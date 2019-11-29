Мама, не горюй! Как заставить банк взять материнский капитал за ипотеку

Банки не отказывают в ипотеке категорически, но ставят условия, которые родителям выполнить сложно Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

В 2020 году материнский капитал увеличится впервые за пять лет: из-за экономических трудностей выплату за второго и последующих детей перестали индексировать в 2016 году, все это время маткапитал составлял 453 026 рублей . С нового года сумма вырастет на 13 тысяч — до 466 617 рублей , но государственные деньги светят не всем и распоряжаться с ними на свое усмотрение полностью не получится.

Например, закон говорит, что материнский капитал можно использовать в качестве первого взноса на ипотеку, но фактически сделать это можно с трудом — банки отказываются работать с выплатой или просят деньги сверху, чтобы убедиться, что родители в состоянии платить за кредитное жилье дальше. Что делать в этой ситуации — мы выяснили с юристами и специалистами Пенсионного фонда.



Кто может получить маткапитал?

Для начала разберемся, кому и на что дают «материнские» деньги. По закону выплату получают семьи, где родился второй, третий и следующие дети. Выплата положена один раз — то есть если вам уже дали сертификат за второго ребенка, то с третьим, пятым и даже семнадцатым оформить её не получится.

Право на господдержку у мамы появляется с рождением второго ребенка, но воспользоваться им можно только через три года. Покупка жилья и пособия — исключение Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сертификат оформляется на маму, у нее должно быть гражданство РФ, отцу быть гражданином России не обязательно. Но если мать по каким-то причинам не имеет права на капитал (например, ее лишили родительских прав), получить его может отец. Еще один случай, когда у мужчины есть право на выплату — это если он становится единственным усыновителем. Право на господдержку могут отобрать, если родители лишены родительских прав или совершили в отношении ребенка преступление против личности (к этой группе относят побои, неоказание медпомощи, насилие и так далее — полный список тут). Тогда маткапитал можно оформить непосредственно на ребенка (до 18 лет, студенту-очнику — до 23), усыновителя. На опекуна — нельзя.

Тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий и финансовую помощь матери и ребенку — пенсию, образование, а с 2020 года — и выплату «путинских» пособий до трех лет.



Потратить маткапитал можно не раньше чем ребенку исполнится три года Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Пособие по уходу — по сути, единственный легальный способ получить деньги на руки. Что касается многочисленных предложений обналичить материнский капитал, то юристы заранее предупреждают: все они незаконны. Накажут не только тех, кто предложил услугу, но и обладателя сертификата. В Пермском крае, например, обладательница материнского капитала была приговорена к двум годам условно, максимальное наказание за мошенничество с выплатами — десять лет колонии.

Сложности возникают, когда материнский капитал родители используют в качестве первоначального взноса на ипотеку. Банкам нужно подтверждение, что одним взносом семья не ограничится, и лишь справки о доходах кредиторам недостаточно.

— Сертификат на материнский капитал не считается надежным подтверждением платежеспособности заявителя, поэтому условием многих банков является дополнительное предоставление собственных средств, — объясняют в Палате адвокатов Нижегородской области.

Оформить сертификат на материнский капитал легко, а вот воспользоваться этими деньгами — настоящий квест Фото: Сергей Яковлев / 29.RU

Напрямую банки не отказывают, но в своих программах намекают, что родителям вместе с маткапиталом придется принести еще денег, чтобы покрыть первоначальный взнос. В «Альфа-Банке» выдвигают условие: внести не менее 5% от стоимости квартиры собственными деньгами — чтобы подтвердить платежеспособность клиента. По данным Росстата за 2018 год, средняя стоимость квадратного метра в России — 56 280 рублей . Предположим, что семья желает купить двухкомнатную квартиру на 60 квадратов . Получается, что кроме материнского капитала заемщикам надо отдать еще 168 840 рублей .

Аналогичные условия у «Газпромбанка», правда, здесь вероятность получить одобрение на ипотеку повышается за счет «приоритетных компаний», сотрудникам которых дополнительную сумму могут ощутимо снизить или убрать вообще. В «Открытии» просят 10% собственных средств плюсом к маткапиталу, в ВТБ — от 10% до 20%. В «Сбербанке» предлагают ипотеку с первым взносом в 15% от стоимости жилья. Если квартира будет стоить больше 3,3 миллиона рублей, то одних средств маткапитала ( 466 тысяч ) не хватит на взнос ( 506,5 тысячи рублей). Невыгодные условия предлагает даже «ДОМ.РФ» — оператор, через которого государство двигает жилищные программы: здесь просят 20% от стоимости жилья.



Еще одна проблема в том, что банки не хотят отдавать свои деньги в качестве материнского капитала и ждут, пока ПФР переведет им выплату. Это занимает много времени, поскольку по правилам деньги из федерального бюджета поступают в Пенсионный фонд раз в квартал. Застройщики, в свою очередь, не готовы ждать несколько месяцев. В банке «ДОМ.РФ» клиентов об этом сразу предупреждают и советуют уточнить у застройщика, готов ли он ждать поступления денег. Нежелание банков так рисковать оправдано: иногда ПФР не переводит деньги, мотивируя отказ самыми разными причинами. Например, в Тюмени женщине не дали погасить ипотеку маткапиталом потому, что договор был заключен до того, как она родила второго ребенка. А жительнице Омска Пенсионный фонд отказал, потому что она включила в сумму выплаты комиссию банка — 1288 рублей.

Что делать, если в ипотеке отказали?

Начнем с того, чего делать ни в коем случае не надо — обращаться к риелторам, которые якобы работают с Пенсионным фондом. Никаких совместных акций с агентствами недвижимости ПФР не проводит, и вы, вероятнее всего, наткнетесь на мошенников, которые либо подведут вас под статью, либо попросту исчезнут с деньгами. Именно так произошло с Натальей из Новосибирска: молодая мама хотела обналичить материнский капитал, чтобы сделать ремонт в квартире, доставшейся ей в наследство, но осталась у разбитого корыта.



Наталья не хотела, чтобы ее дети жили в квартире, где ободраны обои и дует из окон, но мошенники не оставили ей выбора Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU