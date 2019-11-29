Урвали за три тыщи: 7 ярких образов на новогодний корпоратив, в которых вы будете звездой вечера

Наступает год белой металлической крысы — в приоритете элегантный блеск и земляные цвета Фото: Александр Ощепков

На новогоднем корпоративе хочется блистать, быть той самой звездой вечера, которую обязательно запомнят по эффектному наряду. Правда, прикинув в уме все будущие предпраздничные траты, желание перевоплощаться в королеву стремительно угасает: «Вы вообще видели, сколько стоят туфли, а платье, а сумка к платью? Я лучше дома останусь!» Без паники — редакция НГС вместе со стилистом Юлией Ушаковой и моделью из агенства «Красота Сибири» Екатериной Паньковой подобрала для вас несколько образов стоимостью всего в три тысячи рублей: главное успеть пройтись по магазинам, пока не закончились распродажи.



— Наша основная задача — подобрать бюджетный вариант, который не выглядел бы бюджетно, второстепенная — выбрать те вещи, которые не останутся висеть в шкафу после праздника. Что важно — избегать говорящих моментов: дешёвых тканей (рыхлая бесформенная фактура), дешёвых акцентов (блёстки), дешёвых длин (мини). Сейчас в тренде бельевой стиль; чтобы не выглядеть, будто вы забыли снять ночнушку, избегайте слишком тонких тканей и тех моделей, которые действительно похожи на белье, — объясняет Юлия.

Все вместе мы отправились в магазин Incity: до 1 декабря там действует акция — 50% на любой товар Фото: Александр Ощепков

— Я бы не рекомендовала надевать платье в бельевом стиле на корпоратив — это мероприятие, которое проходит среди ваших же сотрудников, социальная роль продолжается, несмотря на праздничную обстановку. Открытость тела и эпатаж неуместны, — говорит стилист.

Год белой металлической крысы приветствует блеск — нить люрекса, заклепки, это может быть блик на лаковых туфлях. Аксессуары можно выбирать любые — сейчас в тренде сочетание белого и жёлтого золота.

Платье 2999 рублей, туфли 1399 рублей, серёжки 199 рублей, повязка 149 рублей, итого весь образ со скидкой обойдется в 2373 рубля Фото: Александр Ощепков

Анималистичный принт по-прежнему в тренде. Стилист предлагает вариант платья с приталенным силуэтом и расклешенной юбкой миди, потому что он подходит под любой тип фигуры. Слегка подворачиваем рукава и открываем запястья — это сделает образ более лёгким. А актуальный воротник в виде банта добавит женственности.



Праздничность образа создаем при помощи аксессуаров — яркая повязка (головной убор всегда делает образ завершенным), в тон — клатч и серьги с модным принтом. Вариант хорош и для брюнеток, и для блондинок.

Платье 1399 рублей, пиджак 1999 рублей, серёжки 399 рублей, туфли 1799 рублей, клатч 599 рублей. Образ со скидкой выйдет в 3097 рублей Фото: Александр Ощепков

Яркий праздничный образ можно создать за счет цвета, силуэта и фактуры, а аксессуары добавить по настроению. В этом комплекте акцент на двух противоположных цветах, которые в сочетании только усиливают друг друга.



— Мы редко носим красное в офис, а на вечер это будет уместно. Для деловой части накиньте жакет, он подчеркнет ваш вкус и покажет, что вы не боитесь сочетать цвета. Платье правильной длины, с пристойным декольте и спокойным прилеганием. Рекомендую тем, кто не боится открывать руки, — объясняет Юлия. Усиливаем эффект за счет серёжек, в тон платью — клатч. Стилист предлагает надеть нюдовые лодочки под свой тип кожи, а колготки выбрать тонкие — плотностью 8 дэн. Логично, что они всего лишь на один вечер, но зато вы будете чувствовать себя комфортно, а на фото получитесь без блеска на ногах.

— Не рекомендую выбирать матовые колготки с большей плотностью, иначе эффект нюда от матовых туфель исчезнет, — добавляет Юлия. Помним, что для выбора образа на праздник нужно учитывать место проведения — степень торжественности разная, и платье в боулинге будет смотреться неуместно, особенно длиной мини. Продумайте, как будете проводить время — сидеть, стоять, говорить что-то со сцены или танцевать — и исходя из этого формируйте комплект.

