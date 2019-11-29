Узбагойся, любимка: мы нашли самые раздражающие слова и узнали, почему они всех бесят

Может, после этого мы стали бояться слова «последний»? Фото: Карл Брюллов, «Последний день Помпеи»

Неделю назад мы провели исследование в пабликах Сети городских порталов во «ВКонтакте» (а это 15 городов — от Красноярска до Архангельска) и выяснили, что в каждом городе живут люди, которых бесят «вкусняшки», «крайние разы», «найсы», «лойсы» и другие удивительные выражения.

В каждом регионе в топе ненависти оказались разные слова. Новосибирск грустит, когда слышит «ок», «треш» и «огонь». Красноярск чаще всего бесится из-за слов «зашквар» и «братюня». В самарский топ вошли «пасиб» и «любимка». А Челябинск краснеет от раздражения, стоит только произнести «крайний», «имхо» и «сорян».

Чем жирнее выделено слово, тем больше претензий оно вызвало. Хотя в каждом регионе были свои лидеры (например, в Самаре это оказалась «любимка», в Ростове-на-Дону — «вкусняшка» и «печенька», а в Екатеринбурге — «ихний» и «изи»), в общей сумме картина сложилась так Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

С этими словами мы обратились к специалистам: поэту Александру Кердану, доценту кафедры русского языка общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Сергею Данилову, а также поэтке и кураторке литературных проектов Юлии Подлубновой. Они рассказали, что не так с современным языком и что делать, если исковерканные фразы режут ухо.



Слово «крайний» не любят так же часто, как и произносят Фото: Иероним Босх, фрагмент картины «Корабль дураков»

Сколько шедевров, фильмов, сериалов и мультфильмов заиграли бы другими красками, если бы их создатели заменяли слово «последний» на «крайний». «Крайний день Помпеи», «Крайний дом слева», «Крайний рейв», «Крайний богатырь». А как вам бессмертный хит «Крайний раз» группы «Мальчишник»? Через всё это так и сочится надежда. Последняя, конечно же.

Еще в 1954 году писатель и филолог Лев Успенский писал об упоминании слова «крайний» в смысле «последний». Но в советское время тысячи людей употребляли его разве что в очередях. Вопрос «Кто тут крайний?» звучал и в магазинах, и в поликлиниках — везде, где к нужному окну выстраивалось больше двух человек. Уже тогда люди стали приписывать слову «последний» дурное значение. До совершенства ситуацию довели профессиональные суеверия летчиков, военных и всех, чья деятельность была связана с риском для жизни.



— В моей практике это чисто «афганское» выражение, то есть от тех, кто воевал в Афганистане. Не последний, а крайний рейд, вылет, — говорит поэт и полковник Александр Кердан.

Предложений с прилагательным «последний» избегали, чтобы тот же прыжок с парашютом не стал действительно завершающим в карьере и жизни. Чего боятся люди, которые берут с полки последнюю булку хлеба или пытаются вспомнить, когда в последний раз пили шампанское, непонятно. Предъявить военный билет, если вы начнете так выражаться, вас тоже не попросят, но иногда стоит включить здравый ум.

Слишком нежные «любимка», «вкусняшка» и «кремушек» чаще отталкивают

Фото: Питер Брейгель младший, «Сельская свадьба»

Излишнее проявление нежности заняло одну из верхних строчек рейтинга раздражающих слов. Уменьшительно-ласкательные суффиксы сначала покорили интернет, а потом вышли в массы. Иногда кажется, что нежность транслируется из каждой коробочки и радиоприёмничка, но стоит помнить, что русская культура сама по себе сентиментальна. Люди любят делать смысл слов нежнее. Таким образом человек инстинктивно сам себе хочет сказать, что он хороший, добрый, и начинает писать любимкам и мазать майонезик на хлебушек.



— «Любимка», «красава» могут раздражать людей, но зона, где мы хотим рассказать человеку что-то хорошее, — это зона продуктивности. В ней мы хотим быть индивидуальными и оригинальными. Здесь люди нащупывают приятные им слова. Правда, не всегда это выглядит удачно, — рассказывает доцент кафедры русского языка Сергей Данилов. — Почти всегда получается, что это домашнее, интимное слово. Такие слова, перенесенные в общий язык, начинают раздражать не потому, что они плохо звучат, а потому, что у нас не принято выносить интимное наружу.

С точки зрения языка уменьшительно-ласкательные формы слов ничего не нарушают. Но когда их много, кажется, что они речи ничего не добавляют, и появляется вопрос: «Что ты несешь?» Если вы сами себе не можете объяснить, зачем вы так говорите, это сигнал, что надо разобраться с собой. А если вы не понимаете людей, которые так общаются, выход один: просто не общайтесь с ними.



Стоит только женщинам заявить о своих правах, как авторки, поэтки, инженерки и редакторки попадают под опалу

Фото: Питер Брейгель младший, «Танец с яйцом»

Обратная сторона излишней нежности — грубая женская сила. Женщины стали громче заявлять свои права на всё, и на слуху всё чаще стали появляться феминитивы. «Авторки» и «докторки», как и всё новое для языка, многим начали резать слух. Но, утверждает кураторка литературных проектов Юлия Подлубнова, феминитивы были в языке всегда, просто случился всплеск, связанный с новой волной феминизма в мире и на постсоветском пространстве в частности.



