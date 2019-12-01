«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» ООО и «Патрол» 333 — сладкая парочка на зависть всем

В новом выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как внедорожники стоят на тротуарах Красного проспекта, как людей заставляют протискиваться между грязными машинами и массовый игнор эвакуаторов.

Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта Фото: Густаво Зырянов

Многострадальный тротуар Красного проспекта возле Дома быта, где расположены модные рестораны. На переднем плане Nissan Patrol с красивым номером 333, а сзади Porsche Cayenne c еще более модным госномером ООО.

На Мира, 27 Фото: читатель НГС

— Мира, 27. Девушка-водитель паркуется регулярно, перекрыв выход из подъезда, чтобы ей удобно было выходить, хотя напротив пустая парковка, — рассказывает читатель Евгений.

Можно ли инвалиду стоять на тротуаре? Фото: Александр Ощепков

Риторический вопрос, можно ли инвалиду стоять на тротуаре.

Машина мешает пройти Фото: Александр Ощепков

Вряд ли водитель задумался, что помешает пешеходам.

На Коммунистической все стоят под знаками Фото: Густаво Зырянов

На Коммунистической все повально стоят под запрещающими знаками.

На Фрунзе массово стоят на тротуарах Фото: Густаво Зырянов

На Фрунзе так же массово стоят на тротуарах возле домов. А что, широкие, место позволяет.

Ford Mustang красивого зелёного цвета Фото: Густаво Зырянов

Ford Mustang красивого зелёного цвета. Расположился в пешеходной зоне.

Еще один инвалид, на «Прадо» Фото: Густаво Зырянов

Еще один инвалид, на «Прадо». И опять вопрос: можно ли ему стоять на пешеходном переходе?

Кто из них запарковался последним? Фото: читатель НГС

Кто из них запарковался последним? Вряд ли водитель думал, как людям протискиваться между двумя грязными машинами.

Все в порядке, места хватит всем Фото: Густаво Зырянов

На Вокзальной магистрали тротуары широченные. Так что все в порядке, места хватит всем.

Эвакуаторов никто не боится Фото: Густаво Зырянов