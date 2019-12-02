Ума хватит? Попробуйте решить новый ОГЭ для школьников

В следующем году структура выпускных школьных тестов — ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ — опять поменяется. Выпускникам предстоит не только решить задания, но и доказать, что способны применить свои знания на практике: помнить формулы и определения — недостаточно! Девятиклассникам предлагают прямо на экзамене изучить план земельного участка и решить, сколько тротуарной плитки на него понадобится. И это еще не самое сложное!



Мы нашли тесты, которые 9-й класс будет решать следующим летом, а вы можете — прямо сейчас. Будьте внимательны и не выходите за поля.