Модная капуста: как носить три кофты сразу и быть главным модником этой зимы

Как надеть на себя десяток вещей и остаться самым модным — знают стилисты Фото: Pinterest.com

В холода хочется надеть на себя всего и побольше: заправить шубу в джинсы и намотать шарф на шапку, лишь бы не замерзнуть, пока идешь по улице. Такую тактику стилисты поощряют — многослойность не уходит с подиумов уже много лет. Главное, чтобы все вещи, которые вы на себя надеваете, были подобраны со вкусом и украшали фигуру.

— Еще с 70-х годов появилось понимание — чем больше человек на себя наденет, тем богаче он выглядит. Но одеваться красиво могли не все, тогда и появились стилисты, которые стали помогать людям создавать многослойные комплекты, — рассказывает стилист-имиджмейкер Наталья Радзивончик.



В компании эксперта мы составили четыре комплекта, которые не стыдно на себя надеть, как только столбик термометра беспощадно уйдёт в минус — будет стильно и тепло.

Водолазка + всё остальное Водолазку можно носить с чем угодно — под рубашкой, блузой, платьем. Если в офисе дресс-код, подбирайте водолазки светлых тонов. Черная водолазка с белой рубашкой — смело, хотя и очень стильно, особенно если подогнуть рукава рубашки.

Черная водолазка под белой рубашкой — дерзкий тренд Фото: vividspark Korean Fashion / Pinterest.com

У этой комбинации несколько правил. Первое: верхние пуговицы на блузе или рубашке не нужно застегивать. А как носить — навыпуск или заправлять в брюки или юбку — решать вам. Образ также можно дополнить поясом или надеть еще несколько слоев поверх рубашки: джемпер с V-образным вырезом и пиджак.

Поверх рубашки можно надеть джемпер и пиджак Фото: Livingly / Pinterest.com

Второе правило: верхний слой одежды должен быть оверсайз, а не обтягивать вас, как капусту.

Брюки + платье

Еще одна зимняя комбинация. Возьмите трикотажное платье свободной формы — оверсайз или с разрезами по бокам. Под него подойдут брюки любой модели — обтягивающие, палаццо, кюлоты. Важно здесь обращать внимание на то, как образ смотрится на вас, не искажает ли он фигуру.



Теперь не нужно думать, что надеть: брюки или платье? Фото: Tv / Pinterest.com

Если вы не убрали до весны шорты-бермуды — не убирайте. Наденьте под них плотные колготки. На ноги — ботинки или высокие и широкие сапоги. И еще один многослойный образ готов. Пальто + куртка

На смену коротким меховым жилеткам пришли жилетки удлиненного фасона с меховыми или комбинированными (мех + драп или кожа) вставками, дутые или стеганные. Их можно надеть поверх пальто, куртки и даже шубы.



Можете надеть куртку на пальто или жилетку на шубу — мода стерпит все Фото: hochu_ua / Pinterest.com

А вот под пальто или шубу можно надеть легкую осеннюю куртку — вариант особенно подходит тем, кому на работе нужно носить костюм. Чтобы не замерзнуть, наденьте под верхнюю одежду стеганую куртку и добавьте к образу шарф. Его можно завязать или накинуть на плечи, как палантин.

Еще один тренд — джемпер, повязанный на шею вместо шарфа. Плюс — джемпер закрывает от ветра спину, минус — к такой моде в городе пока мало кто готов.

Берет + капюшон Берет надевается поверх капюшона кофты или худи. Важно, чтобы берет был свободной формы и не обтягивал голову, иначе не избежать сравнений с прихожанкой. Шляпу можно надеть поверх теплого платка, подбирайте платок в тон остальному образу, с модным принтом. Модные шарфы-трубы, которые вытеснили из гардероба снуд, могут закрывать шею. Или наденьте на голову, как капор.



Любимая шляпа может не ждать до весны, если носить ее с капюшоном Фото: Kenneth Cole / Pinterest.com