«В Сибири жизнь терпил»: эксперты — об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске

Цены на проезд повысят с 8 декабря. Некоторым повышение на 2–3 рубля кажется незначительным, другие считают переплату за год (минимум 1200 рублей) и сильно возмущаются Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске повышаются цены на проезд в общественном транспорте. В последний раз тарифы меняли всего год назад, но в этот раз власти объяснили своё решение практически теми же факторами — ростом цен на топливо и амортизацию, необходимостью ремонтировать трамвайные пути и обновлять подвижной состав. С 8 декабря проезд в трамвае и троллейбусе будет стоить 23 рубля, в автобусе — 24, а метро подорожает до 25 рублей. Как и почему менялись цены на проезд в последние годы, на что перевозчики потратят сэкономленные деньги и повысятся ли расценки в следующем году — в материале НГС.



Решение властей оказалось неожиданным, так как тарифы повышали всего год назад. До этого их не трогали целых три года, хотя все это время вопрос жарко обсуждался в коридорах мэрии и Заксобрания, а перевозчики даже грозились устроить забастовку, если цены на проезд не поднимут. Об очередном росте цен на проезд 25 ноября объявил департамент по тарифам Новосибирской области. В воскресенье, 8 декабря, пассажиры автобусов, троллейбусов и метрополитена увидят новенькие таблички с цифрами. Цены на проезд в трамвае и троллейбусе вырастут с 21 до 23 рублей, проезд в автобусе подорожает с 22 до 24 рублей. Поездка в метро будет стоить 25 рублей вместо 22.

С 2014 года цены на проезд выросли на 5–7 рублей Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Почему повысили цены на проезд Как уточнили в областном правительстве, вопрос о пересмотре тарифов подняли по инициативе мэрии Новосибирска и перевозчиков. Руководитель профильного департамента Гарей Асмодьяров назвал несколько факторов, повлиявших на принятие решения. Среди них 50 километров аварийных трамвайных путей, которые нужно отремонтировать, а также рост цен на дизельное топливо и ремонт автобусов. Кроме того, речь шла о необходимости закупать новые вагоны для метрополитена.



— Первые деньги с повышения тарифов пойдут на ремонт аварийных участков путей — там, где стоит вопрос безопасности пассажиров, — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству, депутат городского совета Игорь Кудин. — А там износ уже очень серьезный. Когда приходят трамваи, пусть даже подержанные, но тем не менее в хорошем состоянии, они отправляются на линию по изношенным путям. Мягко говоря, это не очень приемлемая ситуация.

О том, что ситуация действительно неприемлемая, говорится уже не первый год. Но летом мэр решил публично анонсировать планы по глобальному ремонту трамвайных путей, потому что жить так уже невозможно.

Насколько улучшится жизнь горэлектротранспорта после повышения тарифов, видно будет не сразу. По мнению Игоря Кудина, за год горожане вряд ли заметят какие-то видимые изменения, но новый тариф даст возможность ГЭТу «начать системную работу», зарабатывать и инвестировать деньги в свою инфраструктуру.

Статистика по изменению средней зарплаты с 2014 года, по данным Новосибирскстата Фото: инфографика: Евгения Бикунова, NGS

Повышение цен на проезд в декабре прошлого года сопровождалось многочисленными дискуссиями, которые возникали с регулярной периодичностью — как на заседаниях депутатских комиссий, так и на сессиях в Заксобрании. Перевозчики сыпали цифрами своих доходов и расходов, которые никак не сопоставляются, а власть искала удобный момент.



В конце ноября прошлого года решение всё-таки приняли. Но, видимо, это была лишь первая серия, вторая началась с годовой отсрочкой.

— В прошлом году повысили не на столько, на сколько просили. В этом году они соответствуют тем, что просили в прошлом году, — объяснил Игорь Кудин. В ближайший год, по его мнению, цены меняться не будут, к тому же два раза подряд — это довольно ощутимо.

Что говорят перевозчики Минимальный тариф в автобусах должен быть не меньше 30 рублей, а если говорить о прибыли — 35–40, — считает предприниматель-перевозчик, политик Михаил Большов.

— В прошлом году повысили всего на 2–3 рубля. И это, конечно, было очень мало. Это, скорее, был политический шаг. И даже не шаг, а два-три шага назад. Чтобы не возбуждать избирателя, чтобы избиратель не пошел голосовать против действующего мэра, — объясняет он повышение цен на проезд второй год подряд.

Руководитель компании «Белмарс» (один из крупнейших перевозчиков — автобусы № 5, 39, 52, 97) Георгий Платоненко считает, что повышение тарифов даёт предпринимателям хоть какую-то возможность остаться на рынке, так как для них это единственный источник прибыли. Есть, конечно, альтернатива — поставить любой удобный для горожан тариф и компенсировать перевозчику часть затрат из бюджета. Второго варианта нет, во всяком случае пока, до того как будет принят новый федеральный закон.



— В стране есть инфляция, поэтому необходимо постоянно менять тариф. Но хотелось бы, чтобы тариф соответствовал себестоимости перевозок, чтобы мы могли покрыть все расходные части и при этом оставались средства для развития предприятия, — объяснил свою позицию Георгий Платоненко. — Или доводить тариф до себестоимости проезда (дотировать), если мы не можем и не хотим, чтобы это ложилось на плечи граждан.

Не исключено, что вслед за ростом тарифов на автобусы и электротранспорт подорожают маршрутки. Маршрутки и так по закону могут устанавливать свои цены — как повышать, так и понижать, тем не менее, по словам перевозчиков, цены скорее вырастут.

— Мы в первую очередь занимаемся бизнесом не для того, чтобы наработаться, а чтобы зарабатывать деньги. Я думаю, скорее всего, какие-то перевозчики маршруток и маленьких автобусов на какую-то цифру поднимут цену. Я считаю, что это адекватный шаг — уверен Михаил Большов.

По его словам, зарабатываемых денег не хватает на обновление автопарка, перевозчики закупают б/у автобусы в Сочи, которые списали после Олимпиады.

Такое чувство, что Новосибирск — это город – младший брат, который за старшими все донашивает. Мы будто дотационный город, донашиваем старые колготки. Михаил Большов

— Я считаю, что чтобы автопарк развивался, не на выживаемость, а на прибыль, тарифная сетка должна быть намного выше, — говорит Большов.

Выше тариф на проезд в основном в городах, где выше зарплата. По данным Новосибирскстата, с 2014 года средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей,

— Я знаю, как делают статистику в Новосибирской области. Раньше очень часто мне отдел статистики звонил и спрашивал, сколько у нас средняя зарплата, сколько у нас сотрудников. Меня никто не просил подать данные, так что можно нарисовать с неба какие-то цифры. Так что статистика — это для наивных чукотских юношей, — считает Михаил Большов. — Что 10 лет назад получали 25–30 тысяч рублей, что сейчас. Наверное, это говорит о том, что люди либо не хотят зарабатывать больше, либо не хотят спрашивать у работодателя больше. В Сибири жизнь терпил, я бы так сказал.