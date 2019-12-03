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Какой ты коррупционер: пройди тест и узнай, что тебя ждёт за взятки (9 реальных историй из Новосибирска)

Тест НГС по громким коррупционным делам последнего десятилетия

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Какое наказание светит коррупционерам? Реальное лишение свободы или маленький штраф? Или все зависит от личности взяточника? Пройдите тест и узнайте

Какое наказание светит коррупционерам? Реальное лишение свободы или маленький штраф? Или все зависит от личности взяточника? Пройдите тест и узнайте

Работа на госслужбе полна соблазнов и опасностей. Уголовные дела против сотрудников государственных структур в последнее время возбуждаются одно за другим. Если вы чиновник или планируете строить карьеру в этом направлении, возможно, для вас будет полезным проверить себя на знание законов и правоприменительной практики в отношении госслужащих, осужденных по коррупционным делам. Остальные могут проверить память, позлорадствовать или просто испытать чувство глубокого удовлетворения от того, как хорошо правоохранительные органы выполняют свою работу. 

Вы — директор спортивной школы, которую ждёт антитеррористическая проверка. Чтобы пройти её успешно, вы решили договориться с сотрудником ФСБ, которому передали небольшой подарок (пакет со 150 тысячами рублей). Какая судьба вас ждёт?

Вы — директор спортивной школы, которую ждёт антитеррористическая проверка. Чтобы пройти её успешно, вы решили договориться с сотрудником ФСБ, которому передали небольшой подарок (пакет со 150 тысячами рублей). Какая судьба вас ждёт?

    Вы начальник управления науки и промышленности мэрии. К вам обратился предприниматель, который просил оказать содействие при выделении его предприятию земельного участка, пообещав 5 миллионов рублей. При передаче первого транша вас задержали. Какие у вас перспективы на ближайшие годы?

    Вы начальник управления науки и промышленности мэрии. К вам обратился предприниматель, который просил оказать содействие при выделении его предприятию земельного участка, пообещав 5 миллионов рублей. При передаче первого транша вас задержали. Какие у вас перспективы на ближайшие годы?<br />

      Вы руководитель местного управления Ростехнадзора. Кроме всего прочего, вам передали 400 тысяч рублей за то, чтобы вы разослали рекомендательные письма, по которым руководители подконтрольных предприятий должны были отправить сотрудников на платные курсы. В суде вы не признали своей вины, заявив, что часть денег в пакете вовсе не деньги, а травяной сбор.

      Вы руководитель местного управления Ростехнадзора. Кроме всего прочего, вам передали 400 тысяч рублей за то, чтобы вы разослали рекомендательные письма, по которым руководители подконтрольных предприятий должны были отправить сотрудников на платные курсы. В суде вы не признали своей вины, заявив, что часть денег в пакете вовсе не деньги, а травяной сбор.

        Вы начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. К вам обращается предприниматель с просьбой отменить проверку в одной из частных компаний. Вы решаете войти в положение человека и получаете от него 30 тысяч рублей. Но когда просите перечислить ещё 10 тысяч, бизнесмен обращается в полицию. 

        Вы начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. К вам обращается предприниматель с просьбой отменить проверку в одной из частных компаний. Вы решаете войти в положение человека и получаете от него 30 тысяч рублей. Но когда просите перечислить ещё 10 тысяч, бизнесмен обращается в полицию. 

          Вы заместитель начальника департамента в мэрии. Управляющей компании в одном из районов Новосибирска потребовалась муниципальная субсидия, и вы пообещали посодействовать в её выделении, попросив за услуги 5 миллионов рублей. Правда, управляющая компания свои обещания не выполнила и заплатила всего 150 тысяч. Чем кончится для вас это дело?

          Вы заместитель начальника департамента в мэрии. Управляющей компании в одном из районов Новосибирска потребовалась муниципальная субсидия, и вы пообещали посодействовать в её выделении, попросив за услуги 5 миллионов рублей. Правда, управляющая компания свои обещания не выполнила и заплатила всего 150 тысяч. Чем кончится для вас это дело?

            Вы глава администрации одного из городов Новосибирской области. Предприниматель предлагает вам деньги за выделение земельного участка, но во время передачи части суммы вас берут с поличным. Ваши планы на ближайшие годы?

            Вы глава администрации одного из городов Новосибирской области. Предприниматель предлагает вам деньги за выделение земельного участка, но во время передачи части суммы вас берут с поличным. Ваши планы на ближайшие годы?

              Вы инспектор ГИБДД, который остановил машину для рядовой проверки. У водителя оказались не только поддельные права, но и травматический пистолет и пакетик с неизвестным веществом. За молчание вы попросили с задержанного 400 тысяч рублей. 

              Вы инспектор ГИБДД, который остановил машину для рядовой проверки. У водителя оказались не только поддельные права, но и травматический пистолет и пакетик с неизвестным веществом. За молчание вы попросили с задержанного 400 тысяч рублей. 

                Вы руководитель «Горводоканала» в одном из городов Новосибирской области. За то, чтобы подключить здание к водопроводу, вы решили брать с предпринимателей деньги. А для удобства клиента просили перечислять взносы прямо на свою личную банковскую карточку. Что ждёт вас, если о случившемся узнают в полиции?

                Вы руководитель «Горводоканала» в одном из городов Новосибирской области. За то, чтобы подключить здание к водопроводу, вы решили брать с предпринимателей деньги. А для удобства клиента просили перечислять взносы прямо на свою личную банковскую карточку. Что ждёт вас, если о случившемся узнают в полиции?

                  Вы обычный выпускник автошколы, который хочет гарантированно получить права, но не уверен в результате экзамена. Чтобы решить эту проблему, вы предлагаете сотруднику ГИБДД 15 тысяч рублей. Как закончится для вас это приключение?

                  Вы обычный выпускник автошколы, который хочет гарантированно получить права, но не уверен в результате экзамена. Чтобы решить эту проблему, вы предлагаете сотруднику ГИБДД 15 тысяч рублей. Как закончится для вас это приключение?

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                    КОММЕНТАРИИ (10)

                    Жираф
                    3 дек 2019 в 07:12

                    Корреспондент явно не в себе. Бредовей статьи не читал я. Это фиаско

                    ГОСТЬ
                    3 дек 2019 в 07:32

                    Я не пойму, что эту статью писал чоповец с богаткова?
                    Евгению Ануфриеву сколько дали? Была же статья на Нгс, там речь шла о 8( восьми) годах лишения свободы и точно не помню, толи 3 толи 5 лет запрета на должности.Здесь нет такой графы, а правильным оказалось 5 лет лишения свободы.Это как????

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                    3 дек 2019 в 07:52

                    Результат прохождения теста: я совершенно не знаю законов!.. Зато я знаю наших судей!