Брюки 999 рублей, блуза 1199 рублей, серёжки 399 рублей, туфли 1399 рублей, сумка 1199 рублей. Образ со скидкой выходит в 2597 рублей Фото: Александр Ощепков

Здесь создаем акцент за счет контрастных цветов — красного и чёрного. Такой образ больше подойдет брюнеткам, для блонда — в сочетании с вечерним макияжем. Стилист советует обратить внимание на удлиненные сережки и открыть шею — так будет женственнее.

Брюки в пол создают ощущение торжественности — они будут смотреться элегантно даже без каблука. Красный цвет сам по себе праздничный, красные брюки — must have в гардеробе женщины, их можно сочетать с блузами, с тельняшкой, с водолазками, со свитерами, главное — выбрать правильный цвет верха. — Если вы думаете, что вам не идет красный — вы просто еще не подобрали свой цвет. Если не хотите красный близко к лицу — начните с поясных изделий, — подсказывает Юлия.

Остерегайтесь дешёвых принтов — мелкий цветочек, крупные розы, геометрия. Старайтесь выбирать модели из гладких тканей без рисунка — так ваш образ будет выглядеть дороже. Блуза на Кате — единственная модель с принтом. Он не дешевый, потому что это абстракция. Такие есть как на брендовой одежде, так и на обычной. Важно создать впечатление now name — непонятно, из какого магазина ваши вещи. Одеваться с ног до головы в бренды — это дурной тон. Блузу можно носить навыпуск и подчеркнуть талию ремнем или заправить в брюки — и так, и так будет смотреться эффектно.

Платье 2599 рублей, туфли 1799 рублей, украшение 398 рублей — итого со скидкой 2398 рублей Фото: Александр Ощепков

Платье для любого типа фигуры — приталенный силуэт и расклешенная юбка. Рукав «летучая мышь» открывает самую красивую часть руки и закрывает плечи. Имитация под бархат делает образ необычным и интересным. Ленты на поясе Юлия предлагает завязать сзади, чтобы не перегружать лицевую часть. Такой вариант хорош для брюнеток, а для светловолосых девушек стилист советует подобрать аксессуар в тон коже. Дополняем нюдовыми туфлями и помним совет про колготки.

Брюки 2199 рублей, блуза 1199 рублей, серьги 199 рублей, клатч 199 рублей туфли 1799 рублей. Со скидкой — 2797 рублей Фото: Александр Ощепков

Наряд для корпоратива хочется выбрать такой, чтобы потом он не пылился в дальнем углу шкафа, поэтому лучше взять то, в чем вам будет комфортно в любой другой день. Брюки — отличный вариант, выбирайте яркие, так будет более празднично. На контрасте отлично будут смотреться белая блуза и серьги в тон брюкам.

— Самый важный акцент — туфли. Не думайте, что они внизу и их будет не видно. Помним, что обувь делает женщину женщиной. Туфли сочного винного цвета вам точно пригодятся еще не раз, — подсказывает стилист. Клатч можно выбрать абсолютно любой — в тон обуви или брюкам. Для Кати стилист подобрала маленький молодежный с объемным цветком.

Топ 1199 рублей, юбка 1599 рулей, клатч 149 рублей, повязка 149 рублей, серьги 199 рублей, туфли 1399 рублей, шуба 1999 рублей. Образ со скидкой обойдется в 3 346 рублей Фото: Александр Ощепков

Год белой металлической крысы приемлет все земляные цвета, чёрный — не исключение. Это более молодёжный вариант с прозрачной юбкой. Топ в бельевом стиле — неудачный вариант: рискуете смотреться слишком голо. На верх наденьте что-то более скромное, мы подобрали вариант с бусинами — праздник все-таки. Если нужно прикрыть плечи, накиньте сверху искусственную шубу-жакет: смотрится очень эффектно, в таком образе вас точно запомнят, но опять же — учитывайте место и специфику проведения праздника. Для клуба или караоке — идеальный вариант. Повязка дополняет образ и делает его еще более интересным.



Фото: Александр Ощепков