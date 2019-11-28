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Обзор

Модная капуста: как носить три кофты сразу и быть главным модником этой зимы

В компании стилистов изучаем четыре приема многослойности: носим платье с брюками и куртку под шубой

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Как надеть на себя десяток вещей и остаться самым модным — знают стилисты

Как надеть на себя десяток вещей и остаться самым модным — знают стилисты

В холода хочется надеть на себя всего и побольше: заправить шубу в джинсы и намотать шарф на шапку, лишь бы не замерзнуть, пока идешь по улице. Такую тактику стилисты поощряют — многослойность не уходит с подиумов уже много лет. Главное, чтобы все вещи, которые вы на себя надеваете, были подобраны со вкусом и украшали фигуру.

— Еще с 70-х годов появилось понимание — чем больше человек на себя наденет, тем богаче он выглядит. Но одеваться красиво могли не все, тогда и появились стилисты, которые стали помогать людям создавать многослойные комплекты, — рассказывает стилист-имиджмейкер Наталья Радзивончик.

В компании эксперта мы составили четыре комплекта, которые не стыдно на себя надеть, как только столбик термометра беспощадно уйдёт в минус — будет стильно и тепло.

Водолазка + всё остальное

Водолазку можно носить с чем угодно — под рубашкой, блузой, платьем. Если в офисе дресс-код, подбирайте водолазки светлых тонов. Черная водолазка с белой рубашкой — смело, хотя и очень стильно, особенно если подогнуть рукава рубашки.

Черная водолазка под белой рубашкой — дерзкий тренд

Черная водолазка под белой рубашкой — дерзкий тренд

У этой комбинации несколько правил. Первое: верхние пуговицы на блузе или рубашке не нужно застегивать. А как носить — навыпуск или заправлять в брюки или юбку — решать вам. Образ также можно дополнить поясом или надеть еще несколько слоев поверх рубашки: джемпер с V-образным вырезом и пиджак. 

Поверх рубашки можно надеть джемпер и пиджак

Поверх рубашки можно надеть джемпер и пиджак

Второе правило: верхний слой одежды должен быть оверсайз, а не обтягивать вас, как капусту.

Брюки + платье

Еще одна зимняя комбинация. Возьмите трикотажное платье свободной формы — оверсайз или с разрезами по бокам. Под него подойдут брюки любой модели — обтягивающие, палаццо, кюлоты. Важно здесь обращать внимание на то, как образ смотрится на вас, не искажает ли он фигуру.

Теперь не нужно думать, что надеть: брюки или платье?

Теперь не нужно думать, что надеть: брюки или платье?

Если вы не убрали до весны шорты-бермуды — не убирайте. Наденьте под них плотные колготки. На ноги — ботинки или высокие и широкие сапоги. И еще один многослойный образ готов.

Пальто + куртка

На смену коротким меховым жилеткам пришли жилетки удлиненного фасона с меховыми или комбинированными (мех + драп или кожа) вставками, дутые или стеганные. Их можно надеть поверх пальто, куртки и даже шубы.

Можете надеть куртку на пальто или жилетку на шубу — мода стерпит все

Можете надеть куртку на пальто или жилетку на шубу — мода стерпит все

А вот под пальто или шубу можно надеть легкую осеннюю куртку — вариант особенно подходит тем, кому на работе нужно носить костюм. Чтобы не замерзнуть, наденьте под верхнюю одежду стеганую куртку и добавьте к образу шарф. Его можно завязать или накинуть на плечи, как палантин.

Еще один тренд — джемпер, повязанный на шею вместо шарфа. Плюс — джемпер закрывает от ветра спину, минус — к такой моде в городе пока мало кто готов.

Берет + капюшон

Берет надевается поверх капюшона кофты или худи. Важно, чтобы берет был свободной формы и не обтягивал голову, иначе не избежать сравнений с прихожанкой. Шляпу можно надеть поверх теплого платка, подбирайте платок в тон остальному образу, с модным принтом. Модные шарфы-трубы, которые вытеснили из гардероба снуд, могут закрывать шею. Или наденьте на голову, как капор.

Любимая шляпа может не ждать до весны, если носить ее с капюшоном

Любимая шляпа может не ждать до весны, если носить ее с капюшоном

— Многослойные образы могут исказить фигуру, поэтому стилисты не рекомендуют их женщинам в теле. Но я бы сказала наоборот: с помощью многослойности фигуру можно скорректировать, если правильно подобрать форму и цвет одежды, — советует Наталья Радзивончик. — Когда собираете сложный образ, уделяйте внимание зеркалу: посмотрите, как образ работает, как костюм на вас сидит.

Кстати, раньше мы рассказывали, как подобрать шапку, которая не сделает лицо зеленым, и какой пуховик выбрать, чтобы вас не обозвали гусеницей.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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28 ноя 2019 в 09:23
+1 −3

Опять темнота и мракобесие в комментариях, если вы не понимаете искусство, моду, культуру и прочую мишуру по "вашему мнению", это...

Фото пользователя
28 ноя 2019 в 09:11
+3 −1

Из статьи-« Бытует мнение -чем больше человек на себя наденет, тем богаче он выглядит».Скорее либо безвкусица, либо понторез, а...

28 ноя 2019 в 09:10
+3 −1

Когда я пропустила тот момент, когда стало модно походить на пугало???