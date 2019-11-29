Ночной концерт Баха, визит Face и «Холодное сердце»: 10 поводов провести выходные не дома

1
Концерт рэпера Face (16+)
Эпатажный и скандальный парень с татуировками на лице, который поет, что он юморист. Иван Дрёмин — настоящее имя исполнителя — впервые за почти четыре года посетит Новосибирск с сольным концертом в рамках тура KING SLIME. Музыкант представит новый альбом и исполнит старые, уже полюбившиеся публике треки. Говорят, что в следующий раз Face приедет к нам не скоро, поэтому если вам нравится творчество уфимского парня — успевайте купить билет.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 30 ноября
Во сколько: сбор с 19:00, начало в 20:00
Сколько стоит: от 1200 рублей до 1800 рублей
2
Гастроли московского театра по мюзиклам «Песнь о Довакине» и «Финрод»
Московский театр «Этериус» приезжает в Новосибирск, чтобы исполнить лучшие номера из двух мюзиклов. «Песнь о Довакине» написан по сюжетам вселенной Древних свитков. Если вы исследовали весь Скайрим и Вварденфелл, то наверняка узнаете персонажей. «Финрод» — классическая рок-опера для любителей творчества Толкиена (и не только его). Красивая и трагичная история о любви Берена и Лтиень, о войне за Сильмариллы и о государе Финроде, жертвующем собой ради будущего Средиземья.
Где: ресто-клуб «Агарта»
Когда: 29 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 400 рублей
3
Лекция о жизни на Шпицбергене «Арктика сегодня»
Лекцию прочитает режиссёр Станислав Шуберт. Станислав полгода прожил в одном из самых северных населенных пунктов мира — в российском поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген, находящимся в 1200 километрах от Северного полюса. Там он участвовал в восстановлении самого северного кинотеатра планеты и проведении кинофестиваля. Станислав покажет уникальные материалы, расскажет истории из жизни на Северном полюсе вперемешку с северными байками.
Где: лекторий-бар «Поток»
Когда: 30 ноября
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: вход свободный
4
Ночной концерт-диалог «Код Баха»
Вариант для тех, кому надоело одно и то же. Сольные произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят Эльдар Нагиев (скрипка) и Михаил Шакиров (виолончель). Позднее время суток, мягкое теплое освещение и живая музыка — атмосфера обещает быть впечатляющей — интересный вариант для первого свидания, например.
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 30 ноября
Во сколько: 21:00
Сколько стоит: 650 рублей
5
Выставка «Чернобыль. Больше никогда!»
Если вы еще не успели посмотреть — обязательно это сделайте, безумно интересно. Выставку организовал Музей мировой погребальной культуры — интерактивное событие, посвященное событиям на Чернобыльской АЭС, состоялось еще в сентябре. Выставка вызвала большой интерес в обществе, событие привлекло несколько тысяч посетителей, поэтому было принято решение провести мероприятие в центре города.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: каждый день до 15 декабря
Во сколько: будни с 12:00 до 22:00, выходные с 19:00 до 21:00
Сколько стоит: 300 рублей
6
«Холодное сердце 2»
Продолжение истории о приключениях Эльзы, Анны, снеговика Олафа, Кристофа и его верного друга оленя Свена ждут не только дети, но и взрослые. На этот раз компании предстоит покинуть королевство Эвендел и отправиться на Север в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
6+
7
«Достать ножи»
После празднования своего 85-летия известного автора криминальных романов находят мёртвым. За расследование берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит распутать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.
18+
8
«Атлантика»
Франузская драма расскажет историю, которая произошла в пригороде Дакара, городка, расположенного вдоль побережья Атлантического океана. В планах открыть высотную башню. Строителям не платили месяцами, а потому однажды ночью они решают покинуть страну в поисках более светлого будущего. Среди них Сулейман, в которого влюблена девушка по имени Ада. Она, по настоянию родственников, должна вскоре выйти замуж за другого мужчину.
16+
9
«Первая любовь»
Японская история про любовь. Рео и Моника — боксер со смертельным диагнозом и проститутка-наркоманка, влипшая в долги. Первая любовь настигает их внезапно, но чувство и их жизнь под угрозой: за парочкой гонятся якудза, полиция, киллер, посланный китайской триадой, и даже призрак в белой простыне.
16+
10
«Прекрасная эпоха»
Фильм 1992 года вновь на большом экране — помните историю о компании, которая восстанавливает детали любой эпохи на заказ, и вы можете отправиться в прошлое по своему выбору. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.
18+