— Для феминизма важна видимость женщины в социуме, в культуре, в литературе. Поэтому, скажем, слова «поэт» для обозначения женщины, занимающейся поэзией и разделяющей идеи феминизма, недостаточно, поэтесса в русской культуре звучит несколько уничижительно (Ахматова не любила, когда ее так называли), остается поэтка, — говорит Юлия Подлубнова. — Кстати, в польском такое слово действительно существует. Поэтка, авторка, философиня — это всё о репрезентации женщин и их литературного/культурного труда. Думаю, феминитивы скоро станут общим местом, их перестанут стигматизировать. В общем, добро пожаловать в новый прекрасный мир.

«Ихний» стал безоговорочным лидером антирейтинга Фото: Питер Артсен, «Яичный танец»

Казалось бы, такие просторечные выражения звучат всё реже, но они составляют топ слов, которые многих приводят в оцепенение. Особенно часто лингвистический спецназ появляется в голове людей, когда они слышат «евонный» во всех его проявлениях. Это слово заняло первую строчку нашего рейтинга гневных слов. Возможно, из-за того, что это бессмертные вещи, которые мы слышали еще от прадедов, до сих пор продолжаем улавливать тут и там. И если вас передергивает, когда кто-то так говорит, лучшее, что вы можете сделать, — это смириться: «евонные» и «ихние» никуда не денутся. Они заняли в русском языке то же место, что и привычная речь.



— Если нет слова «ложить», то откуда взялось слово «ложка»? — вспоминает детскую присказку доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Сергей Данилов. — Это стечение языковых обстоятельств, и они будут. В какой они выступят роли? Как слова необразованных людей, разговорные или окажутся приемлемыми, и на них будут разговаривать все образованные люди? Но то, что они не уйдут из системы — это точно.

Что же до неправильных ударений в том же «звонишь», у поэта Александра Кердана они вызывают огромный вопрос к культуре речи говорящего. Но здесь все не так безнадежно.

— Начнем заново учить культуре речи, ораторскому искусству, лучше отбирать журналистов на ТВ и радио, в семье учить ребенка правильному говорению, и всё вернется на круги своя! Если не будем всем этим заниматься, а продолжим «ложить», а не «класть», потери будут невозвратными, — считает Александр Кердан.



Коворкинг, шопинг, стриминг, найс, лайк, челлендж, изи: англицизмы просто не могли не попасть в топ



Фото: Питер Брейгель старший, «Фламандские пословицы»

И как только мы раньше жили без стартапов, фастфудов, челленджей и воркшпопов? Если совсем недавно многим приходилось долго рассказывать, что это такое, то сегодня сложнее объяснить эти явления и понятия русскими словами. Тот же воркшоп в дословном переводе на русский звучит очень своеобразно. Но это не освобождает англицизмы от всеобщего шейминга (от английского shame — позор).



Вы можете попробовать защитить русский язык от этих слов, но сопротивление практически бесполезно. Остается только научиться правильно их писать и произносить. Ну и попытаться не употреблять в одном предложении такие слова, как «стриминг» и «евонный».

Общаться междометиями — особый навык, но о нем лучше забыть

Фото: Питер Брейгель старший, «Калеки»

Если коворгинги и челленджы застолбила за собой преимущественно молодежь, и филологи не исключают, что вскоре такие слова канут в Лету, а различие между мастер-классами и воркшопами окончательно размоется, то английские и околоанглийские междометия вызывают куда больший интерес. В том числе потому, что они захватили речь практически всех возрастных групп. Также это касается нецензурной речи: кажется, если ты выругался на английском, то меньше нарушил нормы приличия, чем если бы высказался на чистокровном русском матерном.

— Междометный запас языка достаточно замкнутый, он не так уж любит обновляться. У нас идет такая война междометий, и это любопытно, — заявляет Сергей Данилов. — Есть большая вероятность, что «еее», «йоу», «ок», «окей», «уау» и прочие продержатся в языке какое-то время. Язык сам выберет, что ему надо, а что — нет. Во многом это зависит от ощущения, кого что раздражает.

Русский язык (литературный) оставит в себе далеко не все слова Фото: Питер Брейгель старший, «Притча о слепых»

Больше, чем за сами слова, которые раздражают многих, кто их слышит, филологи и исследователи беспокоятся за тех, кто слишком резонирует. Никто не смог положительно оценить излишнюю раздражительность. За счет нее, по мнению специалистов, люди хотят укрупниться, фиксируют свои знания о языке, которые представляются им важными. Но далеко не всегда эти знания являются ценными.

— Это раздражительность ради раздражительности, желание показать, что я умнее другого. Есть много способов донести это, но такая схема требует лечения. Такие схемы засоряют наше мышление, — объясняет Сергей Данилов. — А давайте мы вырастем в собственных глазах. Высокий штиль — когда ты не раздражаешься, а внимательно слушаешь, пытаясь разобраться, почему так. Это не означает, что человек, выражающийся «неправильно», идиот. Возможно, он говорит умные вещи. Я за то, чтобы было больше таких слов. Иногда они выступают маркерами чужой речи, чужой культуры, к которой надо присматриваться.

А как вы реагируете на эти слова?