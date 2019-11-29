29 ноября пятница
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 64.10
eur 70.57
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 64.10
eur 70.57

Все новости

Все новости
Город
Обзор

Скидки по-чёрному. Куда идти за подешевевшими вещами и техникой в Новосибирске (и не обман ли это)

На некоторые товары скидки действуют до конца недели — еще можно успеть

Поделиться

404
Обсудить
Магазины ждут своих покупателей

Магазины ждут своих покупателей

В Новосибирск пришла очередная «чёрная пятница». Обозреватель НГС прошёлся по магазинам, чтобы констатировать: ежегодная акция в России превратилась в очередной коммерческий праздник. Участие в нём может принести радость и даже некоторую экономию при покупке. Но ждать от торговцев каких-то подарков в этот день было бы наивно. Дед Мороз и тот — надёжней.

Черная пятница стала своего рода коммерческим фестивалем&nbsp;

Черная пятница стала своего рода коммерческим фестивалем 

Понятие «Чёрная пятница» изначально было связано исключительно с обвалом рынка золота, который случился ровно 150 лет назад. Потом на в мире финансов печально отметились и другие дни недели, так что это значение как-то позабылось. Нынешняя Black Friday привязана к американскому Дню Благодарения — это главный семейный праздник с США, который отмечается в последний четверг ноября. И поскольку понятно, что после подарков на День Благодарения вплоть до Рождества ждать взрывов потребительской активности уже не приходится, торговцы придумали ещё и такой вот способ привлечь покупателей в магазины.

Поскольку в России День Благодарения практически никто не отмечает (что странно, учитывая развитие птицеводства), то и «отмечают» чёрную пятницу у нас, кто когда захочет. Так в сети «ЛЭтуаль» цены начали «страшно гореть» ещё 20 ноября. Сам размер объявленных скидок здесь доходит до 70%. Правда, к достоверности реального дисконта есть вопросы. Например, парфюмированная вода BURBERRY Weekend здесь предлагается сейчас за 1 899 рублей (это цена интернет-магазина). В «ЛЭтуале» считают, что скинули цену на этот товар на 50%. Впрочем, если верить Яндекс.Маркету, то средняя цена на этот товар в Новосибирске сейчас составляет 2302 рубля и встречаются варианты дешевле (некоторые довольно существенно). Не исключено, что часть этих дешевых вариантов — подделки. В любом случае, не лишним будет убедиться в наличии товара «со скидкой» в других магазинах.

Даже если вы ничего не купите в чёрную пятницу, скидки на отдельные модели останутся и после неё

Даже если вы ничего не купите в чёрную пятницу, скидки на отдельные модели останутся и после неё

В «М.Видео» точный предел скидки не называют, но здесь и сравнить товар по цене можно не всегда. Производители выпускают большое количество моделей, которые могут отличаться незначительно, но формально это разные товары. Например, телевизор Samsung с диагональю 165 сантиметров стоит здесь 59 990 рублей. Цена без скидки на него указана в 90 990 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас в Новосибирске именно такой модели нет, но последняя средняя цена на неё указана в 75 990 рублей. То есть снижение цены довольно существенное, но не такое, как пытаются убедить в магазине. При этом в М.Видео полно желтых ценников, которые завлекают примерно такого же порядка скидками уже безо всякой привязки к чёрной пятнице.

Не стоит слепо доверять шокирующему размеру максимальной скидки

Не стоит слепо доверять шокирующему размеру максимальной скидки

Самые большие скидки (90%) обещают в «Билайне». Правда, когда заходит речь о чем-то существенном (например, смартфон), размер даже такого обещанного дисконта несколько сокращается. А проверка цен на модель с огромной скидкой и вовсе наводит на размышление. Так Samsung Galaxy A80 128GB Black здесь предлагают за 29 990 рублей (скидка 35%), но это средняя цена на эту модель на Яндекс.Маркете в Новосибирске, а в паре мест её можно купить даже на три тысячи дешевле. У кого-то пятница чернее. 

В сети одежды Ostin черная пятница началась ещё во вторник, 26 ноября. Здесь обещают скидки до 50% на отдельные виды товаров и 20% на всё. В случае с одеждой, правда, всегда возникает вопрос — имеет ли эта (50% скидка) отношение к конкретной дате, или это просто рутинная сезонная распродажа, которой можно было воспользоваться здесь и до начала «черной пятницы». 

Этот пуховик со скидкой стоит 20 990 рублей.&nbsp;

Этот пуховик со скидкой стоит 20 990 рублей. 

Если пройти по любому крупному ТЦ, то возникает ощущение, что «чёрная пятница» — это что-то вроде Дня Святого Валентина или 23 февраля — такой необязательный, но известный всем праздник. И можно поздравить с ним потенциальных покупателей, просто привязав к этой дате какие-то имеющиеся в данный момент в магазине скидки. Потому что слово «распродажа» можно заметить практически в каждой витрине, да и размер обещанной скидки не зависит от того, добавлено ли к ней что-то про чёрную пятницу.

В «Спортмастере» вообще решили ничего конкретного не обещать. Здесь все желающие могут получить промокод (для этого нужно установить приложение сети), по которому уже в магазине им предоставят дисконт. Какой именно он будет в конкретном случае, непонятно, но, по крайней мере, у вас будет в смартфоне приложение. Хотя бы в чём-то можно быть уверенным. Совершенно бесплатно.

Если вы настроены на путешествие (и у вас есть на это деньги), интересные предложения можно поймать у авиакомпаний и агрегаторов авиабилетов. Например, у Skyscanner появился раздел, посвященный чёрной пятнице, где можно посмотреть предложения для каждого конкретного города. Новосибирцев там, однако, порадовать не спешат. Из интересных вариантов, пожалуй, только билеты в Москву и обратно за 8 998 рублей на конец января. В разделе «дальние перелеты» вообще только один вариант — Пхукет на начало марта 2020 года за 28 315 рублей.

Пытаются не остаться в стороне и отели. Например, сеть «Азимут» предлагает дифференцированные скидки (в разных горадах присутствия). Самый большой дисконт (до 40%) можно получить в Костроме. Так что если, вдруг, вы давно подумывали посетить этот город, но не могли найти предлога, то вот он, возьмите, пожалуйста.

Часть магазинов обошлись обычными сезонными скидками

Часть магазинов обошлись обычными сезонными скидками

Новосибирцы относятся к черным пятницам с сомнением. Если верить исследованию, которое провёл недавно российский «Райфайзенбанк», в Новосибирске больше всего (из российских городов-миллионников) тех, кто уверен, что никаких реальных скидок в эти дни получить не удастся (41% от всех, кто не участвует в распродажах). Четверть — вообще не знает ни про какие «чёрные пятницы», а у 20% нет на это времени.

Новосибирск лидирует ещё в одной категории — осмысленности покупок (по крайней мере, с точки зрения респондентов). На вопрос «как много ненужных вещей вы покупаете в этот день?» 71% респондентов в нашем городе ответили, что им «нужно всё» (что они купили). Для сравнения, в Москве в этом уверены только 63%, а в Казани и вовсе 53%. В том, что они участвовали в распродажах чёрной пятницы в Новосибирске признались 61% респондентов. Это, впрочем, довольно средний показатель. Лидеры здесь — Нижний Новгород (72%) и Москва с Казанью (71%). 

Самые хитрые ритейлеры обещают сообщить размер скидки персонально

Самые хитрые ритейлеры обещают сообщить размер скидки персонально

Вы что-нибудь покупали на этой неделе со скидкой в честь «Черной пятницы»?

    ТЕКСТ

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 1
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!