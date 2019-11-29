«Все думали, что я 11-летняя девочка»: сибиряк создаёт грустные пластилиновые мультики (их смотрят миллионы людей)

Алексею 40 лет, не женат, детей нет, занимается интернет-продвижением. До этого десять лет служил по контракту, офицер в запасе, после работал в банках специалистом по кредитным долгам

Фото: Алексей Белкин

Кто-то играет на гитаре, кто-то увлекается боксом, а житель Новосибирска Алексей Белкин создает мультфильмы из пластилина для детей и взрослых. Идея родилась случайно — в интернете он наткнулся на анимационный ролик, и ему понравилось. Сначала попробовал «оживить» зубочистку, а когда увидел, что аудитории понравилось, то продолжил в том же направлении, только более масштабно. Идеи сюжетов рождаются спонтанно, а героев для своих роликов Алексей лепит сам (школьная программа пригодилась). Корреспондент НГС поговорила с аниматором — он рассказал, как создаются мультфильмы, что больше всего привлекает зрителя и почему долгое время он держал своё авторство в тени.



Анимировал зубочистки



— В прошлом году на платформе TikTok я наткнулся на кадровую анимацию, мне понравилось. Решил попробовать анимировать зубочистки — ролик вышел в топ, подписчики (в основном дети) начали просить еще, я продолжил. Через месяц на меня подписался аниматор из Бразилии — в своих работах он частично использовал пластилин. Я оценил и решил в качестве эксперимента тоже попробовать — аудитории зашло, ролики стали выходить на сотни тысяч просмотров в день.

Было сложно и хотелось бросить

— Первые три месяца было сложно создавать мультфильмы — последний раз я занимался лепкой в далеких 80-х, и то по школьной программе. Но обратной дороги уже не было — друзья и подписчики буквально требовали с меня новый контент. Пришлось сделать ставку на это хобби, бросив остальные дела. Иногда не получалось, но для меня это было плюсом. Пользователи обсуждали в комментариях мои промахи, и я учился. Желание бросить было. Были и попытки, но наличие друзей и круг общения в этой среде постоянно возвращали меня к работе. Многим нужна помощь в анимации, советы по продвижению — это мотивировало меня. Я до 1 миллиона подписчиков вообще себя не показывал — все думали, что я маленькая девочка 11 лет. Некоторые до сих пор так думают, особенно дети.

Основная платформа Алексея — TikTok, количество подписчиков перешло за отметку 1 миллион; в Instagram меньше — 24 тысячи подписчиков Фото: Алексей Белкин

Две пачки пластилина по 12 цветов

— Для создания мультфильмов я использую только платформу TikTok. В ней предусмотрена реалистичная запись анимации сразу со звуковой дорожкой. Персонажи и фигуры двигаются в такт с музыкой, ритмом и словами. По сути, для создания одного мультика мне нужны только интернет, приложение и пластилин. В неделю я делаю около 14 мультфильмов. Это две пачки пластилина по 12 цветов, стоит около 150 рублей. Пластилин использую повторно, персонажей не сохраняю. Время создания одного мультфильма зависит от сюжета — я специализируюсь на короткометражных 15-секундных роликах. Если сюжет насыщенный, на съемку уходит около часа — при условии, что персонажи готовы. Простой сюжет могу сделать минут за пятнадцать-двадцать. Слепить персонажей — минут 30, может быть, час. В среднем — два часа на один мультик.

— На мультфильмах я не зарабатываю. Основной ресурс для вдохновения — знакомства с новыми людьми. Мы делаем взаимные пиары своего контента. Бывает, я делаю видео на заказ, цена минуты — 5000 рублей, но в большей степени предпочитаю рекламный бартер. В настоящее время я участвую в программе развития талантов TikTok, иногда провожу трансляции по обучению.



Есть мультфильмы со смыслом, есть без него — Большая часть роликов — мои собственные идеи. Иногда копирую чьи-то, но в своей анимационной вариации; они менее популярны. Есть мульты со смыслом, есть без смысла, но всё равно каждый может уловить в сюжете что-то свое. Бывает так, что я снимаю, и в процессе появляется другая идея или идея продолжения. Я снимаю по трендам платформы TikTok, поэтому в них интерес находят как дети, так и взрослые. Детей больше — от 11 до 12 лет. Кто-то предпочтет обучать детей по моим мультикам, но я бы выбрал другую позицию — учить создавать их самостоятельно.

Грустные сюжеты про любовь

Самые популярные сюжеты — без смысла. Большую роль играет музыкальный трек. Самый популярный ролик набрал 40 миллионов просмотров — 10 маленьких кусочков пластилина разного цвета стояли один на другом и упали, позже в сюжете они превратились в смешанную массу. Потом они из смешанной массы превратились снова в кусочки пластилина, но в форме кружков, и выстроились друг на друге.



Популярны грустные сюжеты о любви. Один из популярных роликов — я слепил iPhone 11 Pro с 3 камерами и показал хронологию развития ситуации в следующих годах: в 2020 году — 6 камер, в 2021 году — 9 камер и так далее. В качестве камер были использованы пластилиновые герои в форме головастиков с тремя глазами.



Предложения дружбы — Я планирую делать мультфильмы на треки музыкальных исполнителей, длительностью до 5 минут. Сейчас веду работу по созданию своей анимационной школы. Хочу снимать на улице, но для этого нужен теплый регион, поэтому в ближайшее время уезжаю в Сочи. Еще я активно знакомлюсь с популярными артистами, блогерами, музыкантами и создаю мультфильмы на основе их треков, сюжетов. Самые интересные предложения — это предложения дружбы: диджей Marshmellomusic, актёр Андрей Гайдулян, победитель детского Евровидения-2018 Роксана Венгель, российский рэпер Максим Иньков Pra (Killa'Gramm).

Все хотят идеал — Критика ежедневная, но она идёт от людей, которые в этом не разбираются. Для меня важно только мнение моих подписчиков, которые тоже лепят, или знакомых, которые со мной давно. В моей работе много нюансов — качество пластилина, температура в помещении, стабильность интернета, тренды, камера, настроение, время дня и ночи — всё это влияет на результат. Все хотят видеть идеальную картину. Но изюминка пластилиновой анимации как раз в этой самобытности, где нет точности, как в компьютерной анимации. Этим она и завораживает.