Группа разбора: подрезал автобус, упали пассажиры — ищем виновника бесконтактной аварии

Peugeot не просто резко перестроился: он пытался учить водителя автобуса Фото: ООО «Третий автобусный парк»

Этот инцидент произошёл в конце ноября в Челябинске. Под автобус, на котором установлен регистратор, внезапно выскочил Peugeot 206. Водитель автобуса резко затормозил, и одна из пассажирок упала, получив травмы — её увезли в больницу. Может ли водитель «Пежо» стать виновником этой аварии, если столкновения между ним и автобусом не произошло?



Видео: ООО «Третий автобусный парк»

В ПДД есть два основных критерия дорожного-транспортного происшествия. Во-первых, в нём должно участвовать транспортное средство, движущееся по дороге. Во-вторых, нужны физические последствия: материальный ущерб, травмы или гибель людей. В данном случае, оба условия выполняются, то есть инцидент является ДТП. И водители, причастные к нему, должны немедленно остановиться и заявить в полицию: при травмах людей система европротокол не действует.



В народе аварии, подобные этой, называют бесконтактными. Летом этого года Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что водитель может быть признан виновником бесконтактного ДТП, если стал его причиной. А если он умышленно скрылся с места аварии, ему грозит как минимум часть 2 статьи 12.27 КоАП — лишение прав на срок до полутора лет или административный арест.

Водитель также несёт гражданскую ответственность за причинённый ущерб, в том числе, с учётом статьи 1079 ГК РФ — она обязывает водителя компенсировать ущерб пострадавших пешеходам или пассажирам даже при отсутствии его вины, поскольку он управляет источником повышенной опасности.

Если пострадавшие в аварии люди получили тяжёлые травмы или погибли, скрывшемуся водителю грозит уже уголовное преследование: новая редакция «водительской» статьи 264 УК РФ действует с 2019 года и предполагает лишение свободы на срок до 15 лет (в случае нескольких погибших).

Но скрылся ли водитель? Бывают «очевидные» ДТП, например, когда манёвр одного водителя привёл к вылету чужой машины с дороги, а значит, побег с места аварии был намеренным. Но как быть в нашем случае, ведь водитель Peugeot объективно не мог знать о падении пассажира в автобусе и характере его травм?



— Одно время практика по таким ДТП была максимально жёсткой, — рассказывает автоюрист Лев Воропаев. — Например, часть 2 статьи 12.27 КоАП применяли к водителям машин, из-под колёс которых вылетел гравий, повреждая другой автомобиль. Потом Верховный суд РФ прекратил эту практику.

По словам эксперта, главным критерием является наличие умысла со стороны скрывшегося водителя.

— Если водителя найдут, мировые судьи, скорее всего, признают его виновным в оставлении места ДТП, — считает Лев Воропаев. — В судах высших инстанций он может побороться, и, возможно, шансы неплохие. Конечно, если он скрылся намеренно, то решение мирового судьи может устоять вплоть до Верховного суда. В принципе, подрезая автобус, водитель Peugeot мог предвидеть наступление таких последствий, как падение пассажира и получение травм, но отнёсся к этому безразлично.

Представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов считает, что с точки зрения буквы закона оставление места ДТП водителем Peugeot не очевидно:



— Для наказания водителя нужна его вина, а у вины, согласно КоАП, бывают две формы — умысел и неосторожность, — поясняет он. — С умыслом всё понятно, а неосторожность — это когда человек предвидел возможные последствия, но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение, либо вообще не учитывал их, хотя должен был. Так вот, при отъезде с места подобных ДТП чаще всего имеет место вторая форма неосторожности из серии «не заметил аварии». Скажем, водитель громко слушал музыку, шоркнул соседа на парковке и не заметил. Подлежит наказанию? Однозначно, хотя умысла и нет.

В данном случае, считает Дмитрий Ларионов, водитель Peugeot не мог предполагать, что его манёвр имеет такие последствия.

Вообще по видео складывается впечатление, что Peugeot 206 не просто резко перестроился, но пытался «учить» водителя автобуса: сразу после манёвра он без явной необходимости затормозил. Но даже если аварийная ситуация была спровоцированной, для лишения водителя прав за оставление места ДТП нужно доказать, что он знал о последствиях своего манёвра и уехал намеренно.



После инцидента автобус резко замедлился посреди перекрёстка, а потом остановился, то есть водитель Peugeot мог заподозрить, что его манёвр привёл к неприятностям. Но Дмитрий Ларионов обращает внимание, что и водитель автобуса встал не мгновенно, то есть даже для него травмы пассажирки не были сразу очевидны.

— Представим такой случай: оба сразу встали, водитель Peugeot подошёл к водителю автобуса, спросил, есть ли ущерб, водитель автобуса сказал что нет: окей, разъехались, — рассуждает он. — И тут подходит пассажир, говорит что упал и руку сломал. Виноват ли водитель Peugeot в оставлении места ДТП? Однозначно нет. А чем случай на видео отличается от такого примера? Мы не знаем, смотрел ли водитель Peugeot назад, сделал ли он какие-то выводы исходя из действий водителя автобуса. Но презумпция невиновности заставляет нас исходить из того, что он действовал без умысла. Водитель автобуса остановился и включил аварийку уже после того, как закончилось видео, и во многом именно потому, что сам не знал о последствия инцидента. В таких условиях нет ни малейшей причины обвинять водителя Peugeot в оставлении места ДТП.



В любом случае ему грозит административное наказание по части 3 статьи 12.14 КоАП за нарушение правил маневрирования, а если травмы женщины подтвердятся, по статье 12.24 КоАП за причинение вреда здоровью (вплоть до лишения прав). Если вред окажется тяжким, в ход пойдёт уголовная статья 264 УК РФ. По гражданскому кодексу водитель Peugeot должен компенсировать ущерб пострадавшей женщине и автобусному парку, если простой машины привёл к убыткам.



Заслуживает ли водитель Peugeot наказание за оставление места ДТП?