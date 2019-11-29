Ночной концерт Баха, визит Face и «Холодное сердце»: 10 поводов провести выходные не дома

Погода на выходные выдается довольно приятная — можно гулять, фотографироваться, а вечером уютно греться чаем с домашними пирожками. Если таким видом отдыха вы пресытились, предлагаем неожиданный вариант — вместо хоум-вечера сходите на ночной концерт классической музыки, впечатлений будет масса. Продолжает работать выставка, посвященная чернобыльской катастрофе — всем неравнодушным к этой теме должно понравиться, организатором выступил Музей мировой погребальной культуры. Также в пятницу рэпер Face зачитает про юмориста — билеты еще есть. В мире кино творится сумбур — здесь и мультик «Холодное сердце», и разборки наркодилеров, и первая японская любовь, и загадочное убийство писателя в духе романов Агаты Кристи.

