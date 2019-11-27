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Проблема

«Гниют пороги, обувь разъедает до стелек»: вся правда о новой химии, которой посыпают улицы Новосибирска

Показываем, как дороги Новосибирска обрабатывают новым реагентом — и разбираемся, вреден ли он

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Спецмашина на линии

Спецмашина на линии

В Новосибирске второй год продолжается эксперимент по борьбе против снега и льда на дорогах при помощи химического реагента «Бионорд». До последнего в городе использовали так называемый однокомпонентный «сухой» вариант — твердые частицы «Бионорда» разбрасывали по проезжей части спецмашины. С этой недели обещают использовать более эффективную смесь: жидкость плюс твердые частицы — настоящая «московская химия». Какие страхи горожан связаны с новыми реагентами, будут ли машины ржаветь, что в действительности представляет собой «Бионорд» и как это работает — подробности в материале НГС.

Оранжевый КамАЗ новосибирских дорожников выходит на линию. Сегодня он будет обрабатывать улицы «Бионордом» — химическим реагентом, который с прошлого года власти закупают для борьбы с гололедом и снегом. Сам продукт разработан Уральским заводом противогололёдных материалов.

Реагент в кузове

Реагент в кузове

Кузов под завязку заполнен белым, похожим на град, реагентом — это современная замена доисторической песко-соляной смеси. Суть работы реагента проста: твердые частицы, попав на дорогу, постепенно вступают в реакцию и эффективно топят снег со льдом. 

Машины разносят частицы по дороге

Машины разносят частицы по дороге

Реакцию ускоряют автомобили, которые своими шинами более равномерно распределяют частицы по дороге и буквально перемешивают «горючую смесь». Образовавшаяся каша частично прибивается к обочинам, остальное необходимо удалять (сдвигать к краю) через 3–4 часа после обработки.

КамАЗ может пройти весь Красный проспект за полчаса

КамАЗ может пройти весь Красный проспект за полчаса

Спецмашина разбрасывает реагент на довольно широкую полосу. За полчаса в идеальных условиях (утро перед пробками) такой КамАЗ может пройти весь Красный проспект туда и обратно. Пока посыпают Красный, Ипподромскую, улицу Гоголя и другие улицы центра. В отдаленные районы и на левобережье не ездят, там используют только каменную крошку — отсев горных пород. 

Так «Бионорд» выглядит вблизи

Так «Бионорд» выглядит вблизи

«Бионорд» вблизи — такие вот крупные сухие кристаллы, похожие на соль. Руку они не прожигают, аллергию не вызывают, таять начинают, только когда их по снегу раскатывают колеса машин. 

Тротуары «Бионордом» не обрабатывают

Тротуары «Бионордом» не обрабатывают

Пока мы стояли и топтались минут 15 по кристаллам реагента, обувь вроде по швам не разошлась, налёта не появилось. Вообще, дорожники говорят, что тротуары «Бионордом» не обрабатывают, возможно, он туда попадает уже в виде кашицеобразной смеси с проезжей части.

Обработка дороги

Обработка дороги

В прошлом году власти Новосибирска закупали 2,5 тысячи тонн реагента, в этом году потратились на 5 тысяч тонн — заплатили 115 миллионов рублей. «Бионорд» дороже песка, но и сыпать его надо меньше — 30–40 граммов на квадратный метр. Норма песко-соляной смеси — 250–350 граммов на квадратный метр. 

— «Бионорд» работает при низких температурах, до –30 градусов. На Красном проспекте он показал хорошие результаты в прошлом году. Весной на Красном потратили гораздо меньше сил на уборку, потому что песка вообще не было. Он в гранулах, каждая гранула включает в себя четыре элемента: калий-хлор, натрий-хлор, азотная добавка, антикоррозийная добавка. Одна из этих солей помогает топить снежные массы с выделением температуры. Все документы экологического соответствия есть, — объясняет начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк. 

Химии многие боятся

Химии многие боятся

Использование химических реагентов, конечно, вызывает опасение у многих жителей Новосибирска. Многие слышали, что в Москве после химии и «машины гниют», и «обувь расползается». Народная молва приписывает «Бионорду» множество побочных эффектов, в частности обилие грязи на растаявших улицах. 

— Ездил в городе, все нормально, дороги почти чистят, проблем нет. Вечером ехал по улице Ипподромской и начиная после пересечения с улицей Фрунзе до автовокзала — на дороге лужи, слякоть, грязь. Все это летит сплошным туманом над дорогой. Как я понимаю, это реагенты. Все, кто проехал по этому участку дороги на чистом автомобиле, уже не будут чистыми, потому что реагенты, — описывает ситуацию новосибирский водитель Евгений. 

Дороги после обработки сырые и грязные

Дороги после обработки сырые и грязные

«От «Бионорда» гниют пороги у машин», «Власти хотят, чтобы у нас было как в столице? Чтобы машины гнили, чтобы люди боялись с домашними животными пройтись по черте города, чтобы обувь разъедало до стелек?», «Проехала от Колонды по Красному до Восхода и обратно, все арки покрылись серо-бело-грязным налетом!» — переживают комментаторы НГС. 

— У меня таких данных нет, и ни у кого таких данных нет, что именно из-за этого реагента происходят беды. «Бионорд» на протяжении не одного десятка лет используется в Москве, Екатеринбурге, в других городах. Понятно, что нет на свете ни одного события или ни одной вещи, которой были бы довольны все, — говорит Юрий Сердюк.

Не подтверждают повальную коррозию новосибирских машин после появления химии и в автосервисах. 

— Нет наблюдений, не видел, чтобы влияло на коррозийную стойкость. Но есть следы белесого налета, в том числеи на моей машине, — отмечает руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин. 

Техника для работы с&nbsp;двухкомпонентным «Бионордом»

Техника для работы с двухкомпонентным «Бионордом»

Между тем на днях в Новосибирск привезли две модернизированные спецмашины, которые смогут работать с так называемым двухкомпонентным «Бионордом». В кузове — твердые частицы реагента, по бокам — баки для жидкого компонента.

Форсунки распыляют раствор

Форсунки распыляют раствор

Форсунки распыляют раствор и смачивают частицы «Бионорда» — на проезжей части реагент начинает работать моментально. 

Поливать будут далеко не все улицы

Поливать будут далеко не все улицы

Из пяти тысяч закупленных тонн именно такой жидкой химии — 2 тысячи тонн. Конечно, поливать будут далеко не все улицы — только те центральные, где требуется максимально быстрый эффект.

Как вы относитесь к "Бионорду" на новосибирских дорогах?

    Прошлой зимой НГС рассказывал, почему в Новосибирске решили сократить использование песко-соляной смеси. Аргументы впечатляют.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Агапий
    27 ноя 2019 в 09:08

    Не будет толку от этой крошки. Верните проверенный временем песок, а крошкой возле своего дома посыпайте.

    Лодочник
    27 ноя 2019 в 09:07

    Властям Новосибирска видимо больше деньги тратить некуда. Может быть хватит уже нашей мэрии экспериментировать и просто начать нормально и своевременно чистить дороги?