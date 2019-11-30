Потекли от соли: смотрим, как в разных городах России убирают снег

В Новосибирске для борьбы с недавними снегопадами вывели 400 единиц техники — это в два раза больше, чем парк снегоуборщиков в Челябинске Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

С наступлением зимы большая часть дорог страны покрывается неприятной коричневой кашей. Её состав — снег и реагенты — отличается от города к городу, но результат в основном один: убитые машины автомобилистов и ботинки пешеходов. Мы изучили опыт разных городов и попытались разобраться, что поможет избавиться от зимней грязи на дорогах.

Пуд соли, много песка и чуть-чуть кальция

Российские мегаполисы не спешат отказываться от реагентов, и «хорошие» города от «плохих» отличаются, скорее, по степени увлечённости «химией». В хороших городах снег сначала сгребают и увозят на плавильные пункты, а уже затем дороги в опасных местах обрабатывают противогололёдными реагентами, чтобы исключить так называемую зимнюю скользкость. В плохих городах реагенты сыпят или льют от души и зачастую не после, а вместо уборки снега. Кстати, проблем добавляют наши кривые нормативы на омывающую жидкость: легальные изопропиловые жидкости становятся вязкими уже в -15 градусов, а из-за реагентов дороги текут даже в сильный мороз.

В основном для посыпки дорог используют ту же соль, что и в пищевой промышленности, разве что более грубой фракции Фото: Артем Краснов / 74.RU

В России используют четыре основных типа противогололёдных смесей, и самый популярный — это каменная соль (хлорид натрия или галит), которую можно употреблять в пищу. В Челябинске соль предварительно смачивают водой, чтобы гранулы вещества прилипали к полотну и не сметались к обочинам. К сожалению, иногда реагент высыпают на дорогу, пересаливая город.

Соляной раствор химически агрессивен, усиливает коррозию, портит обувь и лапы собак. Кроме того, обычная соль не работает в сильный мороз, поэтому используют комбинированную «химию», которая имеет коммерческие названия вроде «Геодор» или «Бионорд». Последний является смесью всё той же соли (галита) и хлорида кальция с добавлением специальных веществ, понижающих температуру застывания. У хлорида кальция есть минусы, например, дорога после его применения долго сохнет и остаётся довольно скользкой. Спецсоставы дороже обычной соли, и, если власти региона увлекаются ими чрезмерно, возникают подозрения в сговоре с поставщиками таких смесей.

Репортаж, как «химией» поливают дороги Новосибирска — смотрите тут.

Хлористый кальций сам по себе безопасен: его используют в кулинарии (добавка Е509) Фото: Артем Краснов / 74.RU

Пескосоляная смесь состоит в основном из песка. Соль необходима для локального плавления наледи, чтобы крупицы могли примёрзнуть к ней впоследствии, образуя шершавую поверхность. В целом, это довольно эффективный реагент с одной большой проблемой: после оттаивания и высыхания он превращается в пыль, поэтому дорога в любом случае требует тщательной механической уборки. Для борьбы с гололёдом эффективна и смоченная каменная крошка, но проблема с ней та же: дорога требует очистки после оттаивания.



Два антигололёдных состава, которые в основном применяют в Челябинске: соль и каменная крошка Фото: Южуралмост

Впрочем, не везде соль — панацея от снега на дорогах. Например, в Санкт-Петербурге количество традиционных реагентов сокращается и заменяется другими.

Бессолевая диета Петербурга

Три года назад петербургских дорожников посадили на жёсткую диету, сократив количество реагентов в десять раз. Традиционные соли для растопки наледи заменили пескосоляными смесями, которые используются локально для устранения опасной наледи. Кроме того, на скандинавский манер дороги Питера посыпали смоченной гранитной крошкой, которая, примерзая, образует довольно цепкое покрытие. Последний способ, правда, вызывал нарекания, потому что крошка засоряет ливневые канализации и водоёмы, а также разносится по метро, портя эскалаторы.

