Какой ты коррупционер: пройди тест и узнай, что тебя ждёт за взятки (9 реальных историй из Новосибирска)

Работа на госслужбе полна соблазнов и опасностей. Уголовные дела против сотрудников государственных структур в последнее время возбуждаются одно за другим. Если вы чиновник или планируете строить карьеру в этом направлении, возможно, для вас будет полезным проверить себя на знание законов и правоприменительной практики в отношении госслужащих, осужденных по коррупционным делам. Остальные могут проверить память, позлорадствовать или просто испытать чувство глубокого удовлетворения от того, как хорошо правоохранительные органы выполняют свою работу.