Скидки по-чёрному. Куда идти за подешевевшими вещами и техникой в Новосибирске (и не обман ли это)

Магазины ждут своих покупателей Фото: Стас Соколов

В Новосибирск пришла очередная «чёрная пятница». Обозреватель НГС прошёлся по магазинам, чтобы констатировать: ежегодная акция в России превратилась в очередной коммерческий праздник. Участие в нём может принести радость и даже некоторую экономию при покупке. Но ждать от торговцев каких-то подарков в этот день было бы наивно. Дед Мороз и тот — надёжней.

Черная пятница стала своего рода коммерческим фестивалем Фото: Стас Соколов

Понятие «Чёрная пятница» изначально было связано исключительно с обвалом рынка золота, который случился ровно 150 лет назад. Потом на в мире финансов печально отметились и другие дни недели, так что это значение как-то позабылось. Нынешняя Black Friday привязана к американскому Дню Благодарения — это главный семейный праздник с США, который отмечается в последний четверг ноября. И поскольку понятно, что после подарков на День Благодарения вплоть до Рождества ждать взрывов потребительской активности уже не приходится, торговцы придумали ещё и такой вот способ привлечь покупателей в магазины.



Поскольку в России День Благодарения практически никто не отмечает (что странно, учитывая развитие птицеводства), то и «отмечают» чёрную пятницу у нас, кто когда захочет. Так в сети «ЛЭтуаль» цены начали «страшно гореть» ещё 20 ноября. Сам размер объявленных скидок здесь доходит до 70%. Правда, к достоверности реального дисконта есть вопросы. Например, парфюмированная вода BURBERRY Weekend здесь предлагается сейчас за 1 899 рублей (это цена интернет-магазина). В «ЛЭтуале» считают, что скинули цену на этот товар на 50%. Впрочем, если верить Яндекс.Маркету, то средняя цена на этот товар в Новосибирске сейчас составляет 2302 рубля и встречаются варианты дешевле (некоторые довольно существенно). Не исключено, что часть этих дешевых вариантов — подделки. В любом случае, не лишним будет убедиться в наличии товара «со скидкой» в других магазинах.

Даже если вы ничего не купите в чёрную пятницу, скидки на отдельные модели останутся и после неё Фото: Стас Соколов

В «М.Видео» точный предел скидки не называют, но здесь и сравнить товар по цене можно не всегда. Производители выпускают большое количество моделей, которые могут отличаться незначительно, но формально это разные товары. Например, телевизор Samsung с диагональю 165 сантиметров стоит здесь 59 990 рублей. Цена без скидки на него указана в 90 990 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас в Новосибирске именно такой модели нет, но последняя средняя цена на неё указана в 75 990 рублей. То есть снижение цены довольно существенное, но не такое, как пытаются убедить в магазине. При этом в М.Видео полно желтых ценников, которые завлекают примерно такого же порядка скидками уже безо всякой привязки к чёрной пятнице.

Не стоит слепо доверять шокирующему размеру максимальной скидки Фото: Стас Соколов

Самые большие скидки (90%) обещают в «Билайне». Правда, когда заходит речь о чем-то существенном (например, смартфон), размер даже такого обещанного дисконта несколько сокращается. А проверка цен на модель с огромной скидкой и вовсе наводит на размышление. Так Samsung Galaxy A80 128GB Black здесь предлагают за 29 990 рублей (скидка 35%), но это средняя цена на эту модель на Яндекс.Маркете в Новосибирске, а в паре мест её можно купить даже на три тысячи дешевле. У кого-то пятница чернее.

В сети одежды Ostin черная пятница началась ещё во вторник, 26 ноября. Здесь обещают скидки до 50% на отдельные виды товаров и 20% на всё. В случае с одеждой, правда, всегда возникает вопрос — имеет ли эта (50% скидка) отношение к конкретной дате, или это просто рутинная сезонная распродажа, которой можно было воспользоваться здесь и до начала «черной пятницы».

Этот пуховик со скидкой стоит 20 990 рублей. Фото: Стас Соколов

Если пройти по любому крупному ТЦ, то возникает ощущение, что «чёрная пятница» — это что-то вроде Дня Святого Валентина или 23 февраля — такой необязательный, но известный всем праздник. И можно поздравить с ним потенциальных покупателей, просто привязав к этой дате какие-то имеющиеся в данный момент в магазине скидки. Потому что слово «распродажа» можно заметить практически в каждой витрине, да и размер обещанной скидки не зависит от того, добавлено ли к ней что-то про чёрную пятницу.



В «Спортмастере» вообще решили ничего конкретного не обещать. Здесь все желающие могут получить промокод (для этого нужно установить приложение сети), по которому уже в магазине им предоставят дисконт. Какой именно он будет в конкретном случае, непонятно, но, по крайней мере, у вас будет в смартфоне приложение. Хотя бы в чём-то можно быть уверенным. Совершенно бесплатно.

Если вы настроены на путешествие (и у вас есть на это деньги), интересные предложения можно поймать у авиакомпаний и агрегаторов авиабилетов. Например, у Skyscanner появился раздел, посвященный чёрной пятнице, где можно посмотреть предложения для каждого конкретного города. Новосибирцев там, однако, порадовать не спешат. Из интересных вариантов, пожалуй, только билеты в Москву и обратно за 8 998 рублей на конец января. В разделе «дальние перелеты» вообще только один вариант — Пхукет на начало марта 2020 года за 28 315 рублей. Пытаются не остаться в стороне и отели. Например, сеть «Азимут» предлагает дифференцированные скидки (в разных горадах присутствия). Самый большой дисконт (до 40%) можно получить в Костроме. Так что если, вдруг, вы давно подумывали посетить этот город, но не могли найти предлога, то вот он, возьмите, пожалуйста.

Часть магазинов обошлись обычными сезонными скидками Фото: Стас Соколов

Новосибирцы относятся к черным пятницам с сомнением. Если верить исследованию, которое провёл недавно российский «Райфайзенбанк», в Новосибирске больше всего (из российских городов-миллионников) тех, кто уверен, что никаких реальных скидок в эти дни получить не удастся (41% от всех, кто не участвует в распродажах). Четверть — вообще не знает ни про какие «чёрные пятницы», а у 20% нет на это времени.

Новосибирск лидирует ещё в одной категории — осмысленности покупок (по крайней мере, с точки зрения респондентов). На вопрос «как много ненужных вещей вы покупаете в этот день?» 71% респондентов в нашем городе ответили, что им «нужно всё» (что они купили). Для сравнения, в Москве в этом уверены только 63%, а в Казани и вовсе 53%. В том, что они участвовали в распродажах чёрной пятницы в Новосибирске признались 61% респондентов. Это, впрочем, довольно средний показатель. Лидеры здесь — Нижний Новгород (72%) и Москва с Казанью (71%).

Самые хитрые ритейлеры обещают сообщить размер скидки персонально Фото: Стас Соколов