаем их сегодня?

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Помогите девятикласснику ответить на десять вопросов из ОГЭ

Помогите девятикласснику ответить на десять вопросов из ОГЭ

В следующем году структура выпускных школьных тестов — ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ — опять поменяется. Выпускникам предстоит не только решить задания, но и доказать, что способны применить свои знания на практике: помнить формулы и определения — недостаточно! Девятиклассникам предлагают прямо на экзамене изучить план земельного участка и решить, сколько тротуарной плитки на него понадобится. И это еще не самое сложное!

Мы нашли тесты, которые 9-й класс будет решать следующим летом, а вы можете — прямо сейчас. Будьте внимательны и не выходите за поля.

Начнем с русского языка. Вместо каких цифр в этом тексте должны стоять запятые? 

«В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что Земля — шар (9) вращающийся вокруг Солнца».

    Вопрос из биологии: что из перечисленного отличает шимпанзе от человека?

      Движемся дальше, задание по математике: на тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.

        И снова задание по русскому: укажите предложения, в которых средством выразительности речи является эпитет.

          Физика. Продолжите фразу: вода, замерзая, может разрывать горные породы, потому что...

            Задание по химии (учтите, мы выбрали самое легкое).

            Какие два вещества не реагируют друг с другом?

              Задание по информатике поставило нас в тупик. А как с ним справитесь вы?

              Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: (x > 16) И НЕ (x нечётное).

                Вопросик по истории.

                Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1894–1914 годов. Какой из них выпадает из этого ряда?

                  Теперь попробуйте ответить на вопрос по обществознанию.

                  На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-ются)...

                    И напоследок география.

                    Традиционными занятиями какого из перечисленных народов являются оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя?

                      ТЕКСТ

                      ТЕГИ

                      тестшколаОГЭ

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                      КОММЕНТАРИИ (12)

                      2 дек 2019 в 09:12

                      10 из 10. Все-таки в СССР было отличное образование. А программированием я и сейчас занимаюсь.

                      Сдал
                      2 дек 2019 в 09:23

                      "Правильно, азот и вода в сочетании образуют только красивый белый туман и много брызг" -- серьёзно? В атмосфере полно азота, в реке -- воды, а брызги что-то не спешат образовываться…

                      гость
                      2 дек 2019 в 09:16

                      Что-то простовато как-то для 9-го касса...