Февральские снегопады парализовали движение в Питере Фото: Fontanka.ru

Благополучие оказалось шатким: январь и февраль 2019 года выдались рекордными — выпало более 1,5 метра снега. Ситуацию в городе назвали «стихийным бедствием», а на грядущую зиму задумались о закупке реагентов. Главный идеолог бессолевой диеты Владимир Рублевский покинул пост комитета по благоустройству, а его коллеги увидели в трёхлетнем эксперименте немало минусов. Например, в отсутствие противогололёдной обработки на дорогах и тротуарах всё же образовывалась наледь, и если погода была циклической (подтаяло, подмёрзло), счищать её механически с каждым разом становилось всё сложнее.

Особенности климата: мокрые дороги в Питере бывают даже без реагентов Фото: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Петербург ощутил и нехватку дорожной техники: в среднем к зиме здесь готовили порядка 1,5 тысячи спецмашин и в сильные снегопады выводили на дороги не менее тысячи. Но в экстремальных условиях прошлой зимы этого оказалось недостаточно. Возникли сложности и с плавлением большого количества снега, поэтому на зиму 2019–2020 года Петербург запасся солью, но использовать её намерен по-прежнему рационально.



Москва в раздумьях

Глядя с вожделением на Питер, Москва уже несколько лет порывается отказаться от реагентов. И причина очевидна: дороги в столице порой текут даже в -20 °С, что усугубляется плотным трафиком. Но у поклонников «солей» довольно сильное лобби, и Мосгордума не поддержала законопроект о запрете противогололёдных реагентов. Этим летом столица приобрела двухгодичный запас соли на рекордную сумму 14 миллиардов рублей.

Помимо дорог гололёд образуется на тротуарах, и здесь тоже есть соблазн подсолить Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Москва имеет самый мощный парк уборочной техники в 8,5 тысячи единиц, который впечатляет даже на фоне размеров города. Москвичи активно жалуются на реагенты и грозят мэрии судами, но столица по-прежнему использует противогололёдные вещества, включая хлористый кальций, хлориды натрия и калия. Эксперименты с «солями» в регионах

Казань, в отличие от многих нестоличных городов, имеет шесть снегоплавильных пунктов и готовится запустить ещё столько же. Власти размещают их таким образом, чтобы расстояние до такого пункта из любой точки города не превышало 5 километров. Для экстремальных снегопадов предусмотрен так называемый план «Буран», который позволяет задействовать до 1000 единиц техники. И всё же Казань не отказывается от реагентов, правда, старается держать марку: в основном используется пескосоляная смесь, а на сложных участках — двухфазный реагент быстрого действия.

Могучим автопарком спецтехники располагает Тюмень — 664 единицы. Из дорожной химии город использует техническую соль (галит) и дроблёный камень. Чтобы бороться с наледью, коммунальщики Екатеринбурга берут противогололедный материал и мелкофракционный щебень. Но улицы зимой все равно текут.

Отчёт дорожников Екатеринбурга о борьбе со ноябрьским снегопадом Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

Во многих городах продолжаются эксперименты «с новыми типами реагентов», о которых рапортуют, например, власти Перми. Но новизна весьма условная: вместо пескосоляной смеси на этот год закуплен состав «Бионорд» и обычная соль — оба хорошо известны. По обеспеченности техникой Пермь сопоставима с Челябинском: 356 единиц техники на площадь в 803 квадратных километра дают плюс-минус ту же концентрацию на один квадрат.

Пермь уповает не только на технику, но и на новые (для города) реагенты Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

Аналогичный «эксперимент» проводят в Красноярске, пробуя на вкус «Бионорд». Его же используют в Самаре, которая имеет хороший парк техники — 700 единиц, правда, это с учётом машин управляющих компаний. Но даже без них удельная обеспеченность техникой почти в два раза выше челябинской. А Новосибирск в этом году пробует жидкий «Бионорд», который разбрызгивается на дороге специальными машинами.

