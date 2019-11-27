«Гниют пороги, обувь разъедает до стелек»: вся правда о новой химии, которой посыпают улицы Новосибирска

Спецмашина на линии Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске второй год продолжается эксперимент по борьбе против снега и льда на дорогах при помощи химического реагента «Бионорд». До последнего в городе использовали так называемый однокомпонентный «сухой» вариант — твердые частицы «Бионорда» разбрасывали по проезжей части спецмашины. С этой недели обещают использовать более эффективную смесь: жидкость плюс твердые частицы — настоящая «московская химия». Какие страхи горожан связаны с новыми реагентами, будут ли машины ржаветь, что в действительности представляет собой «Бионорд» и как это работает — подробности в материале НГС.



Оранжевый КамАЗ новосибирских дорожников выходит на линию. Сегодня он будет обрабатывать улицы «Бионордом» — химическим реагентом, который с прошлого года власти закупают для борьбы с гололедом и снегом. Сам продукт разработан Уральским заводом противогололёдных материалов.

Реагент в кузове Фото: Александр Ощепков

Кузов под завязку заполнен белым, похожим на град, реагентом — это современная замена доисторической песко-соляной смеси. Суть работы реагента проста: твердые частицы, попав на дорогу, постепенно вступают в реакцию и эффективно топят снег со льдом.

Машины разносят частицы по дороге Фото: Александр Ощепков

Реакцию ускоряют автомобили, которые своими шинами более равномерно распределяют частицы по дороге и буквально перемешивают «горючую смесь». Образовавшаяся каша частично прибивается к обочинам, остальное необходимо удалять (сдвигать к краю) через 3–4 часа после обработки.

КамАЗ может пройти весь Красный проспект за полчаса Фото: Александр Ощепков

Спецмашина разбрасывает реагент на довольно широкую полосу. За полчаса в идеальных условиях (утро перед пробками) такой КамАЗ может пройти весь Красный проспект туда и обратно. Пока посыпают Красный, Ипподромскую, улицу Гоголя и другие улицы центра. В отдаленные районы и на левобережье не ездят, там используют только каменную крошку — отсев горных пород.

Так «Бионорд» выглядит вблизи Фото: Александр Ощепков

«Бионорд» вблизи — такие вот крупные сухие кристаллы, похожие на соль. Руку они не прожигают, аллергию не вызывают, таять начинают, только когда их по снегу раскатывают колеса машин.

Тротуары «Бионордом» не обрабатывают Фото: Александр Ощепков

Пока мы стояли и топтались минут 15 по кристаллам реагента, обувь вроде по швам не разошлась, налёта не появилось. Вообще, дорожники говорят, что тротуары «Бионордом» не обрабатывают, возможно, он туда попадает уже в виде кашицеобразной смеси с проезжей части.

Обработка дороги Фото: Александр Ощепков

В прошлом году власти Новосибирска закупали 2,5 тысячи тонн реагента, в этом году потратились на 5 тысяч тонн — заплатили 115 миллионов рублей. «Бионорд» дороже песка, но и сыпать его надо меньше — 30–40 граммов на квадратный метр. Норма песко-соляной смеси — 250–350 граммов на квадратный метр.

— «Бионорд» работает при низких температурах, до –30 градусов. На Красном проспекте он показал хорошие результаты в прошлом году. Весной на Красном потратили гораздо меньше сил на уборку, потому что песка вообще не было. Он в гранулах, каждая гранула включает в себя четыре элемента: калий-хлор, натрий-хлор, азотная добавка, антикоррозийная добавка. Одна из этих солей помогает топить снежные массы с выделением температуры. Все документы экологического соответствия есть, — объясняет начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк.

Химии многие боятся Фото: Александр Ощепков

Использование химических реагентов, конечно, вызывает опасение у многих жителей Новосибирска. Многие слышали, что в Москве после химии и «машины гниют», и «обувь расползается». Народная молва приписывает «Бионорду» множество побочных эффектов, в частности обилие грязи на растаявших улицах.

— Ездил в городе, все нормально, дороги почти чистят, проблем нет. Вечером ехал по улице Ипподромской и начиная после пересечения с улицей Фрунзе до автовокзала — на дороге лужи, слякоть, грязь. Все это летит сплошным туманом над дорогой. Как я понимаю, это реагенты. Все, кто проехал по этому участку дороги на чистом автомобиле, уже не будут чистыми, потому что реагенты, — описывает ситуацию новосибирский водитель Евгений.

Дороги после обработки сырые и грязные Фото: Александр Ощепков

«От «Бионорда» гниют пороги у машин», «Власти хотят, чтобы у нас было как в столице? Чтобы машины гнили, чтобы люди боялись с домашними животными пройтись по черте города, чтобы обувь разъедало до стелек?», «Проехала от Колонды по Красному до Восхода и обратно, все арки покрылись серо-бело-грязным налетом!» — переживают комментаторы НГС.



— У меня таких данных нет, и ни у кого таких данных нет, что именно из-за этого реагента происходят беды. «Бионорд» на протяжении не одного десятка лет используется в Москве, Екатеринбурге, в других городах. Понятно, что нет на свете ни одного события или ни одной вещи, которой были бы довольны все, — говорит Юрий Сердюк. Не подтверждают повальную коррозию новосибирских машин после появления химии и в автосервисах. — Нет наблюдений, не видел, чтобы влияло на коррозийную стойкость. Но есть следы белесого налета, в том числеи на моей машине, — отмечает руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.

Техника для работы с двухкомпонентным «Бионордом» Фото: Александр Ощепков

Между тем на днях в Новосибирск привезли две модернизированные спецмашины, которые смогут работать с так называемым двухкомпонентным «Бионордом». В кузове — твердые частицы реагента, по бокам — баки для жидкого компонента.

Форсунки распыляют раствор Фото: Александр Ощепков

Форсунки распыляют раствор и смачивают частицы «Бионорда» — на проезжей части реагент начинает работать моментально.

Поливать будут далеко не все улицы Фото: Александр Ощепков

Из пяти тысяч закупленных тонн именно такой жидкой химии — 2 тысячи тонн. Конечно, поливать будут далеко не все улицы — только те центральные, где требуется максимально быстрый эффект.

Как вы относитесь к "Бионорду" на новосибирских дорогах?