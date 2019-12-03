Выслеживает и бьёт: на новосибирских кольцах орудует автоподставщик — он получает по 200 000 за ДТП

Подставные аварии на дорогах Новосибирска продолжают угрожать безопасности водителей и кошелькам страховых компаний. НГС уже рассказывал о новосибирце, который ежедневно попадал в 2–3 ДТП в одних и тех же местах, и показывал видео подозрительной аварии на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Дачной. Очередное странное ДТП произошло с новосибирцем Виктором Жигулиным, в машину которого на кольцевой развязке врезался праворульный Nissan Fuga. Выяснилось, что водитель Nissan регулярно попадает в одинаковые аварии, повреждает одни и те же элементы кузова и получает от страховых компаний по 200 тысяч за ущерб. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Пожилой водитель Виктор Жигулин на скромном Skoda Rapid ехал по Троллейной и затем по «тещиному языку» — в этот момент за ним и начал двигаться водитель на черном праворульном Nissan Fuga. Виктор считает, что к нему присматривались и пытались понять, можно ли надавить психологически и в какой момент устроить аварию.
— Смотрю, за мной такой большой Nissan Fuga едет, вроде и догнал обгонять, но не обгоняет. Потом опять вроде хочет обгонять, я правее прижался, он уже со мной поравнялся, потом вдруг тормозить начинает. Еду в сторону Хилокского кольца, он опять едет, высовывается наполовину, — вспоминает водитель.
Финал наступил на Хилокском кольце, где Skoda Rapid съезжал с круга в сторону Ордынки. Nissan Fuga шел следом справа и подловил Rapid в момент съезда из левого ряда.
— Получается, справа стоит автобус на остановке, мне ехать прямо на Ордынку. Два ряда, автобус в правом ряду стоит, я встал левее, пропускаю машины, которые по кольцу идут. А этот, смотрю, втиснулся где-то между автобусом и мной. Уже с кольца я выравниваюсь по прямой идти и слышу удар в заднее крыло — он без поворота и с ускорением идет, меня старается догнать. И говорит — я ему помешал налево уйти. Я сначала написал, что да, вроде как не пропустил, а потом думаю — а как я его не пропустил, он же меня догонял, между машинами была дистанция, — объясняет Виктор Жигулин.
НГС ранее подробно разбирал, как надо правильно ездить по кольцам, — уступать должен тот, кто перестраивается. Чтобы лишний раз не рисковать, перед съездом с круга лучше занять правое положение, а при взаимном перестроении уступают тому, кто находится правее.
В итоге Nissan Fuga левым углом переднего бампера въехал в заднее крыло Skoda Rapid, но не сильно, аккуратно. Уже потом страховщики объяснили пострадавшему водителю, что у его оппонента много аварий и есть подозрения, что эти ДТП были подстроены.
— Подставщик, у него за месяц пять аварий, все одним уголком левым, очень аккуратно. Три аварии — «Ингосстрах» (где был застрахован по ОСАГО Жигулин. — Прим. ред.). Живет в Новосибирске, номера армянские, машина в хлам затонированная. У него каждая выплата около 200 тысяч, — говорит Виктор Жигулин.
Именно страховые компании в первую очередь страдают от подобных аварий, но в «Ингосстрахе» оставили вопросы НГС без ответа, отметив, что комментировать ситуацию им запретила служба безопасности.
Между тем столь крупные выплаты за поврежденные элементы Nissan Fuga объясняются тем, что существует ряд японских праворульных моделей, на которые дубликатных запчастей почти не найти, а оригиналы стоят весьма дорого. Страховые компании предпочитают выплачивать в таких случаях деньги, а не браться за ремонт с установкой новых элементов, который обойдется еще дороже.
— Это автомобили, которые не очень дорогие, порядка 200–300 тысяч рублей стоимостью, но запчасти на них очень дорогие. Ведь страховые компании выплачивают убыток согласно единому реестру, который утвержден РСА. В реестре есть машины, у которых крыло стоит как крыло самолета, а сам автомобиль может быть достаточно дешевым. Какая-то недоработка в законе, что ли. Старый автомобиль ремонтировать экономически невыгодно, ведь у нас в законе сказано, что нужно ставить новые запасные части. Они будут стоить бешеных денег, поэтому страховщики вынуждены выплачивать деньги, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Тот же самый или похожий Nissan Fuga уже фигурировал в ленте новостей паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». 23 октября подписчики группы присылали снимки, на которых запечатлено столкновение седана с грузовиком на Северном объезде. Номер машины нечитаем, но видно, что это не российский номерной знак. В комментариях читатели паблика предполагают, что ДТП может быть подстроено.
Случаи автоподстав с такими «золотыми» автомобилями в Новосибирске не единичны, помимо упомянутого Nissan Fuga используются другие праворульки, в частности модели Subaru. Страховые компании платят подставщикам сотни тысяч рублей, а те ходят на дело как на работу. И никто не может привлечь их к ответственности.
— У нас есть господин, который катается по площадям, по круговым движениям. У него несколько таких машин. Этот господин как минимум 16 раз попадал в ДТП в течение года. 16 раз — и не виноват, — говорит Оксана Косицкая.
Что касается пресловутого Nissan Fuga, то он успел засветится во многих страховых компаниях и службах аварийных комиссаров.
— Я могу подтвердить, что в нашей компании этот автомобиль попадал в ДТП, одно ДТП оформлено, одно не оформлено, — отметила Оксана Косицкая.
Вы когда-нибудь становились жертвой автоподставщиков? У вас есть интересная история? Расскажите её редакции НГС по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8–982–781–74–07.