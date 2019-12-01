«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ООО и «Патрол» 333 — сладкая парочка на зависть всем

В новом выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как внедорожники стоят на тротуарах Красного проспекта, как людей заставляют протискиваться между грязными машинами и массовый игнор эвакуаторов.
Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта, где расположены модные рестораны. На переднем плане Nissan Patrol с красивым номером 333, а сзади Porsche Cayenne c еще более модным госномером ООО.
— Мира, 27. Девушка-водитель паркуется регулярно, перекрыв выход из подъезда, чтобы ей удобно было выходить, хотя напротив пустая парковка, — рассказывает читатель Евгений.
Риторический вопрос, можно ли инвалиду стоять на тротуаре.
Вряд ли водитель задумался, что помешает пешеходам.
На Коммунистической все повально стоят под запрещающими знаками.
На Фрунзе так же массово стоят на тротуарах возле домов. А что, широкие, место позволяет.
Ford Mustang красивого зелёного цвета. Расположился в пешеходной зоне.
Еще один инвалид, на «Прадо». И опять вопрос: можно ли ему стоять на пешеходном переходе?
Кто из них запарковался последним? Вряд ли водитель думал, как людям протискиваться между двумя грязными машинами.
На Вокзальной магистрали тротуары широченные. Так что все в порядке, места хватит всем.
Хоть кто-то из водителей этих машин боится эвакуаторов? Видимо, нет.
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