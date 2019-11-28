«Как я искал авто после угона»: откровения новосибирца, который сам нашёл угнанный Toyota Highlander

Этот Toyota Highlander удалось вернуть Фото: Максим Калнин

В конце сентября НГС рассказывал о серийной банде угонщиков, которые успешно похитили три японских внедорожника Toyota Highlander, а четвертый пытались, но не смогли. Сейчас истекают первые два месяца, отведенные на предварительное расследование, и его итоги таковы: злоумышленников не нашли, а один автомобиль разыскал сам владелец Максим Калнин. Что пришлось сделать автолюбителю, чтобы вернуть себе своё имущество, и его советы водителям, попавшим в аналогичную ситуацию, — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Черный Toyota Highlander, который Максим Калнин купил в Томске за 1,3 миллиона рублей, угнали в ночь с 18 на 19 сентября со двора дома на улице Державина. В машине была установлена сигнализация «Шерхан», и она не смогла помешать злоумышленникам. Исчезновение машины владелец обнаружил ночью. — В далёком 2011 году эта сигнализация, может, и была дополнительной защитой, но по нынешним временам это бессмысленный комплекс, позволяющий открыть/закрыть и завести. Машину угнали со двора моего дома, жулики сделали это очень быстро. Наверное, ранее они меня подстерегли с кодграббером. Ночью брелок сигналки, потеряв обратную связь с машиной, начал монотонно издавать звук, супруга с чутким сном подошла ко мне и сказала, что сигналка издаёт какие-то звуки. Нажатия на кнопки брелка ни к чему не привели, я решил выйти на у улицу и убедиться, что все в порядке. Выйдя во двор и не увидев авто, я сразу понял — угнали. Я испытал в те секунды непередаваемые ощущения, — рассказывает Максим. Еще один Toyota Highlander похитили накануне со двора на улице Селезнева — там владелец обнаружил пропажу днем. Еще один — увели от дома на улице Фрунзе. А вот Григорию, соседу Максима и обладателю четвертого «Хайлендера», повезло больше — его машину злоумышленники не угнали.

— В два часа ночи сработала сигнализация на открытие, брелок светится, что дверь открыта. Кто-то сграббил — и он, видимо, код перехватил, что открылась дверь. Я тут же выскочил на улицу, никто ничего не угнал, уже никого не было, двери были открыты. Они хотели, видимо, просто подготовиться, они же пасут долго, примеряются, считывают сигналы. Сигнализация была «Старлайн», — говорит Григорий. Максим, конечно, подал заявление в полицию, но решил времени не терять и самостоятельно искать свой автомобиль. В этом ему помогал Григорий, который достал эндоскопическую видеокамеру (используется, например, при осмотре цилиндров двигателя) — с помощью этой камеры автовладельцы потом заглядывали в гаражи, где могла бы отстаиваться угнанная машина. — Мы получил доступ к камерам, которые снимали периметр моего двора, так нам удалось вычислить точное время угона — 2:25 ночи. Это и была наша точка отсчёта. Далее совместно с Андреем (оперативник УВД) была проделана огромная работа по просмотру камер. Опер Андрей подкидывал мне видео с камер, которые вели меня дальше. Вывел меня на Ипподромку, где, зацепившись за похожее авто в искомое время, мы повели его дальше. В итоге мы привели авто в сектор, выезд из которого можно сделать тремя путями, я отбил все варианты выезда, машина не выезжала. Значит, она где-то здесь, — объясняет технологию поиска Максим.

Угнанные авто часто отстаиваются в гаражных боксах Фото: Ольга Бурлакова

Дальше начали проверять гаражный массив в этом секторе, осматривали каждый бокс при помощи эндоскопический камеры. — Суем эту маленькую камеру в замочные скважины, щели, воздуховоды. Осталось два гаража, суем в щель сверху эндоскоп в один из них — ничего не видно. Я говорю, Гриша, давай сюда, в центре ворот есть дырка — и, о чудо, камера в аккурат упёрлась в номерной знак моего авто. В этот момент меня затрясло. Появился какой-то страх вперемешку с радостью. Не мог поверить, что мы его нашли, — продолжает автовладелец. Казалось бы, есть гараж — можно и найти злоумышленников. Но не тут то было: хозяйка гаража заявила, что сдавала бокс в аренду, а деньги получала платежами через интернет. — Похищенный автомобиль был обнаружен в гаражном боксе Заельцовского района. Как выяснили полицейские, гараж принадлежит жительнице города Новосибирска, которая с октября 2018 года сдавала его по договору найма. При дальнейшей проверке сотрудниками полиции установлено, что предоставленные арендатором гаражного бокса анкетные данные являются вымышленными. В настоящее время сотрудниками проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия с целью установления лиц, совершивших данные преступления, — заявили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, уточнив, что другие Toyota Highlander пока не найдены.

Максим Калнин после всей этой истории обобщил весь «накопленный опыт» и готов поделиться с людьми, попавшими в беду, четким планом действий в случае угона: 1. Камеры. Важно знать конкретное время угона. Это потом при поиске сэкономит уйму времени. 2. Поиск с помощью брелка сигнализации. Проехать ближайшие микрорайоны и наружные кооперативы и пропикать их сигналкой. Недавно угнали «Лексус», его сначала вели по камерам, а потом нашли через сигналку. 3. Подготовьте ориентировку на свое авто, укажите основные приметы, номер вашего телефона для связи. 4. Мошенники — будьте готовы к шкалу звонков от тех, кто захочет нажиться на вашем горе. 5. Таможни. Звоните, присылайте свою ориентировку, просите заострить внимание.

6. Не сдавайтесь, не опускайте руки, ищите, рассматривайте поиск как квест, где обязательно надо выиграть!

Полиция же напоминает, что в отделе по раскрытию краж автотранспорта есть специальный телефон 8–999–304–9932, на котором установлен WhatsApp, — можно обращаться с любой информацией, в том числе и анонимно.