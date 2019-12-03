Какой ты коррупционер: пройди тест и узнай, что тебя ждёт за взятки (9 реальных историй из Новосибирска)

Работа на госслужбе полна соблазнов и опасностей. Уголовные дела против сотрудников государственных структур в последнее время возбуждаются одно за другим. Если вы чиновник или планируете строить карьеру в этом направлении, возможно, для вас будет полезным проверить себя на знание законов и правоприменительной практики в отношении госслужащих, осужденных по коррупционным делам. Остальные могут проверить память, позлорадствовать или просто испытать чувство глубокого удовлетворения от того, как хорошо правоохранительные органы выполняют свою работу.
25 ноября 2019
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