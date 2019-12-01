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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ООО и «Патрол» 333 — сладкая парочка на зависть всем

Свежая подборка кадров с нарушителями правил парковки

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В новом выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как внедорожники стоят на тротуарах Красного проспекта, как людей заставляют протискиваться между грязными машинами и массовый игнор эвакуаторов. 

Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта

Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта

Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта, где расположены модные рестораны. На переднем плане Nissan Patrol с красивым номером 333, а сзади Porsche Cayenne c еще более модным госномером ООО. 

На&nbsp;Мира, 27

На Мира, 27

— Мира, 27. Девушка-водитель паркуется регулярно, перекрыв выход из подъезда, чтобы ей удобно было выходить, хотя напротив пустая парковка, — рассказывает читатель Евгений. 

Можно ли инвалиду стоять на тротуаре?

Можно ли инвалиду стоять на тротуаре?

Риторический вопрос, можно ли инвалиду стоять на тротуаре. 

Машина мешает пройти

Машина мешает пройти

Вряд ли водитель задумался, что помешает пешеходам. 

На Коммунистической все стоят под знаками

На Коммунистической все стоят под знаками

На Коммунистической все повально стоят под запрещающими знаками.

На Фрунзе массово стоят на тротуарах

На Фрунзе массово стоят на тротуарах

На Фрунзе так же массово стоят на тротуарах возле домов. А что, широкие, место позволяет.

Ford Mustang красивого зелёного цвета

Ford Mustang красивого зелёного цвета

Ford Mustang красивого зелёного цвета. Расположился в пешеходной зоне. 

Еще один инвалид, на «Прадо»

Еще один инвалид, на «Прадо»

Еще один инвалид, на «Прадо». И опять вопрос: можно ли ему стоять на пешеходном переходе?

Кто из них запарковался последним?

Кто из них запарковался последним?

Кто из них запарковался последним? Вряд ли водитель думал, как людям протискиваться между двумя грязными машинами. 

Все в порядке, места хватит всем

Все в порядке, места хватит всем

На Вокзальной магистрали тротуары широченные. Так что все в порядке, места хватит всем.

Эвакуаторов никто не боится

Эвакуаторов никто не боится

Хоть кто-то из водителей этих машин боится эвакуаторов? Видимо, нет. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Так парковаться
1 дек 2019 в 09:25
+0 −0

Петушиный поступок

1 дек 2019 в 09:21
+0 −0

Все вопросы к умнику который парковочные карманы с красного проспекта убрал, которые там всегда были, да если честно чего тут...

Фото пользователя
1 дек 2019 в 09:21
+0 −0

Девушка-водитель регулярно паркуется (Мира, 27),перекрыв выход из подъезда.Ну раз регулярно так ставит,значит живущих в этом...