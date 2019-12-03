Выслеживает и бьёт: на новосибирских кольцах орудует автоподставщик — он получает по 200 000 за ДТП

На кольцах легко попасть в ловушку автоподставщиков Фото: Ольга Бурлакова

Подставные аварии на дорогах Новосибирска продолжают угрожать безопасности водителей и кошелькам страховых компаний. НГС уже рассказывал о новосибирце, который ежедневно попадал в 2–3 ДТП в одних и тех же местах, и показывал видео подозрительной аварии на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Дачной. Очередное странное ДТП произошло с новосибирцем Виктором Жигулиным, в машину которого на кольцевой развязке врезался праворульный Nissan Fuga. Выяснилось, что водитель Nissan регулярно попадает в одинаковые аварии, повреждает одни и те же элементы кузова и получает от страховых компаний по 200 тысяч за ущерб. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.



Пожилой водитель Виктор Жигулин на скромном Skoda Rapid ехал по Троллейной и затем по «тещиному языку» — в этот момент за ним и начал двигаться водитель на черном праворульном Nissan Fuga. Виктор считает, что к нему присматривались и пытались понять, можно ли надавить психологически и в какой момент устроить аварию. — Смотрю, за мной такой большой Nissan Fuga едет, вроде и догнал обгонять, но не обгоняет. Потом опять вроде хочет обгонять, я правее прижался, он уже со мной поравнялся, потом вдруг тормозить начинает. Еду в сторону Хилокского кольца, он опять едет, высовывается наполовину, — вспоминает водитель. Финал наступил на Хилокском кольце, где Skoda Rapid съезжал с круга в сторону Ордынки. Nissan Fuga шел следом справа и подловил Rapid в момент съезда из левого ряда.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

— Получается, справа стоит автобус на остановке, мне ехать прямо на Ордынку. Два ряда, автобус в правом ряду стоит, я встал левее, пропускаю машины, которые по кольцу идут. А этот, смотрю, втиснулся где-то между автобусом и мной. Уже с кольца я выравниваюсь по прямой идти и слышу удар в заднее крыло — он без поворота и с ускорением идет, меня старается догнать. И говорит — я ему помешал налево уйти. Я сначала написал, что да, вроде как не пропустил, а потом думаю — а как я его не пропустил, он же меня догонял, между машинами была дистанция, — объясняет Виктор Жигулин.



НГС ранее подробно разбирал, как надо правильно ездить по кольцам, — уступать должен тот, кто перестраивается. Чтобы лишний раз не рисковать, перед съездом с круга лучше занять правое положение, а при взаимном перестроении уступают тому, кто находится правее. В итоге Nissan Fuga левым углом переднего бампера въехал в заднее крыло Skoda Rapid, но не сильно, аккуратно. Уже потом страховщики объяснили пострадавшему водителю, что у его оппонента много аварий и есть подозрения, что эти ДТП были подстроены. — Подставщик, у него за месяц пять аварий, все одним уголком левым, очень аккуратно. Три аварии — «Ингосстрах» (где был застрахован по ОСАГО Жигулин. — Прим. ред.). Живет в Новосибирске, номера армянские, машина в хлам затонированная. У него каждая выплата около 200 тысяч, — говорит Виктор Жигулин. Именно страховые компании в первую очередь страдают от подобных аварий, но в «Ингосстрахе» оставили вопросы НГС без ответа, отметив, что комментировать ситуацию им запретила служба безопасности.

Запчасти на праворульный Nissan Fuga стоят недешево Фото: auto.ru

Между тем столь крупные выплаты за поврежденные элементы Nissan Fuga объясняются тем, что существует ряд японских праворульных моделей, на которые дубликатных запчастей почти не найти, а оригиналы стоят весьма дорого. Страховые компании предпочитают выплачивать в таких случаях деньги, а не браться за ремонт с установкой новых элементов, который обойдется еще дороже.

— Это автомобили, которые не очень дорогие, порядка 200–300 тысяч рублей стоимостью, но запчасти на них очень дорогие. Ведь страховые компании выплачивают убыток согласно единому реестру, который утвержден РСА. В реестре есть машины, у которых крыло стоит как крыло самолета, а сам автомобиль может быть достаточно дешевым. Какая-то недоработка в законе, что ли. Старый автомобиль ремонтировать экономически невыгодно, ведь у нас в законе сказано, что нужно ставить новые запасные части. Они будут стоить бешеных денег, поэтому страховщики вынуждены выплачивать деньги, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Тот же самый или похожий Nissan Fuga уже фигурировал в ленте новостей паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». 23 октября подписчики группы присылали снимки, на которых запечатлено столкновение седана с грузовиком на Северном объезде. Номер машины нечитаем, но видно, что это не российский номерной знак. В комментариях читатели паблика предполагают, что ДТП может быть подстроено.

ДТП с участием Nissan Fuga и грузовика Фото: «АСТ-54»

Случаи автоподстав с такими «золотыми» автомобилями в Новосибирске не единичны, помимо упомянутого Nissan Fuga используются другие праворульки, в частности модели Subaru. Страховые компании платят подставщикам сотни тысяч рублей, а те ходят на дело как на работу. И никто не может привлечь их к ответственности.

— У нас есть господин, который катается по площадям, по круговым движениям. У него несколько таких машин. Этот господин как минимум 16 раз попадал в ДТП в течение года. 16 раз — и не виноват, — говорит Оксана Косицкая. Что касается пресловутого Nissan Fuga, то он успел засветится во многих страховых компаниях и службах аварийных комиссаров.